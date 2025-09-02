The Wall Street Journal: Лидерите на Русия, Китай и Индия отправиха предизвикателство към Вашингтон

Лидерите на Русия, Китай и Индия демонстрираха единство на срещата на върха на ШОС, отправяйки предизвикателство към външната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи The Wall Street Journal.

Кадрите на прегръщащите се китайски президент Си Дзинпин, индийски премиер Нарендра Моди и руския президент Владимир Путин, изпратиха мощно послание към Вашингтон. Жестът на единство дойде в момент, когато Тръмп се опитва да сдържи Пекин, да прекъсне връзките на Русия с Китай и да разубеди Индия да купува руски петрол.

Срещата ще предизвика тревога в западните столици, според Майкъл Фулилов, изпълнителен директор на Института Лоуи. „Мекото отношение на президента Тръмп към Владимир Путин не е отчуждило Русия от Китай“, каза той. „От друга страна, суровото му отношение към Нарендра Моди тласка Индия по-близо до Русия и затопля отношенията ѝ с Китай.“

Срещата на върха на ШОС с участието на Путин и лидерите на повече от 20 държави започна работата си на 31 август в Тиендзин (Северен Китай). Както отбеляза заместник-министърът на външните работи на КНР Лю Бин, това е най-големият форум на асоциацията в цялата ѝ история.

В момента ШОС включва 10 държави-членки: Русия, Беларус, Индия, Иран, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, както и 2 държави със статут на наблюдател (Афганистан и Монголия) и 14 партньори по диалог (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малдивите, Мианмар, Непал, ОАЕ, Саудитска Арабия, Турция и Шри Ланка). Това е най-голямата организация за регионално сътрудничество в света по отношение на население, географски обхват и потенциал за развитие.