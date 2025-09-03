Новини
Свят »
САЩ »
Американската армия уби 11 членове на венецуелския наркокартел Tren de Aragua ВИДЕО

Американската армия уби 11 членове на венецуелския наркокартел Tren de Aragua ВИДЕО

3 Септември, 2025 05:57, обновена 3 Септември, 2025 06:20 1 442 7

  • кораб-
  • сащ-
  • венецуела-
  • атака-
  • наркотици

САЩ удариха отплавал от латиноамериканската страна кораб с наркотици

Американската армия уби 11 членове на венецуелския наркокартел Tren de Aragua ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската армия уби 11 членове на венецуелския наркокартел Tren de Aragua по време на операция в международни води. Това съобщи в социалната мрежа Truth Social президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Ударът е настъпил, когато терористи, насочващи се към Съединените щати, са били в международни води и са превозвали незаконни наркотици. В резултат на удара са убити 11 терористи“, каза той.

„Когато излезете от стаята, ще видите, че буквално през последните няколко минути стреляхме по лодка превозваща наркотици“, заяви преди това Тръмп пред репортери, цитиран от БТА, по време на несвързано събитие в Овалния кабинет. Той добави, че на кораба е имало „много наркотици“, но не предостави допълнителни подробности за операцията.

Държавният секретар Марко Рубио заяви в социалната мрежа „Екс“, че корабът се управлява от „определена наркотерористична организация“. Министърът определи операцията като смъртоносен удар. Той говори за удара на фона на скорошното си пътуване до Мексико и Еквадор за разговори относно наркокартелите, сигурността и митата.

Служител на Пентагона заяви, че американските военни са извършили „прецизен удар срещу кораб за наркотици“, но отказа да даде подробности за това как е била извършена атаката, какви видове наркотици са били обект на атака или кой е бил на борда, предаде Ройтерс.

АП припомня, че САЩ наскоро обявиха планове за усилване на военноморското си присъствие край Венецуела, за да се борят със заплахите от латиноамериканските наркокартели.

Правителството на президента Николас Мадуро в Каракас реагира, като разположи войски по крайбрежието и границата на Венецуела със съседна Колумбия. Държавният глава настоява, че САЩ изграждат фалшив наратив за трафик на наркотици, за да се опитат да го принудят да се оттегли от поста си. Той и други правителствени служители многократно са цитирали доклад на ООН, който според тях показва, че трафикантите се опитват да прехвърлят едва 5% от кокаина, произведен в Колумбия, през Венецуела.

Пресслужбата на правителството на Венецуела не отговори веднага на искане за коментар относно съобщението на Тръмп.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 корабът лодка

    10 2 Отговор
    ударена с базука, всичко прилича на доказателствата за химическо оръжие на садам

    Коментиран от #5

    05:33 03.09.2025

  • 2 Отряд1

    2 0 Отговор
    Може да е сирене, ве?!

    06:18 03.09.2025

  • 3 А кой ще убие

    3 1 Отговор
    Фашистанския картел, дълбока държава?
    Китай и Русия? Само те могат.

    06:21 03.09.2025

  • 4 да бе да

    1 1 Отговор
    Чудесна защита: "Ма ние само 5% от коката продаваме".
    Значи все пак ПРОДАВАТЕ кока!
    А другите наркотици колко проценти са ви?

    Тръмп ще си стабилизира южната граница и тя няма да е швейцарско сирене за всякакви навлеци.

    06:24 03.09.2025

  • 5 не съвсем

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "корабът лодка":

    Садам нямаше 5% от химичните оръжия в света, нали?
    И ако беше Тръмп, дори тази война нямаше да се случи.
    Извън контекста си като цяло.

    06:25 03.09.2025

  • 6 Мефистофел

    0 0 Отговор
    Първо:
    " ... членове на венецуелския наркокартел ... ".
    После:
    " ... убити 11 терористи ... ".

    Е, хайде стига с гръмките думи. Между наркодилъри и терористи разликата е огромна.

    06:32 03.09.2025

  • 7 Прилича

    0 0 Отговор
    ми на държавен тероризъм. Могъщата американка армия не можа ли да спре лодката да арестува екипажа и да го предаде на съд? Много е лесно да убиваш без съд и присъда и да се хвалиш колко си добър и справедлив.

    06:36 03.09.2025