Axios: Тръмп не успява да отдалечи Русия, Индия и Китай

Желанието на администрацията на американския президент Доналд Тръмп да дистанцира Русия, Индия и Китай една от друга не дава резултати, съобщава информационният портал Axios.

Както е посочено в статията, след като се сблъска с „тарифи и обиди от президента Тръмп“, индийският премиер Нарендра Моди на 1 септември „общуваше много по-приятелски с руския и китайския си колега по време на първото си посещение в Китай от седем години“.

Както пише порталът, „Тръмп активно се опитва да вбие клин между Индия и Русия, като едновременно с това се опитва да дистанцира Русия от Китай“. Така че кадрите на тримата лидери, „буквално държащи се за ръце в Тиендзин, е най-малкото символичен удар“, се посочва в статията.

Както отбелязва Axios, 50%-ните тарифи на САЩ върху Ню Делхи за закупуване на руски петрол „са предизвикали възмущение“ в Индия. Моди ясно заяви, че Ню Делхи няма да спре да купува петрол от Русия и е предприел стъпки за подобряване на отношенията със Си Дзинпин, се казва в статията.

„Засега, поне, усилията на администрацията на Тръмп да дистанцира трите сили не дават резултати“, отбелязва статията.

Срещата на върха на ШОС с участието на руския президент Владимир Путин и лидерите на повече от 20 държави започна работа в неделя в град Тиендзин (Северен Китай). Както отбеляза заместник-министърът на външните работи на Китай Лю Бин, това е най-големият форум на асоциацията в цялата ѝ история.

Днес ШОС включва 10 държави-членки: Русия, Беларус, Индия, Иран, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, както и 2 държави със статут на наблюдател (Афганистан и Монголия) и 14 партньори по диалог (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малдивите, Мианмар, Непал, ОАЕ, Саудитска Арабия, Турция и Шри Ланка). Това е най-голямата организация за регионално сътрудничество в света по отношение на население, географско покритие и потенциал за развитие.