Много украинци смятат Москва за сигурно убежище
  Тема: Украйна

Много украинци смятат Москва за сигурно убежище

7 Септември, 2025 11:43 571 23

Над 16 000 украински граждани са преминали руската граница през 2025 година

Много украинци смятат Москва за сигурно убежище - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Много украински граждани смятат Москва за безопасна за себе си, затова напускат там, страхувайки се от преследване от киевския режим, каза Артьом Дмитрук, член на Върховната рада, който напусна Украйна.

„Сред хората, които напуснаха Украйна – някои преди 24 февруари 2022 г., някои след това – има различни истории. Това са такива, които са участвали в политическия живот на страната, и такива, които никога не са имали нищо общо с него. Публични и непублични. Такива, които просто не са искали да бъдат жертва на режима... Днес знам за много случаи, когато хората умишлено не са чакали „интересни“ сценарии за себе си – убийство, отвличане, затвор – и са се преместили в Москва. Днес мнозина вярват, че Москва е място, където е безопасно“, се казва в съобщение, публикувано в Telegram канала на Дмитрук.

През септември над 16 000 украински граждани са преминали руската граница през 2025 г.


Украйна
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 11 Отговор
    то и много копеи уж така смятат , ама не ходят там

    Коментиран от #13

    11:48 07.09.2025

  • 2 Браво, има напредък !

    13 1 Отговор
    Това с "киевския режим " ми хареса.
    Утре ще допълните и "фашисткия...." 😉

    11:49 07.09.2025

  • 3 само 18 х?

    8 0 Отговор
    В рамките на съюза Укр беше 45 млн. При нейната независимост 40 млн. Преди войната работеха в ЕвропаУКт 5 млн. След началто на войната 7 млн избягаха на Запад, 7 млн се спасиха в Русия. Убити и раненеи 2 млн. Сега е 19 млн.

    Коментиран от #16, #19

    11:50 07.09.2025

  • 4 Така е

    3 7 Отговор
    Безопасна е, ако пълзиш по земята и не надигаш глава. Да опитат нещо срещу местните олигархични и феодални кръгове. Пътят към отвъдното им е осигурен. Ако се възпротивят срещу руския свят на съществуване. Царските хора царски докато свят светува, мужиците роби докато свят светува. И никой няма право да променя това положение. С това описах и олигархичните кръгове около БСП ГЕРБ ДПС.

    11:51 07.09.2025

  • 5 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Колкото има Северна Македония толкова и Украйна

    11:52 07.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    3 0 Отговор
    И правилно ! На запад могат да ги мобилизират в даден момент !!!

    11:53 07.09.2025

  • 8 Наблюдател

    5 0 Отговор
    Много украинци смятат българското черноморие и Банско за сигурно убежище.
    Много от бандеровци смятат гробищните паркове за сигурно убежище.

    11:53 07.09.2025

  • 9 Неее

    4 0 Отговор
    Повече са.

    Коментиран от #23

    11:53 07.09.2025

  • 10 стоян георгиев

    0 5 Отговор
    Преди войната в украйна живееха над осем милиона руснака както о поне още толкова със смесен произход.съвсею нормално е да има бягащи към русия.нека обаче се види колко избягаха от източна украйна към свободната част на украйна или към европа .

    11:54 07.09.2025

  • 11 Цвете

    2 3 Отговор
    Ало ооооо ооооо модераторите, знаете ли си правата???? Аз моите да. 😠😠😠🙈🙉🙊

    11:55 07.09.2025

  • 12 Дмитрук

    4 1 Отговор
    Значи извършваш предателство срещу държавата си. Даже получаваш парично възнаграждение. Обаче "режимът" ти бил виновен и бягаш, защото не си се чувствал сигурен.

    Как ли е в Москва? Дали в Москва обичат такива хора?

    11:55 07.09.2025

  • 13 Мдаа

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Котак ще те одера с мерак...
    ...и ще си ушия калпак...
    Като му туря "Z" за знак!
    ...Меги от Тервел

    11:56 07.09.2025

  • 14 Алексей Навалний

    4 0 Отговор
    Мястото на Аркадий Дмитрук е при Алексей Навалний. Сигурно гледа онзи пъпеш, цар на ДНР, който държи всички фабрики за бутилиране на вода - и си мислш, че ще бъде като него. По-скоро го очаква саморазстрел като другия укро-пъпеш адвоката.

    11:57 07.09.2025

  • 15 Цвете

    1 4 Отговор
    Прави ли ви впечатление, че сайта " ФАКТИ " НЕПРЕКЪСНАТО ТРИЯТ МНЕНИЕТО НА МНОГО ХОРА???? ДА НЕ СЕ Е ПРИСЪЕДИНИЛА КЪМ РУСКАТА ПРОПАГАНДА????

    11:57 07.09.2025

  • 16 Макгрегър

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "само 18 х?":

    "Над 18 милиона цивилни граждани са напуснали страната в посока Западна Европа и Русия, без изгледи да се върнат. 8 млн. от тях са в Западна Европа и 6 млн. са емигрирали в старите територии на Русия. Други 5 млн. от новоприсъединените територии Донбас, Запорожие и Херсон вече са граждани на Русия. Над 1 500 000 украински вйници са загинали.“
    Заяви Макгрегър

    11:57 07.09.2025

  • 17 Обективни истини

    4 1 Отговор
    Когато един украинец поумнее, той става руснак.
    Лев Големеев

    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж

    11:58 07.09.2025

  • 18 Цвете

    1 2 Отговор
    Прави ли ви впечатление, че сайта " ФАКТИ " НЕПРЕКЪСНАТО ТРИЯТ МНЕНИЕТО НА МНОГО ХОРА???? ДА НЕ СЕ Е ПРИСЪЕДИНИЛА КЪМ РУСКАТА ПРОПАГАНДА????

    Коментиран от #21

    11:58 07.09.2025

  • 19 Знаещ

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "само 18 х?":

    При Царъ Русия беше 180 милиона, след един социализъм, след Сталин и най-вече след Путин вече е 135 милиона, а има руски демографи, които разкриват, че реалното население на Русия е някъде към 90 милиона, а Кремъл сериозно фалшифицира статистиките.

    11:58 07.09.2025

  • 20 Цвете

    1 1 Отговор
    Ало ооооо ооооо модераторите, знаете ли си правата???? Аз моите да. 😠😠😠🙈🙉🙊

    11:59 07.09.2025

  • 21 Мисирче

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Цвете":

    Руски, сайт, сер!

    11:59 07.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Неее":

    И аз си мисля, че в Европа са повече. То е нормално, хората бягат от война.

    12:00 07.09.2025

Новини по държави:
