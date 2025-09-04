Новини
Хамас обяви, че е готов да освободи всички заложници, Израел не вярва

4 Септември, 2025 05:35, обновена 4 Септември, 2025 05:42 690 4

Това е поредна пропагандна маневра, коментира Тел Авив

Палестинското движение Хамас обяви в Telegram канала си, че е готово да освободи всички заложници, държани в ивицата Газа, като част от всеобхватна сделка с Израел, която трябва да включва пълно прекратяване на военните действия в анклава.

„Хамас потвърждава, че е готов да премине към прилагане на всеобхватна сделка, в рамките на която ще освободи всички заложници в замяна на договорен брой палестински затворници. Това споразумение трябва да включва и прекратяване на войната в Газа и изтегляне на израелските войски оттам“, се казва в изявлението. Движението също така настоява, че със сключването на сделката всички контролно-пропускателни пунктове по границите с анклава трябва да възобновят работата си и да започне работата по неговото възстановяване.

Радикалните организации подчертаха, че са съгласни с формирането на „независимо правителство от технократи“ в Газа, което ще поеме правомощията си „веднага след създаването си“.

Израел счита изявлението на Хамас за готовността му да освободи заложниците за „пропагандна маневра“. Това се посочва в изявление на офиса на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Израелската страна настоява, че условието за прекратяване на боевете в ивицата Газа, освен освобождаването на всички заложници, трябва да бъде пълното разоръжаване на Хамас и демилитаризацията на палестинския анклав.

„За съжаление, това е просто поредна пропагандна маневра на Хамас, която не съдържа нищо ново. Войната може да приключи незабавно, но само при условията, одобрени от израелския военно-политически кабинет: 1. Освобождаване на всички заложници; 2. Пълно разоръжаване на Хамас; 3. Демилитаризация на Ивицата; 4. Осигуряване на израелски контрол върху сигурността в Ивицата; 5. Формиране на алтернативно гражданско правителство - такова, което няма да подбужда тероризъм, директен терор или да заплашва Израел“, се казва в изявлението.

„Само изпълнението на тези условия ще гарантира, че Хамас няма да може да възвърне силата си и да повтори клането от 7 октомври“, се казва в изявлението.


  • 1 Kaлпазанин

    1 2 Отговор
    В Палестина няма заложници ,има натрапници крадци на земя и убийци на жени и деца

    06:13 04.09.2025

  • 3 Биби криминал

    2 0 Отговор
    Отново , за пореден път става ясно , че терористичната държава исраел не желае мир , че тя стои зад 07.10.2023г. за да завземе палестинския анклав , извършва геноцид и се гаври със света . Положителното е , че света узна всъщност кой е подтисника , терориста , узурпатора , а именно исраел.

    06:42 04.09.2025

