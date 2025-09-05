Новини
Свят »
Унгария »
Унгария твърди, че няма друг избор, освен да купува руски петрол
  Тема: Украйна

Унгария твърди, че няма друг избор, освен да купува руски петрол

5 Септември, 2025 18:09 721 17

  • унгария-
  • петер сиярто-
  • русия-
  • петрол-
  • ес-
  • санкции

Ние купуваме руски петрол открито, защото нямаме друг избор, каза външният министър

Унгария твърди, че няма друг избор, освен да купува руски петрол - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгария закупува руски петрол открито, тъй като няма друг избор, заяви днес външният министър на страната Петер Сиярто, подчертавайки, че „другите европейски държави тайно закупуват руски петрол по заобиколен път, защото така е по-евтино“, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Сиярто беше помолен на пресконференция да коментира вчерашното изявление на американския президент Доналд Тръмп, който призова европейските държави да прекратят покупките на руски петрол.

Още новини от Украйна

Министърът заяви, че най-гръмогласните критици на Унгария и Словакия заради това откъде купуват петрола си са лицемери, защото мнозина от тях също купуват руски петрол с отстъпка „през определени азиатски държави“.

„Те тайно купуват руски петрол, защото е по-евтин. Ние купуваме руски петрол открито, защото нямаме друг избор“, допълни той.

Отбелязвайки физическото естество на енергийните доставки, Сиярто заяви, че Унгария трябва да си сътрудничи с Русия, за да осигури сигурност на доставките, след като Европейският съюз отхвърли исканията на Будапеща за помощ за подобряването на газовите доставки през Югоизточна Европа, докато Хърватия увеличи транзитните такси до пет пъти над европейските референтни стойности, вместо да сътрудничи за разширяване на транзитната инфраструктура.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Половината унгарци са българите на Баян които са избягали от Хазарите за да не приемат юдаизма.

    18:10 05.09.2025

  • 2 Сатана Z

    6 5 Отговор
    И в България 90% от петрола е руски с турски сертификат

    Коментиран от #3, #9

    18:11 05.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Един

    2 1 Отговор
    А откъде, нали ви секна тръбата.

    18:17 05.09.2025

  • 5 Жалко диктатopче 🤮

    11 3 Отговор
    Така е.
    Ако не купуваш от Путлер, ще разкаже какви си ги вършил с малки деца и колко пари си взел от кръмъл.
    Пък може и чай да те почерпят.

    Коментиран от #15

    18:25 05.09.2025

  • 6 Факти

    10 2 Отговор
    Всяка стока като мине през посредници става по-скъпа. Само руските стоки поевтиняват 😂 Истината е, че Путин държи Орбан за топките с компромати. Сервилното му поведение не може да се обясни по друг начин.

    18:25 05.09.2025

  • 7 Факт

    7 1 Отговор
    Разбира се,че нямаш избор,от руския чатал на врата трудно се измъква човек,питай украинците ако не вярваш!

    Коментиран от #11

    18:27 05.09.2025

  • 8 Хохо Бохо

    3 6 Отговор
    Русия подписа дългосрочен договор с Китай за износ на газ на ниски цени. Монголия намаза от транзит. Европа приключи макар и още да не го осъзнава. Без енергия и ресурси от Русия ЕС ги чака глад и мизерия. В следващите 10 години урсулестите ше ви учат как се ядат инсекти

    Коментиран от #10, #14

    18:27 05.09.2025

  • 9 Роко Сифреди

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Това е лесно проверимо, защото сортът Уралс е много различен от Брент и рафинерията се настройва в продължение на седмици за работа с различен сорт. Засега фактчекърът казва за твоето мнение "ЛЪЖЕШ"!

    18:28 05.09.2025

  • 10 Коректор

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    Подписала е само намерения ... :)

    18:29 05.09.2025

  • 11 Хохо Бохо

    1 6 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Къв чатал бе розово пони? Салобандерите дълго време папкаха от транзит и си крадяха газ и нефт. Играта им приключи с посърояването на Северен поток. Чатал имаш ти, козяшки и урсулест. Нямаш право на абсолютно нищо, диктатура от сталинистки тип. Даже и Ким Чен Ир завижда на урсулестите как разиграват милиони хора

    18:29 05.09.2025

  • 12 Избор

    1 5 Отговор
    Бащата на някаква Саяна има избор да спре да обикаля всички телевизии, но той избира да продължи да обикаля всички телевизии и да ни занимава с някаква Саяна.

    Коментиран от #17

    18:30 05.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Да с тези цени

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    Скоро Русия ще приключи

    Денги нетъ
    Въй держитесъ.

    18:32 05.09.2025

  • 15 Радио Елто

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Жалко диктатopче 🤮":

    Господине лекувайте се
    Колкото и да е безнадежно

    18:33 05.09.2025

  • 16 Историк

    2 0 Отговор
    Тия мишоци, ако не се криеха зад гърба на НАТО Зеленски досега щеше да им спретне едно СВО и да ги освободи от унгаронацизма. Унгарците през ВСВ са върли нацисти. Избивали са евреи и славяни.

    18:39 05.09.2025

  • 17 Фактура

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Избор":

    И ти имаш избор да се самоубиеш, но продължаваш да досаждяш с простотията си.

    18:40 05.09.2025

Новини по държави:
