Украйна: Руски оръжеен гигант използва чуждестранно оборудване въпреки санкциите

Най-големият руски производител на танкове и бронирана техника „Уралвагонзавод“ използва стотици единици чуждестранно оборудване в производството си. Въпреки санкциите, заводът продължава да разширява капацитета си. За това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна, пише Фокус.

В раздела „Инструменти за война“ на портала War&Sanctions е публикувана информация за над 260 единици чуждестранно високотехнологично оборудване - в частност машини и обработващи центрове с цифрово програмно управление (ЧПУ), които се използват в „Уралвагонзавод“.

Още новини от Украйна

По-голямата част от това оборудване е закупено още по време на преоборудването на руския военно-промишлен комплекс, започнало през 2007 г. и продължило до началото на войната.

Въпреки че доставките са били извършвани до 2022 г., наличието на такива машини изисква постоянна техническа поддръжка, обновяване на софтуера и ремонт.

Според ГРУ, чуждестранните производители и техните дилъри имат възможност да ограничат доставките на резервни части и технически средства, което може съществено да повлияе върху способността на Русия да поддържа военното производство.

Въпреки санкциите, „Уралвагонзавод“ продължава да разширява капацитета си. През 2024 г. заводът стартира ново производство на танкови двигатели, където се използват съвременни машини с ЧПУ от европейски производители.

Такова оборудване все още постъпва в Русия чрез трети страни, макар процесът да е станал по-сложен, по-дълъг и по-скъп.

За да се ограничат производствените възможности на Русия, според експерти е необходимо да се консолидират международните усилия, да се контролира спазването на санкциите и да се блокират схемите за тяхното заобикаляне.

Като цяло в раздела „Инструменти за война“ са събрани данни за над 1400 единици оборудване, използвани в 169 предприятия от руския военно-промишлен комплекс. В много случаи са посочени серийните номера на машините, което позволява на производителите да проследят пътя им до Русия и да блокират по-нататъшни доставки на резервни части и актуализации.