Путин: Никога няма да забравим жертвите на Северна Корея

Руският президент Владимир Путин и севернокорейският държавен ръководител Ким Чен Ун започнаха разговори след края на военния парад в Пекин днес, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.
Путин и Ким бяха основните чуждестранни гости на събитието по случай 80-ата годишнина от победата срещу милитаристична Япония, на което по данни на Асошиейтед прес са присъствали общо 26 чуждестранни лидери.
Руският президент и севернокорейският ръководител отпътуваха заедно с официалния автомобил на Путин за преговорите, отбелязва Ройтерс, като се позова на публикация на Кремъл в "Телеграм". В началото на срещата Путин благодари на Ким за приноса на Северна Корея в "борбата с неонацизма", съобщи ТАСС.
Той имаше предвид помощта, оказана от севернокорейската армия за изтласкване на украинските войници, нахлули в руската Курска област през август миналата година.
"По ваша инициатива, както е добре известно, специалните ви части участваха в освобождението на Курска област. Вашите войници се сражаваха смело и героично", обърна се руският президент към севернокорейския лидер.
"Бих искал да отбележа, че никога няма да забравим жертвите, които понесоха въоръжените ви сили и семействата на вашите военнослужещи. От името на руския народ бих искал да ви благодаря за участието ви в съвместната борба", каза още Путин на Ким.
Готов съм да направя "всичко, което мога, за да помогна" на Русия, заяви в отговор севернокорейският лидер, цитиран от държавната новинарска агенция КЦТА. Той отбеляза, че сътрудничеството между Пхенян и Москва се е увеличило значително, след като те подписаха през юни миналата година споразумение за партньорство.
