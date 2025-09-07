Новини
Зеленски: Произвеждаме 60% от оръжията за въоръжените си сили

7 Септември, 2025 09:06

В събота Зеленски обяви началото на строителството на оръжеен завод в Дания, който ще произвежда компоненти за ракети и дронове

Зеленски: Произвеждаме 60% от оръжията за въоръжените си сили - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Владимир Зеленски твърди, че около 60% от оръжията, използвани от украинските войски, се произвеждат в Украйна. Това изявление той направи, обявявайки началото на строителството на оръжеен завод в Дания.

„Украйна вече е достигнала показателя: почти 60% от оръжията, които имаме, които нашите военни притежават, са украински оръжия“, каза Зеленски в обръщението си. Видеото беше публикувано в неговия Telegram канал.

На 4 юли украинският министър на стратегическите индустрии Герман Сметанин съобщи, че украински военно-промишлени компании ще открият производство на оръжие в Дания. По-рано украинският министър на отбраната Рустем Умеров съобщи, че Киев и Копенхаген са подписали споразумение за намерения, което проправя пътя за съвместно производство на украинско оръжие в Дания.

На 21 юни Зеленски заяви, че Украйна възнамерява да открие производствени линии за оръжие в редица европейски страни. Украинският телевизионен канал „Громадско“ уточни, че това се отнася за Дания, Норвегия, Германия, Великобритания и Литва.

Съветникът на Зеленски по стратегическите въпроси Александър Камишин заяви в началото на юли, че се очаква първата партида оръжия за Украйна да бъде произведена в завод в Дания догодина. Русия смята, че доставките на оръжие за Украйна възпрепятстват уреждането, пряко въвличат страните от НАТО в конфликта и „играят с огъня“. Руският външен министър Сергей Лавров отбеляза, че всеки товар, съдържащ оръжия за Украйна, ще бъде легитимна цел за Русия. Кремъл заяви, че зареждането на Украйна с оръжия от Запада не допринася за преговорите и ще има отрицателен ефект.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 23 гласа.
  • 1 Много лъжат

    42 5 Отговор
    Укрите

    Коментиран от #21

    09:08 07.09.2025

  • 2 Зеленски тук, Зеленски там

    37 5 Отговор
    Моля, сменете хероя, доста е изтъркан. Щом дори Тръмп го гони.

    Коментиран от #12

    09:09 07.09.2025

  • 3 Само така, напред Украйна

    5 34 Отговор
    Доста значимо число, смело! Ще победите руската фашистка армия! Смело!

    Коментиран от #29

    09:12 07.09.2025

  • 4 Вие от този сайт

    33 3 Отговор
    не ми информирате за нещо позитивно в рамките на почивни празнични дни а не облъчвате с тази Украйна. Писна ни да ни занимавате с този полуразложен труп.
    Трябва да го оставите да почива в мир.

    Коментиран от #9

    09:12 07.09.2025

  • 5 Пич

    29 1 Отговор
    Бегай бе !!! Вие барут немате !!! Щом цялото НАТО на нас чака...

    09:13 07.09.2025

  • 6 Вашето Мнение

    26 1 Отговор
    Е ние българите ви даваме другите 30, що ревеш постоянно на рамото на тръмпи, мерци и микрончо?

    09:13 07.09.2025

  • 7 Сесесере

    8 18 Отговор
    Утилизацията на орки върви по план!

    Коментиран от #62

    09:13 07.09.2025

  • 8 Георги

    27 1 Отговор
    браво бе, 60% в Украйна и 33% (според урсулата) у нас! Тогава какъв е тоя вой когато сащ спират доставките?

    Коментиран от #18

    09:17 07.09.2025

  • 9 Какво да се направи

    3 27 Отговор

    До коментар #4 от "Вие от този сайт":

    Московските псета и най-голямото фашистки псе Путин не спират войната и не искат да напуснат доброволно окупираните украински и кримски земи. Трябва да бъдат изгонени като псета.

    Коментиран от #15, #22, #45

    09:18 07.09.2025

  • 10 Дядо Гъдьо

    21 1 Отговор
    Какъв весел предрусал младеж. Готов е за "игри без граници".

    09:18 07.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Абе

    6 16 Отговор
    В Украйна има около 200 000 българи. В Русия има под 12 000 останали и намаляват. Мисля че трябва да се подкрепят българите в Украйна, защото те за под опасност да бъдат завладени от руския ботуш и съдбата им ще последва тази на българите в Русия. Претопени и заличени. Или значително намалени до невъзможност да оказват някакво влияние в процесите на руската федерация. И да имат собствено българско развитие, като народ.

    Коментиран от #23, #36

    09:22 07.09.2025

  • 14 БРАВО

    10 1 Отговор
    Ама защо в Дания, да не би бандеристан да не е сигурно място, дапне би да няма ПВО, няма желаещи да работят ли, или просто ви е страх че и то ще стане руска собственост?

    09:22 07.09.2025

  • 15 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Какво да се направи":

    ДАН СИ СА УБЪРКАЛ
    ДАН СА ПСЕТАТА ПОКРАЙ СУДЖА
    ЩОТ ЧУВАМ ЧЕ БИЛИ ПРЕЯЛИ
    ТРЯБВА НАЛИ
    АМИ ИДИ И ВИЖ

    09:22 07.09.2025

  • 16 гост

    14 0 Отговор
    Вижте му лицето, торбичките под очите, бръчките, присвития поглед! Освен белото, шубето е голям страх, а и кой ли ще му харчи парите?

    Коментиран от #40

    09:22 07.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пич

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Георги":

    Ако това е вярно , излиза че САЩ за 7% от доставките вземат 100% от парите !!! А да видиш ти , Урсулиански балъци !!!

    09:24 07.09.2025

  • 19 Коста

    14 2 Отговор
    Този Зеленчук в кви лай..на вкара страната си.. Затри милион мъже. Съдбата му е предрешена. Не може да сключи примирие. Русия иска територии. Териториите са загубени с цената на изключително много жертви. Ако отстъпи територии ще го претрепят заради дадените жертви. Изходът му е да иска пари, да произвежда оръжия дори, да прати и последният украинец на смърт. И да се самоубие или да избяга в САЩ в някое затънтено място, ЦРУ да го скрият със семейството му.

    Коментиран от #52

    09:24 07.09.2025

  • 20 Подкрепяш Путин=убиваш руснак

    5 15 Отговор
    Всяка подкрепа за фашизоидния психопат Путин води до смърт. Поведението му, вида му на тиранин злодий са толкова очевидни, че трябва да си мнооого заблуден и крайно инфантилизиран, за да не го забелязваш

    Коментиран от #26, #65

    09:24 07.09.2025

  • 21 Напротив

    4 15 Отговор

    До коментар #1 от "Много лъжат":

    Украинската армия става една от най-боеспособните армии в света. Скоро руснаците ще бъдат прогонени от украинските земи.

    Коментиран от #34, #64

    09:24 07.09.2025

  • 22 моля-моля

    13 2 Отговор

    До коментар #9 от "Какво да се направи":

    Нищо не са окупирали руснаците, само си взимат какното им трябва, "усвояват" го щото си е било тяхно до преди 35г и им трябва. Също както ционистите си усвояват палестинска земя щото била тяхна за малко преди 2000г. Ако нещо не ти харесва, подай оплакване в най-близката арменска църква!

    09:25 07.09.2025

  • 23 ТРЯБВА ДА СЕ ПОДКРЕПЯТ

    1 9 Отговор

    До коментар #13 от "Абе":

    ЧУВАМ ЧЕ ВОЛЖСКИТЕ БЪЛГАРИ СА СЕ ЗАЕЛИ С ТАЯ ЗАДАЧА В РАМКИТЕ НА СВО

    09:25 07.09.2025

  • 24 Бог да пази Украйна

    3 11 Отговор
    С животите си Украйна отстоява демокрацията. Победата й е неизбежна

    Коментиран от #30, #33

    09:26 07.09.2025

  • 25 Наркоса

    11 2 Отговор
    лъже та и притуря! Украйна е тотално фалирала и ако запада не им помага ще умрат от глад ни видиш ли произвеждал оръжия...

    09:27 07.09.2025

  • 26 АМИ НАЛИ ТОВА ТЪРСЕХТЕ

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "Подкрепяш Путин=убиваш руснак":

    НАЛИ ЗА ТОВА РОВЕХТЕ 30 ГОДИНИ
    И ИЗХАРЧИХТЕ МИЛИАРДИ
    А СЕГА КО
    КАТО ДОДЕ ВРЕМЕ ДА СНАСЯТЕ КВИЧИТЕ
    АЙДЕ У КАНАЛА

    Коментиран от #35

    09:28 07.09.2025

  • 27 Да,бе

    10 2 Отговор
    Само парковете за вечен отдих си ги правят сами на 100%...

    09:29 07.09.2025

  • 28 ЛЪЖЕЦ

    9 2 Отговор
    Такъв завод не се строи за половин година и без пари. Ако е за памперси може. Те със сигурност са най-оборотния артикул за фалирала Европа.

    09:30 07.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 СЕКРЕТАРКАТА НА БОГ

    8 1 Отговор

    До коментар #24 от "Бог да пази Украйна":

    ЩЕ МУ ПРЕДАМ
    АКО ВХОДИРАТЕ МОЛБА ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ВХОДЯЩ НОМЕР
    МОЖЕ И ПО ВОДОПРОВОДА

    09:30 07.09.2025

  • 31 Пацифист

    9 2 Отговор
    И това какво нас нормалните анти-военно настроени хора трябва да ни интересува??!

    09:31 07.09.2025

  • 32 Всяка БГкопейка убива руснак след руснак

    5 9 Отговор
    Най-големите убийци на братския руски народ са копейките. Всяка копейка ежедневно убива руснаци, кланяйки се в краката на еден очевиден престъпник Путин.
    Как спите копейки? Къде ви е съвеста?
    Бог вижда,помнете!!!

    Коментиран от #37

    09:32 07.09.2025

  • 33 Обективни истини

    8 3 Отговор

    До коментар #24 от "Бог да пази Украйна":

    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж

    Коментиран от #38

    09:33 07.09.2025

  • 34 Я ПАК?

    12 3 Отговор

    До коментар #21 от "Напротив":

    Украинска армия? Вече няма мъже за армия. Освен , ако такива като теб не се подредят н няколко хилядния им башибозук.

    09:34 07.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Николай

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Абе":

    Нима ще станат роби, като бъдат "завладяни" нали пак ще са живи и ще си работят и живеят, е няма да са усраинци, ами руснаци всичко останало не се променя, а може и за добре да е.

    Коментиран от #44

    09:35 07.09.2025

  • 37 Цъкайте минуси

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Всяка БГкопейка убива руснак след руснак":

    ТОЙ вижда! Цъкайте!

    Коментиран от #47

    09:35 07.09.2025

  • 38 А ти що де укриваш в Европа

    2 6 Отговор

    До коментар #33 от "Обективни истини":

    След като Путин те повика най- официално

    09:37 07.09.2025

  • 39 Мисирки и пуяци

    6 0 Отговор
    Оправете си заглавието.

    09:38 07.09.2025

  • 40 Хахахах

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Кака не се усети че обиди работещите и трудещите се хора, които се мъчат да се преборят с трудното ежедневие. Което вие мръсните хотелиери олигарси ни причинявате. Не се усети? Защото сте дебили, богаташи закърмени с корупция и диващина, и простащина. Които благодарение на грабежи хубаво си спинкат в палатите, мезонетите, както вожда ви Путин. Тихо, че някой да не ви наруши тишината в царската ви спалня. Не се усети?

    09:41 07.09.2025

  • 41 Досега БГкопейките

    5 4 Отговор
    С подкрепата си на Путин избиха над 1 000 000 руснаци и така си сложиха на съвеста и на кармата си тежък грях, който ще изплащат те и поколенията им

    09:42 07.09.2025

  • 42 Отреазвяващ

    3 0 Отговор
    От понеделник-100%.Няма шега,от понеделник.

    09:44 07.09.2025

  • 43 ТОШЕЕЕВ

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Тошев":

    ТОШЕЕЕВ МЕНЕ НЕ МЕ МИСЛИ ТОШЕВ
    ПАЗИ СИ МАЛКОТО МОЗЪЧНИ КЛЕТКИ ДАН ГИ ТРЕСНЕ ИНСУЛАТ ОТ ЗЛОБА И БЕЗСИЛИЕ
    АЙДЕ И ПУСНИ ВОДАТА МИЛИШИ

    Коментиран от #56

    09:44 07.09.2025

  • 44 Колко сте гнусни

    3 5 Отговор

    До коментар #36 от "Николай":

    Нямало да са украинци, но руснаци. Такива нещо като руснаци няма. Няма и да има. Те са си българи. Но лошото че където и да идете влачите със себе си русизма. И се опитвате да променяте и да завладявате останалите държави. Затова българските служби трябва да в имават с руското население в България и да го претопи! Както прави Русия. Украйна много добре усеща русизма какво е като идеология и предприе мерки за възбраната му. Това трябва да се случи и д руги държави, особено в България и Македония. И като цяло на балканите.

    Коментиран от #48, #49

    09:45 07.09.2025

  • 45 Отреазвяващ

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Какво да се направи":

    Окупиран е на таз дето те завива з...Ка.

    09:45 07.09.2025

  • 46 Кит

    4 0 Отговор
    Веднага повярвахме, особено на фона на стотиците милиарди външна военна помощ 😂😂😂

    Коментиран от #60

    09:46 07.09.2025

  • 47 СЕКРЕТАРКАТА НА БОГ

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Цъкайте минуси":

    ШЕФА ИМА ЧАС ПРИ ОФТАЛМОЛОГ

    09:46 07.09.2025

  • 48 АКО ША ВРЪЩАШ

    5 1 Отговор

    До коментар #44 от "Колко сте гнусни":

    НЕКА НЕ Е В АСАНСЬОРА НА ХОТЕЛА ДЕТО СИ НАСТАНЕН ЗА НАША СМЕТКА

    Коментиран от #58

    09:49 07.09.2025

  • 49 Обаче

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Колко сте гнусни":

    Как това да стане, когато българските служби са наводнени с децата на мафията, обвързана по икономически или кръвни връзки със същия русизъм.

    09:49 07.09.2025

  • 50 минувач

    4 1 Отговор
    Зеля пак е предозирал с белото . Какъв завод , какви пет лева ? Ходи да проси по целия Свят , накрая се оказва , че те си произвеждали сами оръжията ....Е , няма такъв клоун наистина !

    Коментиран от #54

    09:51 07.09.2025

  • 51 Цяла Украйна гори

    5 0 Отговор
    700 дрона и 100 пакети направиха 8авади,мостове,инфраструктура на сол

    09:51 07.09.2025

  • 52 По точно

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Коста":

    Зеленски - ликвидаторът на терористична Русия!

    Коментиран от #57

    09:53 07.09.2025

  • 53 Тома

    3 0 Отговор
    Вярваме ти зельо защото урсула каза колко оръжие ти праща само България

    09:53 07.09.2025

  • 54 А ти с бирата

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "минувач":

    Намали шкембето

    09:53 07.09.2025

  • 55 София

    4 0 Отговор
    Ха Наркомана и заводи имал то всичко е разрушено

    09:54 07.09.2025

  • 56 Гомнев

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "ТОШЕЕЕВ":

    Слушам и изпълнявам!
    НачалникоГовнояд

    09:55 07.09.2025

  • 57 Ха ХаХа

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "По точно":

    ? % от Русия превзе и ликвидира наркомана?

    09:56 07.09.2025

  • 58 Твоята сметка ще я плащаш в ада

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "АКО ША ВРЪЩАШ":

    В котела за копейки и лакеи на престъпници

    09:57 07.09.2025

  • 59 Мишел

    4 1 Отговор
    Произвеждат 60% от оръжията за въоръжените си сили, НатО им доставя останалите 80 90%, от тях България 80% от снарядите. Майтапчия.
    Никакви сериозни оръжия не произвеждат, внасят, трият надписите, пребоядисват и нанасят украински надписи. Опитаха да сглобяват Сапсан от части на Таурус, внос от Германия, но ракети и дронове на руснаците унищожиха четирите завода и складовете. Опитаха да сглобяват Дълъг Нептун от части на Сторм Шадоу, руснаците удариха и ликвидираха производствените предприятия и складовете.
    Руското разузнаване в Украйна разкрива всяко оръжейно производство в момента на създаването му.

    09:57 07.09.2025

  • 60 Карго 200

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Кит":

    Еми,че то е абсолютно беспредметно вярваме или не вярваме,искаме или не искаме...
    И аз не вярвам,че Медведев е спрял алкохола,но от както Тръмп го нарече провален президент и да внимава какво говори Медведев спря да си прави словесни полюции с атома"орешника",а ве дума не обесва.

    09:58 07.09.2025

  • 61 Произвеждате

    1 0 Отговор
    Друг път. Освен ветилатори за баня надали друго можете да произведете. Всичко ви се дава наготово. Най вероятно само сглобявате. И внесете ли го в украйна то бива унищожавано.

    10:00 07.09.2025

  • 62 Мутра

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сесесере":

    Как зная кои са орките.

    10:04 07.09.2025

  • 63 Една тлъсти цел е ликвидирана снощи

    0 0 Отговор
    Заводът за приспособление на западната електроника към украинскато оръжие в Мукачево.
    С поточни линии за платки и пр.електроника.
    Заводът е ликвидиран из основи.
    Украинските медии коментират това като огромен удар върху ВСУ

    10:05 07.09.2025

  • 64 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Напротив":

    Ще стане. Вече 2 украински армии са в новите военни гробища на Украйна, третата наполовина. На тях се надяваш да обърнат войната?

    10:06 07.09.2025

  • 65 Простотията

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Подкрепяш Путин=убиваш руснак":

    Е нелечима. Айде бегай на фронта при укрите.

    10:06 07.09.2025

  • 66 Древен

    0 0 Отговор
    Тъй тъй...
    Колко време още ще укряка ОокрайНа...
    Че да пуснат тоя завод тепърва да поизвежда...
    А 60% от 0 са си пак 0....

    10:07 07.09.2025

Новини по държави:
