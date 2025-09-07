Много украинци смятат Москва за сигурно убежище

Много украински граждани смятат Москва за безопасна за себе си, затова напускат там, страхувайки се от преследване от киевския режим, каза Артьом Дмитрук, член на Върховната рада, който напусна Украйна.
„Сред хората, които напуснаха Украйна – някои преди 24 февруари 2022 г., някои след това – има различни истории. Това са такива, които са участвали в политическия живот на страната, и такива, които никога не са имали нищо общо с него. Публични и непублични. Такива, които просто не са искали да бъдат жертва на режима... Днес знам за много случаи, когато хората умишлено не са чакали „интересни“ сценарии за себе си – убийство, отвличане, затвор – и са се преместили в Москва. Днес мнозина вярват, че Москва е място, където е безопасно“, се казва в съобщение, публикувано в Telegram канала на Дмитрук.
През септември над 16 000 украински граждани са преминали руската граница през 2025 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #13
11:48 07.09.2025
2 Браво, има напредък !
Утре ще допълните и "фашисткия...." 😉
11:49 07.09.2025
3 само 18 х?
Коментиран от #16, #19
11:50 07.09.2025
4 Така е
11:51 07.09.2025
5 Последния Софиянец
11:52 07.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пич
11:53 07.09.2025
8 Наблюдател
Много от бандеровци смятат гробищните паркове за сигурно убежище.
11:53 07.09.2025
9 Неее
Коментиран от #23
11:53 07.09.2025
10 стоян георгиев
11:54 07.09.2025
11 Цвете
11:55 07.09.2025
12 Дмитрук
Как ли е в Москва? Дали в Москва обичат такива хора?
11:55 07.09.2025
13 Мдаа
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Котак ще те одера с мерак...
...и ще си ушия калпак...
Като му туря "Z" за знак!
...Меги от Тервел
11:56 07.09.2025
14 Алексей Навалний
11:57 07.09.2025
15 Цвете
11:57 07.09.2025
16 Макгрегър
До коментар #3 от "само 18 х?":"Над 18 милиона цивилни граждани са напуснали страната в посока Западна Европа и Русия, без изгледи да се върнат. 8 млн. от тях са в Западна Европа и 6 млн. са емигрирали в старите територии на Русия. Други 5 млн. от новоприсъединените територии Донбас, Запорожие и Херсон вече са граждани на Русия. Над 1 500 000 украински вйници са загинали.“
Заяви Макгрегър
11:57 07.09.2025
17 Обективни истини
Лев Големеев
Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж
11:58 07.09.2025
18 Цвете
Коментиран от #21
11:58 07.09.2025
19 Знаещ
До коментар #3 от "само 18 х?":При Царъ Русия беше 180 милиона, след един социализъм, след Сталин и най-вече след Путин вече е 135 милиона, а има руски демографи, които разкриват, че реалното население на Русия е някъде към 90 милиона, а Кремъл сериозно фалшифицира статистиките.
11:58 07.09.2025
20 Цвете
11:59 07.09.2025
21 Мисирче
До коментар #18 от "Цвете":Руски, сайт, сер!
11:59 07.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Гост
До коментар #9 от "Неее":И аз си мисля, че в Европа са повече. То е нормално, хората бягат от война.
12:00 07.09.2025