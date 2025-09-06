Израелската армия с нов удар по многоетажни сгради в Газа

Израелските военни са атакували поредната многоетажна сграда в град Газа като част от нова фаза на офанзивни операции в района, съобщи пресслужбата на армията.
Според израелската страна, многоетажната сграда е била използвана от палестински радикали от движението Хамас за военни цели. „Терористите от Хамас са инсталирали оборудване за събиране на разузнавателна информация в сградата и са разположили наблюдателни пунктове, за да наблюдават местоположението на войските на Израелската армия в района“, се казва в изявление на военните.
Армията увери, че ударът е бил целенасочен и че са взети допълнителни мерки преди да бъде извършен, за да се сведат до минимум вредите за цивилното население в Газа.
На 5 септември израелската армия обяви, че започва систематично да нанася удари по многоетажни сгради в град Газа, които според военните се използват от милициите на Хамас за военни цели. В същото време израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че „портите на ада в Газа се отварят“. Той добави, че армията на страната му ще засили натиска върху радикалите, докато не приемат условията на Израел, предимно чрез освобождаване на заложници и слагане на оръжие. В противен случай радикалите ще бъдат унищожени, предупреди Кац. Това се случва на фона на подготовката за мащабна офанзива на израелските войски, чиято заявена цел е да победят частите на Хамас в град Газа и да установят контрол над него.
1 Както и сами виждате
Коментиран от #13
15:45 06.09.2025
2 Kaлпазанин
15:47 06.09.2025
3 Кашпировски:
Коментиран от #8
15:48 06.09.2025
4 Кан Кубрат
15:49 06.09.2025
5 Идеи Биби, да се пукат душманите
15:50 06.09.2025
6 До кога ? До кога бре хора? До кога.....
15:50 06.09.2025
7 Време е престъпната държава Израел
На всички до едно атлантенца Въпроса трябва да им се зададе: Подкрепял ли те „Принудителното разселване" в Палестина и геноцида извършван от нацистки Израел ? Нарушение на международното право ли и според тях и представлява ли етническо прочистване и геноцид случващото се в Палестина........и ДПС-тата и двете, ..... те подкрепят ли "Голямата Екскурзия" в България от 1989г. ? !!!! .... Само този въпрос, от ряз ще унищожи Пеевски, Желязков, Борисов, Денков, гЕйргиев и т.н. като политици в България..... трудно ли е да им бъде зададен този въпрос ? А? Трудно ли е мисирки?
15:53 06.09.2025
8 Ало хахото
До коментар #3 от "Кашпировски:":Къде сравняваш Газа- един град, С Украйна- огромна държава. Путин извърши геноцид над мирна и суверена държава, разруши много градове и села. А Израел извършва истинска антитерористична спец операция върху своя територия окупирана от Хамас.
Коментиран от #9, #12, #19
15:53 06.09.2025
9 онзи
До коментар #8 от "Ало хахото":Ако Хамас не бяха нападнали Израел , сега щяха да си живуркат , а не да ги трепят , както циганин не си бие кучето
15:56 06.09.2025
10 Удряй Биби
15:57 06.09.2025
11 мошЕто
15:57 06.09.2025
12 Кашпировски:
До коментар #8 от "Ало хахото":Киев е само един град, Киев е само един град. Путин е добряк но не трябва да е добряк. Щом за Натаняху според ЕК може, значи и за Путин може. Може ...ЕК казва МОЖЕ
Коментиран от #20
15:57 06.09.2025
13 не може да бъде
До коментар #1 от "Както и сами виждате":И други хора или поне тия на които им е останала поне малко съвест казват -това което се върши в Газа е престъпление при това ужасно страшно нечувано от времето на Холокосста и ВСВ геноцид но цивилизованите прогресивни умнокрасиви европейци отговарят -не това е друго!Путин е виновен!?...А това какво представлява Хамас и каква е грешката и манталитета на палестинците е съвършено друга тема която изисква разглеждане отделно от това което правят евреите !?
15:57 06.09.2025
14 Емил Стефанов
15:58 06.09.2025
16 тоя
15:58 06.09.2025
17 Нека помним
Коментиран от #24, #25
15:59 06.09.2025
19 Емил Стефанов
До коментар #8 от "Ало хахото":Ненормалник
16:00 06.09.2025
20 Ако хахото
До коментар #12 от "Кашпировски:":Путин е добряк само във втасалия ти полуразложен мозък на зомби. Възмездието наближава.
16:02 06.09.2025
21 Международна изолация
16:03 06.09.2025
22 Кашпировски:
16:05 06.09.2025
23 Антония
16:07 06.09.2025
24 Антония
До коментар #17 от "Нека помним":Глупости.
16:09 06.09.2025
25 Преди да помниш нещо
До коментар #17 от "Нека помним":Примерно 27 октомври, първо причините за това търси и за израелските престъпления от 1948 се осведоми. Израел е държава агресор, терорист и военнопрестъпник, и не от днес и вчера
16:09 06.09.2025