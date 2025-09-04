The Telegraph: Най-добрият вариант за Киев е контролирано замразяване на конфликта

Сценарият за временно замразяване на украинския конфликт, следвайки корейския модел, би могъл да помогне на Киев да си върне загубените територии в бъдеще, пише британският вестник The Telegraph.
„Наречете го „корейско“ замразяване с „германски“ край - пауза, която де юре отхвърля признаването на загубени територии, осигурява надеждни гаранции за сигурност сега и засилва способността на Украйна евентуално да преразгледа резултатите от конфликта. - Ред.“, - се казва в статията.
Според автора, най-малко лошият вариант за Киев сега изглежда като контролирано замразяване на конфликта, което запазва законните му претенции към териториите и същевременно дава време да се подготви за продължаване на войната с Русия.
„Това не би било капитулация, а стратегическа печалба във времето“, се казва в статията.
През август американското издание Wall Street Journal публикува два вероятни сценария за края на украинския конфликт, всеки от които предполага, че Киев ще трябва да се откаже от претенции към определени територии.
Wall Street Journal отбеляза, че подобен резултат би наподобил края на Корейската война през 1953 г., време, от което Южна Корея е под защитата на американски войски.
По-рано Владимир Путин заяви, че условията на Москва по украинския въпрос, обявени през лятото на 2024 г., остават непроменени. Той уточни, че ако Киев смята, че засега не е необходимо да се занимава с Москва, Русия може да почака. Президентът също така подчерта необходимостта от установяване на дългосрочен мир в Украйна, без никакви срокове.
1 Путин
06:21 04.09.2025
2 Фен
06:24 04.09.2025
3 Телеграм
06:24 04.09.2025
4 Путин
06:26 04.09.2025
5 Баш Балък
06:27 04.09.2025
6 хихи
06:29 04.09.2025
7 Дъ Галерия
06:32 04.09.2025
8 Свободен
Ясно е, че няма сила да се справи с коравите украинци и ще чака да се случи чудо!
Абе направо да се готви за дълго чакане!😃
06:33 04.09.2025
9 Киев не може да казва
Като си платят стоте жълтици, изядат стоте тояги и трите торби сол, да разправят да разправят каквото искат.
06:35 04.09.2025
10 Инициативата
Има си кой да казва.
06:38 04.09.2025
11 Българка 😺-Маца
06:38 04.09.2025
12 До последния украинец и заличаване Азов
06:38 04.09.2025
14 оня с коня
06:42 04.09.2025
15 Стягайте си площада за парада
06:42 04.09.2025
16 Никой
Финландия навремето - загуби повече - отколкото - в началото. Тоест - имаше много по-изгодни условия. Русия й даваше хубави земи - просто да не е толкова близо до границата.
След като - както и България - участва във войната - България не с войници - но с тилова подкрепа, Финландия не е била окупирана.
Финландия - Русия не я закача вече ще станат и 90 години. Сталин изобщо не ги коментира.
Това е и сега - Украйна си мисли - че я нападат - напротив - в момента тече просто отдалечаване на границите.
Западът е много агресивен - ето нас ни взеха и златото и водите - кой знае още какво.
06:43 04.09.2025
17 Слава на Русия
06:59 04.09.2025
18 БгТопИдиот🇧🇬
Мецан казва:
ТРЯБВА ОКОНЧАТЕЛНО ЗАВЪРШВАНЕ НА КОНФЛИКТА С ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НИ .
07:04 04.09.2025
19 Айдее още една гъзета експертен акъл
Ама много баби- хилаво бебе!
07:08 04.09.2025
20 оня с коня
07:09 04.09.2025
21 Сандо
07:09 04.09.2025
22 Мишел
07:14 04.09.2025