Шефът на Газпром: Европа може да изпита сериозни проблеми с доставките на газ при студена зима

Главният изпълнителен директор на „Газпром“ Алексей Милер заяви, че Европа може да изпита сериозни проблеми с доставките на газ в случай на студена зима.

„Сега виждаме реалност, която става все по-лоша. За това говорихме. Ще мине още една година и къде другаде ще е по-евтино? И ако сега, каквито са прогнозите, има студена зима, нормална ли ще е тя? Това е реален проблем“, каза той.

По-рано Милер заяви, че Европа не осъзнава мащаба на проблема с изпомпването на газ в подземните хранилища за предстоящия отоплителен сезон.

Според данни на Gas Infrastructure Europe (GIE) към 31 август, цитирани от „Газпром“, само две трети от обема газ, добиван от европейските подземни хранилища миналата зима, е попълнен за пет месеца инжектиране на газ. Разликата между добивания и инжектирания обем (към 31 август) е значителните 18,9 милиарда кубически метра - втората по големина за тази дата в историята на наблюденията.