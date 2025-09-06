Президентът на Конго ще посети Казахстан

По покана на президента Касим-Жомарт Токаев, президентът на Демократична република Конго Феликс Чисекеди ще направи държавно посещение в Казахстан на 9-10 септември, съобщава Akorda.

Визитата ще включва разговори на високо ниво, за да се обсъдят перспективите за развитие на двустранното сътрудничество.

Припомняме, че на 25 август президентът на Казахстан прие специалния пратеник на президента на Демократична република Конго.