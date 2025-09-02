Тръмп: Много съм разочарован от Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес каза, че е "много разочарован" от руския лидер Владимир Путин и добави, без да даде подробности, че администрацията му планира да предприеме някои действия за намаляване броя на жертвите в Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Много съм разочарован от президента Путин, мога да кажа това, и ще направим нещо, за да помогнем на хората да живеят", каза Тръмп в интервю за популярното "Шоу на Скот Дженингс".

Американският президент заяви също, че "като цяло не е притеснен" по отношение на оста, която се сформира срещу САЩ и включва Китай и Русия. Тръмп направи този коментар, след като вчера китайският президент Си Цзинпин посрещна редица държавни лидери, включително руския си колега, на среща на върха в китайския град Тянцзин.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви тази вечер, че Русия е започнала ново струпване на войски в някои участъци на фронтовата линия и все още извършва удари срещу цели в Украйна, предаде Ройтерс.

"Сега виждаме ново струпване на руски сили в някои участъци на фронта. Той отказва да бъде принуден да сключи мир", каза Зеленски във вечерното си видео обръщение, визирайки руския президент Владимир Путин. Украинският държавен глава не даде повече подробности, но посочи, че "Русия продължава да извършва удари". "Разбира се, ние ще отговорим на това", добави Зеленски.