Германия готова да увеличи финансирането за обучение на украинските въоръжени сили

4 Септември, 2025 18:25

Решението за допълнителни военни ангажименти ще зависи от условията и американската позиция

Германия е готова да увеличи финансирането и да засили подкрепата си за обучението на украинските въоръжени сили. Решението за по-нататъшни военни ангажименти ще бъде взето, след като станат ясни общите условия, заяви говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Коментарът бе направен след днешните преговори между съюзниците на Украйна, проведени в Елисейския дворец.

„В това число се има предвид видът и степента на ангажираност на САЩ, както и резултатът от евентуален преговорен процес, наред с други фактори“, добави говорителят.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    20 4 Отговор
    г-н германски нациSSт, месо няма във осраайна.. месо няма.. докарайте малко месо от ваще

    Коментиран от #4

    18:27 04.09.2025

  • 2 оня с коня

    12 3 Отговор
    ЕВРОГЕЙСКИцукали
    коги видат УРСУЛА на портрет им се олабва геврека и им потича одходнио матреал по крачолите од благоговение!

    Коментиран от #8

    18:28 04.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    19 1 Отговор
    Зеленски излъга криещите се младежи че могат да напуснат страната и ги лови на границата и на фронта.Хитрец!

    Коментиран от #5

    18:28 04.09.2025

  • 4 Българските

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    нацисти нека да не дават оценки, абсолютно неадекватни са.

    18:28 04.09.2025

  • 5 Стига

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    си тровил атмосферата и се върни към задълженията ти към мръсните чинии.

    18:29 04.09.2025

  • 6 Пич

    17 2 Отговор
    Урсула :
    - Нови санкции ! Нареждам в завода който произвежда презервативи за Русия , всички презервативи да бъдат дупчени с игла !!!

    Коментиран от #9

    18:30 04.09.2025

  • 7 Шопо

    16 2 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #11, #15

    18:31 04.09.2025

  • 8 Аз като

    2 12 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    чета безсмислиците на копейка се прививам от смях от простотията и!

    Коментиран от #10

    18:33 04.09.2025

  • 9 Копеи не философствай!

    3 9 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Отивай да пълниш барут!Марш!

    Коментиран от #13

    18:33 04.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да де

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.

    18:34 04.09.2025

  • 12 Сатанистите

    11 2 Отговор
    Започват да отстъпват

    18:35 04.09.2025

  • 13 Направи

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Копеи не философствай!":

    Си анален душ и ще ти напълня целия барутарник! Ще гърмиш седмица след това!

    Коментиран от #19

    18:35 04.09.2025

  • 14 шаа

    11 1 Отговор
    на снимката на ръст са различни, но ги знаем, че на ум са еднакви

    Коментиран от #18

    18:35 04.09.2025

  • 15 русия

    1 12 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    е само географско понятие населено със зомбирани същества, формирани от убиец и злобен крадец.

    18:35 04.09.2025

  • 16 Атина Палада

    12 2 Отговор
    Явно идва краят на този конфликт.Щом се заговори Зеленски да ходи в Москва..
    Така Русия ще спасят своя агент,(преди господарите му да го свитнат),който изцоца колективния Запад до кокал и ги остави като пате в калчище..Русия никога не оставя своите ...

    Коментиран от #20, #24, #33

    18:36 04.09.2025

  • 17 Снимката говори

    8 2 Отговор
    Господарят със стиснати от злоба скули и слугата с предан по кучески поглед.

    18:36 04.09.2025

  • 18 Все пак

    3 8 Отговор

    До коментар #14 от "шаа":

    превъзхождат във всички аспекти руското недоразумение джуджак.

    18:36 04.09.2025

  • 19 Копейкотрошач

    1 8 Отговор

    До коментар #13 от "Направи":

    Копейкотрошач.

    Коментиран от #21

    18:37 04.09.2025

  • 20 Такова

    2 7 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    предложение може да направи само нагъл и не особено интелигентен руснак. Това се харесва само на месната фашистка клика.

    Коментиран от #43

    18:38 04.09.2025

  • 21 За тебе

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Копейкотрошач":

    Съм газоразбивач ! Флиртуваш , а...?!

    18:38 04.09.2025

  • 22 Хеми значи бензин

    7 2 Отговор
    Мерцен така отмъсти зе дедо си че върна 1/4 ака 25% от Украйна на Сталин

    18:40 04.09.2025

  • 23 Смешник

    9 1 Отговор
    Що бе, месо от Долна Саксония няма ли

    18:41 04.09.2025

  • 24 русия

    2 9 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    е жалка пародия на държава, ръководена от малоумник.

    18:41 04.09.2025

  • 25 Отново сме велики

    10 1 Отговор
    Германия загуби две световни войни от Русия. Сега иска да спечели с чуждестранни футболисти в отбора. И допинг да им дава, ще загуби отново. Четвъртият германски райх, петата френска република и Англия с колониите си, това е демократичния отбор. Ние българите сме теляци в банята и масажисти в съблекалнята.

    Коментиран от #30, #32

    18:42 04.09.2025

  • 26 ВАНС

    4 1 Отговор
    ТРЪМП Е КАЗАЛ ЧЕ СКОРО СВЕТЪТ ЩЕ СЕ ОТЪРВЕ О СОРОСОИЗМЪТ

    Коментиран от #28

    18:42 04.09.2025

  • 27 Слугата

    2 6 Отговор
    на малоумния руски диктатор се присмива на гигантите в политиката. Копейките съвсем са си изгубили ума.

    18:43 04.09.2025

  • 28 РАДА

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "ВАНС":

    ВСИЧКИ СОРОСИ ПО СТЪЛБОВЕТЕ

    Коментиран от #35

    18:43 04.09.2025

  • 29 Лайн Ари

    4 1 Отговор
    За какво ли си говорят крачун и малчо ?

    18:45 04.09.2025

  • 30 русия

    1 8 Отговор

    До коментар #25 от "Отново сме велики":

    загуби студената война и трябва да се изключи от СС при ООН. Руски наглец да раздава право е наистина парадокс.

    18:45 04.09.2025

  • 31 В В.П.

    5 1 Отговор
    Отново на финала щее Германия срещу РФ..И ще изяде дървото..Заради политиците .немците са много против тоя ненужен фарс и.всичко това ..Обаче ,това е съдбата на германския народ .Винаги да бъде бит .

    18:48 04.09.2025

  • 32 Варварката681

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Отново сме велики":

    Аз ще чоплим семки и ще гледам мача

    18:48 04.09.2025

  • 33 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Края на тоя конфликт е далече..... Зеления неговите европейски господари не му разрешават да мисли за мир..... А Путин беше пределно Ясен по време на пресконференцията в Пекин..... Конфликта ще бъда разрешен по дипломатичен начин или чрез военни средства Русия ще постигне своите цели...

    18:49 04.09.2025

  • 34 В В.П.

    6 0 Отговор
    Немците са едни нещастници .Дюнер кебапа е национално ядене ..Боклуци от всякъде .

    18:49 04.09.2025

  • 35 Каймановите острови

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "РАДА":

    Те правят войните

    18:49 04.09.2025

  • 36 Човекът каза-

    1 0 Отговор
    - "Ще видим"!!!

    18:51 04.09.2025

  • 37 В В.П.

    3 0 Отговор
    Обичайно е в неделя да видиш немски пдрс. да ръфат дюнер кебап..в някой ъгъл...Не съм бил 7 год в немско ..може да има промяна .

    18:51 04.09.2025

  • 38 В В.П.

    4 0 Отговор
    Оръфания герентофил ,иска да остави Германия и Окропистан срещу РФ...Щото във Франция е дефицитът над 3 трлн..Ко са правили тез франсета ...???

    18:53 04.09.2025

  • 39 Фашистите дадоха повече пари

    3 0 Отговор
    От колкото ше гепат от охрайна територия и изкопаеми

    18:54 04.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 В В.П.

    3 0 Отговор
    Немците са фалит от тъпата крайна .Така, преди 39 год , СССР фалира от усср,заради Чернобил..Подготвен и изпълнен от агенти на ЦРУ и местни боклуци .от службите .Гръмнаха АЕЦ Чернобил...за кефа на Рейгън..Който сее хванал с окропитека е на зарал..Сега е ред на Немско..

    19:01 04.09.2025

  • 42 В В.П.

    2 0 Отговор
    В РФ окропите ,попържат ЗЕЛЮ артиста,обаче в България си карат скъпите коли ..и не им дреме ..

    19:03 04.09.2025

  • 43 За интелигентността на руснаците-не знам

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Такова":

    Но ти наистина си мислиш, че Зеленски няма всичките документи за финансовите далавери и процентите на "западните си съюзници" за потоците милиарди? Да не мислиш че само той и бандеровците му са се облажвали? Защо според теб бе отказана ревизия на харчовете от стотиците милиарди?

    Да не мислиш, че "западните му съюзници" и службите им, ще го оставят жив за да ги държи в ръцете си? Колко му е, да обвинят за това Путин....че му е спрял завинаги GPSa?
    И медиите им ще свършат останалата работа, да почистят след тях!

    19:09 04.09.2025

