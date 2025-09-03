Тайван засече девет китайски военни самолета и пет кораба около острова

Министерството на националната отбрана на Тайван съобщи, че за последните 48 часа е регистрирало активност на девет китайски военни самолета, пет военноморски кораба и един официален плавателен съд в района около острова.

Един от самолетите на Народоосвободителната армия е преминал средната линия на Тайванския проток в северната зона за идентификация на противовъздушната отбрана, уточниха от министерството.

В отговор Тайван е изпратил самолети и военноморски кораби, както и е разположил ракетни системи за наблюдение на дейността на китайската армия.

По данни на ведомството, от началото на месеца досега Тайван е засичал китайски самолети 19 пъти и кораби 12 пъти. От септември 2020 г. насам Пекин засилва използването на т.нар. „сиви зонови тактики“, като постепенно увеличава броя на военните самолети и кораби в близост до острова.

Тези тактики се определят като действия, които надхвърлят стандартното възпиране и гарантиране на сигурността, целейки постигане на стратегически цели без прибягване до пряк и мащабен военен сблъсък.