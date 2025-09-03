Новини
Путин: Никога няма да забравим жертвите на Северна Корея
  Тема: Украйна

Путин: Никога няма да забравим жертвите на Северна Корея

3 Септември, 2025 10:53

  • владимир путин-
  • ким чен ун-
  • русия-
  • украйна-
  • северна корея

Путин благодари на Ким Чен Ун за помощта, оказана от Северна Корея на Русия във войната

Путин: Никога няма да забравим жертвите на Северна Корея - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Руският президент Владимир Путин и севернокорейският държавен ръководител Ким Чен Ун започнаха разговори след края на военния парад в Пекин днес, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Путин и Ким бяха основните чуждестранни гости на събитието по случай 80-ата годишнина от победата срещу милитаристична Япония, на което по данни на Асошиейтед прес са присъствали общо 26 чуждестранни лидери.

Още новини от Украйна

Руският президент и севернокорейският ръководител отпътуваха заедно с официалния автомобил на Путин за преговорите, отбелязва Ройтерс, като се позова на публикация на Кремъл в "Телеграм". В началото на срещата Путин благодари на Ким за приноса на Северна Корея в "борбата с неонацизма", съобщи ТАСС.

Той имаше предвид помощта, оказана от севернокорейската армия за изтласкване на украинските войници, нахлули в руската Курска област през август миналата година.

"По ваша инициатива, както е добре известно, специалните ви части участваха в освобождението на Курска област. Вашите войници се сражаваха смело и героично", обърна се руският президент към севернокорейския лидер.

"Бих искал да отбележа, че никога няма да забравим жертвите, които понесоха въоръжените ви сили и семействата на вашите военнослужещи. От името на руския народ бих искал да ви благодаря за участието ви в съвместната борба", каза още Путин на Ким.

Готов съм да направя "всичко, което мога, за да помогна" на Русия, заяви в отговор севернокорейският лидер, цитиран от държавната новинарска агенция КЦТА. Той отбеляза, че сътрудничеството между Пхенян и Москва се е увеличило значително, след като те подписаха през юни миналата година споразумение за партньорство.


  • 2 гaнчo eвроатлантика

    10 13 Отговор
    Как така само две-три хиляди жертви, на нас ни казваха че губели по 1000 човека на ден. Значи излича че са се били 3 дни, така ли?!

    Коментиран от #7, #19, #38, #69

    10:56 03.09.2025

  • 3 мърсула

    7 9 Отговор
    нито на македонските воини загинали в македонската освободителна война от фашистска българия

    10:57 03.09.2025

  • 4 така е

    17 19 Отговор
    Украинците също няма да ги забравят. И ще си отмъстят.

    10:58 03.09.2025

  • 6 вехтия

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Карло☪︎ НacсpaH":

    завистлив б о клук

    10:59 03.09.2025

  • 7 Само питам

    13 19 Отговор

    До коментар #2 от "гaнчo eвроатлантика":

    А Киев за три дня когИ?

    Коментиран от #10, #15, #22

    11:00 03.09.2025

  • 8 ПСИХАРИ

    16 16 Отговор
    путин и курееца са червени талибани! Народите им тънат в мизерия !

    Коментиран от #30, #49

    11:01 03.09.2025

  • 9 Копейки,

    13 11 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    Коментиран от #13

    11:01 03.09.2025

  • 10 Зелю

    12 4 Отговор

    До коментар #7 от "Само питам":

    Га ша пиим кайфе у Крим?

    11:02 03.09.2025

  • 11 Всяка сутрин милиарди хора по света

    10 13 Отговор
    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #34

    11:02 03.09.2025

  • 12 стоян георгиев

    11 16 Отговор
    Путин е голям стратег изостави европа и сащ за да стане близък и зависим от северна корея.нямало да забрави жертвите...хаха .по скоро няма как да забрави милионите снаряди дето получава от там за жертвите му дреме на к..ра .даже и за руските такива.

    Коментиран от #28

    11:02 03.09.2025

  • 13 Цент

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Копейки,":

    Ми6..

    11:02 03.09.2025

  • 14 Учуден

    5 8 Отговор
    Агресорите на какво са жертви?

    11:02 03.09.2025

  • 15 Руснак без крак

    4 8 Отговор

    До коментар #7 от "Само питам":

    Утре влизам в Киев!Без глава.

    11:03 03.09.2025

  • 16 Сталин

    20 8 Отговор
    5 000 000 севернокорейци са убити от американците през войната ,Северна Корея излизат от войната с 12 000 000 население ,а в момента са 26 000 000 ,как така населението на Северна Корея се удвоява като уж там имало глад ,а в България за 30 години просперираща западна демокрация цървулите се съкратиха с 3000 000

    Коментиран от #32, #40, #43

    11:03 03.09.2025

  • 17 Карло☪︎ НacсpaH

    2 3 Отговор
    Аз съм един най -обикновен миpизливв нaappкомaнн който вдига железа. Амфеткитe ми дават сили. иначе съм Tъn.

    11:04 03.09.2025

  • 18 Карло☪︎ НacсpaH

    2 3 Отговор
    Аз съм един най -обикновен миpизливв нaappкомaнн който вдига железа. Амфеткитe ми дават сили. иначе съм Tъn!

    11:04 03.09.2025

  • 19 Kaлпазанин

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "гaнчo eвроатлантика":

    20 ,30 хиляди бря аз очаквах укрите да подминат светна Корея и по инерция да влязат в Южна

    11:04 03.09.2025

  • 20 Карло☪︎ НacсpaH

    2 2 Отговор
    Аз съм един най -обикновен миpизливв нaappкомaнн който вдига железа. Амфеткитe ми дават сили. иначе съм Tъn!!

    11:04 03.09.2025

  • 23 Трол

    4 4 Отговор
    Още малко ако бяха останали корейците и щяхме да ги посрещнем във Варна.

    11:06 03.09.2025

  • 24 бай Ставри

    4 2 Отговор
    Дааа..! Истинските съюзници, не са някакви си "партньори".

    11:06 03.09.2025

  • 25 Сталин

    8 3 Отговор
    Путин,Ким Чен и Си са новите господари на света,запада са в паника

    11:08 03.09.2025

  • 26 мърсула

    1 2 Отговор
    бугарските фашисти са избили 6 млрд македонци през хилядолетията

    11:09 03.09.2025

  • 27 Юбре дебре

    3 2 Отговор
    Украйна публикува първото видео, показващо използването на насочваща се (дълбочинна) авиационна бомба. Видеото показва 500-килограмова високофугасна бомба, оборудвана с GPS навигация, с максимален обсег на полет от 60 до 80 километра, според публично достъпни данни.

    11:10 03.09.2025

  • 29 На парада е показано

    3 1 Отговор
    ЯДРЕНОТО ЧУДОВИЩЕ НА ПЕКИН- невиждано досега гигантско ядрено торпедо
    безпилотен подводенAJX-002.
    С дължина около 20 метра, диаметър 1,5 метра.
    Мощността на ядрената бойна глава е 100 мегатона.
    Атомната бомба, хвърлена от Америка върху Хирошима през 1945 г., е била около 20 килотона.
    Това ядрено торпедо е наричано китайският „Посейдон“
    заради голямата му прилика с руското устройство.
    AJX-002, със скорост от 100 възела (приблизително 200 км/ч)
    и на дълбочина Един километър, е способна да се приближи до вражеския бряг
    и да замръзне там. А по команда в точния момент - да експлодира

    11:11 03.09.2025

  • 31 Жоро

    5 4 Отговор
    Не сме забравили как лъгаха че нямало северно корейци във войната.

    Коментиран от #37

    11:12 03.09.2025

  • 32 Инна

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    През 1989 г. населението на България е било 8 936 380 души. Към 25 август 2025 г. населението на България е 6 707 732 души. Тоест, населението на България е намаляло с 2 228 248 души, или 24,9%.

    Коментиран от #41, #45, #47

    11:14 03.09.2025

  • 33 стоян георгиев

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "хайде пак розавия носорог стуенчо се":

    Да отворено общество ми каза че путлер е свършил много голяма работа като се скара с европа и сащ в полза на тия двама юонгола.така е.хахах...

    11:15 03.09.2025

  • 34 прошляк ,

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    И не са ти комшии в гетото !

    11:15 03.09.2025

  • 35 Вие го цитирайте точно

    4 1 Отговор
    А не ни обяснявайте кво "Той имаше предвид.." щото съвсем друго имаше в предвид..

    11:16 03.09.2025

  • 36 Прав им път!

    3 4 Отговор
    на тримата монголоида!

    11:17 03.09.2025

  • 37 оли ,

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Жоро":

    Не сме забравили , че зеля се бие с половин Европа и пак го бият , както циганин не си бие кучето !

    11:17 03.09.2025

  • 40 До Сталин

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    То и за теб ционисти, и юдео-троцкисти като Солженицин и тем подобни подметки на ционизма, коментират, че си избил 100 милиона или поне 50 милиона руснаци от общо 127 милиона след ПСВ, а се оказва, че СССР през януари 1941 г. е имал 198 милиона души население!

    11:18 03.09.2025

  • 41 И какво от това?

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Инна":

    Електоратът на Възраждане се е преселил в омразния Запад, както показаха последните няколко избора!

    По анцузи! Да не ти е мъчно?!

    Що не се преселват в Матушката, това е въпросът?

    11:19 03.09.2025

  • 42 събитието по случай 80-ата годишнина

    4 1 Отговор
    Бая "събитие" си беше ...Какво послание изпраща китайският военен парад за Деня на победата към света?: Редакционна статия на Global Times вземете прочетете а не глупости да пишете..

    11:20 03.09.2025

  • 43 фактите

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    По-голяма глупост не бях чел.Да се чуди човек как такива индивиди като теб оцеляват в живота.Еми то и в Столипиново умират от глад ,ама се умножават по 10 ! Въобще откъде ви намират такива ?

    11:20 03.09.2025

  • 44 И какво лошо има че

    5 3 Отговор
    Путин е благодарил на Ким за приноса на Северна Корея в "борбата с неонацизма", ?

    11:21 03.09.2025

  • 45 ами не е намаляло

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Инна":

    Никой от тези 2 милиона българи не се е отказал от гражданството си и не си е върнал паспорта в посолството. Не ли?

    11:22 03.09.2025

  • 46 то си се избиват

    2 0 Отговор
    а парубии го убил недоволен от украинската власт . и сега кой е герой . майдановеца или украинеца . явно фсб не е намесено . имаше подобни и в москва . 15-16 . тук има загуба на украинче на фронта . баща му ще го търси . явно говори и руски . а корейците нямат техника . но са добри войници . и наште са така . като корейци . спекулират колко са им загубите . 1 към 5 . 10 000 корейци срещу 50 000 нациски фашаги . съотношението показа . освободиха Курск . замисъла на радата беше да вземат със сила земи и да искат мир . и взеха курск . после го сдадоха . и парубии го пушнаха .

    11:22 03.09.2025

  • 47 да си знаеш

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "Инна":

    Нормално да намалее след като държвата е буквално унищожена от руския/соц режим.През 45 годишното руско/соц робство границите са ЗАТВОРЕНИ! Ти как искаш да изчезне населението? Ако през този мракобесен период можеше да се напуска държавата,тук щяха да останат само представителите на коми режима.

    Коментиран от #64

    11:22 03.09.2025

  • 48 Путлер

    4 3 Отговор
    първо лъга , че севернокорейци на фронта в Русия нямало.

    Сега лъже , че Курск и Белгород били " освободени "! Освободени друг път! Всеки ден москалите хвърлят КАБ бомби над собствената си територия! Защо бе?!

    Лъже и че севернокорейците дали 2000 жертви. Толкова даваха за един ден!

    11:23 03.09.2025

  • 49 Красимир

    6 8 Отговор

    До коментар #8 от "ПСИХАРИ":

    Живея в Русия 30 години и бях в България през 06.2025 г. за 20 дена. Не мога да кажа, че живота в Русия е по-зле. В някой отношения Русия е по-напред от България (като електронно правителство, пътища, инфраструктура)

    Коментиран от #52, #53

    11:23 03.09.2025

  • 50 5800 жълтури фира

    4 4 Отговор
    А в същото време плондера ким взе близките им за заложници за да не избягат или предадат...какъв живот има в 21 век а?

    11:24 03.09.2025

  • 51 Путин

    3 1 Отговор
    да не забрави да благодари и на Доналд Иванович Краснов!

    Все пак за втори път го спасява от поражение!

    Както и че сплоти БРИКС като никой друг с нефелните си мита!

    11:26 03.09.2025

  • 52 В коя република си?

    5 4 Отговор

    До коментар #49 от "Красимир":

    Сподели в коя република на фашистка русия има вътрешни тоалетни???

    Коментиран от #60

    11:27 03.09.2025

  • 53 хе хе

    7 3 Отговор

    До коментар #49 от "Красимир":

    България не е добре, защото до преди два месеца бе ограбвана от ... Москва. Затова сега толкова ви боли. Вече не я ограбвате. А след Нова година, ще трябва да се местите в Истамбул, защото вече никъде другаде не можете да отидете.
    Ако не ти харесва България, си свободен да си върнеш българския паспорт в българското посолство в Москва, до което надявам се, има асфалтов път.

    11:27 03.09.2025

  • 57 12345

    3 6 Отговор
    А в нашата мила родина безредиците забравиха руските жертви, загубили живота си за нашата свобода. Дори се навъдиха и такива, които ни убеждават колко добре сме живели по време на робството. Ужас и потрес.

    11:36 03.09.2025

  • 58 Архимандрисандрит Бибиян

    5 1 Отговор
    Ма ка че забрави бе? Еденайсе иледи ориза засети у нивите и горите на Курск! За егото на императорът Пундю, не мой забрави он!

    11:38 03.09.2025

  • 59 С други думи ☝️

    6 0 Отговор
    Путлер официално признава, че Раша няма боеспособна армия... 😁😁😁

    11:42 03.09.2025

  • 60 ян бибиян

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "В коя република си?":

    Вероятно това го пишеш от външния си ниж Ниkk,a големи като смоци глисти те хапят по ∆π€ттоо.

    11:45 03.09.2025

  • 61 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ !

    11:46 03.09.2025

  • 62 Десислава Димитрова

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Въш.кар.ис.тан":

    Никой не се интересува от описанието на родата ти !

    11:47 03.09.2025

  • 63 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    Струва ми се , че Третата СВ чука на вратата на Европа!
    Този икономически диктаторски блок, не е за вяра!
    Русия безспорно вече легитимира една корейска диктатура , като страна в активите си !
    "Спящата земя" Сибир , може да бъде оспорвана , Монголите дали могат сами да се събудят
    от този "зимен сън" или си вече имат собствен" Майдан"!???! !

    Коментиран от #65, #67

    11:48 03.09.2025

  • 64 Инна

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "да си знаеш":

    Тихоо!Тихо бе пррррр ∆ льоооо,никой не ти е поискал мнението,зааа врии го къде слънце не огрява .

    11:49 03.09.2025

  • 65 Бат Сали-Енергото

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Оракула от Делфи":

    Бабо Атидже ,пак си предозирала с евтиното лепило и звездите ти говорят,хвани се наспи хуубавоо и щи мине .

    11:50 03.09.2025

  • 66 АсанБГ

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "България и българите мразят русия":

    Бат Сабри ,кога взе и публично да се изказваш,явно ти е пораснала работата ?

    11:53 03.09.2025

  • 68 БАЙ Х@Й ГОЛУБОЙ

    0 0 Отговор
    Зеленски е светец, не е като Путин мишка и подлец!

    12:05 03.09.2025

  • 69 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "гaнчo eвроатлантика":

    Ким каза,че били 101 жертви-ако искаш вярвай на него!

    12:12 03.09.2025

