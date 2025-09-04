Новини
Тръмп пита Върховния съд имал ли е право да налага мита по закона за извънредните ситуации

4 Септември, 2025 07:06, обновена 4 Септември, 2025 06:09 542 2

Тръмп пита Върховния съд имал ли е право да налага мита по закона за извънредните ситуации - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп поиска от Върховния съд да реши дали той е имал правомощието да налага широкообхватни мита по закон, предвиден за използване в извънредни ситуации, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на съдебни документи.

Министерството на правосъдието обжалва решение на апелативен съд от 29 август, което постанови, че повечето от митата на Тръмп са незаконни. Това подкопа използването на тези налози от президента републиканец като ключов инструмент на международната икономическа политика.

Митата остават в сила и ще продължат поне до 14 октомври съгласно решението на апелативния съд.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Фен

    И на дълбоката държава в САЩ не и е лесно. Няма кадри, дори и за президент...

    06:31 04.09.2025

  • 2 Историк

    Оранжевият палячо побърка незаконно света с рекета, наречен мита. Това,което става в Тръмпландия, показва колко важна е законността в една държава. Правосъдието е основата на всяка държава. Неслучайно 2,000 години се изучава и прилага римско право в правовите държави. Без право държавността рухва и настъпва диктатурата.

    06:52 04.09.2025