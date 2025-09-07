Много украинци смятат Москва за сигурно убежище

Много украински граждани смятат Москва за безопасна за себе си, затова напускат там, страхувайки се от преследване от киевския режим, каза Артьом Дмитрук, член на Върховната рада, който напусна Украйна.

„Сред хората, които напуснаха Украйна – някои преди 24 февруари 2022 г., някои след това – има различни истории. Това са такива, които са участвали в политическия живот на страната, и такива, които никога не са имали нищо общо с него. Публични и непублични. Такива, които просто не са искали да бъдат жертва на режима... Днес знам за много случаи, когато хората умишлено не са чакали „интересни“ сценарии за себе си – убийство, отвличане, затвор – и са се преместили в Москва. Днес мнозина вярват, че Москва е място, където е безопасно“, се казва в съобщение, публикувано в Telegram канала на Дмитрук.

През септември над 16 000 украински граждани са преминали руската граница през 2025 г.