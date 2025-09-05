Новини
Свят »
Русия »
Песков: Путин цени усилията на Тръмп, но разговорите им не вървят гладко
  Тема: Украйна

Песков: Путин цени усилията на Тръмп, но разговорите им не вървят гладко

5 Септември, 2025 05:12, обновена 5 Септември, 2025 06:30 838 4

  • русия-
  • украйна-
  • песков-
  • путин-
  • тръмп

Няма подробности за евентуален нов разговор между тях, заяви говорителят на Кремъл

Песков: Путин цени усилията на Тръмп, но разговорите им не вървят гладко - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия и Съединените щати поддържат контакти по различни линии - между Кремъл и Белия дом, между разузнавателните служби, но не всички връзки между страните са възобновени, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

Путин високо цени усилията на Тръмп и конструктивните отношения с него, каза Песков
Разговорите между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп не вървят гладко, защото всеки от тях защитава интересите на своята страна, заяви говорителят на Кремъл.

Още новини от Украйна

„Това са трудни разговори. Всеки защитава интересите на страната си. Но Путин цени това високо. Той е благодарен на Тръмп за това“, отбеляза говорителят на Кремъл.

Все още няма подробности за евентуален нов разговор между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, заяви Песков.

„Все още няма развитие“, каза говорителят на Кремъл.

По-рано Тръмп каза пред журналисти, че ще разговаря с руския лидер Владимир Путин в близко бъдеще, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп също така заяви, че е разрешил много войни, но конфликтът между Русия и Украйна е най-трудният досега.

В интервю за "Си Би Ес Нюз" вчера Тръмп каза също, че никак не го радва касапницата между Русия и Украйна, но добави, че ще продължи да се бори за постигането на мирно споразумение.

Американският президент е недоволен от факта, че не може да спре боевете в Украйна, които започнаха с руското нахлуване през февруари 2022 г. Първоначално Тръмп предвиждаше, че ще успее да прекрати войната веднага след встъпването си в длъжност през януари.

Нивото на преговорната група на Руската федерация с Украйна, водена от съветника на руския президент Владимир Медински, сега е доста високо, заяви още Песков.

„Президентът заяви в Пекин, че ако е необходимо, то може да бъде повишено до политическо, но нивото, което съществува сега, е доста високо“, каза Песков.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    1 0 Отговор
    Тръмп каза, че ще се обади на Путин и бързо ще дойдат “подробностите”, както станаха в Анкоридж! Въпроса е какъв ще бъде ефекта, да не остане само ПР-а и говорилнята!

    05:20 05.09.2025

  • 2 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Владимир Путин е оставил една снимка и бай Дончо може да си говори с него когато си пожелае.Няма само бай дън да се здрависва със сянката си

    05:23 05.09.2025

  • 3 И Киев е Руски

    2 1 Отговор
    Тръмп ни увери, че ще има американско присъствие" Тръмп наскоро обеща, че 1) Канада ще бъде 51-вият щат на САЩ 2) Дженланд ще бъде американски 3) Газа ще бъде курорт от световна класа 5) Войната в Украйна ще приключи след а) 24 часа б) шест месеца в) определено някой ден 5) САЩ ще повишат тарифите за Русия с а)...%. 6) % в) какъв е смисълът да ги повишава? Най-важното му обещание е да направи Америка велика ОТНОВО. Тръмп обещава много неща, от всичките си обещания Тръмп е изпълнил само едно досега. В САЩ Мексиканският залив вече се нарича Американският залив. Вярно е, че за останалия свят все още се нарича Мексикански залив. Тръмп е обещал много. Но очевидно ъхъъъъъ

    05:28 05.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания