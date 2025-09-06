Новини
Свят »
Украйна »
Euractiv: ЕК е доволна, че Путин не е против членството на Украйна в ЕС
  Тема: Украйна

Euractiv: ЕК е доволна, че Путин не е против членството на Украйна в ЕС

6 Септември, 2025 04:54, обновена 6 Септември, 2025 04:58 637 8

  • путин-
  • европейска комисия-
  • украйна-
  • европейски съюз

Руският президент заяви по-рано, че това е легитимен избор на Киев

Euractiv: ЕК е доволна, че Путин не е против членството на Украйна в ЕС - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейската комисия реагира положително на изявлението на руския президент Владимир Путин относно евентуалното бъдещо присъединяване на Украйна към ЕС, съобщи порталът Euractiv.

„Добре дошло е, че президентът Путин вижда мястото на Украйна в Европейския съюз“, цитира Euractiv изявлението на прессекретаря на Европейската комисия Паула Пиньо.

В петък Путин, говорейки на пленарната сесия на Източния икономически форум относно евентуалното присъединяване на Украйна към ЕС, заяви, че това е „легитимният избор на Украйна за това как да изгражда международните си отношения, как да гарантира интересите си в икономическата сфера, с кого да сключва съюзи“.

Същевременно той отбеляза, че Русия не се намесва в старта на политиката за интеграция на Украйна в Европа, тъй като този въпрос не засяга страната и засяга само интересите на Руската федерация в оперативните отношения.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 голям смях

    4 1 Отговор
    то скоро държавата осррайна няма да я има те за членство говорят -смешници

    05:18 06.09.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор
    Приказки за наивници ❗
    Всичко започна когато законната власт в У...йна каза, че страната още не е готова за ЕсеС. На по-късен етап може да кандидатства ❗
    Хиените от ЕсеС искаха веднага да се настанят в У...йна и У...йна веднага да прекъсне всички връзки с Русия‼️

    05:29 06.09.2025

  • 3 Защото

    2 1 Отговор
    ЕССР е със затихващи функции !

    05:38 06.09.2025

  • 4 Лопата Орешник

    5 2 Отговор
    Вие нещо мръднахте ли всички бе? Защо това е новина, след като Вова го е споделял вече толкова пъти в последните години? Толкова ли няма кво да пишете? Или от единия край трябва да почне да се чува добра дума и задоволство за Русия, щото така поръчват новата реалност? Днеска доволни от туй, утре от онуй, и накрая доволни от Русия като цяло, щото иначе - сопа!

    05:42 06.09.2025

  • 5 Русия никога не е била против

    4 1 Отговор
    Украйна да влиза каквито и да било икономически съюзи!

    Но тия от ЕК да имат едно на ум! Ако ЕС стане военен съюз, както Урсула се кани да го прави, да не ревнат после- "Путин обеща, но излъга"

    Украйна бе измислена като държава със съгласието на Русия, под условието да е неутрална държава и вписано в Конституцията и!!!

    06:03 06.09.2025

  • 6 ПламенБ

    0 4 Отговор
    А защо като така бил смятал Путин забрани през 2013 г. на Янукович да подписва договора за асоциация с ЕС? Че и му даде 3 млрд. долара (като първи транш от по-голям заем) само и само да влезе Украйна в Евразийския икономически съюз... И за капак- нареди да бъдат разстреляни протестиращите студенти на майдана... Разбира се, на Путин отдавна не може да му се вярва!

    Коментиран от #7

    06:06 06.09.2025

  • 7 Лъжеш

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "ПламенБ":

    много яко!

    06:13 06.09.2025

  • 8 Ами

    2 0 Отговор
    Руското правителство никога не е заявявало претенции по отношение на членството на Украйна в ЕС. През 2014 година то единствено заяви намерението си да увеличи тарифите за стоки, пристигащи от Украйна след установяването на зона на свободна търговия между ЕС и Украйна. Това намерение беше обосновано с необходимата защитата на руските производители от тежко субсидираните в ЕС стоки пристигащи в Украйна, които лесно щяха да намерят своя път за реекспорт към руските пазари, най вече селскостопански такива, но не само. Украинското правителство поиска още 6 месеца отсрочка за да оцени позициите си, тъй като руските пазари бяха основни експортни експортни дестинации за икономиката на Украйна. Това отлагане се представи недобросъвестно от Европейската комисия като политическа спънка от страна на Кремъл и се организира Майдана, после и преврата в Киев

    06:45 06.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания