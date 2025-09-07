Владимир Зеленски твърди, че около 60% от оръжията, използвани от украинските войски, се произвеждат в Украйна. Това изявление той направи, обявявайки началото на строителството на оръжеен завод в Дания.
„Украйна вече е достигнала показателя: почти 60% от оръжията, които имаме, които нашите военни притежават, са украински оръжия“, каза Зеленски в обръщението си. Видеото беше публикувано в неговия Telegram канал.
На 4 юли украинският министър на стратегическите индустрии Герман Сметанин съобщи, че украински военно-промишлени компании ще открият производство на оръжие в Дания. По-рано украинският министър на отбраната Рустем Умеров съобщи, че Киев и Копенхаген са подписали споразумение за намерения, което проправя пътя за съвместно производство на украинско оръжие в Дания.
На 21 юни Зеленски заяви, че Украйна възнамерява да открие производствени линии за оръжие в редица европейски страни. Украинският телевизионен канал „Громадско“ уточни, че това се отнася за Дания, Норвегия, Германия, Великобритания и Литва.
Съветникът на Зеленски по стратегическите въпроси Александър Камишин заяви в началото на юли, че се очаква първата партида оръжия за Украйна да бъде произведена в завод в Дания догодина. Русия смята, че доставките на оръжие за Украйна възпрепятстват уреждането, пряко въвличат страните от НАТО в конфликта и „играят с огъня“. Руският външен министър Сергей Лавров отбеляза, че всеки товар, съдържащ оръжия за Украйна, ще бъде легитимна цел за Русия. Кремъл заяви, че зареждането на Украйна с оръжия от Запада не допринася за преговорите и ще има отрицателен ефект.
