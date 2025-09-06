Израелската армия с нов удар по многоетажни сгради в Газа

Израелските военни са атакували поредната многоетажна сграда в град Газа като част от нова фаза на офанзивни операции в района, съобщи пресслужбата на армията.

Според израелската страна, многоетажната сграда е била използвана от палестински радикали от движението Хамас за военни цели. „Терористите от Хамас са инсталирали оборудване за събиране на разузнавателна информация в сградата и са разположили наблюдателни пунктове, за да наблюдават местоположението на войските на Израелската армия в района“, се казва в изявление на военните.

Армията увери, че ударът е бил целенасочен и че са взети допълнителни мерки преди да бъде извършен, за да се сведат до минимум вредите за цивилното население в Газа.

На 5 септември израелската армия обяви, че започва систематично да нанася удари по многоетажни сгради в град Газа, които според военните се използват от милициите на Хамас за военни цели. В същото време израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че „портите на ада в Газа се отварят“. Той добави, че армията на страната му ще засили натиска върху радикалите, докато не приемат условията на Израел, предимно чрез освобождаване на заложници и слагане на оръжие. В противен случай радикалите ще бъдат унищожени, предупреди Кац. Това се случва на фона на подготовката за мащабна офанзива на израелските войски, чиято заявена цел е да победят частите на Хамас в град Газа и да установят контрол над него.