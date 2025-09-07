Шефът на Газпром: Европа може да изпита сериозни проблеми с доставките на газ при студена зима

Главният изпълнителен директор на „Газпром“ Алексей Милер заяви, че Европа може да изпита сериозни проблеми с доставките на газ в случай на студена зима.
„Сега виждаме реалност, която става все по-лоша. За това говорихме. Ще мине още една година и къде другаде ще е по-евтино? И ако сега, каквито са прогнозите, има студена зима, нормална ли ще е тя? Това е реален проблем“, каза той.
По-рано Милер заяви, че Европа не осъзнава мащаба на проблема с изпомпването на газ в подземните хранилища за предстоящия отоплителен сезон.
Според данни на Gas Infrastructure Europe (GIE) към 31 август, цитирани от „Газпром“, само две трети от обема газ, добиван от европейските подземни хранилища миналата зима, е попълнен за пет месеца инжектиране на газ. Разликата между добивания и инжектирания обем (към 31 август) е значителните 18,9 милиарда кубически метра - втората по големина за тази дата в историята на наблюденията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сарая
Коментиран от #11
07:15 07.09.2025
2 Сесесере
07:24 07.09.2025
3 Пригожин
Где Газ
Где Бензин
Въглищата вече с купони
Бре БратЧет
Хахахаха
07:28 07.09.2025
4 Каква загриженост за Европа
07:29 07.09.2025
5 Факира
Коментиран от #15
07:30 07.09.2025
6 Боруна Лом
Коментиран от #10
07:33 07.09.2025
7 Архимандрисандрит Бибиан
07:34 07.09.2025
8 посейдон
07:34 07.09.2025
9 Така ли да го разбираме?
07:36 07.09.2025
10 моруна
До коментар #6 от "Боруна Лом":на лом
07:38 07.09.2025
11 Европеец
До коментар #1 от "Сарая":Абе не знам, последните две зими бяха топли, да видим тая каква ще бъде....
07:39 07.09.2025
12 Шото Кан
07:41 07.09.2025
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПОНЕЖЕ
АКО СЕ ВДИГНЕ МНОГО ЦЕНАТА НА ГАЗТА
ПРОВИНЦИЯТА ПАК ТРЯБВА ДА СПОНСОРИРА
ТОПЛОТО НА
СОФИЙСКИЯ СВИНАРНИК С МИЛИАРДИ
07:43 07.09.2025
14 Анджо
07:46 07.09.2025
16 Аз съм веган
07:47 07.09.2025
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ДА СПРАТ ТОПЛАТА ВОДА В ХАМАМИТЕ НА ДЖАМИИТЕ:)
.....
ИМА ИЗХОД ! МИЛЕР ПЛАШИ !:)
07:51 07.09.2025
18 Боярйышник
С това изхвърляне буквално на пари за производство на бомби, от къде пари.
А сетих се сега банката им предлага 20% годишна лихва, защо ли?… Денги нету?Ким чин ун ще дава заем….ха ха ха
08:03 07.09.2025
19 Начо
08:03 07.09.2025
20 !!!
Да купуват!Успех!
08:09 07.09.2025
21 ЖЪЛТОПАВЕТНИЦИТЕ СА ОГИН
08:14 07.09.2025