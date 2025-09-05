Русия и Съединените щати поддържат контакти по различни линии - между Кремъл и Белия дом, между разузнавателните служби, но не всички връзки между страните са възобновени, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

Путин високо цени усилията на Тръмп и конструктивните отношения с него, каза Песков

Разговорите между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп не вървят гладко, защото всеки от тях защитава интересите на своята страна, заяви говорителят на Кремъл.

„Това са трудни разговори. Всеки защитава интересите на страната си. Но Путин цени това високо. Той е благодарен на Тръмп за това“, отбеляза говорителят на Кремъл.

Все още няма подробности за евентуален нов разговор между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, заяви Песков.

„Все още няма развитие“, каза говорителят на Кремъл.

По-рано Тръмп каза пред журналисти, че ще разговаря с руския лидер Владимир Путин в близко бъдеще, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



Тръмп също така заяви, че е разрешил много войни, но конфликтът между Русия и Украйна е най-трудният досега.

В интервю за "Си Би Ес Нюз" вчера Тръмп каза също, че никак не го радва касапницата между Русия и Украйна, но добави, че ще продължи да се бори за постигането на мирно споразумение.



Американският президент е недоволен от факта, че не може да спре боевете в Украйна, които започнаха с руското нахлуване през февруари 2022 г. Първоначално Тръмп предвиждаше, че ще успее да прекрати войната веднага след встъпването си в длъжност през януари.

Нивото на преговорната група на Руската федерация с Украйна, водена от съветника на руския президент Владимир Медински, сега е доста високо, заяви още Песков.

„Президентът заяви в Пекин, че ако е необходимо, то може да бъде повишено до политическо, но нивото, което съществува сега, е доста високо“, каза Песков.