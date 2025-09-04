Новини
The Telegraph: Най-добрият вариант за Киев е контролирано замразяване на конфликта
  Тема: Украйна

4 Септември, 2025 06:13, обновена 4 Септември, 2025 06:18 849 22

  • украйна-
  • русия-
  • война

Това осигурява надеждни гаранции за сигурност сега и засилва възможността Киев да преразгледа резултатите от войната

The Telegraph: Най-добрият вариант за Киев е контролирано замразяване на конфликта - 1
Снимка: ДСНС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сценарият за временно замразяване на украинския конфликт, следвайки корейския модел, би могъл да помогне на Киев да си върне загубените територии в бъдеще, пише британският вестник The Telegraph.

„Наречете го „корейско“ замразяване с „германски“ край - пауза, която де юре отхвърля признаването на загубени територии, осигурява надеждни гаранции за сигурност сега и засилва способността на Украйна евентуално да преразгледа резултатите от конфликта. - Ред.“, - се казва в статията.

Още новини от Украйна

Според автора, най-малко лошият вариант за Киев сега изглежда като контролирано замразяване на конфликта, което запазва законните му претенции към териториите и същевременно дава време да се подготви за продължаване на войната с Русия.

„Това не би било капитулация, а стратегическа печалба във времето“, се казва в статията.

През август американското издание Wall Street Journal публикува два вероятни сценария за края на украинския конфликт, всеки от които предполага, че Киев ще трябва да се откаже от претенции към определени територии.

Wall Street Journal отбеляза, че подобен резултат би наподобил края на Корейската война през 1953 г., време, от което Южна Корея е под защитата на американски войски.

По-рано Владимир Путин заяви, че условията на Москва по украинския въпрос, обявени през лятото на 2024 г., остават непроменени. Той уточни, че ако Киев смята, че засега не е необходимо да се занимава с Москва, Русия може да почака. Президентът също така подчерта необходимостта от установяване на дългосрочен мир в Украйна, без никакви срокове.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    17 2 Отговор
    Замразяване ще има, когато стигна до границите на Варшавския договор.

    06:21 04.09.2025

  • 2 Фен

    16 1 Отговор
    Най-добрият вариант за Киев, беше да пропусне Майдана, после да спазва минските споразумения, после в Истанбул.. Ще става все по-зле, явно урсулите ще бутат войната до пълен крах. Въпросът е, чии крах ще настъпи първо - военният на НАТО в Украйна, или политическият, на урсулите в Европа.

    06:24 04.09.2025

  • 3 Телеграм

    2 0 Отговор
    Заедно с Путин !

    06:24 04.09.2025

  • 4 Путин

    1 5 Отговор
    В Аляска се опитаха да ме замразят!Но аз съм много костелив и жилав !

    06:26 04.09.2025

  • 5 Баш Балък

    17 0 Отговор
    Киев може да си замразява вода във фризера за водка. Решаването за каквото и да е в СВО си зависи от Кремъл, а там идиоти няма, много добре знаят че това означава превъоръжаване на покраина

    06:27 04.09.2025

  • 6 хихи

    14 0 Отговор
    да, да Украйна, ще си върне територии.... и Япония ще си вземе Курилските острови...

    06:29 04.09.2025

  • 7 Дъ Галерия

    10 1 Отговор
    Май отдавна изтърваха коня, ама сега как ще замразяват, не е много ясно.

    06:32 04.09.2025

  • 8 Свободен

    1 7 Отговор
    Путин е прав - Москва ще почака!
    Ясно е, че няма сила да се справи с коравите украинци и ще чака да се случи чудо!
    Абе направо да се готви за дълго чакане!😃

    06:33 04.09.2025

  • 9 Киев не може да казва

    5 0 Отговор
    нищо сам.
    Като си платят стоте жълтици, изядат стоте тояги и трите торби сол, да разправят да разправят каквото искат.

    06:35 04.09.2025

  • 10 Инициативата

    6 0 Отговор
    не е в техни ръце да казват каквото и да било.
    Има си кой да казва.

    06:38 04.09.2025

  • 11 Българка 😺-Маца

    6 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от злоба душите черни душмански ,а пък те нека си правят сметки без кръчмар !

    06:38 04.09.2025

  • 12 До последния украинец и заличаване Азов

    5 0 Отговор
    От кога се гледа какво иска губещия, историята говори друго.

    06:38 04.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 оня с коня

    3 0 Отговор
    Отиде коня в ряката ,а Осрайна безвъзвратно отече в канала ,каквито и да ги мислите .

    06:42 04.09.2025

  • 15 Стягайте си площада за парада

    3 0 Отговор
    На площада в Берлин ще се замразяват и размразяват.

    06:42 04.09.2025

  • 16 Никой

    2 0 Отговор
    Русия иска просто - буфер - да няма опасност спрямо нея.

    Финландия навремето - загуби повече - отколкото - в началото. Тоест - имаше много по-изгодни условия. Русия й даваше хубави земи - просто да не е толкова близо до границата.

    След като - както и България - участва във войната - България не с войници - но с тилова подкрепа, Финландия не е била окупирана.

    Финландия - Русия не я закача вече ще станат и 90 години. Сталин изобщо не ги коментира.

    Това е и сега - Украйна си мисли - че я нападат - напротив - в момента тече просто отдалечаване на границите.

    Западът е много агресивен - ето нас ни взеха и златото и водите - кой знае още какво.

    06:43 04.09.2025

  • 17 Слава на Русия

    2 0 Отговор
    Важно е какво казва Москва !!!

    06:59 04.09.2025

  • 18 БгТопИдиот🇧🇬

    0 0 Отговор
    "Замразяване"няма да има !

    Мецан казва:

    ТРЯБВА ОКОНЧАТЕЛНО ЗАВЪРШВАНЕ НА КОНФЛИКТА С ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НИ .

    07:04 04.09.2025

  • 19 Айдее още една гъзета експертен акъл

    0 0 Отговор
    дава!:)
    Ама много баби- хилаво бебе!

    07:08 04.09.2025

  • 20 оня с коня

    1 0 Отговор
    07:09 04.09.2025

  • 21 Сандо

    2 0 Отговор
    А какво каза Горският?Мераци големи,варианти много,а пък боят над укронацистите не спира.Така и трябва да продължава до пълното изчезване на цирея окраина..

    07:09 04.09.2025

  • 22 Мишел

    2 0 Отговор
    Стигнало се е до там, че войната ще приключи само ако се стигне до най-добрия вариант и за Русия .

    07:14 04.09.2025

