Тайван засече девет китайски военни самолета и пет кораба около острова
  Тема: Тайван

3 Септември, 2025 18:19 452 3

Министерството на отбраната отчита засилена активност на Китай и използване на т.нар. „сиви зони“

Тайван засече девет китайски военни самолета и пет кораба около острова - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Министерството на националната отбрана на Тайван съобщи, че за последните 48 часа е регистрирало активност на девет китайски военни самолета, пет военноморски кораба и един официален плавателен съд в района около острова.

Един от самолетите на Народоосвободителната армия е преминал средната линия на Тайванския проток в северната зона за идентификация на противовъздушната отбрана, уточниха от министерството.

В отговор Тайван е изпратил самолети и военноморски кораби, както и е разположил ракетни системи за наблюдение на дейността на китайската армия.

По данни на ведомството, от началото на месеца досега Тайван е засичал китайски самолети 19 пъти и кораби 12 пъти. От септември 2020 г. насам Пекин засилва използването на т.нар. „сиви зонови тактики“, като постепенно увеличава броя на военните самолети и кораби в близост до острова.

Тези тактики се определят като действия, които надхвърлят стандартното възпиране и гарантиране на сигурността, целейки постигане на стратегически цели без прибягване до пряк и мащабен военен сблъсък.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 голям праз новоизлюпена писарке

    3 0 Отговор
    Тайван засече девет китайски военни самолета и пет кораба около острова

    и преди малко пак подобно заглавие
    Тайванската армия представи нови оръжейни системи по случай Деня на въоръжените сили

    18:22 03.09.2025

  • 2 пешо

    2 0 Отговор
    били са от парада

    18:35 03.09.2025

  • 3 Е И КО

    1 0 Отговор
    КО ОТ ТУЙ БЕ

    18:38 03.09.2025