Сблъсъци в Нови Сад, Вучич се закани на присъствалите на протеста евродепутати ВИДЕО

Сръбският президент Александър Вучич заяви в ранните часове на днешния ден, че държавата ще се намеси и няма да позволи институциите да бъдат унищожавани, разрушавани и палени, предаде сръбската национална телевизия РТС, цитирана от БТА.



„Хората в Сърбия трябва да знаят, че държавата е по-силна от всеки друг. Така беше днес, така ще бъде утре, така ще бъде винаги. Държавата Сърбия е силна държава, сериозна държава и отговорна държава“, каза Вучич в извънредно изявление след безредиците, които избухнаха късно вечерта на 5 септември по време на антиправителствен протест в северния сръбски град Нови Сад.





Сръбският държавен глава обяви, че по време на сблъсъците 11 полицаи са ранени, а няколко души са арестувани, говорейки от оперативния щаб в сръбското Министерство на вътрешните работи в Белград.



„Имаше директни призиви в социалните мрежи за линчуване и насилие срещу държавни органи. Това са обикновени страхливци, които нападат хора, които просто си вършат работата. И никога няма да спечелят“, каза Вучич в извънредното си обръщение.



Той определи, че на протеста в Нови Сад тази вечер е имало максимум 7020 души, докато в останалата част на Сърбия на протестите е имало 2300 души, добавяйки, че другите протести с изключение на този в Нови Сад са преминали добре.





"Някои, заедно с някои членове на Европейския парламент, се опитаха да застрашат стабилността на държавата. С маски на лицата си искаха на всяка цена да окупират сградата на Философския факултет в Нови Сад и не успяха", каза Вучич.



Вървете да разрушавате страната си, не разрушавайте Сърбия. Мислите ли, че се страхувам от вас? Ни най-малко!“, каза Вучич и допълни, че евродепутатите ще бъдат преследвани в съответствие със сръбските закони.



Присъствието на евродепути на протеста в Нови Сад бе осъдено и от председателя на Скупщината Ана Бърнабич и председателя на управляващата Сръбска прогресивна партия и бивш премиер Милош Вучевич.





Сблъсъци избухнаха между полиция и демонстранти в северния сръбски град Нови Сад по време на протест под наслов „Сърбия, чуваш ли ни?“, предават сръбските медии.

Протестът в Нови Сад, където преди 10 месеца 16 души загинаха при инцидент на жп гарата, беше свикан от студенти, участващи в блокадата на местния университет. Протести бяха организирани и в други градове, включително в Ниш, Ужице и Чачак.

Студентите заявиха, че протестът е отговор на „полицейското насилие“, както и на „неоправданото присъствие на полицейски служители в сградите на два факултета в Нови Сад“.

От края на август и началото на септември по искане на администрацията на висшето учебно заведение в сградите на факултетите по философия и спорт в Нови Сад има разположени полицейски кордони.

След първоначалната реакция по време на протеста пред Философския факултет в Нови Сад полицейски и жандармерийски части, екипирани за борба с безредици, продължиха да отблъскват демонстрантите, които бяха разпръснати в няколко посоки в града, съобщи агенция Бета.

Някои от протестиращите държаха запалени факли, други са вдигнали ръце и скандираха вулгарни лозунги срещу сръбския президент Александър Вучич, съобщи агенция Фонет.

Повечето от събралите се в Нови Сад носеха маски, водолазни очила, шалове и други предпазни средства, а организаторите предупредиха родителите да не водят децата си на протеста.

Гражданите спорадично нападаха полицията с викове и хвърляха камъни и сигнални ракети, а силите на реда отговориха със сълзотворен газ, предаде агенция Бета.

На улицата имаше няколко екипа за спешна помощ, има пострадали граждани, но техният брой в момента не може да бъде установен, съобщи регионалната телевизия Ен1.

В Сърбия от доста месеци се организират масови антиправитествени протести, оглавени от студенти, с искане за свикване на предсрочни избори и наказания за виновните за смъртта на 16 души, които загинаха при срутване на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад на 1 ноември миналата година.