Удължиха срока на експлоатация на две британски ядрени електроцентрали

Две британски ядрени електроцентрали получиха допълнителни едногодишни удължения на срока на експлоатация, което гарантира заетостта на повече от 1000 души за по-дълго време, предаде ДПА, съобщи БТА.

Сега се очаква централите "Хейшам 1" в Ланкашир и "Хартълпул" в Тисайд, чийто мажоритарен собственик и оператор е френската фирма "Е Де Еф енерджи" (EDF Energy), да произвеждат електроенергия до март 2028 г. – една година по-късно от първоначалните планове.

От компанията уточниха, че решението е взето след поредица от положителни проверки на графита в двете централи през последните девет месеца.

Собственикът на "Бритиш газ" (British Gas) – "Сентрика" (Centrica), който притежава 20-процентен дял в двете станции, приветства удължаването като "чудесна новина".

Двете централи произвеждат достатъчно електроенергия, за да захранват над четири милиона домакинства годишно.

Няма промяна в датата за затваряне през март 2030 г. на другите две британски централи на "Е Де Еф" (EDF) с усъвършенстван реактор с газово охлаждане – "Хейшам 2" и "Торнес" (Torness) – която беше обявена през декември миналата година.

"Удължаването на живота на тези централи има смисъл. Това осигурява по-дългосрочна заетост на повече от 1000 души, които работят в тези обекти, и подкрепя амбициите на Обединеното кралство да има чисти и сигурни доставки на електроенергия. Още една година работа на тези две станции има потенциала да захранва повече от четири милиона домове и да намали нуждата от внос на газ", заяви Марк Хартли, управляващ директор на предприятието за ядрени операции на "Е Де Еф".

Новото решение следва предишните едногодишни удължавания на срока на експлоатация на всичките четири британски площадки с реактори от типа АГРС, обявени през декември 2024 г.