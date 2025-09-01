Германски парламентарни лидери посещават Украйна в знак на солидарност

Парламентарните лидери на партиите от управляващата коалиция в Германия - Йенс Шпан от консервативния блок ХДС/ХСС и Матиас Мирш от Германската социалдемократическа партия (ГСДП), пристигнаха тази сутрин на посещение в Украйна в израз на солидарност със страната, предаде ДПА, цитирана от БТА.
В Киев двамата ще проведат разговори за продължаващата подкрепа на Германия за Украйна и за дипломатическите усилия за прекратяване на войната.
По време на пътуването си във влака от Полша за Киев Шпан каза пред журналисти, че посещението подчертава, че не само правителството, но и парламентарното и коалиционното мнозинство застават твърдо зад Украйна.
Мирш нарече пътуването „ясен сигнал за подкрепа“ и подчерта значимостта на отправянето на съвместно послание.
Подобно на други чуждестранни посетители, делегацията пътува с влак заради затвореното въздушно пространство на Украйна. По пътя двамата германски лидери имаха спирка в полския град Жешув, за да се срещнат с германските войници, управляващи две системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, с които пазят местното летище - ключов център за доставки на западно оръжие за Украйна.
Пътуването има и за цел да демонстрира в Германия единството на коалицията, която имаше труден старт, отбелязва ДПА.
Миналата седмица парламентарните групи на Християндемократическия съюз (ХДС) и сестринската му баварска партия Християнсоциален съюз (ХСС), заедно с ГСДП, проведоха съвместен семинар. В края на срещата Мирш заяви, че между него и Шпан „се е появило нещо“, което им позволява да постигат реален напредък заедно.
Шпан добави, че посещението им в Киев е и послание към Кремъл, като заяви, че руският президент Владимир Путин е този, който иска война и отказва мир.
„Ако Путин не седне на масата за преговори, Германия е готова да продължи да подкрепя военно Украйна“, заяви той.
