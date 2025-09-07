Новини
Свят »
Русия »
Шефът на Газпром: Европа може да изпита сериозни проблеми с доставките на газ при студена зима

7 Септември, 2025 07:10, обновена 7 Септември, 2025 07:15 1 133 21

  • алексей милер-
  • газпром-
  • газ-
  • русия-
  • европа

Реалността става все по-лоша, заяви Алексей Милер

Шефът на Газпром: Европа може да изпита сериозни проблеми с доставките на газ при студена зима - 1
Снимка: ЕПА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Главният изпълнителен директор на „Газпром“ Алексей Милер заяви, че Европа може да изпита сериозни проблеми с доставките на газ в случай на студена зима.

„Сега виждаме реалност, която става все по-лоша. За това говорихме. Ще мине още една година и къде другаде ще е по-евтино? И ако сега, каквито са прогнозите, има студена зима, нормална ли ще е тя? Това е реален проблем“, каза той.

По-рано Милер заяви, че Европа не осъзнава мащаба на проблема с изпомпването на газ в подземните хранилища за предстоящия отоплителен сезон.

Според данни на Gas Infrastructure Europe (GIE) към 31 август, цитирани от „Газпром“, само две трети от обема газ, добиван от европейските подземни хранилища миналата зима, е попълнен за пет месеца инжектиране на газ. Разликата между добивания и инжектирания обем (към 31 август) е значителните 18,9 милиарда кубически метра - втората по големина за тази дата в историята на наблюденията.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сарая

    20 1 Отговор
    Не хваща дикиш вече .....

    Коментиран от #11

    07:15 07.09.2025

  • 2 Сесесере

    25 1 Отговор
    Моля променете надписите по колонките на бензиностанцията от “Бензина нет. Съвсем нет!” На “ Ест бензина!” И тогава давайте акъл на прогнилата и фалирала Европа !

    07:24 07.09.2025

  • 3 Пригожин

    16 1 Отговор
    Милер

    Где Газ
    Где Бензин

    Въглищата вече с купони
    Бре БратЧет

    Хахахаха

    07:28 07.09.2025

  • 4 Каква загриженост за Европа

    13 2 Отговор
    След огромните бизнес успехи в Китай, където Русия прави исторически пробив от който ще по текат приходи за милиарди долари! На фона на това благоденствие да се проявява такова снизхождителна загриженост за евентуалното студуване на неразумната Европа е много трогателно

    07:29 07.09.2025

  • 5 Факира

    7 2 Отговор
    Че какво ще правите с газта , която е в излишък ? Пак ще дойде тук - по ,,пътища потайни , от кътища незнани".

    Коментиран от #15

    07:30 07.09.2025

  • 6 Боруна Лом

    6 8 Отговор
    ХИЧ ДА НЕ ТИ ДРЕМЕ! ЮРЪПА Е СЪС ЗАТИХВАЩИ ФУНКЦИИ! ГЛЕДАЙ ДА ВЪРВИ БРИКС И ШОС!

    Коментиран от #10

    07:33 07.09.2025

  • 7 Архимандрисандрит Бибиан

    8 4 Отговор
    Айде пак зеха да скрибуцат за генерал Мраз! Свърши,нема я вече европейската голема кирия. Движухата до де ви мъти кимбериците че стоите гладни.

    07:34 07.09.2025

  • 8 посейдон

    14 3 Отговор
    Защо рашките са толкоз притеснени за Европа ?

    07:34 07.09.2025

  • 9 Така ли да го разбираме?

    15 2 Отговор
    "загрижени" за Европа са рашистите... Нашите русофили също... ☝️😂

    07:36 07.09.2025

  • 10 моруна

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    на лом

    07:38 07.09.2025

  • 11 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сарая":

    Абе не знам, последните две зими бяха топли, да видим тая каква ще бъде....

    07:39 07.09.2025

  • 12 Шото Кан

    11 3 Отговор
    Лъжливото овчарче - май както е тръгнало с новите фламингота и нептуни на ВСУ, ще мръзнат бабите в руските деревня. Всеки ден гори по един руски МПЗ

    07:41 07.09.2025

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 6 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ ТОВА МНОГО ВИ ЗАСЯГА
    ПОНЕЖЕ
    АКО СЕ ВДИГНЕ МНОГО ЦЕНАТА НА ГАЗТА
    ПРОВИНЦИЯТА ПАК ТРЯБВА ДА СПОНСОРИРА
    ТОПЛОТО НА
    СОФИЙСКИЯ СВИНАРНИК С МИЛИАРДИ

    07:43 07.09.2025

  • 14 Анджо

    7 1 Отговор
    Много се е загрижил тоя за запада, като го гледам с каква загрижена физиономия има, сигурно си плаче тихичко в някоя стайчка.

    07:46 07.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Аз съм веган

    3 2 Отговор
    Загрижила се Бензиностанцията за Европа.

    07:47 07.09.2025

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    АМИ ДА ИМ ПУСКАТ НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙЦИТЕ ГАЗ ПРЕЗ ДЕН
    И ДА СПРАТ ТОПЛАТА ВОДА В ХАМАМИТЕ НА ДЖАМИИТЕ:)
    .....
    ИМА ИЗХОД ! МИЛЕР ПЛАШИ !:)

    07:51 07.09.2025

  • 18 Боярйышник

    5 0 Отговор
    Свършват парите, сега ще ядат бомби.
    С това изхвърляне буквално на пари за производство на бомби, от къде пари.
    А сетих се сега банката им предлага 20% годишна лихва, защо ли?… Денги нету?Ким чин ун ще дава заем….ха ха ха

    08:03 07.09.2025

  • 19 Начо

    1 0 Отговор
    Малииии направо ще замръзнем....и.иот

    08:03 07.09.2025

  • 20 !!!

    0 0 Отговор
    Г-Мюллер "бъзика"се със запада.Защото му Малко смешно.Не всеки Ден виждаш,че едни и същите продукти се купуват по скъпово в името на техните принципи.
    Да купуват!Успех!

    08:09 07.09.2025

  • 21 ЖЪЛТОПАВЕТНИЦИТЕ СА ОГИН

    0 0 Отговор
    И без друго са си спрели парното, а и не се къпят. Не им трябва газ.

    08:14 07.09.2025

