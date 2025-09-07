Новини
Над 60% от германците са недоволни от работата на Мерц

7 Септември, 2025 14:07 887 31

Само 27% от анкетираните са заявили, че са доволни от работата на кабинета

Над 60% от германците са недоволни от работата на Мерц - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Над 60% от германските жители са недоволни от работата на правителството, състоящо се от блока на ХДС/ХСС и СДПГ под ръководството на канцлера Фридрих Мерц (ХДС). Това се вижда от резултатите от проучване, проведено от социологическия институт INSA по поръчка на вестник Bild am Sonntag.

Според неговите данни 62% от анкетираните са заявили, че са недоволни от работата на управляващата коалиция. Само 27% от анкетираните са заявили, че са доволни от работата на кабинета. Това означава, че нивото на подкрепа за правителството се е запазило на критично ниво от няколко седмици. От юни делът на тези, които не вярват на коалицията, е нараснал с почти 20 процентни пункта (п.п.), докато удовлетворението е спаднало с 10 процентни пункта.

В същото време 59% от германците са недоволни от действията на самия канцлер. Само 29% са доволни от работата му. В същото време броят на тези, които не са отговорили едновременно и на двата въпроса, е намалял от около 20 до малко над 10% - много нерешителни хора очевидно са гласували против правителството, посочва вестникът. Фактът, че недоволството остава на толкова високо ниво, предполага, че германското правителство все още не е намерило начин да си върне доверието на населението, пише Bild am Sonntag.

Проучването е проведено от 4 до 5 септември. В него са участвали 1003 души.

На 6 май германският парламент избра Мерц за канцлер на втория тур на гласуване. В историята на Германия никога не е имало прецедент кандидат от печелившата партия да се провали на вота след избори и успешни коалиционни преговори.

На 23 февруари в Германия се проведоха предсрочни избори за Бундестаг, след като управляващата коалиция „Светофар“ се разпадна миналия ноември поради разногласия относно бюджетната и финансовата политика, включително по-нататъшната помощ за Киев. Блокът ХДС/ХСС спечели вота, като получи 28,5% от гласовете. За първи път в историята си „Алтернатива за Германия“ зае второ място с 20,8%. Социалдемократическата партия се класира на трето място с 16,4% от гласовете. Следват „Зелените“ и „Лявата партия“, за които гласуваха съответно 11,6% и 8,8% от избирателите.


Германия
Оценка 2.3 от 15 гласа.
Оценка 2.3 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    6 18 Отговор
    Руската пропаганда не спи в Германия. Днес укрите са ударили пак рафинерия в Краснодар

    Коментиран от #4, #9, #20, #24

    14:10 07.09.2025

  • 2 СоциалЛанд /Германия/

    10 1 Отговор
    Чичо Ади сигурно се върти като вентилатор в гроба като гледа какво се случва в СоциалЛанд
    Бившата Германия.

    14:10 07.09.2025

  • 3 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    22 2 Отговор
    УЧУДВАЩОТО Е ЧЕ ИМА ДОВОЛНИ
    ВСЕ ПАК ПОД 30% ЕДЕО....ТИ ЗА ЕДНА НАЦИЯ ЧИИТО МОЗЪЦИ СА ПРОМИВАНИ ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ Е ДОБРЕ
    АБЕ У НАС КОЛКО СА ДОВОЛНИТЕ ОТ МИНИСТЪРПРЕДСЕДАТЕЛЯ
    МАЙ НИКОЙ НЕ СМЕЕ ДА ПИТА

    14:11 07.09.2025

  • 4 ДЕ ДА ЗНАМ

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    ГЛЕДАМ ЧЕ ГОРЕШЕ НЕЩО В ЦЕНТЪРА НА КИЕВ
    АМА БАШ В ЦЕНТЪРА
    А РАДАТА ЩЯЛА ДА ЗАСЕДАВА В БУНКЕР

    14:13 07.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Злобното Джуджи

    4 7 Отговор
    88% от руснаците са доволни и предоволни от Пу-Тин.
    В московското метро на вагон се пада по един руснак на 50 рачаболизади. Добро пожаловать в Руский Мир 😄👎

    14:17 07.09.2025

  • 8 мерци от германците се не бой

    14 1 Отговор
    Но бои се от работодателите си, щото само пръскаш пари, а не вземаш. А за това бесят.

    14:17 07.09.2025

  • 9 Знаеш ли

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Каква е разликата между ФРГ и ГДР ?
    Unterschied zwischen DDR BRD ?
    In DDR wussten 87%, dass sie verarscht werden.
    In BRD merken 87% immer noch nichts !
    В ГДР 87% са знаели че са прецакани,.
    Във ФРГ 87% все още не са го знаели 😁

    14:17 07.09.2025

  • 10 Ъгъл ъхъ

    2 11 Отговор
    В Русия 99% са доволни от фашиста путйо. Мерц не може да се сравнява с такъв гигант като путйо фашиста. Странното обаче е че рейтингите на такива като Путйо не им помагат да отърват кожата. Когато стане напечено, нито един от тези, които подкрепят не излиза да защити диктатора си. Примерите са много- Садам, Кадафи, Янукович, Асад...Това се видя и при пуча на Пригожим срещу Путйо. Нито един не излезе да подкрепи фюрера, а той избяга посред нощ по прашки от Колио готвач 🤣🤣🤣

    Коментиран от #15

    14:19 07.09.2025

  • 11 Луганск

    14 3 Отговор
    САЩ И ЗАПАДНИЯТ МАЛЪК СВЯТ УМИРА

    И така, нека обобщим модерността. Само глупаците все още не са разбрали, че Западът и англосаксонският свят са мъртви!

    Няколко века грабежи, убийства, донесли на Запада въображаемо благополучие, приключиха!

    Европа, родината на робството, нацизма, фашизма, англосаксонския капитализъм, концентрационните лагери, геноцида, всички световни войни, умря!! Такива бивши страни като Франция, Англия, Германия, САЩ и други със сигурност няма да оцелеят!

    На мястото на бивша Европа и САЩ ще бъде обичайното и обичайно състояние на тези места - хаос, разруха, неграмотност, мръсотия, студ, глад, епидемии, бандитизъм и изчезване! Тези територии и останалото население ще се считат за отстъпващо, третокласно място на планетата Земя.

    Центърът на развитие, прогрес, равенство и справедливост на цялото човечество вече се е преместил в Русия и страните от големия свободен свят (Индия, Китай и др.)
    Добрата новина за България е, че тя ще се превърне в регион на Руската федерация и ще започне своето възраждане.

    Свидетели сме на разрушаването на цяла епоха!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #14

    14:21 07.09.2025

  • 12 Ний ша Ва упрайм

    7 1 Отговор
    ко чакат швабите от един евнух?!

    14:23 07.09.2025

  • 13 Механик

    7 1 Отговор
    Вижте ква физиономия вади тоя!!! Все едно е учил в "слаботоковото" училище ПеРеСлавейков.

    14:24 07.09.2025

  • 14 Донецк

    1 13 Отговор

    До коментар #11 от "Луганск":

    Ахахаха, велика Русия – държава, в която тоалетните още са на двора, а войниците бягат с прахосмукачки от фронта! 😂 Европа „умряла“? Странно, защо тогава руснаците все още чакат на опашки за немски коли, френски парфюми и айфони от „мъртвия Запад“? Ако Западът е хаос и разруха, то какво е Русия – райски курорт ли? С разпадаща се икономика, санкции и армия, която воюва с перални и готварски печки?
    „Центърът на прогреса“ в Русия? 🤣 Това е все едно да кажеш, че най-добрият готвач на света е в столовата на армията им. А „възраждането“ на България като регион на Русия? Не, благодаря – вече сме го пробвали 45 години, и вместо възраждане получихме опашки за банани и празни магазини.
    Истинската епоха, която умира, е тази на имперските илюзии на Кремъл. И точно пред очите ни Русия се свлича в калта, докато светът върви напред.

    14:25 07.09.2025

  • 15 МНОГО ДОБРЕ

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ъгъл ъхъ":

    СИ СЕ СЕТИЛ ЗА ПРИГОЖИН
    АМИ ДАВАЙ ЗА ДЕЦАТА БЕНЗИНА ЯЙЦАТА КАРТОФИТЕ ФАЛИТА НА РУСИЯ
    КИТАЙСКАТА КОЛОНИЯ
    ГОРСКИЯ ПАЗАЧ БУНКЕРА КОТРЕМЧЕТАТА ФЛАМИНГОТО ПЕРЕМОГАТА БУРЕНИТЕ МИНАЛОТО ЛЯТО ЧИПОВЕТЕ МАГАРЕТАТА
    КАРАЙ НАРЕД

    Коментиран от #21

    14:28 07.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 недоволен

    5 1 Отговор
    Доволните веднага да хващат пътя към бандеристан, няма само да църкат като БГ евроатлантици я!

    14:31 07.09.2025

  • 18 МеР З А в. еЦ

    4 1 Отговор
    Не е лоша дума от нея съкратено може да произлезе една дума за германски политик

    14:31 07.09.2025

  • 19 Баш Балък

    5 1 Отговор
    Ами така е с такава военистична политика в Покраина докато Германия затъва в рецесия.

    14:33 07.09.2025

  • 20 дрън дрън

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Баце, да броим ли колко рафинерии в Краснодар са ударили бандерите за една седмица по твои твърдения? Да не се окаже че в цяла Русия няма толкова рафинерии?! Или теб са те ударили по главата?

    14:33 07.09.2025

  • 21 Ъхъ ъхъ

    2 6 Отговор

    До коментар #15 от "МНОГО ДОБРЕ":

    Истината боли, а? Тежка е съдбата на копейката 😂😂😂

    14:35 07.09.2025

  • 22 Обективни истини

    7 1 Отговор
    Много повече са.
    Ф а к Ме р ц

    14:35 07.09.2025

  • 23 Един

    4 1 Отговор
    А турците гласували ли са?

    14:35 07.09.2025

  • 24 Удри

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Удряйте украински братюги, да се пукат руските нацюги!

    14:37 07.09.2025

  • 25 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    3 1 Отговор
    Йоакхим МЕРТЦ син на германски ЕВРЕИ Ешкенази
    МЕРТЦ-еврейска дума на иврит ПОТЕНТЕН,Полово мощен

    14:54 07.09.2025

  • 26 12345

    4 1 Отговор
    И при нас е така, но с нагласените изборни резултати няма шанс за промяна. Ако случайно и това не помогне, се задействат съд и прокуратура и се отстранява неудобни кандидати. Румъния, Франция и т.н.

    15:01 07.09.2025

  • 27 Лайн Ари

    2 2 Отговор
    Важното е зеления пор да го одобрява и харесва !

    15:03 07.09.2025

  • 28 Хохо Бохо

    2 2 Отговор
    Мерц е назначен с фалшиви избори дойче диктатор

    15:06 07.09.2025

  • 29 Цвете

    1 1 Отговор
    Айде гледай си работата и не се изказвай неподготвена. Тъкмо обратното ако можеш да четеш на " други " езици. Аман от платени журналя. Натюрлих мадам.😂

    15:12 07.09.2025

  • 30 Цвете

    1 1 Отговор
    Айде гледай си работата и не се изказвай неподготвена. Тъкмо обратното ако можеш да четеш на " други " езици. Аман от платени журналя. Натюрлих мадам.😂

    15:13 07.09.2025

  • 31 УдоМача

    0 0 Отговор
    Що уеее, ко му е на чуека??? Ще ги води да се бият с руснаците, че вече толкова десетилетия само у Германията си седят, ще им помага да отслабнат, че много се изшишкавиха... Само добро им праи тоя чуем еа те квакат срещу него... срамота!!!!!!!!!!!!!!!

    15:24 07.09.2025

