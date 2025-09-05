Bloomberg: САЩ вече не са безспорният хегемон в Азиатско-тихоокеанския регион

Съединените щати вече не са „безспорният хегемон“ в Азиатско-тихоокеанския регион, пише агенция Bloomberg.

Медията отбелязва, че ВМС на Народноосвободителната армия на Китай са надминали ВМС на САЩ по численост. Китай бързо въвежда на въоръжение нови модели самолети, ракети и друга военна техника, а военната мощ на Пекин беше демонстрирана пред света на 3 септември по време на мащабен военен парад, припомня агенцията.

Bloomberg добавя, че съюзниците на САЩ в региона са престанали да виждат във Вашингтон надежден партньор. Политиката на Съединените щати при президента Доналд Тръмп сближи Австралия и Япония, които сега предпочитат да засилят двустранното икономическо и отбранително сътрудничество, отбелязва агенцията.

Американски и тайвански служители на отбраната са водили разговори в Аляска миналата седмица, съобщи вчера официален представител на САЩ, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това вероятно ще разгневи Китай. САЩ са най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжие за Тайван, въпреки липсата на официални дипломатически отношения между двете страни.

Китай, който никога не се е отказвал да използва сила, за да постави острова под свой контрол, редовно определя Тайван като най-важната и чувствителна тема в отношенията си с Вашингтон.

В разговорите е участвал Джед Ройъл, най-високопоставеният служител за Индо-тихоокеанския регион в министерството на отбраната на САЩ, който е водил разговори с високопоставен тайвански служител по националната сигурност в Анкоридж, щата Аляска, съобщи американският представител.

Китайският президент Си Цзинпин предупреди, че светът е изправен пред избор между мир и война по време на внушителния парад в Пекин в сряда, застанал редом с руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун в безпрецедентна демонстрация на военна мощ, отбелязва Ройтерс.

Южна Корея, Япония и САЩ ще проведат ежегодни отбранителни учения с цел да подобрят своите въздушни, морски и кибер оперативни способности срещу ядрената и ракетна заплаха от Северна Корея, съобщи в изявление тази сутрин южнокорейската армия, цитирана от Ройтерс.

Съвместните маневри ще започнат на 15 септември, се казва още в изявлението.