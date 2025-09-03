Новини
Свят »
Тайван подписа споразумения за сътрудничество с Полша и Украйна в сферата на дроновете
  Тема: Тайван

Тайван подписа споразумения за сътрудничество с Полша и Украйна в сферата на дроновете

3 Септември, 2025 17:47 462 7

  • тайван-
  • полша-
  • украйна-
  • сигурност-
  • отбрана-
  • дронове-
  • партньорство-
  • меморандум-
  • споразумение

Тристранното партньорство открива нови възможности за обмен на технологии и укрепване на сигурността

Тайван подписа споразумения за сътрудничество с Полша и Украйна в сферата на дроновете - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Делегация на тайванската отбранителна индустрия подписа в днес меморандуми за разбирателство с полски и украински партньори в областта на дроновете по време на Международното изложение за отбранителна индустрия в Полша.

Споразуменията създават основа за тристранен обмен на технологии и задълбочаване на сътрудничеството в сферата на сигурността. На церемонията по подписването присъства и представителят на Тайван в Полша, Лиу Юн-чеин.

Делегацията бе водена от генералния секретар на Асоциацията за развитие на отбранителната индустрия на Тайван – Хсу Шоу-чанг. В състава ѝ влязоха близо 20 компании, за които това бе първо участие на престижното изложение. Ден преди подписването те организираха среща за бизнес контакти, която привлече интереса на производители на дронове от Полша, Украйна и Литва.

Споразуменията бяха подписани от Хсу от името на Thunder Tiger и Taiwan Excellence Drone Overseas Business. От Европа подписаха Бартломей Добош – основател на Полско-тайванската търговска камара, както и Дмитро Димид – представител на украинския Lviv Tech Cluster.

„Сътрудничеството в сферата на дроновете е ключово за укрепването на отбранителните партньорства. Тайван ще продължи да работи заедно с демокрации със сходни ценности за опазване на мира“, подчерта Хсу.

Международното изложение за отбранителна индустрия се провежда за 33-ти път и продължава от вторник до петък. С участието на около 800 компании от 35 държави, форумът е третото по големина изложение от този тип в Европа след тези във Великобритания и Франция.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чичко Си

    3 2 Отговор
    А сопа де!

    17:49 03.09.2025

  • 2 пешо

    4 2 Отговор
    вече няма украйна

    Коментиран от #7

    17:50 03.09.2025

  • 3 Тиква

    2 1 Отговор
    Полски и окрабандеровците се обединяват,.

    17:53 03.09.2025

  • 4 СТРАТЕЗИ МАЙНА

    1 2 Отговор
    Купуват си фабрика на 8ми септември.

    17:54 03.09.2025

  • 5 Госあ

    1 2 Отговор
    Тия що си търсят белята, не мога да разбера ! Континента ще ги прегъне само с дронове, без един войник да пратят там !

    17:56 03.09.2025

  • 6 ЕЙ ТАЯ УКРАЙНА БЕ ИЗ ЦЯЛ СВЯТ СЕ РЕЕ .

    2 1 Отговор
    КЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТО Я ВРЕТЕ ТАЯ УКРАЙНА , МА И ТЯ ПОДПИСАЛА .............ТО СА НЕ ЗНАЕ ДАЛИ ЩЕ Я ИМА !!?
    О ,МАЛЕ , КАВИ СА ТЕЯ ФАЛШИЗБЛИЦИ , ПРАВЕНЕ НА НЕЩО , КОЕТО Е НИЩО ,ЕЙ ДАКА ДА СТАВА БЛЯ,БЛЯ.БЛЯ САМО . А ДРЪЩЕ СЕ ПО-СЕРИОЗНО И НЕ НИ ЗАНИМАВАЙТЕ С ДУПЕШКИ ИЗГЪЗИЦИ ДЕ!
    ТАЯ УКРАЙНА БЕ , ИЗ ЦЯЛ СВЯТ СЕ РЕЕ, МА МНОГА ЗНАЧИМА БЕ -Е ЩОМ Е ПРОКСИ ЕВРОФАШИЗОИДИТДЕ , ВСЕ ОЩЕ МИНАВА НОМЕРА ИМ , НАЛИ УКАТА Е ТЕХНО ПРОКСИ.!!ИНАЧЕ ,ВЕЧЕ КОЙ ГИ БРОИ ЗА ЖИВА !?

    18:08 03.09.2025

  • 7 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    18:55 03.09.2025