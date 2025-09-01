НАТО и Украйна свикват извънредно заседание:

Съветът НАТО-Украйна ще се събере днес на извънредно заседание, съобщи украинският външен министър Андрий Сибиха, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
„Очакваме дискусиите да бъдат съсредоточени върху съвместни стъпки за адекватен отговор на отхвърлянето от Русия на усилията за мир и ескалиращия терор срещу Украйна“, написа той в социалната мрежа „Екс“.
An extraordinary meeting of the NATO-Ukraine Council will be held today in Brussels at the request of Ukraine and in response to Russia’s recent massive air attacks.
We anticipate a focused discussion on joint steps to adequately respond to Russia's rejection of peace efforts…
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 1, 2025
1 Сталин
Коментиран от #10, #15, #22, #34
14:54 01.09.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #21
14:55 01.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 честен ционист
14:55 01.09.2025
5 Така де
14:55 01.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Аз явно други новини гледам
Искат мир но имат условия
А това че разни шушони не им изнася
Нали знаете пердах докато почне да ви изнася
Да видим кво ще стане
Или вие печелите и налагате условията хахаха
14:56 01.09.2025
8 Възраждане
Коментиран от #14, #17, #33, #39
14:56 01.09.2025
9 Хахахаха
14:57 01.09.2025
10 По точно
До коментар #1 от "Сталин":Ами кво да правим, като Русия ни изхвърли от Варшавския договор?
Коментиран от #16
14:57 01.09.2025
11 Сталин
Коментиран от #27
14:58 01.09.2025
12 Русия предупреждаваше години наред
14:58 01.09.2025
13 Факти
14:58 01.09.2025
14 Нъл тъй
До коментар #8 от "Възраждане":И в България да се въведе рублата вместо ветото.
Коментиран от #18, #19
14:59 01.09.2025
15 Европеец
До коментар #1 от "Сталин":Прав си.... Лятото е национал атлантическа терористична организация.... Заглавието отново манипулативно И както винаги антианти руско.... За съжаление на авторката и малките деца знаят, че Русия не отказва преговори с зеления, но те трябва да бъдат предварително подготвяне....
14:59 01.09.2025
16 Мая Сандо
До коментар #10 от "По точно":Западния шпионин Гарбачов го направи това! Ционист!
15:00 01.09.2025
17 Точно така!
До коментар #8 от "Възраждане":Разбира се трябва да има и някакви съдилища подобни на Нюрнберг! Подпалвачите на войната и техните помагачи, трябва да понесат отговорност!
Ще видим, победителите ще кажат.
15:00 01.09.2025
18 А що ще въвеждаш рубла
До коментар #14 от "Нъл тъй":Лев нямаш ли си?
15:01 01.09.2025
19 Що бе?
До коментар #14 от "Нъл тъй":Нека левът да си остане!
15:02 01.09.2025
20 Злобното Джуджи
Абе дайте на тия пусти украинци две парчета плутоний и да свършват вече ))
15:02 01.09.2025
21 Логично
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Точно Пригожин ще посреща натоФците . Позна .
15:04 01.09.2025
22 Лука
До коментар #1 от "Сталин":До започването на войната от русия нямаше такива коментари.Това е една
вербална и не вербална агресия явно от безсилие.
Коментиран от #23
15:05 01.09.2025
23 Една война лукчо
До коментар #22 от "Лука":не е причина, а следствие. Когато разбереш причините които САЩ правеше, ще разбереш и защо се стигна до тази война. Не напънеш ли това на раменете да работи по предназначение, на следващата война направена от САЩ пак ще драскаш небивалици.
Коментиран от #46
15:07 01.09.2025
24 Възpожденец 🇧🇬
За тях хората са само материал и не им пука колко ще страда крепостния селянин. Но като започнете да гоните всички opки, които в голямата си част са деца и внуци на олигархията, ще видите как ще заkвичат,
Коментиран от #47
15:08 01.09.2025
25 Соваж бейби
15:09 01.09.2025
26 Българският народ подкрепя Украйна !
Всеки трети снаряд изстрелян по московските орди е български.
Всеки 5-ти opк е денацифициран от българско оръжие.
Видяхте продажниците вчера, че са една шепа лyмneни, спонсорирани от дебелаците, Шиши и Meчо, за да отвличат вниманието на ЕС от кражбите и руските им зависимости.
Слава на украинските ни братя ! 🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #31, #38, #44, #57, #60
15:09 01.09.2025
27 Лука
До коментар #11 от "Сталин":Тя русия тества толкова мощни и толкова таини оръжия че и тя не ги знае.
15:09 01.09.2025
28 зеленчук
15:10 01.09.2025
29 Театъра прждължава
Коментиран от #36
15:10 01.09.2025
30 Неутрално
15:11 01.09.2025
31 Българският народ
До коментар #26 от "Българският народ подкрепя Украйна !":няма как да подкрепя фашистите в Киев. Фашистки режими се подкрепят само от глупави и пропаднали безродници. Затова са клиенти на пропадналият запад.
Коментиран от #54
15:12 01.09.2025
32 Древен
Каква я мислехме ний каква стана тя...
15:12 01.09.2025
33 Ало хахото
До коментар #8 от "Възраждане":Някой да каже на "Разграждане", че в нормалния свят агресорът не получава милиарди за това, че е пуснал войска на чужда територия и извършва геноцид. В Карлуково иначе всичко е възможно.
15:12 01.09.2025
34 Каймановите острови
До коментар #1 от "Сталин":И задлъжняване на масата и народите за сметка на шепа помияри
15:12 01.09.2025
35 пешо
15:13 01.09.2025
36 Ха,ха
До коментар #29 от "Театъра прждължава":Клоуна беше монтиран от той да си каже от кой
15:14 01.09.2025
37 @@@
Обмислят ако ударят Русия, дали ще остане нещо от
НАТО и ЕС.
15:14 01.09.2025
38 Хайде
До коментар #26 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Върви да помагаш на укронацистите. Криейки се с високопарни слова е много лесничко.Амин
А това със снарядите-жалко че е така. И не се прави защото някой обича украйна А ЗА ПАРИ МИСКИНИНО.
15:15 01.09.2025
39 Ха,ха
До коментар #8 от "Възраждане":Нема ЕС, има шепа помияри
15:15 01.09.2025
40 Полковник
15:15 01.09.2025
41 ЕВРОСИМПАТИЗАНТ
Коментиран от #43
15:15 01.09.2025
42 Истината
Коментиран от #45
15:16 01.09.2025
43 Общото е САЩ
До коментар #41 от "ЕВРОСИМПАТИЗАНТ":САЩ направи войната в Украйна, а НАТО е пудела на САЩ който се занимава с интриги и войни и обира народите пълнейки касичката на САЩ.
Коментиран от #49
15:17 01.09.2025
44 Православна
До коментар #26 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Ма аз вече ще почна да викам за Путин
15:18 01.09.2025
45 Ха-ха-ха, нали Тръмп
До коментар #42 от "Истината":каза, че НАТО ще разпределя оръжието за Украйна..
15:18 01.09.2025
46 Лука
До коментар #23 от "Една война лукчо":Съгласен съм че е следствие,причинита е мерака на путин за нов световен ред както искаше хитлер.
Коментиран от #50
15:20 01.09.2025
47 Абе те може и да минат без Европа
До коментар #24 от "Възpожденец 🇧🇬":ама Европе все не може да мине без тях и все се пъне с некви войни.
Наполеон, Хитлер, Кримските войни с участието на Великобритания, Франция и други.
От по-старо време шведите.
Така че исторически погледнато, войните между Русия и Запада винаги са започвали от Запада.
15:21 01.09.2025
48 Ха-ха-ха
15:21 01.09.2025
49 681
До коментар #43 от "Общото е САЩ":Дълбоката държава я направи, не обикновенните американци
Коментиран от #52
15:21 01.09.2025
50 Пропагандата
До коментар #46 от "Лука":винаги има за цел глупака.
15:22 01.09.2025
51 Урсула:
двама Пияни укри – 29-год. мъж и 25-год. жена,
и двамата с временна закрила у нас,
се опитали да влязат в комплекса, въпреки че не били негови гости,
Като се нахвърлил върху охранителя 58-год. от Несебър.
15:23 01.09.2025
52 Така е
До коментар #49 от "681":Но американеца има вина за да има дълбока държава. Също както българина носи вина, че мафията в България си има държава.
Коментиран от #58
15:24 01.09.2025
53 Стеф
ство му небесно/.
БЯЛОТО ЗНАМЕ, веднага!!!
15:24 01.09.2025
54 Лука
До коментар #31 от "Българският народ":Ти не си Българския народ нямаш никакво право да пишеш от негово име.Така правят само диктаторите.
Коментиран от #55
15:25 01.09.2025
55 Всеки българин лукчо
До коментар #54 от "Лука":е българският народ, дори и на другият край на света. Само безродника не е българин! Затова пропадналият запад го ползва за евтин глу...
15:27 01.09.2025
56 Я пък тоя
Тъ пи лице мери!
15:28 01.09.2025
57 Пенка варварката
До коментар #26 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Български народ не подкрепя никви дълбоки държави и череп и кости и Клинтън и, обами и други подобни
15:28 01.09.2025
58 Ха,ха
До коментар #52 от "Така е":Ми кво да прави средния американец зяпа телевизия, плюска хамбургери и мисли квото му кажат.
15:31 01.09.2025
59 УдоМача
15:33 01.09.2025
60 Хохлорезка
До коментар #26 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Българския народ не сте вие шайка без полови гамени от София запад водени от гейзера Дани Илиев!
Българския народ подкрепя Русия и това си го набийте в главите
15:47 01.09.2025