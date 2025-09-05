Японското правителство ще продължи да се стреми да разреши въпроса за собствеността върху „четирите северни острова“, както в Япония се нарича южната част на Курилските острови, и да сключи мирен договор с Русия.

Това обяви на редовна пресконференция главният секретар на кабинета на Япония Йошимаса Хаяши.

„Японското правителство ще продължи да се придържа към позицията, насочена към разрешаване на въпроса за собствеността върху четирите северни острова и сключване на мирен договор“, отбеляза Хаяши. Той за пореден път призна, че отношенията между Токио и Москва в момента са „в изключително трудно състояние“ поради ситуацията в Украйна.

Главният секретар на кабинета на Япония също така декларира, че Япония ще продължи да се стреми към възобновяване на безвизовото пътуване до южните Курилски острови, за да могат бившите японски жители на тези територии да посещават гробовете на своите предци.

От средата на миналия век Москва и Токио водят преговори за мирно споразумение след Втората световна война. Основната пречка за това остават разногласията относно правата върху южните Курилски острови. След края на войната целият архипелаг е включен в състава на Съветския съюз, но Япония оспорва собствеността върху Итуруп, Кунашир, Шикотан и група малки необитаеми острови. Същевременно руското външно министерство многократно е подчертавало, че руският суверенитет върху тези територии, който има съответната международноправна рамка, не подлежи на коментар.

След като Токио наложи антируски санкции във връзка със ситуацията в Украйна, Русия спря консултациите с Япония по мирния договор. Москва също се оттегли от преговорите с Токио за установяване на съвместна икономическа дейност на южните Курилски острови и блокира удължаването на статута на Япония като партньор на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество за секторен диалог.

По-късно Русия прекрати споразумението с Япония за опростени посещения на Курилските острови от японски граждани - бивши жители на тези острови, както и споразумението за процедурата за взаимни пътувания. Руското външно министерство тогава подчерта, че тази мярка не засяга прилагането на съветско-японското споразумение за взаимни безвизови посещения на гробове от 2 юли 1986 г.