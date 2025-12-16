Кремъл обвърза коледното примирие с постигането на мирно споразумение

Възможността за коледно примирие, предложено от Украйна, зависи от това дали ще бъде постигнато цялостно мирно споразумение. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Изказването му идва ден след като украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Киев подкрепя идеята за временно прекратяване на огъня по време на коледните празници, включително спиране на ударите срещу енергийната инфраструктура.

Коментирайки предложението, Песков подчерта, че ключовият въпрос е дали страните ще успеят да стигнат до реално споразумение. „Въпросът е дали ще има договореност, или не – както каза и президентът Доналд Тръмп“, заяви той.

По думите на говорителя на Кремъл, Москва не би се съгласила на примирие, ако то се свежда до „краткосрочни и неизпълними решения“, вместо до устойчив и дългосрочен мир.

„Нашата цел е мир, а не временно спиране на бойните действия, което да даде възможност на Украйна да си поеме дъх и да се подготви за продължаване на войната“, подчерта Песков.

Той добави, че Русия иска конфликтът да бъде прекратен окончателно, като бъдат постигнати заявените от Москва цели и гарантирани нейните интереси, както и дългосрочна сигурност в Европа.

В същото време Песков заяви, че Кремъл все още не е получил конкретна информация за предложенията за гаранции за сигурност за Украйна по модел, подобен на НАТО, за които според представители на САЩ и ЕС Вашингтон е готов да поеме ангажимент.