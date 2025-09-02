Новини
Германският външен министър Йохан Вадефул започва визита в Индия

2 Септември, 2025 10:50

Германският външен министър Йохан Вадефул започва визита в Индия - 1
Снимкa: БГНЕС
Германският министър на външните работи Йохан Вадефул започва днес визитата си в Индия, като приоритет в дневния ред са икономическите въпроси на фона на новите мита на САЩ върху стоки от Индия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Външният министър започва двудневното си посещение от южния град Бенгалуру, където по всяка вероятност икономическите възможности ще бъдат в центъра на вниманието – от научни изследвания до имиграция на квалифицирана работна ръка.

Утре Вадефул се очаква да води политически преговори в Делхи, на които да бъдат обсъдени отношенията между Китай и Русия.

Говорителка на германското външно министерство каза, че Индия, в качеството си на най-голямата демократично управлявана страна в света, е задължителен партньор за Германия и двигател на световните иновации и растеж.

„Растежът на Индия и нейната динамика в иновациите предлагат голям потенциал за диверсифициране на търговските отношения и веригите на доставки, за сътрудничество в областта на технологиите и за набиране на добре обучени и квалифицирани работници“, заяви тя.

Вадефул пристига в Индия след срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в китайския град Тянцзин на 31 август, в която взеха участие руският президент Владимир Путин, индийският премиер Нарендра Моди и още 18 лидери.

Основана преди 24 години с идеята да насърчава сътрудничеството в областта на сигурността и икономическите отношения, ШОС се позиционира като противовес на западните съюзи, включително и НАТО, въпреки че може да придобие по-голямо значение в областта на икономиката, отбелязва ДПА.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пръста е

    10 1 Отговор
    Среден

    10:59 02.09.2025

  • 2 Наблюдател

    16 1 Отговор
    И този ще се мъчи да отказва Индия от руския петрол.
    Целта е само УСА да купува от Русия и продава на всички други със солена надценка, в противен случай УСА трябва да обяви банкрот.

    11:01 02.09.2025

  • 3 Сър Пичук

    7 1 Отговор
    Кво ша правят дойчешвуллеттата в Индия ,шаа ги порицават или квоо?

    11:17 02.09.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 😼

    7 1 Отговор
    Колективните небинарни от натю пак получиха як шут в зурлите и от Индия този път 🤣 .

    Коментиран от #5

    11:20 02.09.2025

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 😼":

    Никога не съм вярвал че Европа ще стигне до просия и подмазване Към когато се залепим все пропада

    11:29 02.09.2025

  • 6 Тоя нацистки наследник

    5 1 Отговор
    ще го посрещне чистачката на летището и ша го проводи обратно в клоаката си немска.

    Коментиран от #7

    11:47 02.09.2025

  • 7 Дъмбо Ди

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тоя нацистки наследник":

    Дано!

    11:53 02.09.2025

  • 8 плевен

    3 0 Отговор
    Германецът иска да пусне индийската работна ръка в страната си.Да иде в Канада за да види какво го чака.Чак тогава африканците ще му се сторят идеалните съграждани. Желая му успех. Голям успех.

    12:06 02.09.2025

