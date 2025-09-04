Броят на жертвите в Лисабон достигна 17 души

Броят на жертвите на инцидента, при който фуникуляр дерайлира вчера в Лисабон, достигна 17 души, съобщиха днес службите за извънредни ситуации, цитирани от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Двама от пострадалите тази нощ са починали в болница, заяви пред журналисти ръководителката на Службата за гражданска защита на Лисабон Мархарида Кастро Мартинш. С това ранените стават 21.

Мартинш не уточни имената или националността на починалите, като заяви, че първо ще бъдат информирани техните семейства.

Сред 21-те ранени при вчерашния инцидент има много много чужденци, които са били в популярния сред туристите фуникуляр, добави Мартинш.

От спасителните служби поясниха, че сред ранените има най-малко 11 чужденци, предаде Франс прес. Сред тях има двама германци, двама испанци, по един човек от Франция, Италия, Швейцария, Канада, Мароко, Южна Корея и Кабо Верде, допълва Асошиейтед прес.