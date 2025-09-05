Новини
Свят »
САЩ »
Bloomberg: САЩ вече не са безспорният хегемон в Азиатско-тихоокеанския регион

Bloomberg: САЩ вече не са безспорният хегемон в Азиатско-тихоокеанския регион

5 Септември, 2025 04:34, обновена 5 Септември, 2025 04:39 415 2

  • азиатско-тихоокеанския регион-
  • сащ-
  • япония-
  • тайван

Южна Корея, Япония и САЩ ще проведат ежегодни отбранителни учения

Bloomberg: САЩ вече не са безспорният хегемон в Азиатско-тихоокеанския регион - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати вече не са „безспорният хегемон“ в Азиатско-тихоокеанския регион, пише агенция Bloomberg.

Медията отбелязва, че ВМС на Народноосвободителната армия на Китай са надминали ВМС на САЩ по численост. Китай бързо въвежда на въоръжение нови модели самолети, ракети и друга военна техника, а военната мощ на Пекин беше демонстрирана пред света на 3 септември по време на мащабен военен парад, припомня агенцията.

Bloomberg добавя, че съюзниците на САЩ в региона са престанали да виждат във Вашингтон надежден партньор. Политиката на Съединените щати при президента Доналд Тръмп сближи Австралия и Япония, които сега предпочитат да засилят двустранното икономическо и отбранително сътрудничество, отбелязва агенцията.

Американски и тайвански служители на отбраната са водили разговори в Аляска миналата седмица, съобщи вчера официален представител на САЩ, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това вероятно ще разгневи Китай. САЩ са най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжие за Тайван, въпреки липсата на официални дипломатически отношения между двете страни.

Китай, който никога не се е отказвал да използва сила, за да постави острова под свой контрол, редовно определя Тайван като най-важната и чувствителна тема в отношенията си с Вашингтон.

В разговорите е участвал Джед Ройъл, най-високопоставеният служител за Индо-тихоокеанския регион в министерството на отбраната на САЩ, който е водил разговори с високопоставен тайвански служител по националната сигурност в Анкоридж, щата Аляска, съобщи американският представител.

Китайският президент Си Цзинпин предупреди, че светът е изправен пред избор между мир и война по време на внушителния парад в Пекин в сряда, застанал редом с руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун в безпрецедентна демонстрация на военна мощ, отбелязва Ройтерс.

Южна Корея, Япония и САЩ ще проведат ежегодни отбранителни учения с цел да подобрят своите въздушни, морски и кибер оперативни способности срещу ядрената и ракетна заплаха от Северна Корея, съобщи в изявление тази сутрин южнокорейската армия, цитирана от Ройтерс.

Съвместните маневри ще започнат на 15 септември, се казва още в изявлението.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ХАХА , ВЪВ ВТОРАТА ВОЙНА НА ТЕНДЖЕРИТЕ
    КОМУНИЗМА ПОБЕДИ КАПИТАЛИЗМА:))
    .....
    САЩ И НАТО И Г7 НЯМАТ ДЕНЬГИ
    ЗА ДА ПРАВЯТ ОРЪЖИЯ - МНОГО СА СКЪПИ
    .... А АКО ИСКАТ ДА ГИ ПРАВЯТ
    ТРЯБВА ДА ПУСКАТ И КУПОНИ ЗА ХРАНА :)

    04:42 05.09.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    БРАТЯТА РУСИ ДАДОХА 2 МИЛИОНА И 700 ХИЛЯДИ УБИТИ В УКРАЙНА :((

    АКО САЩ ВЪВ ВОЙНА ДАДАТ И 10 ХИЛЯДИ УБИТИ НА МОМЕНТА ЩЕ ЛИКВИДИРАТ ПРЕЗИДЕНТА СИ:)))

    ТОВА Е РАЗЛИКАТА НА РУСИЯ С ОСТАНАЛИЯ СВЯТ:)))

    ЧЕ ЗА ТЯХ ЖИВОТА НЕ СТРУВА НИЩО В ИМЕТО НА СВОЯ ИМПЕРАТОР:)))

    04:53 05.09.2025