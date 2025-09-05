Новини
Япония продължава да се стреми към мирен договор с Русия

5 Септември, 2025 06:48, обновена 5 Септември, 2025 06:54

Трябва да разрешим въпроса със собствеността върху четирите северни острова, заяви главният секретар на кабинета Йошимаса Хаяши

Япония продължава да се стреми към мирен договор с Русия - 1
Курилските острови, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Японското правителство ще продължи да се стреми да разреши въпроса за собствеността върху „четирите северни острова“, както в Япония се нарича южната част на Курилските острови, и да сключи мирен договор с Русия.

Това обяви на редовна пресконференция главният секретар на кабинета на Япония Йошимаса Хаяши.

„Японското правителство ще продължи да се придържа към позицията, насочена към разрешаване на въпроса за собствеността върху четирите северни острова и сключване на мирен договор“, отбеляза Хаяши. Той за пореден път призна, че отношенията между Токио и Москва в момента са „в изключително трудно състояние“ поради ситуацията в Украйна.

Главният секретар на кабинета на Япония също така декларира, че Япония ще продължи да се стреми към възобновяване на безвизовото пътуване до южните Курилски острови, за да могат бившите японски жители на тези територии да посещават гробовете на своите предци.

От средата на миналия век Москва и Токио водят преговори за мирно споразумение след Втората световна война. Основната пречка за това остават разногласията относно правата върху южните Курилски острови. След края на войната целият архипелаг е включен в състава на Съветския съюз, но Япония оспорва собствеността върху Итуруп, Кунашир, Шикотан и група малки необитаеми острови. Същевременно руското външно министерство многократно е подчертавало, че руският суверенитет върху тези територии, който има съответната международноправна рамка, не подлежи на коментар.

След като Токио наложи антируски санкции във връзка със ситуацията в Украйна, Русия спря консултациите с Япония по мирния договор. Москва също се оттегли от преговорите с Токио за установяване на съвместна икономическа дейност на южните Курилски острови и блокира удължаването на статута на Япония като партньор на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество за секторен диалог.

По-късно Русия прекрати споразумението с Япония за опростени посещения на Курилските острови от японски граждани - бивши жители на тези острови, както и споразумението за процедурата за взаимни пътувания. Руското външно министерство тогава подчерта, че тази мярка не засяга прилагането на съветско-японското споразумение за взаимни безвизови посещения на гробове от 2 юли 1986 г.


Япония
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ани като е така

    6 3 Отговор
    Япония да си ги вземе за два-три дни и готово.
    Какъв е проблемът?

    Коментиран от #6

    06:58 05.09.2025

  • 2 Смешни японци

    16 1 Отговор
    Този въпрос беше пред уреждане, но окупираните японци под американски натиск провалиха всичко. Даже руснаците им бяха дали квоти за риболов в акваторията на тези острови и други привилегии.След налагането на санкциите и гавкането против Русия, разбира се и квотите бързо завършиха и бяха изгонени.

    07:14 05.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    3 2 Отговор
    АМИ КОГАТО УКРАЙНА ГИ ЗАВЛАДЕЕ ША ИМ ГИ ВЪРНЕ
    САМО МАЛКО ДА ПОЧАКАТ

    07:34 05.09.2025

  • 6 жжжжжж

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ани като е така":

    китайци ще ги изпреварят. какво толкова?

    07:34 05.09.2025

  • 7 Мефистофел

    3 0 Отговор
    "Трябва да разрешим въпроса със собствеността върху четирите северни острова, заяви главният секретар на кабинета Йошимаса Хаяши"

    Навремето фатмакът в казармата разправяше - въпросът с банята е решен. Баня няма да има. Та и за японците тъй - въпросът е рещен, острови няма да има.

    Между другото темата за курилската дъга е интересна. След войната Япония е окупирана от съюзническите войски под командването на американския генерал Дъглас Макартър. После се разбират със Сталин да му дадат курилските острови, в замяна на американски контрол над останалата Япония. Сталин се навива, защото така затваря Охотско море и то става вътрешно за СССР. Вече не са международни води. Вижте картата за какво иде реч. А остатъкът от Япония и до ден днешен си е дефакто краварска колония.

    07:39 05.09.2025

