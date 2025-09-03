Путин готов да се срещне със Зеленски в Москва

Руският президент Владимир Путин изрази готовност да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски в Москва, съобщава Ройтерс. Той обаче уточни, че предстои да се види дали подобна среща си струва, предава News.bg.
Зеленски настоява за разговор с Путин, за да обсъдят условията на евентуална сделка. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който се опитва да посредничи за мирно споразумение, също посочи, че иска двамата лидери да се срещнат.
„Що се отнася до среща със Зеленски, никога не съм изключвал възможността за такава среща. Но има ли смисъл? Да видим“, отбеляза Путин, като повтори позицията на Кремъл, че срещата трябва да бъде добре подготвена и да доведе до осезаеми резултати.
Руският лидер добави, че според него Украйна трябва да отмени военното положение, да проведе избори и референдум по териториалните въпроси, ако иска да се постигне напредък. Русия твърди, че е анексирала четири украински области през 2022 г., което Киев и повечето западни страни отхвърлят като незаконно и агресивно действие.
В момента Путин е на четиридневно официално посещение в Китай, където посети Тяндзин и Пекин по покана на китайския президент Си Дзинпин. В Тяндзин той участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), а в Пекин присъства на военен парад по случай 80-ата годишнина от капитулацията на Япония във Втората световна война.
Освен общите събития, руският президент проведе двустранни срещи с китайския лидер Си Дзинпин и севернокорейския президент Ким Чен-ун.
Още през август Путин предложи среща със Зеленски в Москва по време на телефонен разговор с Тръмп. Впоследствие руският външен министър Сергей Лавров заяви, че такава среща може да се проведе само след „внимателна подготовка“ и „решаване на въпроса за легитимността на Зеленски“.
