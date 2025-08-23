Колесниците на Гедеон II! Нови израелски удари в ивицата Газа, най-малко двайсет и пет убити

Палестинци, настанени в палаткови лагери или опитващи се да получат оскъдна хуманитарна помощ, са сред 25-мата души, убити при израелски въздушни удари и обстрели в ивицата Газа днес, предаде Асошиейтед прес, като се позова на съобщения на местните болници, пише БТА.
Четиринадесет души бяха убити при израелски удари по южната част на анклава рано тази сутрин, съобщи болница "Насер".
Нападението е било насочено срещу разселени хора в Хан Юнис, който стана дом на стотици хиляди хора, избягали от домовете си от цялата територия на ивицата Газа. Повече от половината убити са жени и деца.
В северната част на анклава петима души загинаха при израелски обстрел, докато се опитвали да получат хуманитарна помощ близо до граничния пункт "Зиким", откъдето конвои на ООН и други хуманитарни организации влизат в анклава, съобщиха местните здравни власти.
Още шестима души са били убити при различни други нападения в ивицата Газа днес, съобщиха местни болници и палестинския Червен кръст.
Новите жертви сред палестинското население бяха убити на фона на влошаване на ситуацията с глада.
Вчера доклад на Интегрираната система за класификация на фазите на продоволствена сигурност официално обяви, че районът на град Газа е обхванат от глад. Израел отхвърли тези твърдения, а армията продължава с подготовката си да превземе град Газа, отбелязва АП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Света до кога ще
19:47 23.08.2025
2 колесниците на хитлерион
Коментиран от #5
19:47 23.08.2025
3 Леля Гошо
19:49 23.08.2025
4 Kaлпазанин
19:50 23.08.2025
5 Пешо от панелката
До коментар #2 от "колесниците на хитлерион":Остави големите играчи. Техните арабски "братя" от Саудитска Арабия и Емирствата ги изоставиха.
Коментиран от #10, #11
19:52 23.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Злобното Джуджи
Всяка ранна утрин толкоз руснаци умират тичайки под воя на сирените, пребивайки се до смърт по тъмните неосветени, потънали в паюжина и мръсотии стълбища към мазетата 😁
Коментиран от #14
19:54 23.08.2025
8 Хасковски каунь
виж какво правят евреите и УСА когато искат да победят. Виж Ирак, Афганистан, СФРЮ........ наскоро Иран.
И нашите ги богворят. ЕС ги подкрепя. Изчадия!
19:56 23.08.2025
9 Mими Кучева🐕🦺
19:57 23.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Така си е
До коментар #5 от "Пешо от панелката":Деспотичните арабски режими продължават да се борят за империалистически благоволения и са дълбоко замесени в масови убийства. За египетския, йорданския, саудитския и другите управляващи елити от Персийския залив основната грижа е да служат като младши партньори във войната на Вашингтон за регионални завоевания и грабежи, формирайки антиирански съюз, без да провокират въстание на потиснатата арабска работническа класа срещу тяхното управление. Оттук и отказът им да се противопоставят на геноцида, отвъд лицемерните изявления за загриженост и предложенията за организиране на експулсирането на палестинците – тоест, да извършат престъпление срещу човечеството по по-„хуманен“ начин. В същия ден, в който Нетаняху обсъжда разширяването на военните операции в Гааза със своя кабинет по сигурността, Египет подписа съвместно споразумение с ционисткия режим за износ на природен газ на стойност около 35 милиарда долара.
20:01 23.08.2025
12 Хектор
20:01 23.08.2025
13 БеГемот
20:03 23.08.2025
14 Хасковски каунь
До коментар #7 от "Злобното Джуджи":Ти мъж ли си или жена за да знам как да ти отговоря.
Коментиран от #17
20:06 23.08.2025
15 Така си е
Способността и възможността на престъпника Нетаняху да засили унищожаването и експулсирането на палестинци е възможна благодарение на безусловната подкрепа, на която неговото правителство се радва от империалистическите сили, които са доставяли оръжия и други военни материали на ционисткия режим. Освен това президентът Тръмп даде зелена светлина на плана на Нетаняху, заявявайки на 5 август: „Така че Израел ще трябва да вземе решение. Решението до голяма степен ще бъде тяхно.“ От началото на последната офанзива на Израел срещу Гааза през октомври 2023 г., империалистическите правителства комбинираха въоръжаването на Израел с усилия за смазване на народната опозиция срещу геноцида у дома, като използваха полицейско насилие и кампании за очерняне, етикетирайки антигеноцидните активисти като „антисемити“... Ционистите и техните империалистически спонсори успяват в продължение на близо две години да приложат своето престъпно „окончателно решение“ на палестинския въпрос, до голяма степен благодарение на презреното поведение на социалдемократическите партии, синдикатите и техните политически поддръжници. Партии като британската Лейбъристка партия и германските социалдемократи, които са на власт, доставят оръжие и военно оборудване на фашисткия режим на Нетаняху и обявят извън закона народната опозиция. Във всички големи империалистически центрове синдикатите системат
20:08 23.08.2025
16 Ту-Туу
20:21 23.08.2025
17 Злобното Джуджи
До коментар #14 от "Хасковски каунь":"...мъж ли си или жена ?..."
Я Pyccкий !!! 😄👍
20:21 23.08.2025
18 симха
20:23 23.08.2025
19 Ами
Само приказки и декларации. А там наистина се извършва геноцид. И всичко това в 21 век.
Но няма да е все така ... След това, не се чудете защо от всякъде са ги гонили.
20:26 23.08.2025