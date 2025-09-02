Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Много съм разочарован от Путин
  Тема: Украйна

Тръмп: Много съм разочарован от Путин

2 Септември, 2025 22:39 1 560 29

  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • сащ-
  • русия

Администрацията му планира да предприеме някои действия за намаляване броя на жертвите в Украйна

Тръмп: Много съм разочарован от Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес каза, че е "много разочарован" от руския лидер Владимир Путин и добави, без да даде подробности, че администрацията му планира да предприеме някои действия за намаляване броя на жертвите в Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Много съм разочарован от президента Путин, мога да кажа това, и ще направим нещо, за да помогнем на хората да живеят", каза Тръмп в интервю за популярното "Шоу на Скот Дженингс".

Още новини от Украйна

Американският президент заяви също, че "като цяло не е притеснен" по отношение на оста, която се сформира срещу САЩ и включва Китай и Русия. Тръмп направи този коментар, след като вчера китайският президент Си Цзинпин посрещна редица държавни лидери, включително руския си колега, на среща на върха в китайския град Тянцзин.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви тази вечер, че Русия е започнала ново струпване на войски в някои участъци на фронтовата линия и все още извършва удари срещу цели в Украйна, предаде Ройтерс.

"Сега виждаме ново струпване на руски сили в някои участъци на фронта. Той отказва да бъде принуден да сключи мир", каза Зеленски във вечерното си видео обръщение, визирайки руския президент Владимир Путин. Украинският държавен глава не даде повече подробности, но посочи, че "Русия продължава да извършва удари". "Разбира се, ние ще отговорим на това", добави Зеленски.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въртиопашки

    20 3 Отговор
    Поредните интерпретации.....

    22:40 02.09.2025

  • 2 Сатана Z

    20 3 Отговор
    И бай Дончо,както и дядя Вова са се разбрали.Това е театри за пред плебса.

    Коментиран от #3, #17

    22:43 02.09.2025

  • 3 М. АТ.

    18 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Пoлк. Дъглac Maкгpeгъp: Pycия пoбeди Укpaйнa и нaнece пopaжeниe нa HATО. Kaквитo и cили дa изпpaти Eвpoпa, щe e caмo дocaдa зa Mocквa (С ВИДЕО)

    Коментиран от #11

    22:44 02.09.2025

  • 4 Кравари

    19 3 Отговор
    А от себе си не сте ли разочаровани защото причината за всичко това е вашия поход на изток?

    22:45 02.09.2025

  • 5 Архимандрисандрит Бибиян

    2 10 Отговор
    Тие двамата са Лаурел и Харди! Едина много доволен,па другио очен недоволен од първио!?

    22:46 02.09.2025

  • 6 Путин гол от кръста надолу без кон

    5 9 Отговор
    Друзя, что нада???? Още два етажа слизам в бункера.

    22:48 02.09.2025

  • 7 ПРЕЦАКАА ГО С МАЛКИ КОЗОВЕ

    14 0 Отговор
    НЕЩО КИТАЙ, РУСИЯ И ИНДИЯ СЕ ОПЪВАТ НА БАЙ ДОНЧО?

    22:49 02.09.2025

  • 8 Митко Зъркела

    3 14 Отговор
    Русия побеждава само с подкрепа от САЩ. Иначе
    губи, примери много...последно в Украйна!

    Коментиран от #13

    22:49 02.09.2025

  • 9 сащисан кравар

    15 0 Отговор
    А Бай Дончо от Натаняху е очарован, иди му разбери шизофренията?

    22:50 02.09.2025

  • 10 БТА

    9 1 Отговор
    Подлоги!

    22:51 02.09.2025

  • 11 Град Козлодуй

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "М. АТ.":

    ЕС може ли да победи Русия?
    Ако не може защо удължават агонията на Зеленски

    22:53 02.09.2025

  • 12 Швейк

    7 5 Отговор
    Великият император Си Дзипин :
    Много съм доволен от Путин.

    Коментиран от #21

    22:55 02.09.2025

  • 13 Атина Палада

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Митко Зъркела":

    И как САЩ помагат на Русия в Украйна? Като предоставят оръжие,самолети на Украйна? Само,че всичко се плаща от ЕС .Тръмп не дава без кинти.

    Коментиран от #20

    22:56 02.09.2025

  • 14 така, така

    9 1 Отговор
    Клоуна си мисли, че някой може да командва Путин! Да, ама не - Путин е президент на суверенна държава. Клоуна като си е дал дъ..то и превърна Украйна в подмандатна територия, няма какво да очаква, че всички са на коленен като него. Това недоразумение дори не осъзнава, че колкото повече протака да подпише капитулацията в меката форма, която му се предлага сега, то толкова повече ще риве, когато му се наложи да подписва капитулацията в пълната й сила, барабар с репарации.
    Иначе, чичо Дончо не изненадва - реши, че може да придърпа Путин, ама не може да изпълни своята част от договореностите. Тия в САЩ трябва да са безумно наивни, ако си мислеха, че руснака ще им се хване два пъти на една и съща въдица. Но щом бай Дончо мечтае да спре войната, то решението е лесно - спира предоставянето на разузнавателни данни и Украйна свършва. Няма да го направи, разбира се.
    САЩ печелят от тази война и ще искат тя да продължи, за да си върнат даденото. ЕС да му мисли, че се е запътил с бясна скорост към просешката тояга.

    22:57 02.09.2025

  • 15 ТАКА НИ ВДИГА ПЕНСИИТЕ С 10%

    4 0 Отговор
    ДА ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА проДАВАМЕ СНАРЯДИ, ПАТРОНИ И РПГ-ТА НА УКРАЙНА ДОКАТО ПУТИН СИ ПРАВИ СВО!

    Коментиран от #22

    22:58 02.09.2025

  • 16 таксиджия 🚖

    7 0 Отговор
    Тръмпоча нали беше умрел!?

    23:00 02.09.2025

  • 17 Така е!

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    байДончо не го слуша главата и си дрънка врели некипели, НО бизнесът е друго нещо! Русия ще си прибере, каквото и е нужно, а САЩ ще направят кинти! За евроглупаците остава един огромен 00 , който трябва да чистят! Тиквата, свинята и гнома, ни набутват в тази мръсотия!

    23:00 02.09.2025

  • 18 Сталин

    9 0 Отговор
    Значи наглостта на западните мародери няма граници ,Путин да спре войната за да могат тези негодници да придвижат още оръжие и техника в Украйна,дори вече и 5 годишно хлапе няма да се върже на тези нагли мошеници

    23:00 02.09.2025

  • 19 МИ ИЗТОЩИ СЕ ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ

    0 5 Отговор
    ВМЕСТО УКРАЙНА ДА СТАНЕ РУСКА, РУСИЯ СТАНА КИТАЙСКА?

    23:02 02.09.2025

  • 20 Не МУ обЙяснявай

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    БезСмислено е.
    Не го ли виждаш, че е предозирал със Зеленки...

    23:03 02.09.2025

  • 21 Император Путин

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Швейк":

    Много съм доволен от Моди и Си!

    23:05 02.09.2025

  • 22 надяй се

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "ТАКА НИ ВДИГА ПЕНСИИТЕ С 10%":

    Все повече ще режат социалните придобивки на хората в ЕС, а значи и в България. Някой трябва да плаща масрафа на Зеля и да издържа фалиралата държавица Украйна.
    Иначе да, доста парички се завъртат във войната, ама много малка част отива в бюджета на държавите. Много се надят да спасят колабиращите си икономики през войната, ама на 3 години не им се получава и затъват все повече. Затъват държавите, иначе тия у властта добре се облажват и нашите също.

    23:05 02.09.2025

  • 23 Саскуоч

    4 0 Отговор
    Айде, за пореден път.

    23:06 02.09.2025

  • 24 Саскуоч

    3 0 Отговор
    Айде, за пореден път.....

    23:07 02.09.2025

  • 25 Видьо Видев

    1 4 Отговор
    Много съм разочарован от Тръмп! Как може да вярваш на комуниста психопат Путин!

    23:08 02.09.2025

  • 26 Саскуоч

    3 0 Отговор
    Айде, за пореден път от него

    23:09 02.09.2025

  • 27 Саскуоч

    1 0 Отговор
    Айде, отново същото от Бай Дончо. Шикалкавене.

    23:11 02.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ти да видиш

    0 0 Отговор
    Е, и?????

    23:13 02.09.2025