Руска намеса? Фон дер Лайен и инцидентът на летище Пловдив

"Файненшъл таймс" информира, че самолетът, с който Урсула фон дер Лайен е пътувала до Пловдив в неделя следобед, е бил засегнат от предполагаема руска GPS намеса, при която навигационните услуги на българското летище са били деактивирани. Така самолетът е бил принуден да кацне в Пловдив, използвайки хартиени карти, пише изданието, позовавайки се на трима служители, запознати с въпроса.

"Това беше неоспорима намеса"

"Цялата GPS система на летището престана да функционира", е казал пред изданието единият от тях. След като е кръжал над летището в продължение на един час, пилотът на самолета е взел решение да кацне, използвайки аналогови карти, обясняват източниците. "Това беше неоспорима намеса."

От Българската агенция за въздухоплаване са потвърдили инцидента в изявление пред FT. В него се казва: "От февруари 2022 се наблюдава значително увеличение на случаите на заглушаване и напоследък и фалшифициране на [GPS] сигнали". "Тези смущения нарушават точността на приемането на [GPS] сигнали, което води до различни оперативни предизвикателства за самолетите и наземните системи."

В публикацията си "Файненшъл таймс" посочва, че Урсула фон дер Лайен е напуснала Пловдив със същия самолет - без инциденти.

Какво казват от Европейската комисия

Българските власти са информирали Европейската комисия, че инцидентът със самолета на Урсула фон дер Лайен вероятно е предизвикан от Русия. Това съобщи говорител на председателката на ЕК, след като "Файненшъл таймс" съобщи за предполагаемата намеса в GPS сигнала на летище Пловдив. По данни на ЕК проблемът със сигнала е бил насочен срещу летище Пловдив и е възможно да е засегнал и други полети освен чартъра на Урсула фон дер Лайен. "Можем да потвърдим, че е имало смущения в GPS сигнала", заяви говорителката на ЕК Ариана Подеста, цитирана от германската обществена телевизия АРД.

Урсула фон дер Лайен е на обиколка из източноевропейските страни от ЕС, включително тези, които граничат директно с Русия и Беларус. В неделя, преди да замине за България, тя посети Полша, където заедно с премиера Доналд Туск посетиха гранични град Кринк и обсъдиха укрепването на източната граница на ЕС. В България председателката на ЕК кацна в неделя следобед и посети ВМЗ в Сопот.

След посещението си в България Урсула фон дер Лайен замина за Литва, където заедно с президента на страната Гитанас Науседа обиколи с хеликоптер границата с Беларус. В понеделник следобед тя пристига в Румъния.