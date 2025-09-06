Новини
CNN: Тръмп обмисля удари срещу наркокартели във Венецуела, за да отслаби позициите на Мадуро

6 Септември, 2025 04:41, обновена 6 Септември, 2025 04:46 596 6

Окончателното решение все още не е взето, отбеляза телевизионната компания

CNN: Тръмп обмисля удари срещу наркокартели във Венецуела, за да отслаби позициите на Мадуро - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля възможността за удари срещу наркокартели, които според Вашингтон са базирани във Венецуела, съобщи CNN, позовавайки се на свои източници.

Според медията подобни планове са част от по-широк курс на американската администрация, насочен към отслабване на позицията на венецуелския президент Николас Мадуро. Окончателното решение все още не е взето, отбеляза телевизионната компания.

Според CNN някои американски служители се надяват, че ударът тази седмица срещу кораб близо до бреговете на Венецуела и потенциалните бъдещи удари срещу наркотрафиканти ще окажат натиск върху хората от обкръжението на Мадуро и ще ги принудят да обмислят смяна на властта. „За предпочитане би било Мадуро сам да измисли как да напусне поста. Тогава ще му намекнат: „Искаш ли да поемеш по лесния или по трудния път?“ - каза един от източниците на телевизионната компания.

На 5 септември Тръмп увери, че Вашингтон не говори за сваляне на правителството в Каракас. На 2 септември президентът на САЩ съобщи, че американските въоръжени сили са унищожили 11 членове на венецуелския наркокартел по време на операция в международни води. Според Тръмп Венецуела не предприема достатъчно мерки за борба с наркотрафика. Мадуро изрази мнение, че републиката е изложена на най-сериозната заплаха от нахлуване от страна на САЩ през последните 100 години.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уса

    0 6 Отговор
    Мъдуро не прави нищо в борбата срещу наркокартелите.Мексико са същата стока нищо и половина.САЩ трябва да нахлуят с армия и изтрепят тая паплач дива,която убива децата на целия свят с наркотици

    04:55 06.09.2025

  • 2 Уса

    3 1 Отговор
    После конфискуваните тонове наркотици ще бъдат легално пуснати на пазара и всички ще бъдат щастливи

    04:57 06.09.2025

  • 3 Чичо Дон

    4 0 Отговор
    А Колумбия щото слушка колумбийските наркокартели даже няма да ги обмитяваме с 500%!

    04:59 06.09.2025

  • 4 Нагли

    1 0 Отговор
    Сащинци Като няма СССР така ще е.

    Коментиран от #5, #6

    05:13 06.09.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нагли":

    Абе май Чичо С(р)ам беше решил с тази група от 4-5000 командоси да влезе през един остров във Венецуела, ама нещо и там със gps и електрониката са имали "леки смущения"😉

    05:39 06.09.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нагли":

    Голем С(р)ам е било❗

    05:40 06.09.2025