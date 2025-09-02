Новини
Кремъл: Няма планове за тристранна среща с президентите на САЩ и Украйна
  Тема: Украйна

Кремъл: Няма планове за тристранна среща с президентите на САЩ и Украйна

2 Септември, 2025 04:13, обновена 2 Септември, 2025 04:18 407 1

Измаил бе подложен на масирана атака с дронове

Кремъл: Няма планове за тристранна среща с президентите на САЩ и Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков заяви снощи, че няма конкретни планове за тристранна среща между президентите на Русия, Украйна и САЩ, което противоречи на думите на президента Доналд Тръмп относно договореното на срещата в Аляска, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Сега всички говорят за тристранна среща на върха или среща между [руския президент Владимир] Путин и [украинския президент Володимир] Зеленски, но между Путин и Тръмп няма конкретно споразумение по този въпрос“, каза Ушаков пред руската държавна телевизия в кулоарите на срещата на върха в Китай на Шанхайската организация за сътрудничество.

Тръмп посрещна Путин в Аляска миналия месец, дни преди да се срещне и със Зеленски и с европейските си съюзници във Вашингтон.

Целта на срещите беше да се работи за прекратяване на войната в Украйна, а Тръмп създаде впечатлението, че са постигнати договорености за директна среща между Путин и Зеленски, посочва ДПА. Кремъл не отхвърли веднага тази информация, но заяви, че такава среща трябва да бъде много добре подготвена.

По-късно Тръмп заяви, че не знае дали ще се състои двустранна среща, като вместо това каза, че ще има тристранна среща.

Украински официални представители и водещи европейски политици обвиняват Кремъл, че се опитва да спечели време и твърдят, че Русия се преструва, че е отворена за диалог, но бави преговорите, за да продължи войната.

Измаил бе подложен на масирана атака с дронове в продължение на повече от половин час и в украинския крайдунавски град отекват силни взривове, съобщиха местните канали в приложението "Телеграм", предаде БТА.

Още новини от Украйна

По тяхна информация основната траектория на дроновете, насочени към Измаил, минава през селата Каменка, Лощиновка, Богатое, Криничное, Каланчак, Катлабуг, както и Болградски район. Посочените населени места са български, в които компактно живеят българи.

Атаката с дронове в Измаил е предимно около пристанището, информират местните канали в "Телеграм". Съобщава се за поразени цели.

Регионалните власти призоваха всички жители на Одеска област да останат в бомбоубежищата до отмяна на тревогата.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Добро утро!

    2 1 Отговор
    Още едно потвърждение, че руснаците са бoклyци.

    04:37 02.09.2025

