Кремъл обвърза коледното примирие с постигането на мирно споразумение
  Тема: Украйна

16 Декември, 2025 12:15, обновена 16 Декември, 2025 13:03 1 360 48

Москва отхвърля краткосрочно прекратяване на огъня без ясни договорености за край на войната

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Възможността за коледно примирие, предложено от Украйна, зависи от това дали ще бъде постигнато цялостно мирно споразумение. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Изказването му идва ден след като украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Киев подкрепя идеята за временно прекратяване на огъня по време на коледните празници, включително спиране на ударите срещу енергийната инфраструктура.

Коментирайки предложението, Песков подчерта, че ключовият въпрос е дали страните ще успеят да стигнат до реално споразумение. „Въпросът е дали ще има договореност, или не – както каза и президентът Доналд Тръмп“, заяви той.

По думите на говорителя на Кремъл, Москва не би се съгласила на примирие, ако то се свежда до „краткосрочни и неизпълними решения“, вместо до устойчив и дългосрочен мир.

„Нашата цел е мир, а не временно спиране на бойните действия, което да даде възможност на Украйна да си поеме дъх и да се подготви за продължаване на войната“, подчерта Песков.

Той добави, че Русия иска конфликтът да бъде прекратен окончателно, като бъдат постигнати заявените от Москва цели и гарантирани нейните интереси, както и дългосрочна сигурност в Европа.

В същото време Песков заяви, че Кремъл все още не е получил конкретна информация за предложенията за гаранции за сигурност за Украйна по модел, подобен на НАТО, за които според представители на САЩ и ЕС Вашингтон е готов да поеме ангажимент.


  • 1 име

    18 15 Отговор
    Много ясно, никво спиране на денацифицирането. Цандерите да не би да спираха по Коледа и НГ да убиват донбасци?!

    Коментиран от #2, #6, #12, #27

    13:05 16.12.2025

  • 2 Европеец

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Прав си..... Като гледам какви съобщения излизат от разговорите в Берлин е сигурно, че Русия определено няма да се съгласи на това което са договорили американците с украинците и европейските пудели... За коледно и новогодишно прекратяване на огъня предстои да видим.....

    13:10 16.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 честен ционист

    8 3 Отговор
    При мир, укропам от Слънчев бряг, дали ще се приберат по родните дачи?

    Коментиран от #24

    13:13 16.12.2025

  • 6 Пълна дерашизация

    12 13 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    и кобзонизация на окупаторите по Коледа!

    13:13 16.12.2025

  • 7 Ко стаа бе руски боклуци?

    9 9 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #11

    13:14 16.12.2025

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 7 Отговор
    Когато Путин предлага на бандерите, те се правиха на отворени, сега те предлагат, ама влака тръгна.

    13:15 16.12.2025

  • 9 !!!?

    8 11 Отговор
    Ако няма Война Путлер е свършен...!!!?

    Коментиран от #14, #16, #22

    13:15 16.12.2025

  • 10 си дзън

    6 7 Отговор
    Кремъл пак е вързал кънките

    13:16 16.12.2025

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 5 Отговор

    До коментар #7 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Ти кажи за Купянск, че оня ден го бяхте почти превзели, имаше само 60 руснака, ХХ аххххахах

    Коментиран от #43

    13:16 16.12.2025

  • 12 Трепне то на орки няма да спира.

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Да са си седяли в калната кочина.

    13:17 16.12.2025

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 3 Отговор
    ЕС иска примирие, а фактовските бандеровци не дать, как така?

    Коментиран от #23

    13:18 16.12.2025

  • 14 Това е безспорен

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "!!!?":

    Факт.

    13:18 16.12.2025

  • 15 Ганя Путинофила

    8 4 Отговор
    Маскалският главен поп от КГБ, Гундяев не признава коледните празници, защото е милиционер!

    13:18 16.12.2025

  • 16 Мутата

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "!!!?":

    Не думай. Лекарствотоо, ще дойдат ония с белите пристилки.

    13:18 16.12.2025

  • 17 Супер

    3 6 Отговор
    Щом Руският войник не струва нищо
    Огън до последният Руснак
    Амин

    13:19 16.12.2025

  • 18 То се знае

    5 4 Отговор
    Както казва Путин за Руският народ-Та това е просто Измет!

    Коментиран от #25

    13:20 16.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 За братушките

    5 1 Отговор
    Коледа не съществува.
    Дед Мароз им дай.

    Коментиран от #28

    13:22 16.12.2025

  • 21 Палячо!

    5 7 Отговор
    Накрая НАТО ще вкара войска и ще станете по-ниска от тревата.

    Коментиран от #31

    13:22 16.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Те така !!!!

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Трябва да го приемеш!

    13:24 16.12.2025

  • 24 Ами отиди го попитай.

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Нали се сещаш...

    13:24 16.12.2025

  • 25 И правилно го е казал, Путин е Бог

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "То се знае":

    Най умният човек на планетата щом е казал значи е така
    Той е Богът слънце
    Хвала на Путин
    Щом е казал че Руският народ е измет значи е така ФАКТ!

    13:24 16.12.2025

  • 26 Лудият от портиерната

    3 2 Отговор
    Ха ха, уркккупитеккка моли за примирие

    13:24 16.12.2025

  • 27 Точно така!

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Навръх Коледа - масова денацификация, ток, вода, нищо да не остане от украинският райх!

    13:24 16.12.2025

  • 28 доктор

    1 4 Отговор

    До коментар #20 от "За братушките":

    Руснаците не са християни.

    13:25 16.12.2025

  • 29 Най ми е хубаво

    2 4 Отговор
    Че руснаците и тая зима ще спят в калните окопи.
    Това искаха - получиха го

    13:26 16.12.2025

  • 30 Гост

    4 1 Отговор
    В Москва греят новогидшни светлини, елхите са украсени, хората се разходжат по уличите спокойни и щастливи, пазаруват, избират подаръци, подготвят мандарини и салата "оливие" (която ние наричаме руска), въобще готвят се за едно приятно посрещане на Новата година. Една седмица по късно и на Рождество, според православния календар... а в Киев токът спира по 16 часа на ден. За сега, утре може и 20 да станат или въобще да няма. Какъв им е зорът на руснаците, да искат примирие?

    13:26 16.12.2025

  • 31 Лудият от портиерната

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Палячо!":

    Ха ха, на нату не му стиска да вкара войска

    Коментиран от #37

    13:26 16.12.2025

  • 32 коледното примирие

    5 0 Отговор
    Ама само след като е сигурно че в Киев ток и парно няма да има. ....иначе НЕ

    13:27 16.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 НАТО и Русия

    0 5 Отговор

    До коментар #31 от "Лудият от портиерната":

    Все едно с топ да стреляш по врабче. Или по гладна и проскубана мечка.

    13:29 16.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Да каптулират

    2 0 Отговор
    Веднага хурките. Моменталически

    13:32 16.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Карго 200

    0 4 Отговор
    Всички наши малчикъми по къси панталони,с които загубихме връзка в района на Купянск станаха трофей на ловците от МТР. Гъстите гори в района на Купянск са пълни с ловци от AFU. Но руските майки ще получат достойно обещетение. Торба с дърва точно в началото на зимния сезон.

    13:37 16.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ех Песачинков

    2 5 Отговор
    3 години не им давате да се поемат дъх, а все още сте до никъде с военната операция в която взехте едва 5% след като я почнахте (говорим за войната, не за това колко взеха сепаратистите и референдума - само войната ви). Представям си ако си поемат дъх какво ще ви правят :) Заедно с Тръмп не можете да ги смажете. Голям резил. Хората ви казаха за енергийни инфраструктури и градове, не примирие по границата.

    Коментиран от #47

    13:45 16.12.2025

  • 45 да ти се връщат пожеланията към другите

    0 5 Отговор

    До коментар #41 от "НИКАКВО ПРИМИРИЕ":

    към тебе и децата ти

    13:46 16.12.2025

  • 46 Манол

    0 1 Отговор
    Русия да напусне Украина Неда подарява Донбас на военния престъпник както каза байдан

    14:02 16.12.2025

  • 47 Гюро Михайлов

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "ех Песачинков":

    Абе д…л цял свят знае, че са 10%, а ти 5%

    Коментиран от #48

    14:04 16.12.2025

  • 48 хе хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Гюро Михайлов":

    кой е този свят? В нашата галактика ли е или някоя друга? Фантазиите и мераците на отдели прослойки за свят ли се брои?

    14:06 16.12.2025

