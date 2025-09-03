Новини
Свят »
Русия »
Путин готов да се срещне със Зеленски в Москва
  Тема: Украйна

Путин готов да се срещне със Зеленски в Москва

3 Септември, 2025 17:42 1 894 68

  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • среща-
  • москва

Руският президент посочи, че срещата трябва да бъде добре подготвена и да доведе до реални резултати

Путин готов да се срещне със Зеленски в Москва - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин изрази готовност да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски в Москва, съобщава Ройтерс. Той обаче уточни, че предстои да се види дали подобна среща си струва, предава News.bg.

Още новини от Украйна

Зеленски настоява за разговор с Путин, за да обсъдят условията на евентуална сделка. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който се опитва да посредничи за мирно споразумение, също посочи, че иска двамата лидери да се срещнат.

„Що се отнася до среща със Зеленски, никога не съм изключвал възможността за такава среща. Но има ли смисъл? Да видим“, отбеляза Путин, като повтори позицията на Кремъл, че срещата трябва да бъде добре подготвена и да доведе до осезаеми резултати.

Руският лидер добави, че според него Украйна трябва да отмени военното положение, да проведе избори и референдум по териториалните въпроси, ако иска да се постигне напредък. Русия твърди, че е анексирала четири украински области през 2022 г., което Киев и повечето западни страни отхвърлят като незаконно и агресивно действие.

В момента Путин е на четиридневно официално посещение в Китай, където посети Тяндзин и Пекин по покана на китайския президент Си Дзинпин. В Тяндзин той участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), а в Пекин присъства на военен парад по случай 80-ата годишнина от капитулацията на Япония във Втората световна война.

Освен общите събития, руският президент проведе двустранни срещи с китайския лидер Си Дзинпин и севернокорейския президент Ким Чен-ун.

Още през август Путин предложи среща със Зеленски в Москва по време на телефонен разговор с Тръмп. Впоследствие руският външен министър Сергей Лавров заяви, че такава среща може да се проведе само след „внимателна подготовка“ и „решаване на въпроса за легитимността на Зеленски“.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОНД

    11 21 Отговор
    Пак ли този...

    17:44 03.09.2025

  • 2 Нафарфорий

    9 9 Отговор
    И зеления ще дойде в Москва...!!!

    17:44 03.09.2025

  • 3 А БЕ ЕЛИ, А БЕ ДЖАНЪМ

    12 16 Отговор
    Моля ти, никога вече не се изказвай за Путин. Въобще не ги разбираш нещата.

    17:45 03.09.2025

  • 4 А ГДЕ

    12 7 Отговор
    Кая Калас?

    Коментиран от #44

    17:45 03.09.2025

  • 5 Исус Зарев Зимница

    4 28 Отговор
    Оставете Русия, имаме по-сериозни проблеми. В Испания има допълнително материално стимулиране за еднополови семейства. Ако не бяха еднополовите двойки, осъзнавате ли колко деца щяха да растат без родители? А ние вместо да се засрамим и да променим политиката си, вървим по пътя на африкански села с конституция като Буркина Фасо вместо по този на Испания. В една нормална държава би трябвало всеки който обели лоша дума по полов признак, да бъде лишаван от свобода и да му се отнема цялото имущество в полза на еднополови двойки

    Коментиран от #14, #21, #28, #32, #35, #38, #41

    17:46 03.09.2025

  • 6 Специална Военна Опсерация

    22 11 Отговор
    И Зеленски е готов да се срещне с Путин, в Киев!
    Най- добре е на фронтовата линия, както в добрите стари времена.

    17:46 03.09.2025

  • 7 Някой

    16 21 Отговор
    Няма реална причина да се среща с него. Зеленски направи много грешни ходове и трябва да си плати.
    Грешките му:
    1. Свърза се с бандеровците самоопределящи се за фашисти. Вместо просто да отида в Донбас и да говори с хората. Крим бе невъзвращаем - от преди автономия обявила независимост още 1992г. Но Донбас можеше да е автономия в рамките на Украйна;
    2. Повярва на запада и си мислеше, че вечно ще го подкрепят;
    3. При минските споразумения послуша разни от запада да се бие;
    4. Грешно оцени силите.
    Решението от самото начало което казвах:
    1. Украйна влиза във военен съюз с Русия. Най-сигурният мир. Там са твърдели, че те са руснаците, а Русия произлизаща от Киевска Русь/Русия;
    2. Съд за бандеровците фашисти. Без тях тази война изобщо нямаше да я има. По-мекият вариант е да бягат в чужбина. Да им се отнеме украинското гражданство. Да нямат правото да стъпват в Украйна и Русия;
    3. Период на контрол на обучавана история. Не как местният Хитлер (Бандера) бил герой на народа - от 2010г - минимум от тогава е проблема;
    4. Разбирателство за територията. Тук е закучено. От самото начало предполагах, че минимума който ще искат от Русия, е да си върнат Новорусия подарена от Ленин за влизането в СССР. Включва и Одеса и още много, та даже май и цяла Молдова. Украйна се появява след ПСВ на 3 държави обединяващи се и недостигащи Черно море. Преди това Киев (майката на руските градове) си е към Русия и така почти 3 века назад. После увеличаване и с подаръци като к

    Коментиран от #11, #43

    17:47 03.09.2025

  • 8 Гост

    18 25 Отговор
    Този терорист и страхлива мишка се опитва да излъже Земенски но няма да му се отвори парашута.
    Този мухльо трябва да се срещне със Зеленски в Киев

    Коментиран от #23, #54, #67

    17:47 03.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 СРЕЩА

    16 8 Отговор
    След ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА.

    17:47 03.09.2025

  • 11 Някой

    10 8 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    Реже при дълъг текст.
    Последната точка:
    4. Разбирателство за територията. Тук е закучено. От самото начало предполагах, че минимума който ще искат от Русия, е да си върнат Новорусия подарена от Ленин за влизането в СССР. Включва и Одеса и още много, та даже май и цяла Молдова. Украйна се появява след ПСВ на 3 държави обединяващи се и недостигащи Черно море. Преди това Киев (майката на руските градове) си е към Русия и така почти 3 века назад. После увеличаване и с подаръци като компенсация за ВСВ при Сталин, а украинеца Хрушчов им подарява Крим по случай 300 годишен съюз. Преди е имало Кримска автономна ССР.

    Коментиран от #25, #46

    17:48 03.09.2025

  • 12 Стоян

    14 11 Отговор
    че кой е луд да ходи в Москва да го гръмнат

    Коментиран от #17, #31

    17:48 03.09.2025

  • 13 име

    12 14 Отговор
    Киевската хунта организира майдана и войната в Донбас 2014г за да отреже жителите на Донбас от изборите, които излъчиха потрошенко. Уж имаше война и ги бяха нападнали зелени човечета, ама можаха да направят избори, естествено без секции в Донбас. Някой жълтопаветник да обясни защо сега хунтата не може да направи избори, кое им пречи?

    Коментиран от #18

    17:49 03.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Въпросче едно

    11 8 Отговор
    След като НАТО е приключено, защо Путин не иска Украйна да влиза в него ?

    Коментиран от #19

    17:49 03.09.2025

  • 16 Факти

    13 11 Отговор
    Да е жив и здрав Путин и да довърши Русия.

    17:49 03.09.2025

  • 17 десислава димитрова

    15 0 Отговор

    До коментар #12 от "Стоян":

    Споко, стоенчо, няма да го гръмнат, ще падне от високо ;)

    17:50 03.09.2025

  • 18 Каква хунта, какви избори при война

    8 6 Отговор

    До коментар #13 от "име":

    Копей, бъди сериозен.

    Коментиран от #34

    17:51 03.09.2025

  • 19 щото може

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Въпросче едно":

    Питай Путин, кво питаш тука разбирачите.

    17:51 03.09.2025

  • 20 НИКО

    10 8 Отговор
    НАРКОМАНА НА КИЛИМЧЕТО И ЩЕ ИМА МИР АКО НЕ ДО ПОСЛЕДНИЯ УСРАИНЕЦ А ТОИ ВЕЧЕ СЕ ВИЖДА

    17:53 03.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Госあ

    1 2 Отговор
    Точно така ! Избори. В тази връзка, обаче Путин трябва са направи компромис със спиране на огъня за провеждането на избори с уговорката всички военни действия от двете страни да бъдат замразени. Нали и тия от западна Европа нова искат - ето, но при условия и провеждане на избори. Това ще бъде голям компромис от страна на Путин, който напредва на фронта.

    17:53 03.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ДА ГО АРЕСТУВА

    9 5 Отговор
    И ЗАТОЧИ В СИБИР ТОЗИ СКАПАН ЕВРЕИН.

    Коментиран от #27

    17:54 03.09.2025

  • 25 име

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    И в момента Република Крим си е автономна, така, както и преди 2014, само че copоcнята надува гайдата че била анексирана. Ако беше анексирана, нямаше да съществува.

    Коментиран от #29

    17:55 03.09.2025

  • 26 Беше беше

    1 1 Отговор
    Мухльо баща Ти, да не разбере през целият си живот че Гледа ко пе,ле
    Мухльо

    17:55 03.09.2025

  • 27 Дъмбо Ди

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "ДА ГО АРЕСТУВА":

    Да бе! А после какво ще четем тук?

    17:55 03.09.2025

  • 28 оня с коня

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Исус Зарев Зимница":

    Изневеряваш ли с коне на партньора си ?Ами да стоим далече от Зимница .

    17:57 03.09.2025

  • 29 Някой

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "име":

    Да Русия си смени конституцията, че да може да има в рамките си автономия.

    Коментиран от #42

    17:58 03.09.2025

  • 30 Немезида

    7 6 Отговор
    Първо Путя минава през Международния наказателен съд. Рашистан плаща репарации и тогава среща в Мацква. Това е

    17:58 03.09.2025

  • 31 Иво Димчев

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Стоян":

    Еееех стояне,стояне таййбее който и където те хване .

    17:59 03.09.2025

  • 32 По пътя на логиката

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Исус Зарев Зимница":

    Точно затова нормални семейства и хора, които искат нормално семейство ще бягат към РФ. Евродхейските ценности излязоха извън контрол ..Дай им на хората някаква извратена простотия, хвърли им някаква стотинка по тази линия и им гледай сеира.
    Спасението е в Русия. В ЕС децата ни са обречени..

    Коментиран от #36

    18:00 03.09.2025

  • 33 Путин е руски богатир !

    4 7 Отговор
    Съблича се гол до кръста, яхва коня и наташките викат - Ой, мамачка!!!
    Така се печели народ за кауза.

    18:00 03.09.2025

  • 34 Атина Палада

    5 5 Отговор

    До коментар #18 от "Каква хунта, какви избори при война":

    А ти бъди грамотен! Украйна не е обявила война ,нито Русия е обявила война на Украйна!
    Зеленски наложи военно положение ..
    Ок!След като в Украйна е военно положение,то тогава конституцията на Украйна казва:-При изтичане мандата на Президента във време на военно положение неговите функции се поемат от председателят на Радата до организиране на избори,независимо кога ще бъдат те..
    Защо функциите на Зеленски не са поети от председателят на Радата,ами Зеленски още управлява?

    Коментиран от #60

    18:00 03.09.2025

  • 35 Няма такъв закон в Испания

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Исус Зарев Зимница":

    Защо лъжеш бе, педофил? На деца налиташ 🤬🤬🤬😡😡😡

    18:01 03.09.2025

  • 36 И ний сме обречени, другарю

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "По пътя на логиката":

    Ще го правят задължително.
    Ще можеш ли да го поемеш?

    Коментиран от #37, #45

    18:02 03.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Исус Зарев Зимница":

    Ясно е, че си в групата на содомитите.

    18:05 03.09.2025

  • 39 вен серемос

    3 1 Отговор
    Крим е РУСКИ от 1783 година с указ на Екатерина Велика за ВЕЧНИ ВРЕМЕНА!!! Това е истината.

    18:05 03.09.2025

  • 40 Това

    3 1 Отговор
    ако не е нагъл руски мозък, нямам представа какво друго може да е.

    18:06 03.09.2025

  • 41 "Факти",

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Исус Зарев Зимница":

    защо допускате коментари с определено педофилски характер? Защо обиждате нормалните си участници във форума ви?

    Коментиран от #51

    18:07 03.09.2025

  • 42 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Някой":

    Ами не е така! Нито Русия си е сменяла конституцията относно Крим,нито Крим е автономна Република сега ..Крим беше автономна преди 2014г.След това Крим си е Република в РФ,както всички останали Републики в РФ .

    Коментиран от #48

    18:07 03.09.2025

  • 43 дфгагагф

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    Империята на злото СССР трябва да си плати за поробените нации

    18:07 03.09.2025

  • 44 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "А ГДЕ":

    язди си метлата ...

    18:08 03.09.2025

  • 45 Тии

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "И ний сме обречени, другарю":

    амбрияж ли си?

    18:08 03.09.2025

  • 46 То и

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Наполеон е върнал цялата Европейска русия на приматите, но Макрон още не си я иска. Дребния руски диктатор е доста глупав.

    18:13 03.09.2025

  • 47 Факт

    0 0 Отговор
    Колко пъти?

    18:14 03.09.2025

  • 48 Кой

    2 4 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    нормален човек се интересува от конституцията на един луд, невеж и нагъл руснак?

    Коментиран от #56, #63

    18:15 03.09.2025

  • 49 Ами

    2 1 Отговор
    Дори и да има такава среща, тя е безсмислена. И едва ли Путин ще си губи времето със Зеленски.
    Защото според Путин, а и според окраинското законодателство, Зеленски е нелегитимен.
    Но някой ден ... след време ... е възможно да има среща между Путин и Зеленски,
    в която Путин може да помилва Зеленски, а защо не и да го награди, за приноса му
    за разбиване на еднополюсния модел и установяването на могополюсен свят :)

    18:19 03.09.2025

  • 50 Никога

    2 2 Отговор
    Няма да има среща в Москва! Никога!

    18:19 03.09.2025

  • 51 Исус Зарев Зимница

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от ""Факти",":

    Няма педофилия в изказването ми. Аз визирам възрастни хора над 18 години. С интелектуален багаж, порастнали хора, а не такива като теб. Иначе би трябвало да се даде право на децата сами да определят сексуалната си принадлежност и своя джендър тип, както е в белите държави като Швеция, Норвегия, Испания и отчасти Великобритания. Не знам какво толкова ви притеснява двама съученика да се държат за ръце например. И защо го бъркате с педофилия, където единият партньор е пълнолетен - тук изобщо не говорим за това и разбира се, че не толерирам това

    Коментиран от #55, #58

    18:21 03.09.2025

  • 52 Колкото

    3 2 Отговор
    късокрак, толкова и нагъл тая молоумна братушка.

    18:28 03.09.2025

  • 53 Анонимен

    1 0 Отговор
    Да го затворят в златна клетка и да го изпратят в колония със строг режим в Сибир -Белият делфин..Планът е подготвен,остава рибата да се хване с кука.

    18:30 03.09.2025

  • 54 Този ,,мухльо" ли...?!

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Та той се среща с Тръмп...със Си...!
    Защо да си губи времето с някакъв си...Клоун,пък бил той и Професионален Циркаджия...?!?!

    18:30 03.09.2025

  • 55 Разбира се,

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Исус Зарев Зимница":

    че има педофилия в агитацията ти. Доказано, че педофилията е в основата на неистовото желание на извратените да могат да сключват еднополови бракове, за да могат да осиновяват деца. Юрист от кариерата съм и знам какво говоря.

    18:42 03.09.2025

  • 56 МУЦКА

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Кой":

    А КОЙ СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ ДЕБИЛНОТО ТИ МНЕНИЕ

    18:43 03.09.2025

  • 57 ГОТОВ Е

    1 0 Отговор
    ОТРЯЗАЛ СИ Е ДЪБОВА ГЬОСТЕРИЦА

    18:44 03.09.2025

  • 58 Содом и Гомор

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Исус Зарев Зимница":

    Интересно защо Господ не е решил и мъжете да раждат?

    Коментиран от #62

    18:46 03.09.2025

  • 59 Дончо разбра, че губи... Зелю се дърпа

    3 0 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт.
    Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
    Затова и иска да спре това безумие!
    Мирният план на Тръмп: Украйна се отказва от НАТО, губи Крим де юре, САЩ признават де факто руския контрол над територията на Запорожие, Донецк, Луганск и Херсон като част от уреждането на конфликта в Украйна, а санкциите срещу Русия се отменят.... Това съобщи "Ройтерс"
    А от историята се знае, че падналия плаща и репарации та може 0крайна и това да я стигне...
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия вече е направила "доста голяма отстъпка", за да сложи край на войната в Украйна, като е спряла малко преди да поеме контрола над цялата страна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

    18:46 03.09.2025

  • 60 ОБЯСНЯВАШ НА КРЪГЪЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    ЕДЕОТ
    НЯМА СМИСЪЛ
    ПРОСТО КАТО ГО ВИДИШ ГО МЛАТИ В ТИКВАТА

    18:47 03.09.2025

  • 61 Ко речи?

    1 0 Отговор
    А колко народ е готов да се срещне с Путин извън Москва/РФ.... бедна му е фантазията

    18:50 03.09.2025

  • 62 Ко речи?

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Содом и Гомор":

    Защото, явно, има горчив опит с водните кончета... Я па ся, ко беше това..

    18:52 03.09.2025

  • 63 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Кой":

    Е как кой?ами ти обясняваш,че Русия променила конституцията заради автономията на Крим:)))а не знаеш,че Крим сега не е автономна република,но драскаш тук:))) Нали затова те репликирах,че не е така..

    18:53 03.09.2025

  • 64 Ъхъ..... У бункеро))))

    1 0 Отговор
    Тоа смачканяк пеДо-фила дека Избега по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ,.. е ..е..Ба.. си Фюреро .
    Нема таков ху... ЕСОС у ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ))))

    18:55 03.09.2025

  • 65 ЕЙ ЕВРОКРЕТЕНИ ! ЧУХТЕ ЛИ РАЗБРАХТЕ ЛИ ?

    1 1 Отговор
    КРАТКО ,ЯСНО , ТОЧНО И ВЕЧЕ ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ КАЗАНО ОТ ПУТИН И НЕ САМО ОТ НЕГО !
    ИМА ЛИ ВСЕ ОЩЕ НЯКОЙ ЯЗОВЕЦ ДА НЕ Е ЧУЛ ,РАЗБРАЛ !???ТОЛКОВА ЯСНО ,ТОЧНО , БЕЗ ОВЪРТАНИЯ И БЕЗ БЛЯ,БЛЯ ИЗЛИШНОТИЯ ВИ ГО КАЗВА В ПРАВ ТЕКСТ . ТОВА ГО МОЖЕ ЕДИН УМЕН ТРЕЗВОМИСЛЕЩ ЖИВЕЕЩ В РЕАЛНОСТТА ЧОВЕК.
    СРАВНЕТЕ ГО С ОНЕЗИ ЕВРОКРЕТЕНЕ , НА КАКВО СА СПОСОБНИ , ЖИВИ ДА ГИ ОПЛАЧЕШ.

    Коментиран от #66

    18:55 03.09.2025

  • 66 Възрожденец

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "ЕЙ ЕВРОКРЕТЕНИ ! ЧУХТЕ ЛИ РАЗБРАХТЕ ЛИ ?":

    Ясно е за цял СВЯТ,...12 години превземат едно село на 25 км от Донецк и още са на 18 км от селото!
    От Херсон ги наритаха за седмица!
    От ХАРКОВ ги наритаха за...ДЕН!! От... Суми,... ТОЖЕ!
    Ама цел СВЕТ си знае,...3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон
    👍😄

    Коментиран от #68

    19:02 03.09.2025

  • 67 Баба Цоцолана

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Ше, ще, ЗеленияПор ще иде във Москва и казачок ще тропне даже, и главата със пепел ще посипе. Мръшляц Ите от Ивропа най много да го научат как се става Пи ди Рас.

    19:02 03.09.2025

  • 68 Васил

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Възрожденец":

    Само да попитам? Как върви перемогата?

    19:04 03.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания