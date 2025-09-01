Новини
Украйна: Руски оръжеен гигант използва чуждестранно оборудване въпреки санкциите
  Тема: Украйна

Украйна: Руски оръжеен гигант използва чуждестранно оборудване въпреки санкциите

1 Септември, 2025 09:58 912 23

Най-големият руски производител на танкове и бронирана техника „Уралвагонзавод“ използва стотици единици чуждестранно оборудване в производството си.

Украйна: Руски оръжеен гигант използва чуждестранно оборудване въпреки санкциите - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-големият руски производител на танкове и бронирана техника „Уралвагонзавод“ използва стотици единици чуждестранно оборудване в производството си. Въпреки санкциите, заводът продължава да разширява капацитета си. За това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна, пише Фокус.

В раздела „Инструменти за война“ на портала War&Sanctions е публикувана информация за над 260 единици чуждестранно високотехнологично оборудване - в частност машини и обработващи центрове с цифрово програмно управление (ЧПУ), които се използват в „Уралвагонзавод“.

По-голямата част от това оборудване е закупено още по време на преоборудването на руския военно-промишлен комплекс, започнало през 2007 г. и продължило до началото на войната.

Въпреки че доставките са били извършвани до 2022 г., наличието на такива машини изисква постоянна техническа поддръжка, обновяване на софтуера и ремонт.

Според ГРУ, чуждестранните производители и техните дилъри имат възможност да ограничат доставките на резервни части и технически средства, което може съществено да повлияе върху способността на Русия да поддържа военното производство.

Въпреки санкциите, „Уралвагонзавод“ продължава да разширява капацитета си. През 2024 г. заводът стартира ново производство на танкови двигатели, където се използват съвременни машини с ЧПУ от европейски производители.

Такова оборудване все още постъпва в Русия чрез трети страни, макар процесът да е станал по-сложен, по-дълъг и по-скъп.

За да се ограничат производствените възможности на Русия, според експерти е необходимо да се консолидират международните усилия, да се контролира спазването на санкциите и да се блокират схемите за тяхното заобикаляне.

Като цяло в раздела „Инструменти за война“ са събрани данни за над 1400 единици оборудване, използвани в 169 предприятия от руския военно-промишлен комплекс. В много случаи са посочени серийните номера на машините, което позволява на производителите да проследят пътя им до Русия и да блокират по-нататъшни доставки на резервни части и актуализации.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами

    24 2 Отговор
    щото укристан използва само местни оръжия и технологии, та затова толкова вие ?!

    Коментиран от #3

    10:02 01.09.2025

  • 2 Уфффффф

    23 2 Отговор
    Тез хохохоли уж побеждават, пък пак циврят.

    10:03 01.09.2025

  • 3 Ахааааха

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    И целия колективен коневръз да им изпраща джелеза пак ще вивт от зор.🤣🤣🤣🤣

    10:05 01.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А сега

    16 0 Отговор
    Русия е слаба а все напират за санкции??!русия се бие с една вързана ръка и на един крак и пак шамаросва Украйна и запада

    10:06 01.09.2025

  • 6 Матвиенко, Председател на Думата

    2 12 Отговор
    Русия дори един пирон не може да произведе без западни технологии!

    10:07 01.09.2025

  • 7 ААА споко

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ами, пуснете":

    Урсула плати такса спокойствие на Америка и сега безработните в Германия са над 3 млн ,подготвила е нови данъци и печатане на евро за да издържа Украйна

    Коментиран от #9

    10:08 01.09.2025

  • 8 Метрото в София

    1 10 Отговор
    е от тази фирма "Уралвагонзавод"
    Нашите руски еничари са ги купили.

    10:09 01.09.2025

  • 9 Безработните в Германия

    1 8 Отговор

    До коментар #7 от "ААА споко":

    са руските роби там.

    10:10 01.09.2025

  • 10 плевен

    10 3 Отговор
    Хе, хе! А Украйна ползва само собствено оборудване. Да пукна ако лъжа!

    Коментиран от #13

    10:10 01.09.2025

  • 11 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 12 Отговор
    Бил съм в прословутия Уралвагонзавод. На поточната линия имаше само един динамометричен ключ и сборъчните бригади го взимаха и връщаха срещу подпис.. а ЦПУ тата така си стояха в механичния цех, щото нямаше кой да работи на тях. ХТЗ и Челябинските тракторни бяха доста по- добре оборудвани...

    Коментиран от #16, #21

    10:10 01.09.2025

  • 12 може да не е вярно

    1 1 Отговор
    старата технология , забавяния, измама са нещо нормално за военен сектор . там механизма е заповеден . не се оспорва . някой за да прибере нещо ходи да мами , лобира , казва се кръг от свои хора . сега е важно да се види и битката . окопи . оръдия , дронове . танкове ли са най-важни . не . катюши , миномети , ракетки и пво са по важни . самолети и хеликоптери също използват малко . на ден има 3 ранени . не е кървава 3 световна . явно заобикалят санкциите . както казват . тогава за какво ги налагат . няма смисъл .

    10:13 01.09.2025

  • 13 Разликата е, че

    0 6 Отговор

    До коментар #10 от "плевен":

    Украйна не се прави на втарая в мире!
    Две клетки в главЪта имаш.

    10:14 01.09.2025

  • 14 ха-ха

    5 0 Отговор
    От тия санкции само западните пострадаха ! Русия продължава напред и те така ще е докрай !

    10:21 01.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Даа

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    ....Бил съм в прословутия Уралвагонзавод....
    Бил си, ама преди години. Сега първо е много различно, и второ, няма как да те пуснат там.

    10:25 01.09.2025

  • 17 чекисть..

    6 0 Отговор
    Не е верно..бандерците всеки ден оставят по бойното поле много неприбрана алианска техника-пълна с чипове,електронйка-колко му е на масковците да разглобат един двг от леопардче или еймбрасаче и да вземат най доброто от него..а пък зеленя нека си пенясва

    10:25 01.09.2025

  • 18 И що да не ползва

    4 0 Отговор
    Щото така са казали фашистите ли.

    10:27 01.09.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Егати неграмотната статия. Казва се ЦПУ/цифрово програмно упраеление/. Произвеждат се в Пловдив и се изнасят в Русия. Преди войната директно, сега чрез трети страни. Осигуряваме и подръжката. Разбира се не само ние българите го правим.
    ЦПУта на пазара бол.

    10:32 01.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Д-р Антон Петев

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Дядо явно ти е издръжлива семката щом си го посетил през съветско време и си още жив.Благодари искрено на родителите си .

    Коментиран от #23

    10:40 01.09.2025

  • 22 ТехноЛог

    1 0 Отговор
    Руснаците още ползват заЦПУ тата чипове от трофейни тостери ,перални и микровълнови .

    10:44 01.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
