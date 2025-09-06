Новини
Израелската армия с нов удар по многоетажни сгради в Газа

Израелската армия с нов удар по многоетажни сгради в Газа

6 Септември, 2025 15:43

Ударът е бил целенасочен и че са взети допълнителни мерки преди да бъде извършен, за да се сведат до минимум вредите за цивилното население

Израелската армия с нов удар по многоетажни сгради в Газа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Израелските военни са атакували поредната многоетажна сграда в град Газа като част от нова фаза на офанзивни операции в района, съобщи пресслужбата на армията.

Според израелската страна, многоетажната сграда е била използвана от палестински радикали от движението Хамас за военни цели. „Терористите от Хамас са инсталирали оборудване за събиране на разузнавателна информация в сградата и са разположили наблюдателни пунктове, за да наблюдават местоположението на войските на Израелската армия в района“, се казва в изявление на военните.

Армията увери, че ударът е бил целенасочен и че са взети допълнителни мерки преди да бъде извършен, за да се сведат до минимум вредите за цивилното население в Газа.

На 5 септември израелската армия обяви, че започва систематично да нанася удари по многоетажни сгради в град Газа, които според военните се използват от милициите на Хамас за военни цели. В същото време израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че „портите на ада в Газа се отварят“. Той добави, че армията на страната му ще засили натиска върху радикалите, докато не приемат условията на Израел, предимно чрез освобождаване на заложници и слагане на оръжие. В противен случай радикалите ще бъдат унищожени, предупреди Кац. Това се случва на фона на подготовката за мащабна офанзива на израелските войски, чиято заявена цел е да победят частите на Хамас в град Газа и да установят контрол над него.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Както и сами виждате

    13 3 Отговор
    Боклуците от ЕК си налягат парцалите пред геноцидната сган в Израел. Брутално гнусно ..

    Коментиран от #13

    15:45 06.09.2025

  • 2 Kaлпазанин

    6 2 Отговор
    То останаха ли сгради там ,цивилизования запад докога ще им помага ,тъпите оядени арабели докога ще си траят и те ????

    15:47 06.09.2025

  • 3 Кашпировски:

    10 1 Отговор
    Винаги когато прочетете..."руски нападения в Украйна" мислете за Гааза и Ливан и правете аналогия с израелските нападения! Повтаряйте си: Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....

    Коментиран от #8

    15:48 06.09.2025

  • 4 Кан Кубрат

    8 1 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.Най древните врагове на Велика България.

    15:49 06.09.2025

  • 5 Идеи Биби, да се пукат душманите

    1 10 Отговор
    Удряйте братя израелци, громете терористите!

    15:50 06.09.2025

  • 6 До кога ? До кога бре хора? До кога.....

    9 4 Отговор
    До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ...

    15:50 06.09.2025

  • 7 Време е престъпната държава Израел

    6 4 Отговор
    Да бъде осъдена от българският парламент и правителство и санкции да има и към Израел и към посолството им в София. Писна ни от грозното им гнусно мълчание
    На всички до едно атлантенца Въпроса трябва да им се зададе: Подкрепял ли те „Принудителното разселване" в Палестина и геноцида извършван от нацистки Израел ? Нарушение на международното право ли и според тях и представлява ли етническо прочистване и геноцид случващото се в Палестина........и ДПС-тата и двете, ..... те подкрепят ли "Голямата Екскурзия" в България от 1989г. ? !!!! .... Само този въпрос, от ряз ще унищожи Пеевски, Желязков, Борисов, Денков, гЕйргиев и т.н. като политици в България..... трудно ли е да им бъде зададен този въпрос ? А? Трудно ли е мисирки?

    15:53 06.09.2025

  • 8 Ало хахото

    1 9 Отговор

    До коментар #3 от "Кашпировски:":

    Къде сравняваш Газа- един град, С Украйна- огромна държава. Путин извърши геноцид над мирна и суверена държава, разруши много градове и села. А Израел извършва истинска антитерористична спец операция върху своя територия окупирана от Хамас.

    Коментиран от #9, #12, #19

    15:53 06.09.2025

  • 9 онзи

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ало хахото":

    Ако Хамас не бяха нападнали Израел , сега щяха да си живуркат , а не да ги трепят , както циганин не си бие кучето

    15:56 06.09.2025

  • 10 Удряй Биби

    1 1 Отговор
    Освободи Газа от Хамас и освободи заложниците. Всички палестинци да се разселят в ислямски държави, където им е мястото и град Газа да стане цветуща територия без терористи.

    15:57 06.09.2025

  • 11 мошЕто

    1 2 Отговор
    Боят е крайна мярка , но в случая е напълно заслужен !

    15:57 06.09.2025

  • 12 Кашпировски:

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ало хахото":

    Киев е само един град, Киев е само един град. Путин е добряк но не трябва да е добряк. Щом за Натаняху според ЕК може, значи и за Путин може. Може ...ЕК казва МОЖЕ

    Коментиран от #20

    15:57 06.09.2025

  • 13 не може да бъде

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Както и сами виждате":

    И други хора или поне тия на които им е останала поне малко съвест казват -това което се върши в Газа е престъпление при това ужасно страшно нечувано от времето на Холокосста и ВСВ геноцид но цивилизованите прогресивни умнокрасиви европейци отговарят -не това е друго!Путин е виновен!?...А това какво представлява Хамас и каква е грешката и манталитета на палестинците е съвършено друга тема която изисква разглеждане отделно от това което правят евреите !?

    15:57 06.09.2025

  • 14 Емил Стефанов

    4 1 Отговор
    Това е целенасочено унищожаване на инфраструктурата в окупираната палестинска територия.

    15:58 06.09.2025

  • 16 тоя

    3 0 Отговор
    Нетаняху действа , а Путин още ги бави укрите .

    15:58 06.09.2025

  • 17 Нека помним

    1 7 Отговор
    Нека се помни 27 октомври и кървавото клане извършено от Хамас. Ще има възмездие за всеки терорист. По същия начин се помни и 2014 г. в Украйна, където нахлуха терористичните отряди на Гиркин и Пригожим и започнаха клане над украинското население. Пощада няма да има.

    Коментиран от #24, #25

    15:59 06.09.2025

  • 19 Емил Стефанов

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ало хахото":

    Ненормалник

    16:00 06.09.2025

  • 20 Ако хахото

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Кашпировски:":

    Путин е добряк само във втасалия ти полуразложен мозък на зомби. Възмездието наближава.

    16:02 06.09.2025

  • 21 Международна изолация

    1 1 Отговор
    Пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати собствеността за която имат актове за разлика от ционистките нацисти крадливи

    16:03 06.09.2025

  • 22 Кашпировски:

    2 0 Отговор
    Путин е добряк, Натаняху е изрод. Путин спасява деца, Натаняху ги убива. Путин е добряк, Натаняху е изрод. Путин спасява деца, Натаняху ги убива.

    16:05 06.09.2025

  • 23 Антония

    0 0 Отговор
    Мътните да я вземат тази сган!

    16:07 06.09.2025

  • 24 Антония

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Нека помним":

    Глупости.

    16:09 06.09.2025

  • 25 Преди да помниш нещо

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Нека помним":

    Примерно 27 октомври, първо причините за това търси и за израелските престъпления от 1948 се осведоми. Израел е държава агресор, терорист и военнопрестъпник, и не от днес и вчера

    16:09 06.09.2025