Новини
Свят »
САЩ »
Axios: Тръмп не успява да отдалечи Русия, Индия и Китай

Axios: Тръмп не успява да отдалечи Русия, Индия и Китай

2 Септември, 2025 06:04, обновена 2 Септември, 2025 06:10 363 2

  • тръмп-
  • сащ-
  • китай-
  • индия-
  • русия

Поне засега усилията на администрацията му в тази посока не дават резултати, пише порталът

Axios: Тръмп не успява да отдалечи Русия, Индия и Китай - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Желанието на администрацията на американския президент Доналд Тръмп да дистанцира Русия, Индия и Китай една от друга не дава резултати, съобщава информационният портал Axios.

Както е посочено в статията, след като се сблъска с „тарифи и обиди от президента Тръмп“, индийският премиер Нарендра Моди на 1 септември „общуваше много по-приятелски с руския и китайския си колега по време на първото си посещение в Китай от седем години“.

Както пише порталът, „Тръмп активно се опитва да вбие клин между Индия и Русия, като едновременно с това се опитва да дистанцира Русия от Китай“. Така че кадрите на тримата лидери, „буквално държащи се за ръце в Тиендзин, е най-малкото символичен удар“, се посочва в статията.

Както отбелязва Axios, 50%-ните тарифи на САЩ върху Ню Делхи за закупуване на руски петрол „са предизвикали възмущение“ в Индия. Моди ясно заяви, че Ню Делхи няма да спре да купува петрол от Русия и е предприел стъпки за подобряване на отношенията със Си Дзинпин, се казва в статията.

„Засега, поне, усилията на администрацията на Тръмп да дистанцира трите сили не дават резултати“, отбелязва статията.

Срещата на върха на ШОС с участието на руския президент Владимир Путин и лидерите на повече от 20 държави започна работа в неделя в град Тиендзин (Северен Китай). Както отбеляза заместник-министърът на външните работи на Китай Лю Бин, това е най-големият форум на асоциацията в цялата ѝ история.

Днес ШОС включва 10 държави-членки: Русия, Беларус, Индия, Иран, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, както и 2 държави със статут на наблюдател (Афганистан и Монголия) и 14 партньори по диалог (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малдивите, Мианмар, Непал, ОАЕ, Саудитска Арабия, Турция и Шри Ланка). Това е най-голямата организация за регионално сътрудничество в света по отношение на население, географско покритие и потенциал за развитие.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо?

    2 0 Отговор
    Не разбирам бандитската логика на запада! Страните имат право да си сътрудничат и развиват!

    06:16 02.09.2025

  • 2 Иван

    0 0 Отговор
    Боклука Тръмп какво чака, а не заяви пред цял свят, че кацането на Луната е фейк.

    06:21 02.09.2025