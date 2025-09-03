Полският президент Навроцки обсъди с Тръмп разширяване на американското военно присъствие в Полша

Полският президент Карол Навроцки заяви днес, че е обсъдил с американския си колега Доналд Тръмп увеличаване на броя на американските войски в Полша по време на визитата си в Белия дом, съобщи Ройтерс, предава БТА.

Навроцки изрази увереност, че проектът ще бъде успешен, макар че преговорите все още са на начален етап.

„По време на разговорите обсъдихме разширяването на американското военно присъствие в Полша... Особено съм доволен, че имаше конкретни дискусии по този проект“, каза полският държавен глава пред журналисти след срещата си с Тръмп.