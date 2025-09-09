Новини
Германия и Франция настояват за нови по-строги европейски санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

9 Септември, 2025 11:42 382 5

Берлин и Париж заявяват, че руският петрол остава основният източник на финансиране на Кремъл за войната срещу Украйна

Германия и Франция настояват за нови по-строги европейски санкции срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германия и Франция настояват за нови по-строги европейски санкции срещу Русия, насочени предимно към енергийния сектор, сочи документ, разпространен до други членки на ЕС, предаде ДПА, съобщи БТА.

В документа, с който се е запознала агенцията, се призовава за налагане на допълнителни санкции срещу петролни компании, като базираната в Москва "Лукойл", и доставчици на услуги, свързани с руската петролна индустрия. Това може да касае фирми, отговорни за износа на руски петрол към ЕС или търговията с руски суров петрол.

Още новини от Украйна

Берлин и Париж заявяват, че руският петрол остава основният източник на финансиране на Кремъл за войната срещу Украйна. В документа се посочва още, че се обмисля разширяване на механизма, съгласно който се определя таван на цените на руския петрол, така че той да обхваща европейски компании, транспортиращи рафинирани продукти от руски петрол през трети страни.

Към момента се прилагат санкции за компании, участващи в транспортирането на руски петрол над така наречения ценови таван, в това число морски превозвачи и фирми, предлагащи застраховки, техническа поддръжка, финансиране или брокерски услуги.

Правителствата на Германия и Франция искат също да запълнят финансовите и логистичните пропуски, които позволяват на Русия да заобикаля съществуващите санкции. Предложените мерки включват налагане на санкции на допълнителни руски банки и чуждестранни институции, свързани със Системата за обмен на финансови съобщения (SPFS) на централната банка на Русия.

В момента около 250 малки и средни банки са ангажирани в международни трансакции, подкрепящи военните действия на Русия, се посочва в документа.

Германия и Франция също обмислят санкции срещу компании, свързани с военно-промишления комплекс на Русия - от автомобилния и авиационния сектор, машиностроителни и електротехнически фирми, както и такива от сектора за добив и преработка на злато. Предложенията ще бъдат включени в подготвяния 19-и пакет от санкции на ЕС срещу Русия, който ще изисква одобрение от всички членки на съюза.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МЕРЦ и МАКРОН - две лица на фашизма!

    14 0 Отговор
    Как са негрите във Франция и меркелчетата в Германия?

    11:47 09.09.2025

  • 2 дядо поп

    11 0 Отговор
    Питам ей така , за обща култура , какви са Германия и Франция , че да могат да налагат санкции на друга суверенна държава? Виж на собствените си поданици и на общия ЕС наложиха толкова санкции , че и те самите се ошашавиха.

    11:49 09.09.2025

  • 3 Ей ся га си нАмера нов

    4 0 Отговор
    министър председател и ще пръцна ама много мощно.
    Само Брджитката да не е наокол, че ще ме шамароса.
    Ще кажа че е глупенфюрера Мерц, тя не може му стигне кухата kратуна.

    11:52 09.09.2025

  • 4 Инфантилно

    4 0 Отговор
    Когато дължиш пари, се правиш на ударен и налагаш санкции.

    11:53 09.09.2025

  • 5 Ха,ха

    2 0 Отговор
    Само малобритания и италия си трайкат

    11:55 09.09.2025

