Руска намеса? Фон дер Лайен и инцидентът на летище Пловдив

"Файненшъл таймс" информира, че самолетът, с който Урсула фон дер Лайен е пътувала до Пловдив в неделя следобед, е бил засегнат от предполагаема руска GPS намеса, при която навигационните услуги на българското летище са били деактивирани. Така самолетът е бил принуден да кацне в Пловдив, използвайки хартиени карти, пише изданието, позовавайки се на трима служители, запознати с въпроса.
"Това беше неоспорима намеса"
"Цялата GPS система на летището престана да функционира", е казал пред изданието единият от тях. След като е кръжал над летището в продължение на един час, пилотът на самолета е взел решение да кацне, използвайки аналогови карти, обясняват източниците. "Това беше неоспорима намеса."
От Българската агенция за въздухоплаване са потвърдили инцидента в изявление пред FT. В него се казва: "От февруари 2022 се наблюдава значително увеличение на случаите на заглушаване и напоследък и фалшифициране на [GPS] сигнали". "Тези смущения нарушават точността на приемането на [GPS] сигнали, което води до различни оперативни предизвикателства за самолетите и наземните системи."
В публикацията си "Файненшъл таймс" посочва, че Урсула фон дер Лайен е напуснала Пловдив със същия самолет - без инциденти.
Какво казват от Европейската комисия
Българските власти са информирали Европейската комисия, че инцидентът със самолета на Урсула фон дер Лайен вероятно е предизвикан от Русия. Това съобщи говорител на председателката на ЕК, след като "Файненшъл таймс" съобщи за предполагаемата намеса в GPS сигнала на летище Пловдив. По данни на ЕК проблемът със сигнала е бил насочен срещу летище Пловдив и е възможно да е засегнал и други полети освен чартъра на Урсула фон дер Лайен. "Можем да потвърдим, че е имало смущения в GPS сигнала", заяви говорителката на ЕК Ариана Подеста, цитирана от германската обществена телевизия АРД.
Урсула фон дер Лайен е на обиколка из източноевропейските страни от ЕС, включително тези, които граничат директно с Русия и Беларус. В неделя, преди да замине за България, тя посети Полша, където заедно с премиера Доналд Туск посетиха гранични град Кринк и обсъдиха укрепването на източната граница на ЕС. В България председателката на ЕК кацна в неделя следобед и посети ВМЗ в Сопот.
След посещението си в България Урсула фон дер Лайен замина за Литва, където заедно с президента на страната Гитанас Науседа обиколи с хеликоптер границата с Беларус. В понеделник следобед тя пристига в Румъния.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Лопата Орешник
16:51 01.09.2025
3 Сатана Z
16:52 01.09.2025
4 Бабата с памперса
16:52 01.09.2025
5 Сталин
16:53 01.09.2025
6 Да живее пропагандата
16:53 01.09.2025
7 Промяна
Коментиран от #14, #21
16:53 01.09.2025
8 Всичко е от
16:53 01.09.2025
9 симпатична двойка в мижаво самолетче
човечеца вперил поглед в скута
Коментиран от #61
16:53 01.09.2025
10 пешо
16:53 01.09.2025
11 Сталин
16:53 01.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Още новини от Украйна
16:54 01.09.2025
14 Баце,
До коментар #7 от "Промяна":Кръвното, кръвното пази!
16:54 01.09.2025
15 с. Говнягово
16:55 01.09.2025
16 Путин
16:55 01.09.2025
17 Скарлет
16:56 01.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Промяна
До коментар #18 от "Баце,":Ниско ми е кръвното но ми дотегна тук да вилнеят няколко платени антибъ.гарски Докога това
16:57 01.09.2025
21 Ха-ха-ха
До коментар #7 от "Промяна":Това че сме против продажното правителство у нас и некомпетентните брюкселски бюрократи не ни прави антибългари. Напротив, прави ни родолюбци защото искаме да спасим Родината си от мафията която я е овладяла.
Коментиран от #23, #33
16:57 01.09.2025
22 България не е за продан малчуган
До коментар #19 от "Промяна":България не е терен за лъжи и пропаганда на пропадналият запад.
Коментиран от #26
16:58 01.09.2025
23 Промяна
До коментар #21 от "Ха-ха-ха":ФАКТИ БГ ТУК Е ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ КОГА ЗЯКОНИ ПРАВИЛА ТУК ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ СМЕ 2025ГОДИНА Е
16:59 01.09.2025
24 честен ционист
16:59 01.09.2025
25 Родина
Жалка работа! Продажни политици. Но и медиите сте
виновни . И то много виновни . Не виждате ли , че ни готвят и Урсула го каза , фронтова държава . Факти
на страната на народа ли сте ? Или сте зависими .
Не виждате ли , на Изток говорят за мир , на запад
за война
Започвайте да притискате властта с неудобни въпроси .
Иначе сте една радиоточка .
16:59 01.09.2025
26 Промяна
До коментар #22 от "България не е за продан малчуган":ПРОПАДНАЛ ЗАПАД ТИ ОЩЕ ЖИВЕЕШ ПРИ ТОДОР ЖИВКОВ ФАКТИ БГ ТУК ЗАКОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА НА НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ
Коментиран от #27, #47
17:00 01.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Смела жена
Браво на този който я е назначил. Блестящ избор.
Става ясно защо трябва да даваме повече пари, а не да се стискаме.
Коментиран от #34
17:01 01.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Алексия
17:02 01.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Промяна
До коментар #21 от "Ха-ха-ха":ХАХАХАХАХА ПРОДАЖНО А КОЕ Е НЕ ПРОДАЖНО ТИ ЛИ ИЛИ КОСТАДИНОВ ХАХАХАХА ИЛИ ИЗМАМНИКЪТ ИЛИ СЛУГАТА ГЕЛОВ БОЖКОВ ИЛИ ШАРЛАТАНИТЕ ИЛИ АЛА БАЛАТА И КОИ СТЕ ВИЕ ЧЕ СЕ СМЯТАТЕ ЗА НЕЗНАМ КАКВИ ХАХАХАХАХАХА БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ПРОДАЖНИ СА ТАКИВА КАТО ТЕБ АНТИБЪЛГАРСКИ ВИКАЩИ ЛЕЖАЩИ ДРАСКАЩИ ГЛУПОСТИ ОСТАНАХА ЛИ МАЛОУМНИЦИ ДА ВИ СЕ ХВАЩАТ НА ГЛУПОТЕВИНИТЕ
17:02 01.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Л@й нен оцапа гащите в кафяво
Коментиран от #40
17:03 01.09.2025
36 Некадърност нашенска, но руска хибридка
Коментиран от #58
17:03 01.09.2025
37 Урсула Ф Лай ен
17:03 01.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Промяна
До коментар #35 от "Л@й нен оцапа гащите в кафяво":НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ ПРОРУСКИ ДАЖЕ БИЯТ И ЖУРНАЛИСТИ НА НОВА ХАХАХАХА ЖАЛКА РАБОТА ИЗЛАГАЦИЯ
17:05 01.09.2025
41 Уууууууу
17:06 01.09.2025
42 Промяна
До коментар #39 от "Така сте":КРАДЕЦ БОРИСОВ ТРОИЛЛЕИ ТИ ДА ВИДИШ А ТИ НА КОЙ КРАДЕЦ СИ ТРРООЛ.ЕЕЙ
Коментиран от #46
17:06 01.09.2025
43 зелник
17:06 01.09.2025
44 Мдаа
17:07 01.09.2025
45 Промяна
До коментар #39 от "Така сте":ОСВЕН ТЕЗИ ЖАЛКИ ГЛУПОСТИ ДРУГО ЗНАЕШ ЛИ АКО НЕ Е БОРИСОВ КАКВО ДРУГО ЩЕ ЛЪЖЕШ 39
Коментиран от #48
17:07 01.09.2025
46 Само крадци като борисов
До коментар #42 от "Промяна":плащат на тролеи за лъжи.
17:07 01.09.2025
47 Кажи честно ... 🤣
До коментар #26 от "Промяна":А, ето го ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ от сутринта, сега Промяна, виден илитерат . 🤣🤣🤣
Вашите знаят ли какви ги драскаш и как ги излагаш ? Гледай да не те хванат, че не ти мърда заведение със специализирани грижи. 🤣
17:08 01.09.2025
48 Знаем
До коментар #45 от "Промяна":че борисов е крадец и плаща на тролеи за лъжи. Това не е ли достатъчно, за да знаеш, че е вреден за България?
Коментиран от #55
17:08 01.09.2025
49 Пич
Коментиран от #57
17:08 01.09.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Истината
17:09 01.09.2025
52 Верваме
17:09 01.09.2025
53 Перо
17:09 01.09.2025
54 Типично по фашистки
До коментар #50 от "Промяна":забраняваш да се изказват хората ли? Това е пропадналият запад.
17:10 01.09.2025
55 Промяна
До коментар #48 от "Знаем":ВСИЧКАТА ТИ ДРАСКАНИЦА СА НЯКАКВИ ТВОИ ИЗМИСЛИЦИ И СМЯТАШ ЧЕ ИМА ОЩЕ МАЛОУМНИЦИ КОТО СЕ ХВАЩАТ НА ТАЗИ ВЪДИЧКА НАЛИ
Коментиран от #60
17:10 01.09.2025
56 оня с коня
17:11 01.09.2025
57 Дори урсулата
До коментар #49 от "Пич":е в полза на Русия унищожавайки ЕС. Пропагандата им срещу Русия удря дъно след дъно. Трябва сега скандал да заглушат новините от Китай. Запада е ударил тотално дъно.
Коментиран от #66
17:12 01.09.2025
58 Жалки продажни копейки 🤪🤡
До коментар #36 от "Некадърност нашенска, но руска хибридка":Ама как няма да се стреснат от толкова многолюден протест?!
Аз бих изтръпнал ако видя срещу мен 15 🤡 палячовци, препасали по 3 знамена - руско, руско и знамето на Пежо.
17:12 01.09.2025
59 Метлата на вещицата не я лови РЕБ!
17:12 01.09.2025
60 Крадеца борисов
До коментар #55 от "Промяна":краде пред всички ни. Разликата е, че едни искат да са глупаците които обира, а на други ни пука, че ни крадат, обират и продават.
17:13 01.09.2025
61 гой гледа ама си е забравилаЦИЦИТЕ фона
До коментар #9 от "симпатична двойка в мижаво самолетче":тя е дашна фондерлайно ще му пусне и на тоя все пак 7 деца има , ясно е че не се е стискала и пак ще дава само да му става на желязков
17:14 01.09.2025
62 Наблюдател
17:14 01.09.2025
63 ха ха
17:16 01.09.2025
64 Промяна
До коментар #27 от "Живея в България малчуган":НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ ПРОРУСКИ ДАЖЕ БИЯТ И ЖУРНАЛИСТИ НА НОВА ХАХАХАХА ЖАЛКА РАБОТА ИЗЛАГАЦИЯ Под статията има дежурни такива постоянни са тук
Коментиран от #65
17:16 01.09.2025
65 Не ме заливай
До коментар #64 от "Промяна":с пропагандата на пропадналият запад. Стига ми, че 95 % по медиите е подобна боза. Отвратихте нормалните хора.
17:18 01.09.2025
66 Пич
До коментар #57 от "Дори урсулата":Нали знаеш , Урсула е толкова тъпа че не може и да лъже ! Иначе нямаше да я хванат за ваксините ! Управлението на ЕС си прилича с това на Зелю защото се крепи единствено по криминален начин!!!
Коментиран от #68
17:18 01.09.2025
67 Дано подобни случки
17:19 01.09.2025
68 По тъжното е
До коментар #66 от "Пич":че има глупаци да защитават тази нещастна крадла, която унищожава Европа.
17:21 01.09.2025
69 Съветският пeHиc аkp00батTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
17:22 01.09.2025
70 Простатко Простатев
17:23 01.09.2025
71 В крайна сметка
Коментиран от #72
17:23 01.09.2025
72 В крайна сметка
До коментар #71 от "В крайна сметка":урсулата унищожава Европа. Но на един безродник ко му пука за Европа и България.
Коментиран от #79
17:25 01.09.2025
73 Списък на руския позор:
Рафинерия Кириши, Ленинградска област (346 хил. барела дневно) - ударена от дронове, за съжаление обаче няма видеокадри.
Рязанската рафинерия, на "Роснефт" (300 хил. барела дневно) - ударена е три пъти, работата е спряна.
Волгоградската рафинерия, на "Лукойл" (250-300 хил. барела дневно) - Срещу нея има няколко успешни атаки, в момента не работи
Рафинерията в Туапсе (240 000 барела дневно) - четири успешни атаки (януари, май, март 2024 г.), тя не работи.
Московска рафинерия (200-220 000 барела дневно) - атакувана от дронове поне два пъти.
Нижнекамска рафинерия (167 000 барела дневно) - четири успешни атаки (февруари, март, април, 24 май), работата беше преустановена.
Саратовска рафинерия (140 000 барела дневно) - атакувана 3 пъти, нанесени са щети, които спират работата в предприятието временно.
Новокуйбишевска рафинерия (136 000 барела дневно) - и това предприятие беше поразено успешно неведнъж, в момента не работи - Още: Украйна потвърди - поразила е руски рафинерии, преработващи 13 млн. тона петрол годишно (ВИДЕО)
Сизранска рафинерия, Самарска област (120 500 барела дневно) - рафинерията беше атакувана поне 5 пъти през 2025 г.: през февруари, 4 март, 15 август, 24 август и 30 август.
Рафинерия "Куйбишевск" (120 500 барела на ден) - поне 3 пъти е атакувана от началото на 2024 година, работата ѝ е била спирана заради щети от атаките.
Афипската рафинерия
Коментиран от #78
17:26 01.09.2025
74 селяк
Е как кой?? Путин беше
17:27 01.09.2025
75 Иван рилски
17:27 01.09.2025
76 Списък на руския позор:
Новошахтинска рафинерия (60 000 барела на ден) - това е първата руска рафинерия, уцелена успешно от украински дронове. От 2024 г. до днес е успешно атакувана още четири пъти, за последно - в края на август.
Славянската рафинерия (60 хиляди барела на ден) - атакувана е поне три пъти през 2024 г.: през януари, април и май. Имаше пожар, работата беше спирана.
Астрахански газовопреработвателен завод (8 хиляди тона кондензат дневно) - атакуван е с дронове през февруари 2025 година, тогава избухна голям пожар. Заводът е един от най-големите газохимически комплекси в света
17:28 01.09.2025
77 Петър
17:28 01.09.2025
78 Виждаш ли сега
До коментар #73 от "Списък на руския позор:":че Русия е била права за терористичният и фашистки режим в Украйна. Радвай се, че Русия отново спасява света от фашизъм и тероризъм.
Коментиран от #80
17:29 01.09.2025
79 Европа унищожена,
До коментар #72 от "В крайна сметка":а Русия цъфти! Колко трябва да си загубен, че да мислиш това?
Въпросът е що се мъчите зорлем в загниваща Европа . Отивайте в Матушката си , ние няма да ви пречим, хаха!
Коментиран от #84
17:31 01.09.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Промяна
17:33 01.09.2025
82 Цензура
17:33 01.09.2025
83 Благой от СОФстрой
17:35 01.09.2025
84 Ами много трябва да си загубен
До коментар #79 от "Европа унищожена,":да те ползват за лъжи и пропаганда срещу Русия, докато унищожават Европа.
17:35 01.09.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Виждането е за умни хора
До коментар #80 от "Нищо такова":На глупака му казват какво "вижда". Затова глупака се занимава с пропаганда.
17:36 01.09.2025
87 Виждам,
17:36 01.09.2025
88 Цензура
До коментар #80 от "Нищо такова":Не, нещaстен и лишен от мозък плaзмoдий. с твоята ykропия е свършено. Амрията и е разгрoмена и изтрeбена на 90%, инфраструктурата и е унищожена, всяка нощ руските удари унищoжават все още оцелелитне военни съоръжения. Единственото което остава на тия тpoглодите, са подибни теpoристични атаки, но това няма да ги спаси. Кураторите им отказват да приемат адекватните искания на Русия, която търси траен мир, но дългосрочно това е дори по-добре, защото така иначе милозливите руснаци няма да спрат, докато и последният укропски нацист не разпилее чeрвата си по фронта.
17:44 01.09.2025
89 Майора
17:45 01.09.2025
90 Жалко
17:45 01.09.2025