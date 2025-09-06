Новини
Свят »
Сърбия »
Сблъсъци в Нови Сад, Вучич се закани на присъствалите на протеста евродепутати ВИДЕО

Сблъсъци в Нови Сад, Вучич се закани на присъствалите на протеста евродепутати ВИДЕО

6 Септември, 2025 04:05, обновена 6 Септември, 2025 04:13 461 4

  • сблъсъци-
  • безредици-
  • сърбия-
  • нови сад-
  • вучич

Гражданите влязоха във физически стълкновения с органите на реда

Сблъсъци в Нови Сад, Вучич се закани на присъствалите на протеста евродепутати ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич заяви в ранните часове на днешния ден, че държавата ще се намеси и няма да позволи институциите да бъдат унищожавани, разрушавани и палени, предаде сръбската национална телевизия РТС, цитирана от БТА.

„Хората в Сърбия трябва да знаят, че държавата е по-силна от всеки друг. Така беше днес, така ще бъде утре, така ще бъде винаги. Държавата Сърбия е силна държава, сериозна държава и отговорна държава“, каза Вучич в извънредно изявление след безредиците, които избухнаха късно вечерта на 5 септември по време на антиправителствен протест в северния сръбски град Нови Сад.



Сръбският държавен глава обяви, че по време на сблъсъците 11 полицаи са ранени, а няколко души са арестувани, говорейки от оперативния щаб в сръбското Министерство на вътрешните работи в Белград.

„Имаше директни призиви в социалните мрежи за линчуване и насилие срещу държавни органи. Това са обикновени страхливци, които нападат хора, които просто си вършат работата. И никога няма да спечелят“, каза Вучич в извънредното си обръщение.

Той определи, че на протеста в Нови Сад тази вечер е имало максимум 7020 души, докато в останалата част на Сърбия на протестите е имало 2300 души, добавяйки, че другите протести с изключение на този в Нови Сад са преминали добре.



"Някои, заедно с някои членове на Европейския парламент, се опитаха да застрашат стабилността на държавата. С маски на лицата си искаха на всяка цена да окупират сградата на Философския факултет в Нови Сад и не успяха", каза Вучич.

Вървете да разрушавате страната си, не разрушавайте Сърбия. Мислите ли, че се страхувам от вас? Ни най-малко!“, каза Вучич и допълни, че евродепутатите ще бъдат преследвани в съответствие със сръбските закони.

Присъствието на евродепути на протеста в Нови Сад бе осъдено и от председателя на Скупщината Ана Бърнабич и председателя на управляващата Сръбска прогресивна партия и бивш премиер Милош Вучевич.



Сблъсъци избухнаха между полиция и демонстранти в северния сръбски град Нови Сад по време на протест под наслов „Сърбия, чуваш ли ни?“, предават сръбските медии.

Протестът в Нови Сад, където преди 10 месеца 16 души загинаха при инцидент на жп гарата, беше свикан от студенти, участващи в блокадата на местния университет. Протести бяха организирани и в други градове, включително в Ниш, Ужице и Чачак.

Студентите заявиха, че протестът е отговор на „полицейското насилие“, както и на „неоправданото присъствие на полицейски служители в сградите на два факултета в Нови Сад“.

От края на август и началото на септември по искане на администрацията на висшето учебно заведение в сградите на факултетите по философия и спорт в Нови Сад има разположени полицейски кордони.

След първоначалната реакция по време на протеста пред Философския факултет в Нови Сад полицейски и жандармерийски части, екипирани за борба с безредици, продължиха да отблъскват демонстрантите, които бяха разпръснати в няколко посоки в града, съобщи агенция Бета.

Някои от протестиращите държаха запалени факли, други са вдигнали ръце и скандираха вулгарни лозунги срещу сръбския президент Александър Вучич, съобщи агенция Фонет.

Повечето от събралите се в Нови Сад носеха маски, водолазни очила, шалове и други предпазни средства, а организаторите предупредиха родителите да не водят децата си на протеста.

Гражданите спорадично нападаха полицията с викове и хвърляха камъни и сигнални ракети, а силите на реда отговориха със сълзотворен газ, предаде агенция Бета.

На улицата имаше няколко екипа за спешна помощ, има пострадали граждани, но техният брой в момента не може да бъде установен, съобщи регионалната телевизия Ен1.

В Сърбия от доста месеци се организират масови антиправитествени протести, оглавени от студенти, с искане за свикване на предсрочни избори и наказания за виновните за смъртта на 16 души, които загинаха при срутване на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад на 1 ноември миналата година.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 СЛОНА

    0 0 Отговор
    СЪРБИЯ НЕ Е В ЕС И НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕ ПОРОБЕНА ОТ ЕС!!!

    04:47 06.09.2025

  • 4 СЛОНА

    0 0 Отговор
    СЪРБИЯ НЕ Е В ЕС И НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕ ПОРОБЕНА ОТ ЕС!!!

    04:49 06.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания