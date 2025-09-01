Новини
Руска намеса? Фон дер Лайен и инцидентът на летище Пловдив
  Тема: Украйна

Руска намеса? Фон дер Лайен и инцидентът на летище Пловдив

1 Септември, 2025 16:49

Самолетът на Урсула фон дер Лайен, с който тя е пътувала до Пловдив, е бил засегнат от предполагаема руска GPS намеса

Руска намеса? Фон дер Лайен и инцидентът на летище Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Файненшъл таймс" информира, че самолетът, с който Урсула фон дер Лайен е пътувала до Пловдив в неделя следобед, е бил засегнат от предполагаема руска GPS намеса, при която навигационните услуги на българското летище са били деактивирани. Така самолетът е бил принуден да кацне в Пловдив, използвайки хартиени карти, пише изданието, позовавайки се на трима служители, запознати с въпроса.

"Това беше неоспорима намеса"

Още новини от Украйна

"Цялата GPS система на летището престана да функционира", е казал пред изданието единият от тях. След като е кръжал над летището в продължение на един час, пилотът на самолета е взел решение да кацне, използвайки аналогови карти, обясняват източниците. "Това беше неоспорима намеса."

От Българската агенция за въздухоплаване са потвърдили инцидента в изявление пред FT. В него се казва: "От февруари 2022 се наблюдава значително увеличение на случаите на заглушаване и напоследък и фалшифициране на [GPS] сигнали". "Тези смущения нарушават точността на приемането на [GPS] сигнали, което води до различни оперативни предизвикателства за самолетите и наземните системи."

В публикацията си "Файненшъл таймс" посочва, че Урсула фон дер Лайен е напуснала Пловдив със същия самолет - без инциденти.

Какво казват от Европейската комисия

Българските власти са информирали Европейската комисия, че инцидентът със самолета на Урсула фон дер Лайен вероятно е предизвикан от Русия. Това съобщи говорител на председателката на ЕК, след като "Файненшъл таймс" съобщи за предполагаемата намеса в GPS сигнала на летище Пловдив. По данни на ЕК проблемът със сигнала е бил насочен срещу летище Пловдив и е възможно да е засегнал и други полети освен чартъра на Урсула фон дер Лайен. "Можем да потвърдим, че е имало смущения в GPS сигнала", заяви говорителката на ЕК Ариана Подеста, цитирана от германската обществена телевизия АРД.

Урсула фон дер Лайен е на обиколка из източноевропейските страни от ЕС, включително тези, които граничат директно с Русия и Беларус. В неделя, преди да замине за България, тя посети Полша, където заедно с премиера Доналд Туск посетиха гранични град Кринк и обсъдиха укрепването на източната граница на ЕС. В България председателката на ЕК кацна в неделя следобед и посети ВМЗ в Сопот.

След посещението си в България Урсула фон дер Лайен замина за Литва, където заедно с президента на страната Гитанас Науседа обиколи с хеликоптер границата с Беларус. В понеделник следобед тя пристига в Румъния.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лопата Орешник

    48 7 Отговор
    Предполагама? Безсрамници! До доказване на противното сте само несполучливи клеветници!! Аз бях там, моя gps работеше идеално през целия ден!

    16:51 01.09.2025

  • 3 Сатана Z

    51 7 Отговор
    Активно мероприятие на НАТО за да ни вкарат във война с Русия и д имат повод з разчистване на сметки в нашите служби.

    16:52 01.09.2025

  • 4 Бабата с памперса

    53 4 Отговор
    Цирк "Некадърност" обявява коронният си номер, "Руска намеса".

    16:52 01.09.2025

  • 5 Сталин

    36 6 Отговор
    Абе кво се занимавате да се морите със системи за заглушаване ,пратете един евтин дрон в двигателя на самолета на Мурсула Фондерлайно

    16:53 01.09.2025

  • 6 Да живее пропагандата

    49 4 Отговор
    на фашисткият запад. Така се прави. 😄 За два часа всички О трепки на терен и сите продадени медии в един глас. 😄Фашизма яко е залял запада и за съжаление страната ни.

    16:53 01.09.2025

  • 7 Промяна

    7 35 Отговор
    ФАКТИ БГ И ОНЕЗИ КОИТО ДРАСКАТ ТУК СРЕЩУ ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ НЯМАТ МЯСТО ЗАКОНИ ПРАВИЛА ФАКТИ БГ КОГА ПЛАТЕНИ АНТИБЪЛГАРСКИ ПРОРУСКИ ТУК СЕ ВИХРЯТ ТОВА Е ЕВРЖПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ ФАКТИ БГ

    Коментиран от #14, #21

    16:53 01.09.2025

  • 8 Всичко е от

    33 5 Отговор
    Русия бре... Даже нефта и газта, и те са от Русия...

    16:53 01.09.2025

  • 9 симпатична двойка в мижаво самолетче

    21 5 Отговор
    докато женицата разправя какво я вълнува
    човечеца вперил поглед в скута

    Коментиран от #61

    16:53 01.09.2025

  • 10 пешо

    37 5 Отговор
    факти що не пишете за протеста пред завода

    16:53 01.09.2025

  • 11 Сталин

    41 4 Отговор
    Нашите гьонсурат политици се надпреварват да плюят по Русия и Путин ,белким от американското посолство ги забележат и им дадат по голям процент на предстоящите избори и ги инсталират на власт в България и да работят за интереса на САЩ ,а бедната българска овца си мисли че "избира".

    16:53 01.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Още новини от Украйна

    30 4 Отговор
    В България има над 200 000 украинци и всеки от тях е потенциален извърител

    16:54 01.09.2025

  • 14 Баце,

    10 4 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Кръвното, кръвното пази!

    16:54 01.09.2025

  • 15 с. Говнягово

    4 3 Отговор
    Данс си бъркат в ....

    16:55 01.09.2025

  • 16 Путин

    19 1 Отговор
    Кошка сбросила котята,для ето Путин виноват.

    16:55 01.09.2025

  • 17 Скарлет

    16 1 Отговор
    Що е със слушалки тая, трябваше и кислородните маски да паднат за да бъде шоуто пълно 😀 😀😀

    16:56 01.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Промяна

    2 12 Отговор

    До коментар #18 от "Баце,":

    Ниско ми е кръвното но ми дотегна тук да вилнеят няколко платени антибъ.гарски Докога това

    16:57 01.09.2025

  • 21 Ха-ха-ха

    20 2 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Това че сме против продажното правителство у нас и некомпетентните брюкселски бюрократи не ни прави антибългари. Напротив, прави ни родолюбци защото искаме да спасим Родината си от мафията която я е овладяла.

    Коментиран от #23, #33

    16:57 01.09.2025

  • 22 България не е за продан малчуган

    19 5 Отговор

    До коментар #19 от "Промяна":

    България не е терен за лъжи и пропаганда на пропадналият запад.

    Коментиран от #26

    16:58 01.09.2025

  • 23 Промяна

    2 12 Отговор

    До коментар #21 от "Ха-ха-ха":

    ФАКТИ БГ ТУК Е ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ КОГА ЗЯКОНИ ПРАВИЛА ТУК ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ СМЕ 2025ГОДИНА Е

    16:59 01.09.2025

  • 24 честен ционист

    1 0 Отговор
    А это братья мои, хоть и не кровные.

    16:59 01.09.2025

  • 25 Родина

    16 2 Отговор
    България не е предоставила доказателства.
    Жалка работа! Продажни политици. Но и медиите сте
    виновни . И то много виновни . Не виждате ли , че ни готвят и Урсула го каза , фронтова държава . Факти
    на страната на народа ли сте ? Или сте зависими .
    Не виждате ли , на Изток говорят за мир , на запад
    за война
    Започвайте да притискате властта с неудобни въпроси .
    Иначе сте една радиоточка .

    16:59 01.09.2025

  • 26 Промяна

    3 13 Отговор

    До коментар #22 от "България не е за продан малчуган":

    ПРОПАДНАЛ ЗАПАД ТИ ОЩЕ ЖИВЕЕШ ПРИ ТОДОР ЖИВКОВ ФАКТИ БГ ТУК ЗАКОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА НА НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ

    Коментиран от #27, #47

    17:00 01.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Смела жена

    2 12 Отговор
    Окото и не е мигнало дори.
    Браво на този който я е назначил. Блестящ избор.

    Става ясно защо трябва да даваме повече пари, а не да се стискаме.

    Коментиран от #34

    17:01 01.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Алексия

    9 2 Отговор
    Сигурно и предлага да скача с бънджи седналият до нея 😂

    17:02 01.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Промяна

    4 8 Отговор

    До коментар #21 от "Ха-ха-ха":

    ХАХАХАХАХА ПРОДАЖНО А КОЕ Е НЕ ПРОДАЖНО ТИ ЛИ ИЛИ КОСТАДИНОВ ХАХАХАХА ИЛИ ИЗМАМНИКЪТ ИЛИ СЛУГАТА ГЕЛОВ БОЖКОВ ИЛИ ШАРЛАТАНИТЕ ИЛИ АЛА БАЛАТА И КОИ СТЕ ВИЕ ЧЕ СЕ СМЯТАТЕ ЗА НЕЗНАМ КАКВИ ХАХАХАХАХАХА БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ПРОДАЖНИ СА ТАКИВА КАТО ТЕБ АНТИБЪЛГАРСКИ ВИКАЩИ ЛЕЖАЩИ ДРАСКАЩИ ГЛУПОСТИ ОСТАНАХА ЛИ МАЛОУМНИЦИ ДА ВИ СЕ ХВАЩАТ НА ГЛУПОТЕВИНИТЕ

    17:02 01.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Л@й нен оцапа гащите в кафяво

    10 3 Отговор
    Урсула я криха от народната любов, затова я прекарваха по кози пътеки и дерета, като партизани

    Коментиран от #40

    17:03 01.09.2025

  • 36 Некадърност нашенска, но руска хибридка

    10 2 Отговор
    Управниците се стреснаха от омразата и псувните на народа и днес лансират версията за смъртната опасност за фондер лаен, но защо смятат, че на българите им пука за нея.

    Коментиран от #58

    17:03 01.09.2025

  • 37 Урсула Ф Лай ен

    9 4 Отговор
    В България ме посрещнаха като майка Тереза. Всички бяха със знамена и скандираха майката.., майката..., майката.. Много ме обичат. Само където един много дебел и един много плешив нещо се бяха притеснили.

    17:03 01.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Промяна

    3 10 Отговор

    До коментар #35 от "Л@й нен оцапа гащите в кафяво":

    НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ ПРОРУСКИ ДАЖЕ БИЯТ И ЖУРНАЛИСТИ НА НОВА ХАХАХАХА ЖАЛКА РАБОТА ИЗЛАГАЦИЯ

    17:05 01.09.2025

  • 41 Уууууууу

    9 2 Отговор
    Риториката на медиите е като на хитлеристка Германия. Гьобелс ряпа да яде.

    17:06 01.09.2025

  • 42 Промяна

    3 5 Отговор

    До коментар #39 от "Така сте":

    КРАДЕЦ БОРИСОВ ТРОИЛЛЕИ ТИ ДА ВИДИШ А ТИ НА КОЙ КРАДЕЦ СИ ТРРООЛ.ЕЕЙ

    Коментиран от #46

    17:06 01.09.2025

  • 43 зелник

    5 1 Отговор
    Да, руснаците заглушаваха GPS-а от Стара Загора, сложили са 100 000 армия там. До Бургас всичкото е опожарено, ако някой ви твърди, че е там и всичко е наред, значи е подменен от руски агент!

    17:06 01.09.2025

  • 44 Мдаа

    5 1 Отговор
    Интересното в случая е, че самото заглушаване трябва да е било от територията на България или в близък район на съседна държава.

    17:07 01.09.2025

  • 45 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "Така сте":

    ОСВЕН ТЕЗИ ЖАЛКИ ГЛУПОСТИ ДРУГО ЗНАЕШ ЛИ АКО НЕ Е БОРИСОВ КАКВО ДРУГО ЩЕ ЛЪЖЕШ 39

    Коментиран от #48

    17:07 01.09.2025

  • 46 Само крадци като борисов

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "Промяна":

    плащат на тролеи за лъжи.

    17:07 01.09.2025

  • 47 Кажи честно ... 🤣

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Промяна":

    А, ето го ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ от сутринта, сега Промяна, виден илитерат . 🤣🤣🤣
    Вашите знаят ли какви ги драскаш и как ги излагаш ? Гледай да не те хванат, че не ти мърда заведение със специализирани грижи. 🤣

    17:08 01.09.2025

  • 48 Знаем

    4 3 Отговор

    До коментар #45 от "Промяна":

    че борисов е крадец и плаща на тролеи за лъжи. Това не е ли достатъчно, за да знаеш, че е вреден за България?

    Коментиран от #55

    17:08 01.09.2025

  • 49 Пич

    9 3 Отговор
    Стратегически погледнато , защо и е на Русия да унищожава празно пространство ?! Такова е пространството в главата на Урсула !!! По стратегически е Русия да не закача Урсула , за да може тя необезпокоявано да унищожи ЕС !!!

    Коментиран от #57

    17:08 01.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Истината

    6 1 Отговор
    Нашите са се презастраховали с "чадър" над летището, който е повлиял на JPS-а.

    17:09 01.09.2025

  • 52 Верваме

    5 2 Отговор
    Да бе да! Ех тази Родния за всичко е виновна,ха.......

    17:09 01.09.2025

  • 53 Перо

    9 2 Отговор
    Джендърски уйдурми и ционистки манипулации! От 100 г. самолетите кацат без GPS, сега откриха опасност и заплаха!

    17:09 01.09.2025

  • 54 Типично по фашистки

    7 3 Отговор

    До коментар #50 от "Промяна":

    забраняваш да се изказват хората ли? Това е пропадналият запад.

    17:10 01.09.2025

  • 55 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #48 от "Знаем":

    ВСИЧКАТА ТИ ДРАСКАНИЦА СА НЯКАКВИ ТВОИ ИЗМИСЛИЦИ И СМЯТАШ ЧЕ ИМА ОЩЕ МАЛОУМНИЦИ КОТО СЕ ХВАЩАТ НА ТАЗИ ВЪДИЧКА НАЛИ

    Коментиран от #60

    17:10 01.09.2025

  • 56 оня с коня

    7 3 Отговор
    всички във БЪЛГАРИЯ мразят лайнянден , мразим и скапаания ви брюксел, не ви искаме еврото

    17:11 01.09.2025

  • 57 Дори урсулата

    5 2 Отговор

    До коментар #49 от "Пич":

    е в полза на Русия унищожавайки ЕС. Пропагандата им срещу Русия удря дъно след дъно. Трябва сега скандал да заглушат новините от Китай. Запада е ударил тотално дъно.

    Коментиран от #66

    17:12 01.09.2025

  • 58 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    2 6 Отговор

    До коментар #36 от "Некадърност нашенска, но руска хибридка":

    Ама как няма да се стреснат от толкова многолюден протест?!
    Аз бих изтръпнал ако видя срещу мен 15 🤡 палячовци, препасали по 3 знамена - руско, руско и знамето на Пежо.

    17:12 01.09.2025

  • 59 Метлата на вещицата не я лови РЕБ!

    7 3 Отговор
    Вещицата кръжеше с метлата над Сопот и нямаше къде да кацне защото народът долу я чакаше с камъни и дърве.

    17:12 01.09.2025

  • 60 Крадеца борисов

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "Промяна":

    краде пред всички ни. Разликата е, че едни искат да са глупаците които обира, а на други ни пука, че ни крадат, обират и продават.

    17:13 01.09.2025

  • 61 гой гледа ама си е забравилаЦИЦИТЕ фона

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "симпатична двойка в мижаво самолетче":

    тя е дашна фондерлайно ще му пусне и на тоя все пак 7 деца има , ясно е че не се е стискала и пак ще дава само да му става на желязков

    17:14 01.09.2025

  • 62 Наблюдател

    2 4 Отговор
    Очевадно е, че путинофилите са получили инструкции от посоль да отричат намеса на руските клетки в работата на GPS системата. Защо ли?

    17:14 01.09.2025

  • 63 ха ха

    3 1 Отговор
    доверието в българските политици и службите им е доста по малко от 0 , та каквото и да кажат е почти сигурна фантасмагория по нечия поръчка

    17:16 01.09.2025

  • 64 Промяна

    2 7 Отговор

    До коментар #27 от "Живея в България малчуган":

    НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ ПРОРУСКИ ДАЖЕ БИЯТ И ЖУРНАЛИСТИ НА НОВА ХАХАХАХА ЖАЛКА РАБОТА ИЗЛАГАЦИЯ Под статията има дежурни такива постоянни са тук

    Коментиран от #65

    17:16 01.09.2025

  • 65 Не ме заливай

    5 2 Отговор

    До коментар #64 от "Промяна":

    с пропагандата на пропадналият запад. Стига ми, че 95 % по медиите е подобна боза. Отвратихте нормалните хора.

    17:18 01.09.2025

  • 66 Пич

    6 2 Отговор

    До коментар #57 от "Дори урсулата":

    Нали знаеш , Урсула е толкова тъпа че не може и да лъже ! Иначе нямаше да я хванат за ваксините ! Управлението на ЕС си прилича с това на Зелю защото се крепи единствено по криминален начин!!!

    Коментиран от #68

    17:18 01.09.2025

  • 67 Дано подобни случки

    2 6 Отговор
    излекуват и последните наивници на Запад от илюзиите им за Русия и Путин! Нас , източноевропейците, не могат да ни учудят! Свикнали сме на руската мизерия.

    17:19 01.09.2025

  • 68 По тъжното е

    6 2 Отговор

    До коментар #66 от "Пич":

    че има глупаци да защитават тази нещастна крадла, която унищожава Европа.

    17:21 01.09.2025

  • 69 Съветският пeHиc аkp00батTT

    4 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    17:22 01.09.2025

  • 70 Простатко Простатев

    5 2 Отговор
    Ми нощес някой ми е пи..ал в памперса... 100% е Путин

    17:23 01.09.2025

  • 71 В крайна сметка

    2 5 Отговор
    дер Лайен отлетя нормално, а България се превъоръжава по натовски стандарт и ще произвежда натовско оръжие! За това путлеристите вият от злоба! Само им вижте яростните коментари! Жлъчките им се пукат!

    Коментиран от #72

    17:23 01.09.2025

  • 72 В крайна сметка

    4 2 Отговор

    До коментар #71 от "В крайна сметка":

    урсулата унищожава Европа. Но на един безродник ко му пука за Европа и България.

    Коментиран от #79

    17:25 01.09.2025

  • 73 Списък на руския позор:

    1 5 Отговор
    В следващите редове е представен списък с руските рафинерии и коя понесе удари от Украйна:

    Рафинерия Кириши, Ленинградска област (346 хил. барела дневно) - ударена от дронове, за съжаление обаче няма видеокадри.
    Рязанската рафинерия, на "Роснефт" (300 хил. барела дневно) - ударена е три пъти, работата е спряна.
    Волгоградската рафинерия, на "Лукойл" (250-300 хил. барела дневно) - Срещу нея има няколко успешни атаки, в момента не работи
    Рафинерията в Туапсе (240 000 барела дневно) - четири успешни атаки (януари, май, март 2024 г.), тя не работи.
    Московска рафинерия (200-220 000 барела дневно) - атакувана от дронове поне два пъти.
    Нижнекамска рафинерия (167 000 барела дневно) - четири успешни атаки (февруари, март, април, 24 май), работата беше преустановена.
    Саратовска рафинерия (140 000 барела дневно) - атакувана 3 пъти, нанесени са щети, които спират работата в предприятието временно.
    Новокуйбишевска рафинерия (136 000 барела дневно) - и това предприятие беше поразено успешно неведнъж, в момента не работи - Още: Украйна потвърди - поразила е руски рафинерии, преработващи 13 млн. тона петрол годишно (ВИДЕО)
    Сизранска рафинерия, Самарска област (120 500 барела дневно) - рафинерията беше атакувана поне 5 пъти през 2025 г.: през февруари, 4 март, 15 август, 24 август и 30 август.
    Рафинерия "Куйбишевск" (120 500 барела на ден) - поне 3 пъти е атакувана от началото на 2024 година, работата ѝ е била спирана заради щети от атаките.
    Афипската рафинерия

    Коментиран от #78

    17:26 01.09.2025

  • 74 селяк

    3 2 Отговор
    Кой са изреза у кабината бе бако???? Мноо смърди!
    Е как кой?? Путин беше

    17:27 01.09.2025

  • 75 Иван рилски

    3 0 Отговор
    Само глупости пишете.

    17:27 01.09.2025

  • 76 Списък на руския позор:

    1 4 Отговор
    Илската рафинерия (62 500 барела на ден) - поне 3 атаки, работата ѝ е спряна.
    Новошахтинска рафинерия (60 000 барела на ден) - това е първата руска рафинерия, уцелена успешно от украински дронове. От 2024 г. до днес е успешно атакувана още четири пъти, за последно - в края на август.
    Славянската рафинерия (60 хиляди барела на ден) - атакувана е поне три пъти през 2024 г.: през януари, април и май. Имаше пожар, работата беше спирана.
    Астрахански газовопреработвателен завод (8 хиляди тона кондензат дневно) - атакуван е с дронове през февруари 2025 година, тогава избухна голям пожар. Заводът е един от най-големите газохимически комплекси в света

    17:28 01.09.2025

  • 77 Петър

    7 2 Отговор
    Заглушили джипиеса добре. Но защо не я гръмнаха? Сигурно са свършили ракетите. Но по-вероятно са я оставили, понеже с тъпотията си най-сигурно ще ликвидира ЕС!

    17:28 01.09.2025

  • 78 Виждаш ли сега

    6 2 Отговор

    До коментар #73 от "Списък на руския позор:":

    че Русия е била права за терористичният и фашистки режим в Украйна. Радвай се, че Русия отново спасява света от фашизъм и тероризъм.

    Коментиран от #80

    17:29 01.09.2025

  • 79 Европа унищожена,

    2 4 Отговор

    До коментар #72 от "В крайна сметка":

    а Русия цъфти! Колко трябва да си загубен, че да мислиш това?
    Въпросът е що се мъчите зорлем в загниваща Европа . Отивайте в Матушката си , ние няма да ви пречим, хаха!

    Коментиран от #84

    17:31 01.09.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Промяна

    3 1 Отговор
    НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ ЧЕ 2025 ГОДИНА ПРИ ТОЛКОВА ИНФОРМАЦИЯ ВСЕ ОЩЕ ИМА ХОРА КОИТО НЯМАТ НИКАКВА ПРЕДСТАВА ЗА НИЩО И КАК ИСКАШ РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВАТА КАТО ЕДНИ СА ЗАСТИНАЛИ НЯКЪДЕ НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО

    17:33 01.09.2025

  • 82 Цензура

    4 2 Отговор
    Надявам се, че тая отврaтителна дъpта повече няма да се весне в България. Сигурно е оцaпала гащите от страх, когато е разбрала, че самолетчето е без джипиес. След това будните Българи и организираха такова "мило" посрещане, та се наложи да япрекарват с хеликоптер, а после тя да се прокрадва през някакви храсти като шyмкарка. А ако се беше намерис смел човек с добро оръжие - да и пусне един кypшум, щеше да стане вторият Българин, спосител на Европа, след хан Тервел !!!

    17:33 01.09.2025

  • 83 Благой от СОФстрой

    0 3 Отговор
    Изграждащи се БГпутлерасти тук и нищо повече!!!

    17:35 01.09.2025

  • 84 Ами много трябва да си загубен

    4 1 Отговор

    До коментар #79 от "Европа унищожена,":

    да те ползват за лъжи и пропаганда срещу Русия, докато унищожават Европа.

    17:35 01.09.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Виждането е за умни хора

    3 1 Отговор

    До коментар #80 от "Нищо такова":

    На глупака му казват какво "вижда". Затова глупака се занимава с пропаганда.

    17:36 01.09.2025

  • 87 Виждам,

    3 5 Отговор
    че русофилите газ пикаят! Бълват змии и гущери! Така трябва да бъде! Имат избор - жената, децата и към Сибир! Путин им обеща Москвич и дача сред тайгата! Само че да учат китайски! 😛

    17:36 01.09.2025

  • 88 Цензура

    3 1 Отговор

    До коментар #80 от "Нищо такова":

    Не, нещaстен и лишен от мозък плaзмoдий. с твоята ykропия е свършено. Амрията и е разгрoмена и изтрeбена на 90%, инфраструктурата и е унищожена, всяка нощ руските удари унищoжават все още оцелелитне военни съоръжения. Единственото което остава на тия тpoглодите, са подибни теpoристични атаки, но това няма да ги спаси. Кураторите им отказват да приемат адекватните искания на Русия, която търси траен мир, но дългосрочно това е дори по-добре, защото така иначе милозливите руснаци няма да спрат, докато и последният укропски нацист не разпилее чeрвата си по фронта.

    17:44 01.09.2025

  • 89 Майора

    1 0 Отговор
    Подозирам НСО

    17:45 01.09.2025

  • 90 Жалко

    0 0 Отговор
    Па аз викам паднал самолета. Язъккк

    17:45 01.09.2025