The Wall Street Journal: Лидерите на Русия, Китай и Индия отправиха предизвикателство към Вашингтон

2 Септември, 2025 05:27, обновена 2 Септември, 2025 05:34 851 28

  • китай-
  • русия-
  • индия-
  • сащ-
  • шос-
  • тръмп-
  • путин-
  • моди-
  • си дзинпин

Жестът на единство дойде в момент, когато Тръмп се опитва да сдържи Пекин, да прекъсне връзките на Русия с Китай и да разубеди Индия да купува руски петрол

The Wall Street Journal: Лидерите на Русия, Китай и Индия отправиха предизвикателство към Вашингтон - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерите на Русия, Китай и Индия демонстрираха единство на срещата на върха на ШОС, отправяйки предизвикателство към външната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи The Wall Street Journal.

Кадрите на прегръщащите се китайски президент Си Дзинпин, индийски премиер Нарендра Моди и руския президент Владимир Путин, изпратиха мощно послание към Вашингтон. Жестът на единство дойде в момент, когато Тръмп се опитва да сдържи Пекин, да прекъсне връзките на Русия с Китай и да разубеди Индия да купува руски петрол.

Срещата ще предизвика тревога в западните столици, според Майкъл Фулилов, изпълнителен директор на Института Лоуи. „Мекото отношение на президента Тръмп към Владимир Путин не е отчуждило Русия от Китай“, каза той. „От друга страна, суровото му отношение към Нарендра Моди тласка Индия по-близо до Русия и затопля отношенията ѝ с Китай.“

Срещата на върха на ШОС с участието на Путин и лидерите на повече от 20 държави започна работата си на 31 август в Тиендзин (Северен Китай). Както отбеляза заместник-министърът на външните работи на КНР Лю Бин, това е най-големият форум на асоциацията в цялата ѝ история.

В момента ШОС включва 10 държави-членки: Русия, Беларус, Индия, Иран, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, както и 2 държави със статут на наблюдател (Афганистан и Монголия) и 14 партньори по диалог (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малдивите, Мианмар, Непал, ОАЕ, Саудитска Арабия, Турция и Шри Ланка). Това е най-голямата организация за регионално сътрудничество в света по отношение на население, географски обхват и потенциал за развитие.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трите лъва

    0 16 Отговор
    какво чакат,та не му скочат ?

    Коментиран от #3, #9

    05:36 02.09.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 2 Отговор
    ПО ПЕЙКИН си ближе егото ❗
    БРИКС било ... едно нищо ❗

    05:43 02.09.2025

  • 3 Нищо не могат да направят

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Трите лъва":

    на хегемона САЩ тия смешни джуджета.. . 🤣

    Коментиран от #5, #8

    05:44 02.09.2025

  • 4 Колективния запад

    1 3 Отговор
    Ще изолират Китай, Индия и Русия и ще им наложат санкции и мита. Бразилия и Иран - също.

    05:46 02.09.2025

  • 5 Латино снежанка

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Нищо не могат да направят":

    Смешното джудже си ти и. И доста тъпо при това.

    Коментиран от #15

    05:48 02.09.2025

  • 6 Бай Дън

    2 0 Отговор
    И на предпоследната среща скачаха !

    05:49 02.09.2025

  • 7 Гориил

    2 0 Отговор
    Опитах се да слушам внимателно председателя Си. Беше озвучен невероятният обхват на целите на така нареченото глобално управление. Тези цели, както следва от доклада, трябва да бъдат обслужени чрез развитието на собствена платежна система и единна валута, която да замени разплащанията в долари. В тази връзка Си Дзинпин призова за създаването на нова банка за развитие на ШОС. Той също така обяви отпускането на 2 милиарда юана безвъзмездна помощ за държавите-членки на ШОС и още 10 милиарда юана под формата на заеми за банковия консорциум на ШОС.Вашата пропаганда катастрофално изостава от бързо променящия се свят, губи сила и влияние. Русия предлага да създаде антитерористичен център в Бишкек и антинаркотичен център в Душанбе в рамките на ШОС, финансирани от Москва (това е колосална сума пари).

    Коментиран от #12

    05:50 02.09.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Нищо не могат да направят":

    " Малкото камъче обръща голяма кола!"❗

    Коментиран от #14

    05:51 02.09.2025

  • 9 Според Тръмп са въшки, а

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трите лъва":

    не лъвове.

    05:52 02.09.2025

  • 10 Путин

    0 0 Отговор
    защо е с коса ?И рижа !

    05:52 02.09.2025

  • 11 Петър

    0 1 Отговор
    Ама и България участва на тази среща в Китай.

    Коментиран от #21

    05:53 02.09.2025

  • 12 Хидроинжинера

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    говори по -разбираемо.....

    05:53 02.09.2025

  • 13 Гориил

    2 1 Отговор
    Новата система за глобално управление ще замени остарелите евроцентрични и евроатлантически модели, ще отчита интересите на възможно най-широк кръг държави, ще стане наистина балансирана и няма да допуска опити на едни държави да гарантират своята сигурност за сметка на други.

    05:53 02.09.2025

  • 14 САЩ са валяк...

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Камъчетата стават на пясъчинки когато под него. ☝️

    Коментиран от #18, #24, #27

    05:54 02.09.2025

  • 15 Успокой се копейко мaлoyмна!

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Латино снежанка":

    Човекът просто се гаври с такива първосигнални шарани като теб.

    05:55 02.09.2025

  • 16 100

    1 1 Отговор
    Клуб на развиващите се страни.

    05:56 02.09.2025

  • 17 Рижоволосов

    2 1 Отговор
    Трите станаха ли бавно развиващи ?

    05:57 02.09.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "САЩ са валяк...":

    Бяха❗

    05:57 02.09.2025

  • 19 Трите влъхви

    2 1 Отговор
    И кое им е общото ?

    06:00 02.09.2025

  • 20 Нормално е

    2 2 Отговор
    Страните да си сътрудничат и да се развиват. Не разбирам злобата и агресията на запада срещу това.

    06:01 02.09.2025

  • 21 България за съжаление

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Петър":

    Отново е от страната на булката. Благодарение на малоумниците , които ни управляват.

    06:01 02.09.2025

  • 22 Тримата големи

    0 0 Отговор
    Ура!Ура!Вече сме в клуба на бавно развиващите !

    06:02 02.09.2025

  • 23 Цайтунг

    0 0 Отговор
    Гъделичкат Путин ,да му изсмучат горивото !

    06:05 02.09.2025

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "САЩ са валяк...":

    СА отказа да продава петрола си САМО СРЕЩУ ДОЛАРИ❗
    Индия и Китай вежливо показаха изпънат осмия си пръст на САЩинските санкции❗
    Банките по света скъсяват доларивите си запаси под 50%❗
    Последните САЩински пудели ще са нашите власт/и/тутки и УрсуLIZA❗

    06:05 02.09.2025

  • 25 Мъдуро

    0 0 Отговор
    Ще ги призная,кога някой от тримата,бие Тръмп на голф !

    06:10 02.09.2025

  • 26 Света троица

    0 0 Отговор
    Ще потъваме неразделно !

    Коментиран от #28

    06:11 02.09.2025

  • 27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "САЩ са валяк...":

    Това не е от ТАСС:
    "Американска банка: Много износители вече не искат да плащат в долари!"🥸

    06:19 02.09.2025

  • 28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Света троица":

    Имаш предвид
    САЩ, Великобритания и Германия
    ли😉🤣🤣🤣

    06:20 02.09.2025