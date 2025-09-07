Новини
Свят »
Русия »
ВСУ прехвърлили край Волчанск спецчасти, обучени от американски инструктори преди войната
  Тема: Украйна

ВСУ прехвърлили край Волчанск спецчасти, обучени от американски инструктори преди войната

7 Септември, 2025 07:31, обновена 7 Септември, 2025 07:40 1 082 31

  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • дронове

ПВО на Русия прехвана и унищожи 69 украински дрона над регионите на Руската федерация и Азовско море през нощта

ВСУ прехвърлили край Волчанск спецчасти, обучени от американски инструктори преди войната - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили са прехвърлили бойци от спецподразделение „Дозор“ от 10-ти граничен отряд на Одеса, обучени от американски инструктори, във Волчанското направление в Харковска област, предаде РИА Новости, позовавайки се на руските служби за сигурност.

„Потвърдено е прехвърлянето на спецподразделение „Дозор“ на украинската гранична служба, което е част от 10-ти граничен отряд на град Одеса, във Волчанското направление... Подразделение е било обучено от американски инструктори още преди началото на войната“, каза събеседникът на агенцията.
Той добави, че бившият държавен секретар на САЩ Антъни Блинкен лично се е срещнал с командира на отряда.

Още новини от Украйна

Началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили - командир на Обединената група войски, генерал от армията Валери Герасимов заяви на 30 август, че в Харковска област се провеждат военни операции за "подобряване на обстановката" във Волчанското и Липцовското направления, а град Купянск е почти напълно блокиран.

На 3 септември руското Министерство на отбраната публикува кадри, потвърждаващи контрола на руските войски над почти половината от територията на Купянск.

Купянск е ключов отбранителен център на украинските въоръжени сили в източната част на Харковска област. Това е най-голямото населено място в региона, разположено източно от Оскол. Превземането на града би позволило на руските войски да напреднат по-на запад и в бъдеще да обединят фронта с района във Волчанск.

Руските системи за противовъздушна отбрана унищожиха и прихванаха 69 украински безпилотни летателни апарата над регионите на Руската федерация и Азовско море през нощта.

От тях 21 дрона са свалени в Краснодарски край, 13 във Воронежка област, 10 в Белгородска област, 7 в Астраханска област, 6 във Волгоградска област, 3 в Ростовска област, 2 в Брянска област и по 1 над Курска област, Рязанска област и Република Крим. Освен това, четири безпилотни летателни апарата са унищожени над водите на Азовско море, съобщават от Министерството на отбраната.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БгТопИдиот🇧🇬

    19 2 Отговор
    Още тор за земите на Мецан !

    07:43 07.09.2025

  • 2 Българин

    20 3 Отговор
    Отпишете ги тези елитни граничари.
    Жалко за тях, но война е все пак

    07:44 07.09.2025

  • 3 Презвитер Козма

    5 25 Отговор
    От Киев за три дни стана, да Покровск за 4 години. Милиони орки наториха украинския чернозем за кефа на кремълския педофил.

    Коментиран от #7, #13

    07:45 07.09.2025

  • 4 Милиционер с токчета

    6 8 Отговор
    Много съм пр 0 зт

    07:45 07.09.2025

  • 5 пешо

    17 2 Отговор
    ДО ТРИ ДЕНА СА ДАЛИ ФИРА

    07:46 07.09.2025

  • 6 Българин друг

    12 1 Отговор
    След войната ще си взема имот в Украйна.
    Ще е изгодно и всичко ще е евтино.
    Какво ще правя с хилядите самотни украински само аз си знам :)

    Коментиран от #19

    07:46 07.09.2025

  • 7 Путин

    1 18 Отговор

    До коментар #3 от "Презвитер Козма":

    Западът пак ме излъга да си изтегля войските от Киев. Вярвам им понеже децата ни са на запад. Всички копейки ако можеха щяха да са на запад при децата ни.

    Коментиран от #24

    07:47 07.09.2025

  • 8 Мефистофел

    11 0 Отговор
    Тия на снимката граничари ли са или граничарКи?

    07:47 07.09.2025

  • 9 12345

    14 1 Отговор
    Не ми се вярва толкова време да са ги пазели далеч от фронта. По скоро са били разбити на пух и прах, а сега са ги попълнили и ги пускат пак в месомелачката.

    07:47 07.09.2025

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 1 Отговор
    А КРАЙ КРАСНОАРМЕЙСК ( ПОКРООВСК)
    ИЗБУХНАЛА ЕПИДЕМИЯ ОТ ЧУМА ПО ПРАСЕТАТА
    .......
    "ЧЕРНАТА СМЪРТ" ( КАКТО СА Я НАРИЧАЛИ ХИТЛЕРОФАШИСТИТЕ) - МОРСКАТА ПЕХОТА НА РФ
    ..... ЖЪНЕ С КОСИТЕ И
    СВЕТИ ЧУГУНИЙ 500 КГ ИМ ПОМАГА :))

    07:48 07.09.2025

  • 11 Исторически парк

    12 1 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    07:49 07.09.2025

  • 12 батСали

    7 1 Отговор
    И тях ще ги "уложи" Вова.
    Ще наторят нивите бързо.

    07:50 07.09.2025

  • 13 Тор има

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Презвитер Козма":

    е главата ти само на теб.

    07:54 07.09.2025

  • 14 ТИР

    7 0 Отговор
    А тези за какво са ги обучавали американците преди войната ,,,?
    сигурно за знаменосци на цветната революция,,,

    07:54 07.09.2025

  • 15 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    И НИКОЙ НЕ Е ОЦЕЛЯЛ! БРАВО НА БРАТУШКИТЕ

    07:55 07.09.2025

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    СВЕТИ ЧУГУНИЙ
    СВЯТОЙ ВСЕХ РУССКИХ
    ИЗБАВИ ИЗ ГРЕХОВ ВСЕХ ФАШИСТОВ
    И ПРЕНЕСИ СВЕТЛО И ТЕПЛО
    ВСЕЙ РАЙХ БАНДЕРОВСКИЙ !
    ВО ИМЯ ОТЦА, СИНА И СВЯТОГО ДУХА !
    АМИН !

    07:55 07.09.2025

  • 17 Тея части вече

    5 0 Отговор
    са при Бандера и Шухевич и папер им не се вижда даже.

    07:57 07.09.2025

  • 18 Бай той Толстой

    4 0 Отговор
    Руснаците ще им видят сметката с приоритет!

    07:59 07.09.2025

  • 19 Шегичка

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин друг":

    Като си купиш земя в укрия ,първо пусни една група нашенски индуси да преровят за безплатно желязо терена.Така ще ти разминират територията преди да я използваш. За втората част от нямерението си напълно на прав път. ;).

    08:02 07.09.2025

  • 20 Йеронимус БОШ

    3 0 Отговор
    Поредните мъртъвци !

    08:02 07.09.2025

  • 21 Дядо Мраз

    1 0 Отговор
    Интересното е , че тези които най-много искат и обичат войната , не ходят на фронта да се бият и да дават личен пример ! Защо ли ? Те УЖ имат вид на най-смелите , най-много се пъчат и тупат по гърдите пред камерите , ама явно ги е страх и пращат другите да мрат ! Така ли излиза ?
    Че то така никак не е честно. Пък излизат от "демократичния , справедлив и хуманен " свят ! Виж ти !

    08:07 07.09.2025

  • 22 Дедо ви...

    2 0 Отговор
    Що бе свършиха ли бандеровците при Волчанск, те и тез ще свършат?!?!?!?!

    08:07 07.09.2025

  • 23 ЧУВА СЕ

    1 0 Отговор
    Че по 100 000 хлопци на месец директорът. Не им се умирало за зеления наркоман.

    08:08 07.09.2025

  • 24 фотоУВЕЛИЧЕНИЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Путин":

    Щов Изтока отива на Запад , защо му е на Запада да ходи на Изток ! А кажи ми ? Виждам , че ги разбираш тез неща !

    08:09 07.09.2025

  • 25 Горещ Студ

    0 0 Отговор
    Не е хубаво да се умира. Толкова ли не го разбраха ?

    08:10 07.09.2025

  • 26 Гай Турий

    2 0 Отговор
    Снимката е подигравка, заслужаваща похвала. Последното възможно което киевския вермахт са могли да мобилизират за утилизация. Спецучастничките изглеждат да са били обучавани в Алабама от морски котараци с черна кожа. Лошото е, че от 60 км. от въздуха няма да ги различат като пускат по тях във Вълчата долина планиращи 1500 кг. бомби.

    08:10 07.09.2025

  • 27 Пантагрюел

    1 0 Отговор
    Обучените от ингилизите ги вкараха в Курска област.Лека им пр ъст . Азовците оредяват край Покровск.
    Обучените от задокеанците във Вълчанск ги чака същото.
    Елитните войски влизат в действие това е или за да осигурят победа или това е лебедова песен.Явно зеленият пак иска да се къпе край бреговете на Крим.Обаче времето край Крим през септември не е подходящо за къпане...Остава второто.

    08:11 07.09.2025

  • 28 Щом опряха и до

    2 0 Отговор
    елитните граничари, нещта не са розови.

    08:11 07.09.2025

  • 29 Жаба Кикерица

    2 0 Отговор
    Щом бат Бойко и Делян Шишо още не са се писали доброволци-командоси , значи войната не е стигнала критична точка !

    08:11 07.09.2025

  • 30 Това, че са били

    1 0 Отговор
    обучавани от американци, и че Блинкен лично се е срещал с командира им, не е никаква гаранция, че ще оцелеят в месомелачката! Жалко за младите хора, които ще бъдат пожертвани в една безмислена война, заради глупостта на един очевидно неадекватен човек, какъвто е киевския дрогаж и амбициите на също такива неадекватници - "лидери" на "тайфата на желаещите"... Друг въпрос е кой стои зад тях и кой подклажда огъня...

    08:12 07.09.2025

  • 31 Само Питам

    0 0 Отговор
    Винаги съм се питал кой помагаше на Виетнам , за да изгони и изрита нашественика САЩ ?
    Тогава не е имало международни санкции , замразяване на сметки , спиране от олимпиади , всенародна подкрепа финансова , материална и с оръжие за Виетнам.
    Как успяха да ги наритат тез американета ?

    08:15 07.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания