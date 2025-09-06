Новини
Президентът на Конго ще посети Казахстан
Президентът на Конго ще посети Казахстан

6 Септември, 2025

То ще се състои на 9 и 10 септември

Президентът на Конго ще посети Казахстан - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

По покана на президента Касим-Жомарт Токаев, президентът на Демократична република Конго Феликс Чисекеди ще направи държавно посещение в Казахстан на 9-10 септември, съобщава Akorda.

Визитата ще включва разговори на високо ниво, за да се обсъдят перспективите за развитие на двустранното сътрудничество.

Припомняме, че на 25 август президентът на Казахстан прие специалния пратеник на президента на Демократична република Конго.


Казахстан
  • 1 кленя

    2 0 Отговор
    те тоа е добър да посети баце и прасока и да им покаже конгоанската сила

    12:27 06.09.2025

  • 2 Свободен

    0 2 Отговор
    Иска да разбере как се става пожизнен диктатор!
    Ама първо трябва да стане комунист!

    Коментиран от #3

    12:28 06.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 онзи

    1 0 Отговор
    Те това вече е президент ...Ха-ха , да го гълташ за страх ...

    12:42 06.09.2025