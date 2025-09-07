ВСУ прехвърлили край Волчанск спецчасти, обучени от американски инструктори преди войната

Украинските въоръжени сили са прехвърлили бойци от спецподразделение „Дозор“ от 10-ти граничен отряд на Одеса, обучени от американски инструктори, във Волчанското направление в Харковска област, предаде РИА Новости, позовавайки се на руските служби за сигурност.
„Потвърдено е прехвърлянето на спецподразделение „Дозор“ на украинската гранична служба, което е част от 10-ти граничен отряд на град Одеса, във Волчанското направление... Подразделение е било обучено от американски инструктори още преди началото на войната“, каза събеседникът на агенцията.
Той добави, че бившият държавен секретар на САЩ Антъни Блинкен лично се е срещнал с командира на отряда.
Началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили - командир на Обединената група войски, генерал от армията Валери Герасимов заяви на 30 август, че в Харковска област се провеждат военни операции за "подобряване на обстановката" във Волчанското и Липцовското направления, а град Купянск е почти напълно блокиран.
На 3 септември руското Министерство на отбраната публикува кадри, потвърждаващи контрола на руските войски над почти половината от територията на Купянск.
Купянск е ключов отбранителен център на украинските въоръжени сили в източната част на Харковска област. Това е най-голямото населено място в региона, разположено източно от Оскол. Превземането на града би позволило на руските войски да напреднат по-на запад и в бъдеще да обединят фронта с района във Волчанск.
Руските системи за противовъздушна отбрана унищожиха и прихванаха 69 украински безпилотни летателни апарата над регионите на Руската федерация и Азовско море през нощта.
От тях 21 дрона са свалени в Краснодарски край, 13 във Воронежка област, 10 в Белгородска област, 7 в Астраханска област, 6 във Волгоградска област, 3 в Ростовска област, 2 в Брянска област и по 1 над Курска област, Рязанска област и Република Крим. Освен това, четири безпилотни летателни апарата са унищожени над водите на Азовско море, съобщават от Министерството на отбраната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БгТопИдиот🇧🇬
07:43 07.09.2025
2 Българин
Жалко за тях, но война е все пак
07:44 07.09.2025
3 Презвитер Козма
Коментиран от #7, #13
07:45 07.09.2025
4 Милиционер с токчета
07:45 07.09.2025
5 пешо
07:46 07.09.2025
6 Българин друг
Ще е изгодно и всичко ще е евтино.
Какво ще правя с хилядите самотни украински само аз си знам :)
Коментиран от #19
07:46 07.09.2025
7 Путин
До коментар #3 от "Презвитер Козма":Западът пак ме излъга да си изтегля войските от Киев. Вярвам им понеже децата ни са на запад. Всички копейки ако можеха щяха да са на запад при децата ни.
Коментиран от #24
07:47 07.09.2025
8 Мефистофел
07:47 07.09.2025
9 12345
07:47 07.09.2025
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИЗБУХНАЛА ЕПИДЕМИЯ ОТ ЧУМА ПО ПРАСЕТАТА
.......
"ЧЕРНАТА СМЪРТ" ( КАКТО СА Я НАРИЧАЛИ ХИТЛЕРОФАШИСТИТЕ) - МОРСКАТА ПЕХОТА НА РФ
..... ЖЪНЕ С КОСИТЕ И
СВЕТИ ЧУГУНИЙ 500 КГ ИМ ПОМАГА :))
07:48 07.09.2025
11 Исторически парк
07:49 07.09.2025
12 батСали
Ще наторят нивите бързо.
07:50 07.09.2025
13 Тор има
До коментар #3 от "Презвитер Козма":е главата ти само на теб.
07:54 07.09.2025
14 ТИР
сигурно за знаменосци на цветната революция,,,
07:54 07.09.2025
15 Боруна Лом
07:55 07.09.2025
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СВЯТОЙ ВСЕХ РУССКИХ
ИЗБАВИ ИЗ ГРЕХОВ ВСЕХ ФАШИСТОВ
И ПРЕНЕСИ СВЕТЛО И ТЕПЛО
ВСЕЙ РАЙХ БАНДЕРОВСКИЙ !
ВО ИМЯ ОТЦА, СИНА И СВЯТОГО ДУХА !
АМИН !
07:55 07.09.2025
17 Тея части вече
07:57 07.09.2025
18 Бай той Толстой
07:59 07.09.2025
19 Шегичка
До коментар #6 от "Българин друг":Като си купиш земя в укрия ,първо пусни една група нашенски индуси да преровят за безплатно желязо терена.Така ще ти разминират територията преди да я използваш. За втората част от нямерението си напълно на прав път. ;).
08:02 07.09.2025
20 Йеронимус БОШ
08:02 07.09.2025
21 Дядо Мраз
Че то така никак не е честно. Пък излизат от "демократичния , справедлив и хуманен " свят ! Виж ти !
08:07 07.09.2025
22 Дедо ви...
08:07 07.09.2025
23 ЧУВА СЕ
08:08 07.09.2025
24 фотоУВЕЛИЧЕНИЕ
До коментар #7 от "Путин":Щов Изтока отива на Запад , защо му е на Запада да ходи на Изток ! А кажи ми ? Виждам , че ги разбираш тез неща !
08:09 07.09.2025
25 Горещ Студ
08:10 07.09.2025
26 Гай Турий
08:10 07.09.2025
27 Пантагрюел
Обучените от задокеанците във Вълчанск ги чака същото.
Елитните войски влизат в действие това е или за да осигурят победа или това е лебедова песен.Явно зеленият пак иска да се къпе край бреговете на Крим.Обаче времето край Крим през септември не е подходящо за къпане...Остава второто.
08:11 07.09.2025
28 Щом опряха и до
08:11 07.09.2025
29 Жаба Кикерица
08:11 07.09.2025
30 Това, че са били
08:12 07.09.2025
31 Само Питам
Тогава не е имало международни санкции , замразяване на сметки , спиране от олимпиади , всенародна подкрепа финансова , материална и с оръжие за Виетнам.
Как успяха да ги наритат тез американета ?
08:15 07.09.2025