Тръмп: Много съм разочарован от Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес каза, че е "много разочарован" от руския лидер Владимир Путин и добави, без да даде подробности, че администрацията му планира да предприеме някои действия за намаляване броя на жертвите в Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Много съм разочарован от президента Путин, мога да кажа това, и ще направим нещо, за да помогнем на хората да живеят", каза Тръмп в интервю за популярното "Шоу на Скот Дженингс".
Американският президент заяви също, че "като цяло не е притеснен" по отношение на оста, която се сформира срещу САЩ и включва Китай и Русия. Тръмп направи този коментар, след като вчера китайският президент Си Цзинпин посрещна редица държавни лидери, включително руския си колега, на среща на върха в китайския град Тянцзин.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви тази вечер, че Русия е започнала ново струпване на войски в някои участъци на фронтовата линия и все още извършва удари срещу цели в Украйна, предаде Ройтерс.
"Сега виждаме ново струпване на руски сили в някои участъци на фронта. Той отказва да бъде принуден да сключи мир", каза Зеленски във вечерното си видео обръщение, визирайки руския президент Владимир Путин. Украинският държавен глава не даде повече подробности, но посочи, че "Русия продължава да извършва удари". "Разбира се, ние ще отговорим на това", добави Зеленски.
1 Въртиопашки
22:40 02.09.2025
2 Сатана Z
Коментиран от #3, #17
22:43 02.09.2025
3 М. АТ.
До коментар #2 от "Сатана Z":Пoлк. Дъглac Maкгpeгъp: Pycия пoбeди Укpaйнa и нaнece пopaжeниe нa HATО. Kaквитo и cили дa изпpaти Eвpoпa, щe e caмo дocaдa зa Mocквa (С ВИДЕО)
Коментиран от #11
22:44 02.09.2025
4 Кравари
22:45 02.09.2025
5 Архимандрисандрит Бибиян
22:46 02.09.2025
6 Путин гол от кръста надолу без кон
22:48 02.09.2025
7 ПРЕЦАКАА ГО С МАЛКИ КОЗОВЕ
22:49 02.09.2025
8 Митко Зъркела
губи, примери много...последно в Украйна!
Коментиран от #13
22:49 02.09.2025
9 сащисан кравар
22:50 02.09.2025
10 БТА
22:51 02.09.2025
11 Град Козлодуй
До коментар #3 от "М. АТ.":ЕС може ли да победи Русия?
Ако не може защо удължават агонията на Зеленски
22:53 02.09.2025
12 Швейк
Много съм доволен от Путин.
Коментиран от #21
22:55 02.09.2025
13 Атина Палада
До коментар #8 от "Митко Зъркела":И как САЩ помагат на Русия в Украйна? Като предоставят оръжие,самолети на Украйна? Само,че всичко се плаща от ЕС .Тръмп не дава без кинти.
Коментиран от #20
22:56 02.09.2025
14 така, така
Иначе, чичо Дончо не изненадва - реши, че може да придърпа Путин, ама не може да изпълни своята част от договореностите. Тия в САЩ трябва да са безумно наивни, ако си мислеха, че руснака ще им се хване два пъти на една и съща въдица. Но щом бай Дончо мечтае да спре войната, то решението е лесно - спира предоставянето на разузнавателни данни и Украйна свършва. Няма да го направи, разбира се.
САЩ печелят от тази война и ще искат тя да продължи, за да си върнат даденото. ЕС да му мисли, че се е запътил с бясна скорост към просешката тояга.
22:57 02.09.2025
15 ТАКА НИ ВДИГА ПЕНСИИТЕ С 10%
Коментиран от #22
22:58 02.09.2025
16 таксиджия 🚖
23:00 02.09.2025
17 Така е!
До коментар #2 от "Сатана Z":байДончо не го слуша главата и си дрънка врели некипели, НО бизнесът е друго нещо! Русия ще си прибере, каквото и е нужно, а САЩ ще направят кинти! За евроглупаците остава един огромен 00 , който трябва да чистят! Тиквата, свинята и гнома, ни набутват в тази мръсотия!
23:00 02.09.2025
18 Сталин
23:00 02.09.2025
19 МИ ИЗТОЩИ СЕ ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ
23:02 02.09.2025
20 Не МУ обЙяснявай
До коментар #13 от "Атина Палада":БезСмислено е.
Не го ли виждаш, че е предозирал със Зеленки...
23:03 02.09.2025
21 Император Путин
До коментар #12 от "Швейк":Много съм доволен от Моди и Си!
23:05 02.09.2025
22 надяй се
До коментар #15 от "ТАКА НИ ВДИГА ПЕНСИИТЕ С 10%":Все повече ще режат социалните придобивки на хората в ЕС, а значи и в България. Някой трябва да плаща масрафа на Зеля и да издържа фалиралата държавица Украйна.
Иначе да, доста парички се завъртат във войната, ама много малка част отива в бюджета на държавите. Много се надят да спасят колабиращите си икономики през войната, ама на 3 години не им се получава и затъват все повече. Затъват държавите, иначе тия у властта добре се облажват и нашите също.
23:05 02.09.2025
23 Саскуоч
23:06 02.09.2025
24 Саскуоч
23:07 02.09.2025
25 Видьо Видев
23:08 02.09.2025
26 Саскуоч
23:09 02.09.2025
27 Саскуоч
23:11 02.09.2025
29 Ти да видиш
23:13 02.09.2025