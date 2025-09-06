CNN: Тръмп обмисля удари срещу наркокартели във Венецуела, за да отслаби позициите на Мадуро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля възможността за удари срещу наркокартели, които според Вашингтон са базирани във Венецуела, съобщи CNN, позовавайки се на свои източници.

Според медията подобни планове са част от по-широк курс на американската администрация, насочен към отслабване на позицията на венецуелския президент Николас Мадуро. Окончателното решение все още не е взето, отбеляза телевизионната компания.

Според CNN някои американски служители се надяват, че ударът тази седмица срещу кораб близо до бреговете на Венецуела и потенциалните бъдещи удари срещу наркотрафиканти ще окажат натиск върху хората от обкръжението на Мадуро и ще ги принудят да обмислят смяна на властта. „За предпочитане би било Мадуро сам да измисли как да напусне поста. Тогава ще му намекнат: „Искаш ли да поемеш по лесния или по трудния път?“ - каза един от източниците на телевизионната компания.

На 5 септември Тръмп увери, че Вашингтон не говори за сваляне на правителството в Каракас. На 2 септември президентът на САЩ съобщи, че американските въоръжени сили са унищожили 11 членове на венецуелския наркокартел по време на операция в международни води. Според Тръмп Венецуела не предприема достатъчно мерки за борба с наркотрафика. Мадуро изрази мнение, че републиката е изложена на най-сериозната заплаха от нахлуване от страна на САЩ през последните 100 години.