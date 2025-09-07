Над 60% от германците са недоволни от работата на Мерц

Над 60% от германските жители са недоволни от работата на правителството, състоящо се от блока на ХДС/ХСС и СДПГ под ръководството на канцлера Фридрих Мерц (ХДС). Това се вижда от резултатите от проучване, проведено от социологическия институт INSA по поръчка на вестник Bild am Sonntag.

Според неговите данни 62% от анкетираните са заявили, че са недоволни от работата на управляващата коалиция. Само 27% от анкетираните са заявили, че са доволни от работата на кабинета. Това означава, че нивото на подкрепа за правителството се е запазило на критично ниво от няколко седмици. От юни делът на тези, които не вярват на коалицията, е нараснал с почти 20 процентни пункта (п.п.), докато удовлетворението е спаднало с 10 процентни пункта.

В същото време 59% от германците са недоволни от действията на самия канцлер. Само 29% са доволни от работата му. В същото време броят на тези, които не са отговорили едновременно и на двата въпроса, е намалял от около 20 до малко над 10% - много нерешителни хора очевидно са гласували против правителството, посочва вестникът. Фактът, че недоволството остава на толкова високо ниво, предполага, че германското правителство все още не е намерило начин да си върне доверието на населението, пише Bild am Sonntag.

Проучването е проведено от 4 до 5 септември. В него са участвали 1003 души.

На 6 май германският парламент избра Мерц за канцлер на втория тур на гласуване. В историята на Германия никога не е имало прецедент кандидат от печелившата партия да се провали на вота след избори и успешни коалиционни преговори.

На 23 февруари в Германия се проведоха предсрочни избори за Бундестаг, след като управляващата коалиция „Светофар“ се разпадна миналия ноември поради разногласия относно бюджетната и финансовата политика, включително по-нататъшната помощ за Киев. Блокът ХДС/ХСС спечели вота, като получи 28,5% от гласовете. За първи път в историята си „Алтернатива за Германия“ зае второ място с 20,8%. Социалдемократическата партия се класира на трето място с 16,4% от гласовете. Следват „Зелените“ и „Лявата партия“, за които гласуваха съответно 11,6% и 8,8% от избирателите.