Полският президент Навроцки обсъди с Тръмп разширяване на американското военно присъствие в Полша

3 Септември, 2025 23:18 519 5

Разговорите са в ранен етап, но Варшава е уверена в успеха на проекта

Полският президент Навроцки обсъди с Тръмп разширяване на американското военно присъствие в Полша - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полският президент Карол Навроцки заяви днес, че е обсъдил с американския си колега Доналд Тръмп увеличаване на броя на американските войски в Полша по време на визитата си в Белия дом, съобщи Ройтерс, предава БТА.

Навроцки изрази увереност, че проектът ще бъде успешен, макар че преговорите все още са на начален етап.

„По време на разговорите обсъдихме разширяването на американското военно присъствие в Полша... Особено съм доволен, че имаше конкретни дискусии по този проект“, каза полският държавен глава пред журналисти след срещата си с Тръмп.


САЩ
  • 1 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Колко войници обеща за Украйна Бойко Борисов на Урсула?

    Коментиран от #3

    23:19 03.09.2025

  • 2 ТЕА КО ГЛЕДАТ БЕ

    4 2 Отговор
    ДАН НЕ Е НЕКОЙ ШАХЕД
    АЙДЕ ОПАААА

    23:20 03.09.2025

  • 3 Сиганка от Столипиново

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ми само тебе

    23:27 03.09.2025

  • 4 Милен

    1 1 Отговор
    Тия двамата гледат небето сякаш са видели някой китайски балон над белия дом и се чудят кво е туй НЛО.

    23:28 03.09.2025

  • 5 Салваторе

    0 0 Отговор
    Който търси, намира. Съвсем друг е въпросът какво ще намери.

    23:51 03.09.2025