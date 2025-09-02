Новини
Свят »
Великобритания »
Удължиха срока на експлоатация на две британски ядрени електроцентрали

2 Септември, 2025 20:12 692 16

  • атомна енергетика-
  • великобритания-
  • аец-
  • атомни централи-
  • хейшам

Удължаването на живота на тези централи осигурява по-дългосрочна заетост на повече от 1000 души

Удължиха срока на експлоатация на две британски ядрени електроцентрали - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две британски ядрени електроцентрали получиха допълнителни едногодишни удължения на срока на експлоатация, което гарантира заетостта на повече от 1000 души за по-дълго време, предаде ДПА, съобщи БТА.

Сега се очаква централите "Хейшам 1" в Ланкашир и "Хартълпул" в Тисайд, чийто мажоритарен собственик и оператор е френската фирма "Е Де Еф енерджи" (EDF Energy), да произвеждат електроенергия до март 2028 г. – една година по-късно от първоначалните планове.

От компанията уточниха, че решението е взето след поредица от положителни проверки на графита в двете централи през последните девет месеца.

Собственикът на "Бритиш газ" (British Gas) – "Сентрика" (Centrica), който притежава 20-процентен дял в двете станции, приветства удължаването като "чудесна новина".

Двете централи произвеждат достатъчно електроенергия, за да захранват над четири милиона домакинства годишно.

Няма промяна в датата за затваряне през март 2030 г. на другите две британски централи на "Е Де Еф" (EDF) с усъвършенстван реактор с газово охлаждане – "Хейшам 2" и "Торнес" (Torness) – която беше обявена през декември миналата година.

"Удължаването на живота на тези централи има смисъл. Това осигурява по-дългосрочна заетост на повече от 1000 души, които работят в тези обекти, и подкрепя амбициите на Обединеното кралство да има чисти и сигурни доставки на електроенергия. Още една година работа на тези две станции има потенциала да захранва повече от четири милиона домове и да намали нуждата от внос на газ", заяви Марк Хартли, управляващ директор на предприятието за ядрени операции на "Е Де Еф".

Новото решение следва предишните едногодишни удължавания на срока на експлоатация на всичките четири британски площадки с реактори от типа АГРС, обявени през декември 2024 г.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    17 0 Отговор
    пък тука щото ток не ни трябва закрихме 4 работещи ядренни мощности

    щото сме големи траикати

    Коментиран от #16

    20:15 02.09.2025

  • 2 Ама тя

    11 0 Отговор
    Урси каза че те са вредни и ще ги закрива. Тези хитри английски копилета защо така се измъкват от нейните дълги силни задушаващи ръчички.
    Всички трябва да хрупаме зелена енергия и да се радваме на Бога слънце и богинята вятър.

    20:15 02.09.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 3 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    20:16 02.09.2025

  • 4 голям смех

    10 0 Отговор
    важното е че ние закрихме наще ядренни централи и сега рупаме банани

    ското и лева ще ни вземат, следва вземането и на герба ни

    20:17 02.09.2025

  • 5 инглизите

    10 0 Отговор
    да вземат пример от нас как се зкриват напълно изправни реактори…ама те не са като нас роби а робовладетели има малка разлика

    20:18 02.09.2025

  • 6 Зевс

    14 0 Отговор
    Централите са построени 1980 и 1983 година, нашите 3ти и 4ти блок бяха от 1980 и 1982, сами си правете сметката какви продажници ни вкараха в ЕС.

    20:20 02.09.2025

  • 7 КОЛЬО ПАРЪМА

    5 0 Отговор
    Дано гръмнат

    Коментиран от #9

    20:22 02.09.2025

  • 8 а нашите годни и редовни

    9 0 Отговор
    ги затвориха....

    20:29 02.09.2025

  • 9 Браво Кольо

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Браво звяр.
    Няма остров няма проблем.

    20:29 02.09.2025

  • 10 дядото

    10 1 Отговор
    английските може,а нашите дупе продавци ликвидираха АЕЦ козлодуй и вероятно се нагушиха с пари.

    20:38 02.09.2025

  • 11 И КОГА СА ПУСНАТИ

    3 0 Отговор
    В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
    ДА НЕ Е 1950
    ЕЙ МИСИРКИ МРЪСНИ
    КОГА СА ПУСНАТИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
    БИКЛУЦИ ДОЛНИ

    20:38 02.09.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Далеч по калпави от нашите 1,2,3,4,блокове.

    20:40 02.09.2025

  • 13 Дудов

    2 0 Отговор
    Дано да им гръмнат по някое време

    20:40 02.09.2025

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор
    Кухарите в БГ да страдат понеже да си кухари.

    20:41 02.09.2025

  • 15 АМИ КРАТКО

    3 0 Отговор
    НЕ СМЕ НАРОД А МЪРША
    А ВСЪЩНОСТ НЕ СТЕ НАРОД А МЪРША ШОТО АЗ НЕ СЕ ИМАМ ЗА БОКЛУК

    20:42 02.09.2025

  • 16 Kaлпазанин

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Е че как ,нали трябваше да теглим заеми за вицове та да останем и без вода и без храна ,виж колко хубаво се получи сега си купуваме и ток и зарзавати от комшиите ,щото сме много хитри и ни мързи да бачкаме

    20:45 02.09.2025

