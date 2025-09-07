Над 60% от германците са недоволни от работата на Мерц

Над 60% от германските жители са недоволни от работата на правителството, състоящо се от блока на ХДС/ХСС и СДПГ под ръководството на канцлера Фридрих Мерц (ХДС). Това се вижда от резултатите от проучване, проведено от социологическия институт INSA по поръчка на вестник Bild am Sonntag.
Според неговите данни 62% от анкетираните са заявили, че са недоволни от работата на управляващата коалиция. Само 27% от анкетираните са заявили, че са доволни от работата на кабинета. Това означава, че нивото на подкрепа за правителството се е запазило на критично ниво от няколко седмици. От юни делът на тези, които не вярват на коалицията, е нараснал с почти 20 процентни пункта (п.п.), докато удовлетворението е спаднало с 10 процентни пункта.
В същото време 59% от германците са недоволни от действията на самия канцлер. Само 29% са доволни от работата му. В същото време броят на тези, които не са отговорили едновременно и на двата въпроса, е намалял от около 20 до малко над 10% - много нерешителни хора очевидно са гласували против правителството, посочва вестникът. Фактът, че недоволството остава на толкова високо ниво, предполага, че германското правителство все още не е намерило начин да си върне доверието на населението, пише Bild am Sonntag.
Проучването е проведено от 4 до 5 септември. В него са участвали 1003 души.
На 6 май германският парламент избра Мерц за канцлер на втория тур на гласуване. В историята на Германия никога не е имало прецедент кандидат от печелившата партия да се провали на вота след избори и успешни коалиционни преговори.
На 23 февруари в Германия се проведоха предсрочни избори за Бундестаг, след като управляващата коалиция „Светофар“ се разпадна миналия ноември поради разногласия относно бюджетната и финансовата политика, включително по-нататъшната помощ за Киев. Блокът ХДС/ХСС спечели вота, като получи 28,5% от гласовете. За първи път в историята си „Алтернатива за Германия“ зае второ място с 20,8%. Социалдемократическата партия се класира на трето място с 16,4% от гласовете. Следват „Зелените“ и „Лявата партия“, за които гласуваха съответно 11,6% и 8,8% от избирателите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #4, #9, #20, #24
14:10 07.09.2025
2 СоциалЛанд /Германия/
Бившата Германия.
14:10 07.09.2025
3 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
ВСЕ ПАК ПОД 30% ЕДЕО....ТИ ЗА ЕДНА НАЦИЯ ЧИИТО МОЗЪЦИ СА ПРОМИВАНИ ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ Е ДОБРЕ
АБЕ У НАС КОЛКО СА ДОВОЛНИТЕ ОТ МИНИСТЪРПРЕДСЕДАТЕЛЯ
МАЙ НИКОЙ НЕ СМЕЕ ДА ПИТА
14:11 07.09.2025
4 ДЕ ДА ЗНАМ
До коментар #1 от "си дзън":ГЛЕДАМ ЧЕ ГОРЕШЕ НЕЩО В ЦЕНТЪРА НА КИЕВ
АМА БАШ В ЦЕНТЪРА
А РАДАТА ЩЯЛА ДА ЗАСЕДАВА В БУНКЕР
14:13 07.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Злобното Джуджи
В московското метро на вагон се пада по един руснак на 50 рачаболизади. Добро пожаловать в Руский Мир 😄👎
14:17 07.09.2025
8 мерци от германците се не бой
14:17 07.09.2025
9 Знаеш ли
До коментар #1 от "си дзън":Каква е разликата между ФРГ и ГДР ?
Unterschied zwischen DDR BRD ?
In DDR wussten 87%, dass sie verarscht werden.
In BRD merken 87% immer noch nichts !
В ГДР 87% са знаели че са прецакани,.
Във ФРГ 87% все още не са го знаели 😁
14:17 07.09.2025
10 Ъгъл ъхъ
Коментиран от #15
14:19 07.09.2025
11 Луганск
И така, нека обобщим модерността. Само глупаците все още не са разбрали, че Западът и англосаксонският свят са мъртви!
Няколко века грабежи, убийства, донесли на Запада въображаемо благополучие, приключиха!
Европа, родината на робството, нацизма, фашизма, англосаксонския капитализъм, концентрационните лагери, геноцида, всички световни войни, умря!! Такива бивши страни като Франция, Англия, Германия, САЩ и други със сигурност няма да оцелеят!
На мястото на бивша Европа и САЩ ще бъде обичайното и обичайно състояние на тези места - хаос, разруха, неграмотност, мръсотия, студ, глад, епидемии, бандитизъм и изчезване! Тези територии и останалото население ще се считат за отстъпващо, третокласно място на планетата Земя.
Центърът на развитие, прогрес, равенство и справедливост на цялото човечество вече се е преместил в Русия и страните от големия свободен свят (Индия, Китай и др.)
Добрата новина за България е, че тя ще се превърне в регион на Руската федерация и ще започне своето възраждане.
Свидетели сме на разрушаването на цяла епоха!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ!
Коментиран от #14
14:21 07.09.2025
12 Ний ша Ва упрайм
14:23 07.09.2025
13 Механик
14:24 07.09.2025
14 Донецк
До коментар #11 от "Луганск":Ахахаха, велика Русия – държава, в която тоалетните още са на двора, а войниците бягат с прахосмукачки от фронта! 😂 Европа „умряла“? Странно, защо тогава руснаците все още чакат на опашки за немски коли, френски парфюми и айфони от „мъртвия Запад“? Ако Западът е хаос и разруха, то какво е Русия – райски курорт ли? С разпадаща се икономика, санкции и армия, която воюва с перални и готварски печки?
„Центърът на прогреса“ в Русия? 🤣 Това е все едно да кажеш, че най-добрият готвач на света е в столовата на армията им. А „възраждането“ на България като регион на Русия? Не, благодаря – вече сме го пробвали 45 години, и вместо възраждане получихме опашки за банани и празни магазини.
Истинската епоха, която умира, е тази на имперските илюзии на Кремъл. И точно пред очите ни Русия се свлича в калта, докато светът върви напред.
14:25 07.09.2025
15 МНОГО ДОБРЕ
До коментар #10 от "Ъгъл ъхъ":СИ СЕ СЕТИЛ ЗА ПРИГОЖИН
АМИ ДАВАЙ ЗА ДЕЦАТА БЕНЗИНА ЯЙЦАТА КАРТОФИТЕ ФАЛИТА НА РУСИЯ
КИТАЙСКАТА КОЛОНИЯ
ГОРСКИЯ ПАЗАЧ БУНКЕРА КОТРЕМЧЕТАТА ФЛАМИНГОТО ПЕРЕМОГАТА БУРЕНИТЕ МИНАЛОТО ЛЯТО ЧИПОВЕТЕ МАГАРЕТАТА
КАРАЙ НАРЕД
Коментиран от #21
14:28 07.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 недоволен
14:31 07.09.2025
18 МеР З А в. еЦ
14:31 07.09.2025
19 Баш Балък
14:33 07.09.2025
20 дрън дрън
До коментар #1 от "си дзън":Баце, да броим ли колко рафинерии в Краснодар са ударили бандерите за една седмица по твои твърдения? Да не се окаже че в цяла Русия няма толкова рафинерии?! Или теб са те ударили по главата?
14:33 07.09.2025
21 Ъхъ ъхъ
До коментар #15 от "МНОГО ДОБРЕ":Истината боли, а? Тежка е съдбата на копейката 😂😂😂
14:35 07.09.2025
22 Обективни истини
Ф а к Ме р ц
14:35 07.09.2025
23 Един
14:35 07.09.2025
24 Удри
До коментар #1 от "си дзън":Удряйте украински братюги, да се пукат руските нацюги!
14:37 07.09.2025
25 Моше Честния с "Чесна 208 В"
МЕРТЦ-еврейска дума на иврит ПОТЕНТЕН,Полово мощен
14:54 07.09.2025
26 12345
15:01 07.09.2025
27 Лайн Ари
15:03 07.09.2025
28 Хохо Бохо
15:06 07.09.2025
29 Цвете
15:12 07.09.2025
30 Цвете
15:13 07.09.2025
31 УдоМача
15:24 07.09.2025