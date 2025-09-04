Сценарият за временно замразяване на украинския конфликт, следвайки корейския модел, би могъл да помогне на Киев да си върне загубените територии в бъдеще, пише британският вестник The Telegraph.

„Наречете го „корейско“ замразяване с „германски“ край - пауза, която де юре отхвърля признаването на загубени територии, осигурява надеждни гаранции за сигурност сега и засилва способността на Украйна евентуално да преразгледа резултатите от конфликта. - Ред.“, - се казва в статията.

Според автора, най-малко лошият вариант за Киев сега изглежда като контролирано замразяване на конфликта, което запазва законните му претенции към териториите и същевременно дава време да се подготви за продължаване на войната с Русия.

„Това не би било капитулация, а стратегическа печалба във времето“, се казва в статията.

През август американското издание Wall Street Journal публикува два вероятни сценария за края на украинския конфликт, всеки от които предполага, че Киев ще трябва да се откаже от претенции към определени територии.



Wall Street Journal отбеляза, че подобен резултат би наподобил края на Корейската война през 1953 г., време, от което Южна Корея е под защитата на американски войски.

По-рано Владимир Путин заяви, че условията на Москва по украинския въпрос, обявени през лятото на 2024 г., остават непроменени. Той уточни, че ако Киев смята, че засега не е необходимо да се занимава с Москва, Русия може да почака. Президентът също така подчерта необходимостта от установяване на дългосрочен мир в Украйна, без никакви срокове.