Кремъл обвърза коледното примирие с постигането на мирно споразумение

Възможността за коледно примирие, предложено от Украйна, зависи от това дали ще бъде постигнато цялостно мирно споразумение. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.
Изказването му идва ден след като украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Киев подкрепя идеята за временно прекратяване на огъня по време на коледните празници, включително спиране на ударите срещу енергийната инфраструктура.
Коментирайки предложението, Песков подчерта, че ключовият въпрос е дали страните ще успеят да стигнат до реално споразумение. „Въпросът е дали ще има договореност, или не – както каза и президентът Доналд Тръмп“, заяви той.
По думите на говорителя на Кремъл, Москва не би се съгласила на примирие, ако то се свежда до „краткосрочни и неизпълними решения“, вместо до устойчив и дългосрочен мир.
„Нашата цел е мир, а не временно спиране на бойните действия, което да даде възможност на Украйна да си поеме дъх и да се подготви за продължаване на войната“, подчерта Песков.
Той добави, че Русия иска конфликтът да бъде прекратен окончателно, като бъдат постигнати заявените от Москва цели и гарантирани нейните интереси, както и дългосрочна сигурност в Европа.
В същото време Песков заяви, че Кремъл все още не е получил конкретна информация за предложенията за гаранции за сигурност за Украйна по модел, подобен на НАТО, за които според представители на САЩ и ЕС Вашингтон е готов да поеме ангажимент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #2, #6, #12, #27
13:05 16.12.2025
2 Европеец
До коментар #1 от "име":Прав си..... Като гледам какви съобщения излизат от разговорите в Берлин е сигурно, че Русия определено няма да се съгласи на това което са договорили американците с украинците и европейските пудели... За коледно и новогодишно прекратяване на огъня предстои да видим.....
13:10 16.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 честен ционист
Коментиран от #24
13:13 16.12.2025
6 Пълна дерашизация
До коментар #1 от "име":и кобзонизация на окупаторите по Коледа!
13:13 16.12.2025
7 Ко стаа бе руски боклуци?
Коментиран от #11
13:14 16.12.2025
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
13:15 16.12.2025
9 !!!?
Коментиран от #14, #16, #22
13:15 16.12.2025
10 си дзън
13:16 16.12.2025
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Ти кажи за Купянск, че оня ден го бяхте почти превзели, имаше само 60 руснака, ХХ аххххахах
Коментиран от #43
13:16 16.12.2025
12 Трепне то на орки няма да спира.
До коментар #1 от "име":Да са си седяли в калната кочина.
13:17 16.12.2025
13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #23
13:18 16.12.2025
14 Това е безспорен
До коментар #9 от "!!!?":Факт.
13:18 16.12.2025
15 Ганя Путинофила
13:18 16.12.2025
16 Мутата
До коментар #9 от "!!!?":Не думай. Лекарствотоо, ще дойдат ония с белите пристилки.
13:18 16.12.2025
17 Супер
Огън до последният Руснак
Амин
13:19 16.12.2025
18 То се знае
Коментиран от #25
13:20 16.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 За братушките
Дед Мароз им дай.
Коментиран от #28
13:22 16.12.2025
21 Палячо!
Коментиран от #31
13:22 16.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Те така !!!!
До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Трябва да го приемеш!
13:24 16.12.2025
24 Ами отиди го попитай.
До коментар #5 от "честен ционист":Нали се сещаш...
13:24 16.12.2025
25 И правилно го е казал, Путин е Бог
До коментар #18 от "То се знае":Най умният човек на планетата щом е казал значи е така
Той е Богът слънце
Хвала на Путин
Щом е казал че Руският народ е измет значи е така ФАКТ!
13:24 16.12.2025
26 Лудият от портиерната
13:24 16.12.2025
27 Точно така!
До коментар #1 от "име":Навръх Коледа - масова денацификация, ток, вода, нищо да не остане от украинският райх!
13:24 16.12.2025
28 доктор
До коментар #20 от "За братушките":Руснаците не са християни.
13:25 16.12.2025
29 Най ми е хубаво
Това искаха - получиха го
13:26 16.12.2025
30 Гост
13:26 16.12.2025
31 Лудият от портиерната
До коментар #21 от "Палячо!":Ха ха, на нату не му стиска да вкара войска
Коментиран от #37
13:26 16.12.2025
32 коледното примирие
13:27 16.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 НАТО и Русия
До коментар #31 от "Лудият от портиерната":Все едно с топ да стреляш по врабче. Или по гладна и проскубана мечка.
13:29 16.12.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Да каптулират
13:32 16.12.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Карго 200
13:37 16.12.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ех Песачинков
Коментиран от #47
13:45 16.12.2025
45 да ти се връщат пожеланията към другите
До коментар #41 от "НИКАКВО ПРИМИРИЕ":към тебе и децата ти
13:46 16.12.2025
46 Манол
14:02 16.12.2025
47 Гюро Михайлов
До коментар #44 от "ех Песачинков":Абе д…л цял свят знае, че са 10%, а ти 5%
Коментиран от #48
14:04 16.12.2025
48 хе хе хе
До коментар #47 от "Гюро Михайлов":кой е този свят? В нашата галактика ли е или някоя друга? Фантазиите и мераците на отдели прослойки за свят ли се брои?
14:06 16.12.2025