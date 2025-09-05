Новини
Мъж, за когото се е предполагало, че е загинал в трагедията в Лисабон, бе открит жив

5 Септември, 2025 22:52

Съпругата му също е тежко ранена, а детето им е с леки наранявания, разкриха службите

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Германски гражданин, за когото се е смятало, че е загинал при дерайлирането на фуникуляр в Лисабон, бе открит жив в болница от родителите му, предаде ДПА, съобщи БТА.

Говорителка на португалската полиция потвърди днес пред ДПА, че органите на реда са смятали, че мъжът е мъртъв. Близките му, които са пристигнали от Германия, са помолени да разпознаят тялото на мъжа, за когото се е смятало, че е германец.

Когато родителите установили, че това не е синът им, е направен ДНК тест, който потвърждава това. Тогава на родителите са били показани снимки на ранени и все още неидентифицирани жертви при инцидента, които са в различни болници в града. Родителите разпознали сина си на една снимките.

Мъжът лежи в болница "Сан Жозе" в Лисабон, но не е в съзнание. Съпругата му също е тежко ранена, а детето им е с леки наранявания, каза говорителката. Тя не уточни от кой град в Германия идва семейството.

В сряда вечерта една от най-известните туристически атракции в Лисабон се превърна за секунди в смъртоносен капан, най-вероятно заради повреда в кабела на историческия фуникуляр. Той падна надолу без спирачки, дерайлира, преобърна се и се разби в сграда. Шестнадесет души загинаха и 21 са ранени, някои от които тежко.

Това е първият подобен случай, свързан с един от трите фуникуляра в Лисабон, които са в експлоатация от 19. век. В момента по случая тече разследване.


Португалия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Македонски орел

    1 0 Отговор
    Македония триумфира над България!

    23:00 05.09.2025

  • 2 плевен

    1 0 Отговор
    Жив, ама не съвсем. А сега кой ще плаща за респираторите и кой ще им дръпне шалтера , когато свършат парите? Не се знае кой вариант е по- добрият.

    23:17 05.09.2025

