Германският външен министър Йохан Вадефул започва визита в Индия

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул започва днес визитата си в Индия, като приоритет в дневния ред са икономическите въпроси на фона на новите мита на САЩ върху стоки от Индия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Външният министър започва двудневното си посещение от южния град Бенгалуру, където по всяка вероятност икономическите възможности ще бъдат в центъра на вниманието – от научни изследвания до имиграция на квалифицирана работна ръка.

Утре Вадефул се очаква да води политически преговори в Делхи, на които да бъдат обсъдени отношенията между Китай и Русия.

Говорителка на германското външно министерство каза, че Индия, в качеството си на най-голямата демократично управлявана страна в света, е задължителен партньор за Германия и двигател на световните иновации и растеж.

„Растежът на Индия и нейната динамика в иновациите предлагат голям потенциал за диверсифициране на търговските отношения и веригите на доставки, за сътрудничество в областта на технологиите и за набиране на добре обучени и квалифицирани работници“, заяви тя.

Вадефул пристига в Индия след срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в китайския град Тянцзин на 31 август, в която взеха участие руският президент Владимир Путин, индийският премиер Нарендра Моди и още 18 лидери.

Основана преди 24 години с идеята да насърчава сътрудничеството в областта на сигурността и икономическите отношения, ШОС се позиционира като противовес на западните съюзи, включително и НАТО, въпреки че може да придобие по-голямо значение в областта на икономиката, отбелязва ДПА.