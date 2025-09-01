Новини
Германски парламентарни лидери посещават Украйна в знак на солидарност
  Тема: Украйна

Германски парламентарни лидери посещават Украйна в знак на солидарност

1 Септември, 2025 10:48 603 19

Шпан и Мирш подчертават подкрепата на коалицията и готовността на Германия да продължи военната помощ

Германски парламентарни лидери посещават Украйна в знак на солидарност - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Парламентарните лидери на партиите от управляващата коалиция в Германия - Йенс Шпан от консервативния блок ХДС/ХСС и Матиас Мирш от Германската социалдемократическа партия (ГСДП), пристигнаха тази сутрин на посещение в Украйна в израз на солидарност със страната, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В Киев двамата ще проведат разговори за продължаващата подкрепа на Германия за Украйна и за дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

По време на пътуването си във влака от Полша за Киев Шпан каза пред журналисти, че посещението подчертава, че не само правителството, но и парламентарното и коалиционното мнозинство застават твърдо зад Украйна.

Мирш нарече пътуването „ясен сигнал за подкрепа“ и подчерта значимостта на отправянето на съвместно послание.

Подобно на други чуждестранни посетители, делегацията пътува с влак заради затвореното въздушно пространство на Украйна. По пътя двамата германски лидери имаха спирка в полския град Жешув, за да се срещнат с германските войници, управляващи две системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, с които пазят местното летище - ключов център за доставки на западно оръжие за Украйна.

Пътуването има и за цел да демонстрира в Германия единството на коалицията, която имаше труден старт, отбелязва ДПА.

Миналата седмица парламентарните групи на Християндемократическия съюз (ХДС) и сестринската му баварска партия Християнсоциален съюз (ХСС), заедно с ГСДП, проведоха съвместен семинар. В края на срещата Мирш заяви, че между него и Шпан „се е появило нещо“, което им позволява да постигат реален напредък заедно.

Шпан добави, че посещението им в Киев е и послание към Кремъл, като заяви, че руският президент Владимир Путин е този, който иска война и отказва мир.
„Ако Путин не седне на масата за преговори, Германия е готова да продължи да подкрепя военно Украйна“, заяви той.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Русия си мислеше, че

    3 17 Отговор
    Украйна е Чечения и Грузия!

    Коментиран от #5, #6, #11

    10:50 01.09.2025

  • 2 Ветеран от протеста

    13 2 Отговор
    Сега е момента руснаците да ги телепортират директно във Вечните Ловни Поля при прадедите им !

    10:52 01.09.2025

  • 3 Бойко лидера

    13 0 Отговор
    Къде е.

    10:52 01.09.2025

  • 4 Пенчо

    16 0 Отговор
    Фенове на оня с мустачките на събор в Киев!

    10:53 01.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Небинарен модерен ляв

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Русия си мислеше, че":

    Те и укроπитте си мечтаеха за Перемога и Контранаступ ,размяна на територии ,кафе в Крим амааа..Чей Курск

    10:54 01.09.2025

  • 7 Иван

    4 0 Отговор
    Както Сърбия.

    10:55 01.09.2025

  • 8 Един

    14 1 Отговор
    Междувременно германската икономика лети по нанадолнището - ще почнат 4та година в рецесия!
    Глупостта убива - когато е политическа глупост жертвите са стотици и милиони!
    Ще дойдат отново 30те години на миналия век и пак ще се роди някое мустакато да ги спасява...

    Коментиран от #13

    10:58 01.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Я пък тоя

    14 0 Отговор
    Да им дават по един автомат и на фронта!
    Това е солидарност.
    А да посещават Украйна за да ядат и пият, не е солидарност.

    11:00 01.09.2025

  • 11 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Русия си мислеше, че":

    И Сан Стефано.

    11:00 01.09.2025

  • 12 Братушки са Украинците

    1 19 Отговор
    Всички подкрепяме борбата на Украйна против руските империалисти Завоеватели!

    Коментиран от #16

    11:03 01.09.2025

  • 13 гнилия капитализъм

    1 17 Отговор

    До коментар #8 от "Един":

    Колкото и да потъва германската икономика, пак е 100 години пред руската!!!

    11:04 01.09.2025

  • 14 Тиква

    13 0 Отговор
    Даа ,подкрепят, убиха бандеровец, който ръководи майдана,убивал невинни хора,сега нацюгите в траур, нашите фашисти в знак на траур в София и Пловдив ще сложат още знамена,на окрабандеровците.

    11:09 01.09.2025

  • 15 Дедо ви...

    9 0 Отговор
    Е, пък в Белорусия започнаха военните учения на ОДКБ «Взаимодействие-2025». Да им е честито...

    11:12 01.09.2025

  • 16 Бихте ли ми / ни казали,

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "Братушки са Украинците":

    кои са тези
    „всички", подкрепящи разпасаните украинци, живеещи на гърба на нас и цяла Европа?! Може би това са само "великите" германци и , не искам да споменавам какви французи?! Защо, за кого, за чий?! Не би било зле да ни осветлите нас, бедните българи! Или може ви е "шубе", че Сорос ще ви спре насъщния?! Апфалпродукте! /проверете думата в речника!

    11:19 01.09.2025

  • 17 бункера: в знак на солидарност ли?

    8 0 Отговор
    ама не идвайте с празни ръце
    а с нови милиарди

    11:28 01.09.2025

  • 18 Перо

    6 0 Отговор
    Алтернатива за Германия идва! Г-з път да види, това е ефекта от посещението!

    11:33 01.09.2025

  • 19 Мише

    2 0 Отговор
    Абе германец и на снимка да го видиш,отпери му един як,все ще се намери защо !

    11:43 01.09.2025

