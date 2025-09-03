Ирански депутати искат изтегляне на страната от договора за неразпространение на ядрено оръжие

Шестдесет депутати от иранския парламент днес поискаха бързо изтегляне на Иран от глобалния договор за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО), съобщава ДПА, позовавайки се на иранския новинарски портал „Дидбан“, предава БТА.

ДНЯО забранява на страните без ядрен арсенал да придобиват такова оръжие. Иранският парламент, доминиран от консервативни хардлайнери, планира подготовка на законопроект за излизане от договора, но засега не е ясно дали усилията ще бъдат успешни. Последната дума ще има Върховният съвет за сигурност на страната и върховният лидер аятолах Али Хаменей.

Решението на иранските депутати идва след като Германия, Франция и Великобритания, известни като Европейската тройка, активираха механизма за връщане на санкциите срещу Иран, наложени от ООН. Този механизъм, приет с ядреното споразумение от Виена през 2015 г., позволява на подписалите страните да върнат санкциите в случай на нарушения от страна на Техеран.

Сделката от Виена изисква Иран да ограничи ядрената си програма, а в замяна санкциите срещу страната бяха вдигнати. По време на първия си мандат американският президент Доналд Тръмп едностранно изтегли САЩ от този договор.

Фактически споразумението не се прилага от години, а Иран определя повторното въвеждане на старите санкции като нелегитимно.