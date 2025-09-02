Новини
Свят »
Китай »
Путин: Тръмп се вслушва в нас, има взаимно разбирателство
  Тема: Украйна

Путин: Тръмп се вслушва в нас, има взаимно разбирателство

2 Септември, 2025 19:50 573 13

  • украйна-
  • владимир путин-
  • русия-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Много сме щастливи по този случай и се надяваме, че конструктивният ни диалог със САЩ ще продължи, каза руският президент

Путин: Тръмп се вслушва в нас, има взаимно разбирателство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че правителството на американския му колега Доналд Тръмп се вслушва в аргументите на Кремъл за инвазията в съседна Украйна, и отбеляза, че Москва и Вашингтон са постигнали "взаимно разбирателство" по въпроса за конфликта, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

"Администрацията (на Тръмп) се вслушва в нас", заяви Путин, който е на посещение в Китай, като в същото време изрази съжаление, че предишният президент на САЩ Джо Байдън не е обръщал внимание на мотивите на Москва.

Още новини от Украйна

"Сега виждаме едно взаимно разбирателство, то е забележимо", заяви руският президент по време на двустранната си среща с министър-председателя на Словакия Роберт Фицо, последвала неговите разговори с китайския му колега Си Цзинпин в Пекин.

"Много сме щастливи по този случай и се надяваме, че конструктивният ни диалог (със САЩ) ще продължи", добави той.

В същото време Русия е заплашена от евентуални санкции от страна на Тръмп, който заяви, че е озадачен от липсата на съпричастност у Путин към насърчаваните от САЩ усилия за край на войната в Украйна и заплаши със "сурови последствия", които не ги конкретизира, отбелязва АП. Американският президент определи постигането на мир в продължаващата над три години война като един от дипломатическите си приоритети и прие Путин на среща в Аляска на 15 август.

По ключовия въпрос за следвоенни гаранции за сигурност на Украйна с цел възпиране на нова руска инвазия Путин заяви: "От моя гледна точка съществува възможност за постигане на консенсус."

Руският президент потвърди позицията на Москва, че няма да приеме членство на НАТО в Украйна, като същевременно отбеляза, че никога не е бил против присъединяване на Украйна към ЕС.

Той добави, че Русия "може да работи с нейните американски партньори" в Запорожката АЕЦ - най-голямата атомна електроцентрала в Европа и една от 10-те най-големи в света. Съдбата на съоръжението е основен повод за безпокойство в хода на настоящата война поради опасенията от ядрена авария, отбелязва АП.

Според Путин Москва може да работи по въпроса за Запорожката АЕЦ и с Украйна - "ако се появят благоприятни условия" за това.

Фицо на свой ред потвърди, че планира да се срещне в петък с украинския президент Володимир Зеленски.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 китайски балон

    6 2 Отговор
    Ми, ще слуша я, като иска да играе с големите😉

    Коментиран от #2

    19:52 02.09.2025

  • 2 Видьо Видев

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "китайски балон":

    БЪЛГАРСКИ ИДИОТЩИНИ

    Излял е Туту хайдутин,
    от Банкя до Делиормана.
    ГЕРБ му е вярна дружина.
    Байрактар Делян Пеевски!

    Не дават чиляк да мине,
    без да му пари оберат.
    Не дават птиче да хвръкне
    без да го лично издоят!

    Мало и голямо ги псуват,
    но пак за Туту гласуват.

    Кой крив, кой прав- не знам,
    всички сме в киреча още там!

    19:53 02.09.2025

  • 3 дони съчмата

    2 0 Отговор
    да ми нямаш вяра...

    19:54 02.09.2025

  • 4 Временното явление ЕС

    3 1 Отговор
    Двамата ще си хапнат
    уКраИнската баница
    а да ЕС-то ще остане един.....
    н@Λи мЪме 😁

    19:55 02.09.2025

  • 5 Здравей Мария

    3 0 Отговор
    Какви са тези неполиткоректни истини които пишеш А беше съвсем друга девойка.
    Измисляше си разни небивалици и аз те слушах в захлас и ти вярвах А сега каква стана тя.

    19:56 02.09.2025

  • 6 Роберт Фицо шокира Брюксел

    3 0 Отговор
    Роберт Фицо шокира Брюксел, критикува Зеленски и хвали Путин в Пекин.🤣

    19:58 02.09.2025

  • 7 Тежки руски загуби според сателитни

    2 3 Отговор
    Снимки -

    Представените от Кремъл статистически данни за териториалните придобивки игнорират значителните загуби, понесени от руските войски, и пълзящия характер на руското настъпление, като показват непълна картина на ефективността на Русия на бойното поле, твърдят експертите на ИИВ. "От зимата на 2024 г. насам руските сили са понесли особено големи загуби за непропорционално малки териториални придобивки"

    Коментиран от #13

    20:00 02.09.2025

  • 8 Силиций

    1 0 Отговор
    Разбирателството за кое- за кой по колко?Едно време на една салфетка в Гърция се разбрахте за Европа,сега чак в Аляска ходихте."Миротворци"!

    20:01 02.09.2025

  • 9 Оръжие на Тръмп

    0 0 Отговор
    Избиват руснаци. Путин са ръкува с Тръмп...убиеца на руснаци. Евала за такова разбирателство.

    20:03 02.09.2025

  • 10 Ха ха

    0 0 Отговор
    Путин, открито се подиграва на палячото с рус перчем!

    Коментиран от #12

    20:04 02.09.2025

  • 11 си дзън

    1 1 Отговор
    Тръмп се вслушва в нас, иначе лъсва досието на агент Краснов.

    20:04 02.09.2025

  • 12 Оръжие на ТРЪМП

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха":

    Избива РУСНАЦИ...кой на кого ли се подиграва.....

    20:05 02.09.2025

  • 13 Баце,

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тежки руски загуби според сателитни":

    За кои експерти на иив говориш? За тия дето твърдяха 2022 че руснаците нямат ракети или за тия дето всеки месец твърдят, че Путин умира от рак? А може би за ония дето твърдяха, че гъстата трева спря могъщия пролетен контранаступ?

    20:08 02.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания