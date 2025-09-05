Унгария твърди, че няма друг избор, освен да купува руски петрол

Унгария закупува руски петрол открито, тъй като няма друг избор, заяви днес външният министър на страната Петер Сиярто, подчертавайки, че „другите европейски държави тайно закупуват руски петрол по заобиколен път, защото така е по-евтино“, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.
Сиярто беше помолен на пресконференция да коментира вчерашното изявление на американския президент Доналд Тръмп, който призова европейските държави да прекратят покупките на руски петрол.
Министърът заяви, че най-гръмогласните критици на Унгария и Словакия заради това откъде купуват петрола си са лицемери, защото мнозина от тях също купуват руски петрол с отстъпка „през определени азиатски държави“.
„Те тайно купуват руски петрол, защото е по-евтин. Ние купуваме руски петрол открито, защото нямаме друг избор“, допълни той.
Отбелязвайки физическото естество на енергийните доставки, Сиярто заяви, че Унгария трябва да си сътрудничи с Русия, за да осигури сигурност на доставките, след като Европейският съюз отхвърли исканията на Будапеща за помощ за подобряването на газовите доставки през Югоизточна Европа, докато Хърватия увеличи транзитните такси до пет пъти над европейските референтни стойности, вместо да сътрудничи за разширяване на транзитната инфраструктура.
1 Последния Софиянец
18:10 05.09.2025
2 Сатана Z
18:11 05.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Един
18:17 05.09.2025
5 Жалко диктатopче 🤮
Ако не купуваш от Путлер, ще разкаже какви си ги вършил с малки деца и колко пари си взел от кръмъл.
Пък може и чай да те почерпят.
18:25 05.09.2025
6 Факти
18:25 05.09.2025
7 Факт
18:27 05.09.2025
8 Хохо Бохо
18:27 05.09.2025
9 Роко Сифреди
До коментар #2 от "Сатана Z":Това е лесно проверимо, защото сортът Уралс е много различен от Брент и рафинерията се настройва в продължение на седмици за работа с различен сорт. Засега фактчекърът казва за твоето мнение "ЛЪЖЕШ"!
18:28 05.09.2025
10 Коректор
До коментар #8 от "Хохо Бохо":Подписала е само намерения ... :)
18:29 05.09.2025
11 Хохо Бохо
До коментар #7 от "Факт":Къв чатал бе розово пони? Салобандерите дълго време папкаха от транзит и си крадяха газ и нефт. Играта им приключи с посърояването на Северен поток. Чатал имаш ти, козяшки и урсулест. Нямаш право на абсолютно нищо, диктатура от сталинистки тип. Даже и Ким Чен Ир завижда на урсулестите как разиграват милиони хора
18:29 05.09.2025
12 Избор
18:30 05.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Да с тези цени
До коментар #8 от "Хохо Бохо":Скоро Русия ще приключи
Денги нетъ
Въй держитесъ.
18:32 05.09.2025
15 Радио Елто
До коментар #5 от "Жалко диктатopче 🤮":Господине лекувайте се
Колкото и да е безнадежно
18:33 05.09.2025
16 Историк
18:39 05.09.2025
17 Фактура
До коментар #12 от "Избор":И ти имаш избор да се самоубиеш, но продължаваш да досаждяш с простотията си.
18:40 05.09.2025