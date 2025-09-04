Зеленски: 26 държави се ангажираха с гаранции за Украйна, САЩ ще финализират подкрепата скоро

След срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия отхвърля всички мирни инициативи. По думите му, общата рамка на гаранциите за сигурност е договорена, като основата на гаранциите остава силната украинска армия, предава БТА.
Зеленски призова европейските оръжейни производствени линии да работят на пълен капацитет и подчерта необходимостта от засилване на противовъздушната отбрана. Всяка страна в коалицията подготвя документи за своя принос, като САЩ ще бъдат ключова част от гаранциите.
Френският президент Еманюел Макрон потвърди, че 26 държави са се ангажирали със сили за гаранции на суша, въздух и вода, а американската подкрепа ще бъде финализирана през идните дни след телефонен разговор с Доналд Тръмп.
Макрон добави, че Украйна ще координира санкции срещу Русия със САЩ и предупреди, че ако Москва продължи да отказва преговори, ще последват нови санкции в координация със САЩ.
1 Mими Кучева🐕🦺
19:27 04.09.2025
2 🇺🇦🇧🇬
Рашизмът си отива,спете спокойно деца!
Коментиран от #5
19:27 04.09.2025
3 az СВО Победа80
Явно санкциите "работят"! 🤣🤣🤣
19:29 04.09.2025
4 Директора
19:29 04.09.2025
5 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #2 от "🇺🇦🇧🇬":Не вервам САЩ да фалирва!🦧🦍🥳🌈🛴🤣👍
19:29 04.09.2025
7 КАРТИТЕ СА РАЗДАДЕНИ
19:30 04.09.2025
8 Гошо
Коментиран от #12
19:30 04.09.2025
9 БРЕЕИ
19:30 04.09.2025
10 Абе
19:31 04.09.2025
11 Този индивид
19:31 04.09.2025
12 ОПЪНИ
До коментар #8 от "Гошо":ДВЕ ПИСТИ И ТИ ЩЕ ПОВЯРВАШ
Коментиран от #15
19:31 04.09.2025
13 Име
Коментиран от #24
19:33 04.09.2025
14 Обективни истини
19:33 04.09.2025
15 Гошо
До коментар #12 от "ОПЪНИ":Ее ,нямах предвид това ,макар и да си прав
19:34 04.09.2025
16 Аналитик
19:35 04.09.2025
17 До последния украинец
19:35 04.09.2025
18 Фен
19:35 04.09.2025
19 Хаха
19:35 04.09.2025
20 Атина Палада
Какво не е ясно на л.умпените ?
19:35 04.09.2025
21 Укропат
19:36 04.09.2025
22 ДЪРВОДЕЛ КОВЧЕГОВ МНОГО ВЪРВЕЖНИ
19:37 04.09.2025
23 Соломон
Коментиран от #29
19:37 04.09.2025
24 Атина Палада
До коментар #13 от "Име":Да, 50 държави срещу 150 ..Така се разцепи светът..Или ако искаш и като население.
1(един) милиард население срещу останалите 8(осем)милиарда!
19:38 04.09.2025
25 Цялото
19:39 04.09.2025
26 Перо
19:40 04.09.2025
27 Урсул фон РептиЛайнян
Света има нови шефове които вече ще определят правилата в света и тези началници са в Москва,Пекин,Делхи,Пхенян ,Техеран и изброените заедно със съюзниците си от БРИКС и ШОС вече установяват Новия световен ред.!
19:40 04.09.2025
28 Тия са куку психопати
19:40 04.09.2025
29 Абе
До коментар #23 от "Соломон":Стигнат ли до там нещата никой няма да ни пита. Минава военна полиция и събира всичко що мърда. Репресията поне я могат. Изпитано и доказано във времето.
19:41 04.09.2025
30 Продажен наркоман
19:41 04.09.2025
31 Последния Софиянец
19:42 04.09.2025
32 не може да бъде
19:44 04.09.2025