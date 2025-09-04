Германия готова да увеличи финансирането за обучение на украинските въоръжени сили

Германия е готова да увеличи финансирането и да засили подкрепата си за обучението на украинските въоръжени сили. Решението за по-нататъшни военни ангажименти ще бъде взето, след като станат ясни общите условия, заяви говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Коментарът бе направен след днешните преговори между съюзниците на Украйна, проведени в Елисейския дворец.

„В това число се има предвид видът и степента на ангажираност на САЩ, както и резултатът от евентуален преговорен процес, наред с други фактори“, добави говорителят.