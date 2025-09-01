Украйна: Руски оръжеен гигант използва чуждестранно оборудване въпреки санкциите

Най-големият руски производител на танкове и бронирана техника „Уралвагонзавод“ използва стотици единици чуждестранно оборудване в производството си. Въпреки санкциите, заводът продължава да разширява капацитета си. За това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна, пише Фокус.
В раздела „Инструменти за война“ на портала War&Sanctions е публикувана информация за над 260 единици чуждестранно високотехнологично оборудване - в частност машини и обработващи центрове с цифрово програмно управление (ЧПУ), които се използват в „Уралвагонзавод“.
По-голямата част от това оборудване е закупено още по време на преоборудването на руския военно-промишлен комплекс, започнало през 2007 г. и продължило до началото на войната.
Въпреки че доставките са били извършвани до 2022 г., наличието на такива машини изисква постоянна техническа поддръжка, обновяване на софтуера и ремонт.
Според ГРУ, чуждестранните производители и техните дилъри имат възможност да ограничат доставките на резервни части и технически средства, което може съществено да повлияе върху способността на Русия да поддържа военното производство.
Въпреки санкциите, „Уралвагонзавод“ продължава да разширява капацитета си. През 2024 г. заводът стартира ново производство на танкови двигатели, където се използват съвременни машини с ЧПУ от европейски производители.
Такова оборудване все още постъпва в Русия чрез трети страни, макар процесът да е станал по-сложен, по-дълъг и по-скъп.
За да се ограничат производствените възможности на Русия, според експерти е необходимо да се консолидират международните усилия, да се контролира спазването на санкциите и да се блокират схемите за тяхното заобикаляне.
Като цяло в раздела „Инструменти за война“ са събрани данни за над 1400 единици оборудване, използвани в 169 предприятия от руския военно-промишлен комплекс. В много случаи са посочени серийните номера на машините, което позволява на производителите да проследят пътя им до Русия и да блокират по-нататъшни доставки на резервни части и актуализации.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
Коментиран от #3
10:02 01.09.2025
2 Уфффффф
10:03 01.09.2025
3 Ахааааха
До коментар #1 от "Ами":И целия колективен коневръз да им изпраща джелеза пак ще вивт от зор.🤣🤣🤣🤣
10:05 01.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 А сега
10:06 01.09.2025
6 Матвиенко, Председател на Думата
10:07 01.09.2025
7 ААА споко
До коментар #4 от "Ами, пуснете":Урсула плати такса спокойствие на Америка и сега безработните в Германия са над 3 млн ,подготвила е нови данъци и печатане на евро за да издържа Украйна
Коментиран от #9
10:08 01.09.2025
8 Метрото в София
Нашите руски еничари са ги купили.
10:09 01.09.2025
9 Безработните в Германия
До коментар #7 от "ААА споко":са руските роби там.
10:10 01.09.2025
10 плевен
Коментиран от #13
10:10 01.09.2025
11 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
Коментиран от #16, #21
10:10 01.09.2025
12 може да не е вярно
10:13 01.09.2025
13 Разликата е, че
До коментар #10 от "плевен":Украйна не се прави на втарая в мире!
Две клетки в главЪта имаш.
10:14 01.09.2025
14 ха-ха
10:21 01.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Даа
До коментар #11 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":....Бил съм в прословутия Уралвагонзавод....
Бил си, ама преди години. Сега първо е много различно, и второ, няма как да те пуснат там.
10:25 01.09.2025
17 чекисть..
10:25 01.09.2025
18 И що да не ползва
10:27 01.09.2025
19 Данко Харсъзина
ЦПУта на пазара бол.
10:32 01.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Д-р Антон Петев
До коментар #11 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Дядо явно ти е издръжлива семката щом си го посетил през съветско време и си още жив.Благодари искрено на родителите си .
Коментиран от #23
10:40 01.09.2025
22 ТехноЛог
10:44 01.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.