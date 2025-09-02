Новини
Южнокорейското разузнаване: Около 2000 севернокорейски войници са загинали в руско-украинския конфликт
  Тема: Украйна

Южнокорейското разузнаване: Около 2000 севернокорейски войници са загинали в руско-украинския конфликт

2 Септември, 2025 11:19 632 15

Актуализирани данни на Южна Корея показват значителни загуби и планове за ново разполагане на войски

Южнокорейското разузнаване: Около 2000 севернокорейски войници са загинали в руско-украинския конфликт - 1
Снимкa: БГНЕС
Около 2000 севернокорейски войници са били убити в руско-украинския конфликт, заяви южнокорейският депутат И Сон-куон, цитирайки данни на южнокорейската национална разузнавателна служба, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

През април разузнаването „оценяваше броя на загиналите на най-малко 600“, но въз основа на актуализирани оценки, сега тази цифра е около 2000 души, заяви депутатът пред медиите.

Тайните служби на Южна Корея и западните страни посочват, че Пхенян е изпратил над 10 000 войници през 2024 г. в руската Курска област по време на офанзива на силите на Киев, както и артилерийски снаряди, ракети и ракетни системи с голям обсег.

Южнокорейският опозиционен депутат И, член на партията на бившия президент Юн Сук-йол, също заяви, че южнокорейското разузнаване смята, че Северна Корея планира да разположи още 6000 военни в Русия, от които 1000 вече са пристигнали.

Севернокорейската информационна агенция КЦТА съобщи в събота, че предния ден севернокорейският лидер Ким Чен-ун е говорил пред семействата на войници, сражавали се на руска страна и загинали в боеве срещу украинските сили.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тома

    9 2 Отговор
    И сега ще спат ли спокойно южно корейците.Важното е че свършиха работа в Украйна и освободиха курския район

    11:23 02.09.2025

  • 2 Южно курвейското разузнаване

    11 3 Отговор
    е като укропитешкото разузнаване лъжи,лъжи и само лъжи.

    11:23 02.09.2025

  • 3 Видяхме онзи ден

    12 3 Отговор
    101 е далеч от 2000. 😄 Падението на запада копае дъна.

    11:23 02.09.2025

  • 4 загинаха

    1 0 Отговор
    но има много . да се трепят . а курск превзеха . започнаха да се изчерпват вариантите . 2-3 г се постреляха . пак от същото още 4-5 . то живота си върви .

    11:25 02.09.2025

  • 5 Майор Мишев

    11 3 Отговор
    Стига сте лъгали пак,новината я има навсякъде на нета -105 героя !А кво става с гътнатите 78000 добичета в Курска област ,доста от тях от където се сетиш и на повечето останките още неприбрани и непотърсени ?

    11:28 02.09.2025

  • 6 Лука

    6 4 Отговор
    Слава Великой России!!!

    11:31 02.09.2025

  • 7 Посвали

    5 3 Отговор
    Гледах видео в Ютуб.150 със снимките и наградите посмъртно.

    11:32 02.09.2025

  • 8 Шопо

    6 2 Отговор
    Ще видите като дойдат китайците, от Европа нищо няма да остане.
    А муслиманите в Германия ?

    11:34 02.09.2025

  • 9 604

    0 1 Отговор
    И кой дава оценките и как...ли врагът ти оценя...пхахахахя

    11:35 02.09.2025

  • 10 Георгиев

    7 3 Отговор
    Колкото и хиляди корейци да изпрати Мин, всички те са на руска територия и защитават интересите на Русия. Те не са на фронта, както батальоните с чужденци на Киев. И това отбележете. Важно е.
    Малко се измества темата.

    Коментиран от #11

    11:38 02.09.2025

  • 11 Точно така

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "Георгиев":

    Русия и С. Корея имат договор за взаимопомощ при нападение на страните им. Затова се намесиха на курска територия. Пропагандата на запада това не го съобщава, защото не им е изгодно на лъжите.

    11:43 02.09.2025

  • 12 Наблюдател

    3 1 Отговор
    Сякаш е по-интересно да знаем колко западни военни и от кои държави са убити в Украина.
    Обществена тайна е, че военните формално се уволняват от армията и постъпват като наемници в защита на... ???... абе за пари.

    11:55 02.09.2025

  • 13 бай Ставри

    3 0 Отговор
    Нали бяха 10000, сега как така станаха 2000 !?

    12:03 02.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 реалиста

    0 0 Отговор
    важното шишкото да лапа

    12:28 02.09.2025

Новини по държави:
