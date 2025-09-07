Русия атакува Одеса с балистична ракета. Осем ранени в Киев. Гори рафинерия край Краснодар

Руските сили атакуваха тази сутрин украинския черноморски град Одеса и с балистична ракета, като отекна силен взрив, съобщиха местни канали в приложението "Телеграм", предаде БТА.
Сирените за въздушна тревога за тази атака бяха задействани в 5:59 ч. местно време (също и българско), а взривът отекна в 6:06 ч.
Местните канали в приложението "Телеграм" съобщиха и за поразен обект.
По-рано тази нощ кметът на Одеса Генадий Труханов написа в "Телеграм", че над 15 руски дрона атакуват Одеса.
Регионалните власти призоваха жителите на Одеса незабавно да се укрият в бомбоубежища.
Украйна и Русия си размениха тази нощ удари с дронове, които предизвикаха пожари, съобщиха местни власти, цитирани от Ройтерс и БТА. Най-малко осем са ранените при нападението срещу украинската столица Киев.
Украинско нападение с дронове разпали пожар в нефтопреработвателния комбинат "Илски" в руския Краснодарски край, съобщи областната администрация днес. Огънят е бил своевременно потушен.
"В един от производствените сектори се разрази пожар. Пламъците плъзнаха на няколко квадратни метра, но бяха бързо изгасени", се казва в публикацията на управата на рафинерията в приложението "Телеграм".
"Няма жертви. Екипи от пожарникари и спасители са на място. Персоналът на рафинерията бе отведен във временни убежища", допълни администрацията на "Илски".
Русия на свой ред извърши тази нощ нападение с дронове срещу украинската столица Киев. Ранени са най-малко осем души, оповести местната администрация рано тази сутрин.
Пожари са се разразили в няколко многоетажни жилищни сгради от паднали отломки от свалени безпилотни летателни апарати на руските сили.
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че медицински екипи са се отзовали на сигнали в Дарницки район, на източния бряг на река Днепър, където огън е пламнал в четириетажен блок.
Бившият световен шампион по бокс за професионалисти в тежка категория написа в приложението "Телеграм", че бременна жена и още двама пострадали са настанени в болница.
Пожари е имало и в блок на 16 етажа и две 9-етажни жилищни сгради в Святошински район на Киев.
Началникът на градската военна администрация на Киев Тимур Ткаченко написа в "Телеграм%, че Русия "умишлено и съзнателно нанася удари по граждански обекти".
Взривове се чуваха и в град Кременчук, в Централна Украйна, където в някои квартали бе прекъснато електроснабдяването, обяви кметът Виталий Малетски.
След украински удари в Западна Украйна Полша вдигна по тревога във въздуха по тревога самолети на своята армия и на съюзнически сили.
"Полски и съюзнически самолети извършват действия в нашето въздушно пространство, докато наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в приведени в готовност от най-виосако степен", обяви оперативното командване в публикация в социалната платформа "Екс".
Частното полско радио Ер Ем Еф Еф Ем съобщи вчера, цитирано от Ройтерс, че неидентифициран обект, вероятно дрон, е паднал близо до село Майдан-Селец в Източна Полша,
Говорител на полското Министерство на отбраната заяви, че обектът изглежда не е военен дрон и че полицията ще предостави допълнителни подробности Според първите информации става въпрос за дрон, използван от контрабандисти.
Руски обстрел по град Путивъл в украинската Сумска област уби жена, а седем души, сред които 9-годишно дете, бяха ранени, предаде Укринформ, позовавайки се на местните власти.
"В резултат от вражеска атака в покрайнините на Путивъл има една жертва и ранени", написа в канала си в приложението "Телеграм" председателят на Сумската областна военна администрация Олег Григоров. Негова е информацията, че сред пострадалите има дете на 9 г.
Ранените са настанени в болница, а лекарите им оказват необходимите грижи, посочи Григоров, добавяйки, че обстоятелствата се изясняват.
Председателят на Градския съвет на Путивъл Костянтин Гаврилчук уточни, че в резултат на вражеското нападение на територията на града е загинала жена и са ранени седем души.
При руска атака срещу град Запорожие вчера са били ранени най-малко 15 души, като един от тях е в болница, припомня Франс прес, като цитира началника на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров.
Украински дронове са нанесли удари по покрива на център за обучение в комплекса на Запорожката АЕЦ в Украйна, която е под руски контрол, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на руската управа на атомната електроцентрала от снощи.
Руската администрация уточни, че са нанесени незначителни щети и че не е отчетено покачване на радиоационните нива.
Ударите са били нанесени на място, отстоящо на около 300 метра от блок на ядрен реактор, заяви управата в приложението "Телеграм".
"Този център е уникален - в него се намира единственото в света пълномащабно копие на зала с ядрени реактори, което е от стратегическа важност за обучението на персонала", гласи изявлението.
Запорожката АЕЦ - най-голямата атомна електроцентрала в Европа - разполага с 6 ядрени реактора. Те не работят, но при все това централата се нуждае от енергоснабдяване, защото ядреното гориво трябва постоянно да се охлажда, посочва Ройтерс.
Украинското нападение не е възпрепятствало дейностите в централата, уточниха от назначената от Русия администрация.
"Оперативните норми на безопасност не бяха нарушени и радиационните нива се движат в рамките на нормалното", обърнаха внимание от управата на Запорожкаа АЕЦ.
Ройтерс прави уговорката, че не може да се провери достоверността на информацията, както и че за момента няма реакция от украинска страна.
Москва превзе Запорожката АЕЦ в първите седмици на настъплението си в Украйна, започнало на 24 февруари 2022 г., припомня Ройтерс.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви тази вечер, че почти 60 процента от оръжията, използвани от украинската армия, се произвеждат в Украйна, предаде Ройтерс. Държавният глава добави в традиционното си вечерно обръщение към нацията, че това означава преизпълнение на нормата, поставена от него преди два месеца.
"По време на войната Украйна достигна дотам, че почти 60 процента от оръжията, с които разполагаме, оръжията в ръцете на нашите воини, са украинско производство", каза Зеленски във видеообръщението си.
"И това са мощни оръжия, с редица модернизации", поясни той.
Зеленски и други официални представители на Украйна от доста време насам сочат напредъка на собственото оръжейно производство на Украйна като основен фактор в гарантирането на отбраната на страната в бъдеще.
Президентът на Украйна обърна внимание в обръщението си и на съвместния проект за оръжейно производство с Дания. През юли държавният глава призова новото си правителство да предприеме мерки за засилване на производството в Украйна на над 50 процента от оръжията за украинската армия.
Тогава той каза, че произведените в Украйна оръжия представляват около 50 процента от въоръжението на украинската армия, което е най-много от обявявенато на незасимостта на страната през 1991 година, след отделянето от Съветския съюз.
Украйна се концентрира върху производството на дронове и върху средствата за противовъздушна отбрана за възпирането на масираните руски атаки с дронове и ракети, посочва Ройтерс. Наблегна се и върху техническите подобрения при дроновете прехващачи като ефективен и рентабилен начин за справяне с руските въздушни нападения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
