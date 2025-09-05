Първи заключения за трагедията с фуникуляра „Глория“ в Лисабон се очакват днес

Днес ще бъде публикуван доклад с първите заключения за причините за дерайлирането на фуникуляра „Глория“ в Лисабон, при което загинаха 16 души, а 21 бяха ранени. Трагедията стана в сряда вечерта, когато в превозното средство имаше много туристи и местни жители, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.

Разследването се води от няколко ведомства, включително правителствената Служба за разследване на транспортни инциденти, която вече е приключила анализа на останките от фуникуляра. Според властите превозното средство се е движело с висока скорост, преди да се блъсне в жилищна сграда. Паралелно се очаква и доклад на полицията, който трябва да бъде готов до 45 дни.

Сред загиналите са осем чужденци - двама канадци, двама южнокорейци, един американец, един швейцарец, един германец и един украинец. Националността на трима загинали все още не е установена. Сред жертвите е и водачът на фуникуляра Андре Маркеш. Сред ранените има граждани на Испания, Израел, Бразилия, Италия, Франция и Португалия.

Първоначално бе съобщено за 17 загинали, но властите коригираха данните, уточнявайки, че става дума за 16 души.

Премиерът Луиш Монтенегро определи инцидента като „една от най-големите трагедии в страната“. Вчера в църквата „Санто Доминго“ се проведе литургия в памет на жертвите, на която присъстваха премиерът, президентът Марсело Ребело де Соуза и кметът на Лисабон Карлош Моедаш.

Засега официални лица не потвърждават версиите за скъсан кабел или отказ на спирачките. Кметът Моедаш подчерта, че лисабонци се нуждаят от ясен отговор за причините, но предупреди, че спекулациите са преждевременни.

Компанията „Карис“, която управлява транспорта в града, води собствено разследване. Тя уточни, че фуникулярът „Глория“ е преминал през пълна планова проверка миналата година и е бил инспектиран визуално девет часа преди катастрофата. Властите временно спряха и останалите три фуникуляра - „Бика“, „Лавра“ и „Граса“.

Фуникулярът „Глория“ свързва площад „Рещаурадориш“ в центъра на Лисабон с популярния квартал Байро Алто. Миналата година португалската столица бе посетена от 8,5 милиона туристи, а линията е сред най-натоварените туристически атракции.