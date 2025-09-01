Новини
НАТО и Украйна свикват извънредно заседание
  Тема: Украйна

1 Септември, 2025 14:51 1 974 60

Разговорите ще се фокусират върху реакцията на отказа на Русия от мирни усилия и нарастващия натиск срещу Киев

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съветът НАТО-Украйна ще се събере днес на извънредно заседание, съобщи украинският външен министър Андрий Сибиха, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Очакваме дискусиите да бъдат съсредоточени върху съвместни стъпки за адекватен отговор на отхвърлянето от Русия на усилията за мир и ескалиращия терор срещу Украйна“, написа той в социалната мрежа „Екс“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сталин

    56 9 Отговор
    НАТО са терористична организация на ционисткия банков кабал за обир и мародерство на страните които не си дават парите и ресурсите на западните мародери

    Коментиран от #10, #15, #22, #34

    14:54 01.09.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 41 Отговор
    КВО го бавите тоя джудж бе...цяла Раша ще ви посрещне с цветя , както Пригожин

    Коментиран от #21

    14:55 01.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    26 2 Отговор
    По изчисленията на Урсула, Сопот вече трябваше да е произвел първите 15000 броя снаряди за ден. Дано Баце не ви е закачил с някакви неустойки за неизпълнение на нормите.

    14:55 01.09.2025

  • 5 Така де

    39 4 Отговор
    Нека се съберат, да си поговорят, да пият по едно кафе и да излязат с декларация, че не е редно Русия да прави така.

    14:55 01.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Аз явно други новини гледам

    43 4 Отговор
    Кога Русия отказа
    Искат мир но имат условия
    А това че разни шушони не им изнася
    Нали знаете пердах докато почне да ви изнася
    Да видим кво ще стане
    Или вие печелите и налагате условията хахаха

    14:56 01.09.2025

  • 8 Възраждане

    43 8 Отговор
    Единственото което трябва да се обсъжда е пълна и безусловна капитулация, а ЕС трябва да плати стотици милиарди репарации на Русия.

    Коментиран от #14, #17, #33, #39

    14:56 01.09.2025

  • 9 Хахахаха

    27 3 Отговор
    Не минава ден без срещи и заседания! 😂 На бандеровците от тоя моабети не им олеква и масово се изнасят при Свети Петър! Е, някои остават тук, но се лишават с части от тялото си!

    14:57 01.09.2025

  • 10 По точно

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Ами кво да правим, като Русия ни изхвърли от Варшавския договор?

    Коментиран от #16

    14:57 01.09.2025

  • 11 Сталин

    27 3 Отговор
    Русия е тествала на ядрения полигон Нова Земя най новата ракета Буревестник от която треперят западните мародери

    Коментиран от #27

    14:58 01.09.2025

  • 12 Русия предупреждаваше години наред

    29 3 Отговор
    Тогава взехте решение да направите война. Сега Русия решава кое, кога и до кога. Вие вече сте само в ролята на изпълнителите, колкото и да джафкате.

    14:58 01.09.2025

  • 13 Факти

    26 4 Отговор
    „Ванга е казала: Няма такава сила, която би могла да сломи Русия. Русия ще се развива, ще расте, ще крепне. Всичко ще се разтопи като лед, само едно ще остане незасегнато – славата на Владимир, славата на Русия. Прекалено много жертви са принесени. Никой не може вече да спре Русия. Всичко ще помете по пътя си и не само ще се съхрани, но и ще стане господар на света.”

    14:58 01.09.2025

  • 14 Нъл тъй

    1 14 Отговор

    До коментар #8 от "Възраждане":

    И в България да се въведе рублата вместо ветото.

    Коментиран от #18, #19

    14:59 01.09.2025

  • 15 Европеец

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Прав си.... Лятото е национал атлантическа терористична организация.... Заглавието отново манипулативно И както винаги антианти руско.... За съжаление на авторката и малките деца знаят, че Русия не отказва преговори с зеления, но те трябва да бъдат предварително подготвяне....

    14:59 01.09.2025

  • 16 Мая Сандо

    19 4 Отговор

    До коментар #10 от "По точно":

    Западния шпионин Гарбачов го направи това! Ционист!

    15:00 01.09.2025

  • 17 Точно така!

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "Възраждане":

    Разбира се трябва да има и някакви съдилища подобни на Нюрнберг! Подпалвачите на войната и техните помагачи, трябва да понесат отговорност!
    Ще видим, победителите ще кажат.

    15:00 01.09.2025

  • 18 А що ще въвеждаш рубла

    9 3 Отговор

    До коментар #14 от "Нъл тъй":

    Лев нямаш ли си?

    15:01 01.09.2025

  • 19 Що бе?

    10 3 Отговор

    До коментар #14 от "Нъл тъй":

    Нека левът да си остане!

    15:02 01.09.2025

  • 20 Злобното Джуджи

    10 2 Отговор
    Нищо не разбирам !!!
    Абе дайте на тия пусти украинци две парчета плутоний и да свършват вече ))

    15:02 01.09.2025

  • 21 Логично

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Точно Пригожин ще посреща натоФците . Позна .

    15:04 01.09.2025

  • 22 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    До започването на войната от русия нямаше такива коментари.Това е една
    вербална и не вербална агресия явно от безсилие.

    Коментиран от #23

    15:05 01.09.2025

  • 23 Една война лукчо

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "Лука":

    не е причина, а следствие. Когато разбереш причините които САЩ правеше, ще разбереш и защо се стигна до тази война. Не напънеш ли това на раменете да работи по предназначение, на следващата война направена от САЩ пак ще драскаш небивалици.

    Коментиран от #46

    15:07 01.09.2025

  • 24 Възpожденец 🇧🇬

    4 9 Отговор
    Докато не започнат да се гонят всички московци от Европа и не се наложи пълна забрана на opки от РФ да навлизат на територията на ЕС, няма да ги стреснете терористите в Кремъл.
    За тях хората са само материал и не им пука колко ще страда крепостния селянин. Но като започнете да гоните всички opки, които в голямата си част са деца и внуци на олигархията, ще видите как ще заkвичат,

    Коментиран от #47

    15:08 01.09.2025

  • 25 Соваж бейби

    3 1 Отговор
    На събрание си избере всеки по един ковчег и костюм по индивидуален избор 🤣.За друго не виждам какво е общото между тези освен едно всички са пътници и то скоро

    15:09 01.09.2025

  • 26 Българският народ подкрепя Украйна !

    24 15 Отговор
    България активно участва в унищожаването на най-голямото зло на Земята - рашизма.
    Всеки трети снаряд изстрелян по московските орди е български.
    Всеки 5-ти opк е денацифициран от българско оръжие.
    Видяхте продажниците вчера, че са една шепа лyмneни, спонсорирани от дебелаците, Шиши и Meчо, за да отвличат вниманието на ЕС от кражбите и руските им зависимости.
    Слава на украинските ни братя ! 🇧🇬🇺🇦

    Коментиран от #31, #38, #44, #57, #60

    15:09 01.09.2025

  • 27 Лука

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Тя русия тества толкова мощни и толкова таини оръжия че и тя не ги знае.

    15:09 01.09.2025

  • 28 зеленчук

    8 1 Отговор
    зелю в момента репетира речта си " Да засилим натиска срещу Русия ! Да се отпуснат помощи в размер на 600000000 евро за отбрана и текущи разходи ! Да се... и т.н.

    15:10 01.09.2025

  • 29 Театъра прждължава

    10 3 Отговор
    Начело с клоуна бивш президент на украйна. За всички е ясно че украйна европа и сащ начело са тези които не искат примирието. Путин е победител и има право да поставя условия. Зеленски отдавна вече е НИКОЙ!!! Омразата към Русия ще ПОГУБИ И ЕВРОПА ЗОЕДНО С УКРАЙНА.

    Коментиран от #36

    15:10 01.09.2025

  • 30 Неутрално

    5 1 Отговор
    Русия си знае, държат се с Русия като говеда, надмени

    15:11 01.09.2025

  • 31 Българският народ

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    няма как да подкрепя фашистите в Киев. Фашистки режими се подкрепят само от глупави и пропаднали безродници. Затова са клиенти на пропадналият запад.

    Коментиран от #54

    15:12 01.09.2025

  • 32 Древен

    1 0 Отговор
    Ша са чешат по умните кратуни : И ко прайм ся...
    Каква я мислехме ний каква стана тя...

    15:12 01.09.2025

  • 33 Ало хахото

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Възраждане":

    Някой да каже на "Разграждане", че в нормалния свят агресорът не получава милиарди за това, че е пуснал войска на чужда територия и извършва геноцид. В Карлуково иначе всичко е възможно.

    15:12 01.09.2025

  • 34 Каймановите острови

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    И задлъжняване на масата и народите за сметка на шепа помияри

    15:12 01.09.2025

  • 35 пешо

    3 1 Отговор
    никой не се интересува от нато и украйна освен тиквата и шайката му

    15:13 01.09.2025

  • 36 Ха,ха

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Театъра прждължава":

    Клоуна беше монтиран от той да си каже от кой

    15:14 01.09.2025

  • 37 @@@

    6 2 Отговор
    НАТО и Украйна свикват извънредно заседание:
    Обмислят ако ударят Русия, дали ще остане нещо от
    НАТО и ЕС.

    15:14 01.09.2025

  • 38 Хайде

    8 15 Отговор

    До коментар #26 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Върви да помагаш на укронацистите. Криейки се с високопарни слова е много лесничко.Амин
    А това със снарядите-жалко че е така. И не се прави защото някой обича украйна А ЗА ПАРИ МИСКИНИНО.

    15:15 01.09.2025

  • 39 Ха,ха

    5 16 Отговор

    До коментар #8 от "Възраждане":

    Нема ЕС, има шепа помияри

    15:15 01.09.2025

  • 40 Полковник

    15 8 Отговор
    За съжаление НАТО е отбранителен съюз и затова не може да влезе в Украйна без сериозно основание. Това спасява башибозука на Путлер.

    15:15 01.09.2025

  • 41 ЕВРОСИМПАТИЗАНТ

    10 1 Отговор
    Каква общо има НАТО с окраина. Нали окраина не е член на НАТО?

    Коментиран от #43

    15:15 01.09.2025

  • 42 Истината

    6 1 Отговор
    Не разбирам защо НАТО се ангажира с помощ, срещи и др. с една държава която не е членка.

    Коментиран от #45

    15:16 01.09.2025

  • 43 Общото е САЩ

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "ЕВРОСИМПАТИЗАНТ":

    САЩ направи войната в Украйна, а НАТО е пудела на САЩ който се занимава с интриги и войни и обира народите пълнейки касичката на САЩ.

    Коментиран от #49

    15:17 01.09.2025

  • 44 Православна

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Ма аз вече ще почна да викам за Путин

    15:18 01.09.2025

  • 45 Ха-ха-ха, нали Тръмп

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Истината":

    каза, че НАТО ще разпределя оръжието за Украйна..

    15:18 01.09.2025

  • 46 Лука

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Една война лукчо":

    Съгласен съм че е следствие,причинита е мерака на путин за нов световен ред както искаше хитлер.

    Коментиран от #50

    15:20 01.09.2025

  • 47 Абе те може и да минат без Европа

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Възpожденец 🇧🇬":

    ама Европе все не може да мине без тях и все се пъне с некви войни.
    Наполеон, Хитлер, Кримските войни с участието на Великобритания, Франция и други.
    От по-старо време шведите.
    Така че исторически погледнато, войните между Русия и Запада винаги са започвали от Запада.

    15:21 01.09.2025

  • 48 Ха-ха-ха

    3 2 Отговор
    "отказа на Русия от мирни усилия " Хи хи да се чете - отказа на Русия да направи нещо толкова налудничево като това да капитулира след като е победител на фронта. Наистина тези евро "лидери" са просто патологичен случай. Вчера Урсулката казала пък че България имала капацитета да произвежда колкото Германия и Франция взети заедно. Хи хи хи.

    15:21 01.09.2025

  • 49 681

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Общото е САЩ":

    Дълбоката държава я направи, не обикновенните американци

    Коментиран от #52

    15:21 01.09.2025

  • 50 Пропагандата

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Лука":

    винаги има за цел глупака.

    15:22 01.09.2025

  • 51 Урсула:

    1 0 Отговор
    В 2 часа след полунощ на 30 август пред хотел "Персани“
    двама Пияни укри – 29-год. мъж и 25-год. жена,
    и двамата с временна закрила у нас,
    се опитали да влязат в комплекса, въпреки че не били негови гости,
    Като се нахвърлил върху охранителя 58-год. от Несебър.

    15:23 01.09.2025

  • 52 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "681":

    Но американеца има вина за да има дълбока държава. Също както българина носи вина, че мафията в България си има държава.

    Коментиран от #58

    15:24 01.09.2025

  • 53 Стеф

    2 1 Отговор
    Папа Франциск беше мъдър човек /цар-
    ство му небесно/.
    БЯЛОТО ЗНАМЕ, веднага!!!

    15:24 01.09.2025

  • 54 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Българският народ":

    Ти не си Българския народ нямаш никакво право да пишеш от негово име.Така правят само диктаторите.

    Коментиран от #55

    15:25 01.09.2025

  • 55 Всеки българин лукчо

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Лука":

    е българският народ, дори и на другият край на света. Само безродника не е българин! Затова пропадналият запад го ползва за евтин глу...

    15:27 01.09.2025

  • 56 Я пък тоя

    5 0 Отговор
    НАТО нали не участва във войната, какво заседание ще прави.
    Тъ пи лице мери!

    15:28 01.09.2025

  • 57 Пенка варварката

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Български народ не подкрепя никви дълбоки държави и череп и кости и Клинтън и, обами и други подобни

    15:28 01.09.2025

  • 58 Ха,ха

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Така е":

    Ми кво да прави средния американец зяпа телевизия, плюска хамбургери и мисли квото му кажат.

    15:31 01.09.2025

  • 59 УдоМача

    4 0 Отговор
    Внимание! Внимание! Всички ми6ки на събрание!!!

    15:33 01.09.2025

  • 60 Хохлорезка

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Българския народ не сте вие шайка без полови гамени от София запад водени от гейзера Дани Илиев!
    Българския народ подкрепя Русия и това си го набийте в главите

    15:47 01.09.2025

