Тайван подписа споразумения за сътрудничество с Полша и Украйна в сферата на дроновете

Делегация на тайванската отбранителна индустрия подписа в днес меморандуми за разбирателство с полски и украински партньори в областта на дроновете по време на Международното изложение за отбранителна индустрия в Полша.

Споразуменията създават основа за тристранен обмен на технологии и задълбочаване на сътрудничеството в сферата на сигурността. На церемонията по подписването присъства и представителят на Тайван в Полша, Лиу Юн-чеин.

Делегацията бе водена от генералния секретар на Асоциацията за развитие на отбранителната индустрия на Тайван – Хсу Шоу-чанг. В състава ѝ влязоха близо 20 компании, за които това бе първо участие на престижното изложение. Ден преди подписването те организираха среща за бизнес контакти, която привлече интереса на производители на дронове от Полша, Украйна и Литва.

Споразуменията бяха подписани от Хсу от името на Thunder Tiger и Taiwan Excellence Drone Overseas Business. От Европа подписаха Бартломей Добош – основател на Полско-тайванската търговска камара, както и Дмитро Димид – представител на украинския Lviv Tech Cluster.

„Сътрудничеството в сферата на дроновете е ключово за укрепването на отбранителните партньорства. Тайван ще продължи да работи заедно с демокрации със сходни ценности за опазване на мира“, подчерта Хсу.

Международното изложение за отбранителна индустрия се провежда за 33-ти път и продължава от вторник до петък. С участието на около 800 компании от 35 държави, форумът е третото по големина изложение от този тип в Европа след тези във Великобритания и Франция.