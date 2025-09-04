Новини
Зеленски: 26 държави се ангажираха с гаранции за Украйна, САЩ ще финализират подкрепата скоро
  Тема: Украйна

Зеленски: 26 държави се ангажираха с гаранции за Украйна, САЩ ще финализират подкрепата скоро

4 Септември, 2025 19:25

Зеленски призова европейските оръжейни производствени линии да работят на пълен капацитет

Ели Стоянова

След срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия отхвърля всички мирни инициативи. По думите му, общата рамка на гаранциите за сигурност е договорена, като основата на гаранциите остава силната украинска армия, предава БТА.

Зеленски призова европейските оръжейни производствени линии да работят на пълен капацитет и подчерта необходимостта от засилване на противовъздушната отбрана. Всяка страна в коалицията подготвя документи за своя принос, като САЩ ще бъдат ключова част от гаранциите.

Френският президент Еманюел Макрон потвърди, че 26 държави са се ангажирали със сили за гаранции на суша, въздух и вода, а американската подкрепа ще бъде финализирана през идните дни след телефонен разговор с Доналд Тръмп.

Макрон добави, че Украйна ще координира санкции срещу Русия със САЩ и предупреди, че ако Москва продължи да отказва преговори, ще последват нови санкции в координация със САЩ.


  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    12 6 Отговор
    Сичкото прогресивно човечество обича Окраина!🦍🦍🦍🥳🌈🛴🤣👍

    19:27 04.09.2025

  • 2 🇺🇦🇧🇬

    2 23 Отговор
    Фалита наближава...
    Рашизмът си отива,спете спокойно деца!

    Коментиран от #5

    19:27 04.09.2025

  • 3 az СВО Победа80

    29 2 Отговор
    И в същото време през 2025г. Русия стана най-голямата икономика в Европа по данни на МВФ....

    Явно санкциите "работят"! 🤣🤣🤣

    19:29 04.09.2025

  • 4 Директора

    28 1 Отговор
    Глупавата Европа ще плати 100 милиарда, които САЩ ще произведат.

    19:29 04.09.2025

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦🇧🇬":

    Не вервам САЩ да фалирва!🦧🦍🥳🌈🛴🤣👍

    19:29 04.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 КАРТИТЕ СА РАЗДАДЕНИ

    17 0 Отговор
    Войната неизбежно започва. Русия, Индия, Китай срещу англосаксите.

    19:30 04.09.2025

  • 8 Гошо

    17 0 Отговор
    Тоя дали си вярва на това което говори независимо че друг път няма ,ама вярва ли си на приказките ?

    Коментиран от #12

    19:30 04.09.2025

  • 9 БРЕЕИ

    11 0 Отговор
    ТОЛКОВА МНОГО ЛИ

    19:30 04.09.2025

  • 10 Абе

    13 0 Отговор
    той, Зеленски призова, от кога командва целио свет, това и говедарите от Америка още не го могат...

    19:31 04.09.2025

  • 11 Този индивид

    18 0 Отговор
    е абсолютно побъркан вследствие на белите линии които шмърка денонощно.

    19:31 04.09.2025

  • 12 ОПЪНИ

    16 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гошо":

    ДВЕ ПИСТИ И ТИ ЩЕ ПОВЯРВАШ

    Коментиран от #15

    19:31 04.09.2025

  • 13 Име

    9 0 Отговор
    Нещастник, какви 26 държави, бе, те сега са 50 и са жалко безпомощни.

    Коментиран от #24

    19:33 04.09.2025

  • 14 Обективни истини

    5 0 Отговор
    Ами, като свършат украинците какво правиме. Не е ли време да се примиряват и да се кротнат най-накрая тъпите бой.li. Е, ще изгубят някаква си територия, какво от това, ще се спасят човешки животи обаче, ако това не е победа здраве му кажи

    19:33 04.09.2025

  • 15 Гошо

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "ОПЪНИ":

    Ее ,нямах предвид това ,макар и да си прав

    19:34 04.09.2025

  • 16 Аналитик

    6 0 Отговор
    Зле,зле,мноого зле.Жегата продължава

    19:35 04.09.2025

  • 17 До последния украинец

    3 0 Отговор
    Важното е да обеднее Европа и фалира. А като не успяха с Русия, като си мислят, че това е Сирия примерно, сега ще злобеят и ще се гърчат. Евро вампирите слушкат Великобритания и САЩ.

    19:35 04.09.2025

  • 18 Фен

    4 0 Отговор
    Тръмп обра балъците. И ние сме в кюпа.

    19:35 04.09.2025

  • 19 Хаха

    2 0 Отговор
    САЩ щели да са "ключовата част от гаранциите".

    19:35 04.09.2025

  • 20 Атина Палада

    7 1 Отговор
    Абре Путин им каза ясно на тия л.умпени.Или спирайте войната и подписвайте мир или с военни средства ние ще я спрем.
    Какво не е ясно на л.умпените ?

    19:35 04.09.2025

  • 21 Укропат

    1 0 Отговор
    Шефчето е доволен от ситуацията. Обаче малко му изтръпна трътката ,че някой ще се сети за изборите в 404. Без избори ,ще си е президен до пенция.

    19:36 04.09.2025

  • 22 ДЪРВОДЕЛ КОВЧЕГОВ МНОГО ВЪРВЕЖНИ

    2 0 Отговор
    ДАНО ДЪЛГОВРЕМЕНИЯ НАПЪН НЕ Е НАПРАЗНО. ГАРАНЦИИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРИЕТИ ОТ РУДИЯ САМО АКО НЯМА НАТОВСКИ ВОЙСКИ НАОКОЛО И В УКРСЙНА. ДАНО СА ГО РАЗБРАЛИ ОТКАЧАЛНИЦИТЕ ВЕЧЕ .

    19:37 04.09.2025

  • 23 Соломон

    6 1 Отговор
    Българският народ НЯМА да ВОЮВА срещу БРАТСКА РУСИЯ !

    Коментиран от #29

    19:37 04.09.2025

  • 24 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Име":

    Да, 50 държави срещу 150 ..Така се разцепи светът..Или ако искаш и като население.
    1(един) милиард население срещу останалите 8(осем)милиарда!

    19:38 04.09.2025

  • 25 Цялото

    1 1 Отговор
    ръководство на ЕС е ангажирано с Украина. Ако руската армия не успее, ЕС ще ги довърши, гарантирано.

    19:39 04.09.2025

  • 26 Перо

    4 0 Отговор
    Ционисткият шут не разбра ли, че никаква европейска, военна джендърия не може да присъства на украинска територия! Иначе огнен смерч! Унтерменша ще плати сметката за провокацията на войната и рано или късно ще го сполети съдбата на сънародника Троцки и Бандера!

    19:40 04.09.2025

  • 27 Урсул фон РептиЛайнян

    3 0 Отговор
    Англо-саксонски жидове,не разбрахте ли,че вашето време приключи!
    Света има нови шефове които вече ще определят правилата в света и тези началници са в Москва,Пекин,Делхи,Пхенян ,Техеран и изброените заедно със съюзниците си от БРИКС и ШОС вече установяват Новия световен ред.!

    19:40 04.09.2025

  • 28 Тия са куку психопати

    3 0 Отговор
    Военнопрестъпника Джелязкоф е обявил преди малко, че България е част от коалицията на ЛАЕЩИТЕ! Народен съд и присъди !!!

    19:40 04.09.2025

  • 29 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Соломон":

    Стигнат ли до там нещата никой няма да ни пита. Минава военна полиция и събира всичко що мърда. Репресията поне я могат. Изпитано и доказано във времето.

    19:41 04.09.2025

  • 30 Продажен наркоман

    1 0 Отговор
    Разбирам че са гарантирали война до последният украинец

    19:41 04.09.2025

  • 31 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Росен Желязков колко пушечно месо обеща за Украйна?

    19:42 04.09.2025

  • 32 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Извинете но заглавието не е ли подвеждащо...-участниците са се ангажирали с гаранции за Украйна след подписване на документи за мирно споразумение!?Може ли да ни покажете даже изгледи за мирно споразумение!?За мен това означава че няма никакви гаранции и всичко ще се реши на бойното поле!Вторият въпрос е че всички прогресивни сили ангажирани с подкрепата на Украйна /желаещи но неможещи/в момента се намират в доста мрачно настроение -и причината за това е срещата в Китай и парада!?Някои казват че тази среща е голяма победа за Путин -според мен нищо подобно това е голям успех безспорно за Путин но това е само малка част от общият резултат!А общият резултат е че бившите колонии на цивилизования свят възстанаха и открито заплашват -и имат всичко което им трябва икономика ресурси технологии суровини военна мощ !Според мен -това е датата в която светът се раздели на две части!...А Макрон който се опитва да бъде водач на коалицията -бързо ще забрави това като падне правителството му след 8 септември!

    19:44 04.09.2025

