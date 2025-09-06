Euractiv: ЕК е доволна, че Путин не е против членството на Украйна в ЕС

Европейската комисия реагира положително на изявлението на руския президент Владимир Путин относно евентуалното бъдещо присъединяване на Украйна към ЕС, съобщи порталът Euractiv.
„Добре дошло е, че президентът Путин вижда мястото на Украйна в Европейския съюз“, цитира Euractiv изявлението на прессекретаря на Европейската комисия Паула Пиньо.
В петък Путин, говорейки на пленарната сесия на Източния икономически форум относно евентуалното присъединяване на Украйна към ЕС, заяви, че това е „легитимният избор на Украйна за това как да изгражда международните си отношения, как да гарантира интересите си в икономическата сфера, с кого да сключва съюзи“.
Същевременно той отбеляза, че Русия не се намесва в старта на политиката за интеграция на Украйна в Европа, тъй като този въпрос не засяга страната и засяга само интересите на Руската федерация в оперативните отношения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 голям смях
05:18 06.09.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Всичко започна когато законната власт в У...йна каза, че страната още не е готова за ЕсеС. На по-късен етап може да кандидатства ❗
Хиените от ЕсеС искаха веднага да се настанят в У...йна и У...йна веднага да прекъсне всички връзки с Русия‼️
05:29 06.09.2025
3 Защото
05:38 06.09.2025
4 Лопата Орешник
05:42 06.09.2025
5 Русия никога не е била против
Но тия от ЕК да имат едно на ум! Ако ЕС стане военен съюз, както Урсула се кани да го прави, да не ревнат после- "Путин обеща, но излъга"
Украйна бе измислена като държава със съгласието на Русия, под условието да е неутрална държава и вписано в Конституцията и!!!
06:03 06.09.2025
6 ПламенБ
Коментиран от #7
06:06 06.09.2025
7 Лъжеш
До коментар #6 от "ПламенБ":много яко!
06:13 06.09.2025
8 Ами
06:45 06.09.2025