„The Times“: Тръмп може да обвини европейските страни за възпрепятстване на мира в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да обвини европейските страни за възпрепятстване на неговите мирни инициативи за разрешаване на украинския конфликт, съобщи вестник „The Times“, позовавайки се на свои източници.
Според вестника Тръмп „обвинява европейците“, че са подтикнали Киев да се опита да постигне по-благоприятни за него мирни условия в Украйна, а представители на САЩ е малко вероятно да участват в срещата на „коалицията на желаещите“ в Париж на 4 септември.
Вестникът също така смята, че ръководителят на Белия дом може да е „изчерпал идеите си за напредък в мирния процес“, включително поради липсата на среща между Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин, която той е смятал „за следваща стъпка“.
Както по-рано съобщи порталът Axios, позовавайки се на свои източници, служители на администрацията на Вашингтон подозират, че редица европейски лидери тайно възпрепятстват усилията за разрешаване на конфликта в Украйна. Според него САЩ „призовават Европа да наложи санкции срещу Русия, включително пълно спиране на покупките на петрол и газ и вторични мита за Индия и Китай“.
1 Като гледам
Коментиран от #11, #12
05:49 03.09.2025
2 Име
Коментиран от #6
05:53 03.09.2025
3 минимум 500 млрд зелени хартийки
05:53 03.09.2025
4 сусо
05:57 03.09.2025
7 И без да ги обвинява
Не "европейслите страни" а някои от психясалите им така наречени "лидери".
Само журналистите се правят на учудени и ще го нарекат агент на Путин.
06:02 03.09.2025
10 Веднага
06:08 03.09.2025
11 Мерц
До коментар #1 от "Като гледам":Много поздрави от дядо ми!
06:12 03.09.2025
13 Бе да им
06:31 03.09.2025