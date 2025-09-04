Зеленски: 26 държави се ангажираха с гаранции за Украйна, САЩ ще финализират подкрепата скоро

След срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия отхвърля всички мирни инициативи. По думите му, общата рамка на гаранциите за сигурност е договорена, като основата на гаранциите остава силната украинска армия, предава БТА.

Зеленски призова европейските оръжейни производствени линии да работят на пълен капацитет и подчерта необходимостта от засилване на противовъздушната отбрана. Всяка страна в коалицията подготвя документи за своя принос, като САЩ ще бъдат ключова част от гаранциите.

Френският президент Еманюел Макрон потвърди, че 26 държави са се ангажирали със сили за гаранции на суша, въздух и вода, а американската подкрепа ще бъде финализирана през идните дни след телефонен разговор с Доналд Тръмп.

Макрон добави, че Украйна ще координира санкции срещу Русия със САЩ и предупреди, че ако Москва продължи да отказва преговори, ще последват нови санкции в координация със САЩ.