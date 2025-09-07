Украинските въоръжени сили са прехвърлили бойци от спецподразделение „Дозор“ от 10-ти граничен отряд на Одеса, обучени от американски инструктори, във Волчанското направление в Харковска област, предаде РИА Новости, позовавайки се на руските служби за сигурност.

„Потвърдено е прехвърлянето на спецподразделение „Дозор“ на украинската гранична служба, което е част от 10-ти граничен отряд на град Одеса, във Волчанското направление... Подразделение е било обучено от американски инструктори още преди началото на войната“, каза събеседникът на агенцията.

Той добави, че бившият държавен секретар на САЩ Антъни Блинкен лично се е срещнал с командира на отряда.

Началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили - командир на Обединената група войски, генерал от армията Валери Герасимов заяви на 30 август, че в Харковска област се провеждат военни операции за "подобряване на обстановката" във Волчанското и Липцовското направления, а град Купянск е почти напълно блокиран.

На 3 септември руското Министерство на отбраната публикува кадри, потвърждаващи контрола на руските войски над почти половината от територията на Купянск.

Купянск е ключов отбранителен център на украинските въоръжени сили в източната част на Харковска област. Това е най-голямото населено място в региона, разположено източно от Оскол. Превземането на града би позволило на руските войски да напреднат по-на запад и в бъдеще да обединят фронта с района във Волчанск.

Руските системи за противовъздушна отбрана унищожиха и прихванаха 69 украински безпилотни летателни апарата над регионите на Руската федерация и Азовско море през нощта.

От тях 21 дрона са свалени в Краснодарски край, 13 във Воронежка област, 10 в Белгородска област, 7 в Астраханска област, 6 във Волгоградска област, 3 в Ростовска област, 2 в Брянска област и по 1 над Курска област, Рязанска област и Република Крим. Освен това, четири безпилотни летателни апарата са унищожени над водите на Азовско море, съобщават от Министерството на отбраната.