Euractiv: ЕК е доволна, че Путин не е против членството на Украйна в ЕС

Европейската комисия реагира положително на изявлението на руския президент Владимир Путин относно евентуалното бъдещо присъединяване на Украйна към ЕС, съобщи порталът Euractiv.

„Добре дошло е, че президентът Путин вижда мястото на Украйна в Европейския съюз“, цитира Euractiv изявлението на прессекретаря на Европейската комисия Паула Пиньо.

В петък Путин, говорейки на пленарната сесия на Източния икономически форум относно евентуалното присъединяване на Украйна към ЕС, заяви, че това е „легитимният избор на Украйна за това как да изгражда международните си отношения, как да гарантира интересите си в икономическата сфера, с кого да сключва съюзи“.

Същевременно той отбеляза, че Русия не се намесва в старта на политиката за интеграция на Украйна в Европа, тъй като този въпрос не засяга страната и засяга само интересите на Руската федерация в оперативните отношения.