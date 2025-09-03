Новини
Тайван и Индонезия засилват сътрудничеството в селското стопанство
  Тема: Тайван

Тайван и Индонезия засилват сътрудничеството в селското стопанство

3 Септември, 2025 21:45 369 1

Петата двустранна консултативна среща в Тайпе поставя акцент върху продоволствената сигурност и технологичния обмен

Тайван и Индонезия засилват сътрудничеството в селското стопанство - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Министерствата на земеделието на Тайван и Индонезия проведоха петата консултативна среща за селскостопанско сътрудничество в Тайпе.

Разговорите обхванаха селскостопанска политика, достъп до пазара и разширяване на съвместните дейности. Особено внимание беше отделено на предизвикателствата пред продоволствената сигурност, породени от климатичните промени.

Двете страни се договориха да укрепват устойчивостта на земеделието чрез технологично сътрудничество и развитие на кадри, с цел осигуряване на стабилни хранителни доставки. Постигнати бяха и предварителни споразумения за достъп до пазара на селскостопански продукти и за разширяване на търговското партньорство.

Индонезийската селскостопанска делегация посети предприятия от хранителната индустрия в Чанхуа и Илан и се срещна с млади индонезийски фермери, които в момента провеждат стажове в Тайван.

Министерството на земеделието на Тайван подчерта, че от подписването на Споразумението за селскостопанско сътрудничество между Тайван и Индонезия през 2016 г. двете държави активно развиват обмен на технологии, кадри и индустриално партньорство.

Ведомството допълни, че резултатите от последната среща ще положат стабилна основа за бъдещи връзки между Тайван и Индонезия в областта на селското стопанство.


