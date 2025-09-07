Новини
Свят »
Франция »
Думите на Путин за изпращането на войски в Украйна върнаха Макрон към реалността

Думите на Путин за изпращането на войски в Украйна върнаха Макрон към реалността

7 Септември, 2025 16:37 1 589 65

  • флориан филипо-
  • владимир путин-
  • еманюел макрон-
  • украйна-
  • войски

Филипо: Французите трябва да принудят Макрон да спре това безумие

Думите на Путин за изпращането на войски в Украйна върнаха Макрон към реалността - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин върна френския лидер Еманюел Макрон „към реалността“ с изявлението си за изпращането на европейски войски в Украйна.

„Путин ясно заяви какво ще се случи по-нататък. Франция трябва да спре всичко това. Французите трябва да принудят Макрон да спре това безумие. Нито един войник, нито едно оръжие, нито едно евро за войната, преди да е станало твърде късно“, каза лидерът на партията „Патриоти“ Флориан Филипо.в своя YouTube канал.

Той също така подчерта, че Европейският съюз се занимава с „провокации“ и че след изявлението на Путин „коалиция на желаещите“ трябва да избира между продължаване на конфликта и бързо мирно уреждане.

На пресконференция по време на среща на „коалицията на желаещите“ в Париж на 4 септември френският президент Еманюел Макрон заяви, че 26 държави от коалицията са потвърдили готовността си да участват в изпращането на военен контингент в Украйна, след като в тази страна бъде установено прекратяване на огъня или мир. Макрон отказа да изброи тези държави или дори да назове приблизителния брой на международния контингент, който коалицията планира да разположи на украинска територия, за да не „показва картите си“ на Русия. Впоследствие, на пленарната сесия на Източния икономически форум (ИЗФ) на 5 септември, Владимир Путин заяви, че войските на НАТО, появили се в Украйна, ще се превърнат в легитимни цели за руската армия.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    23 4 Отговор
    Лъжат !!! Едно йоко -тоби - гери от Мадам му е изтръскали дяволчетата от главата !!!

    Коментиран от #6

    16:40 07.09.2025

  • 2 франската

    15 8 Отговор
    гейша

    16:40 07.09.2025

  • 3 Бабата на Макарон

    34 5 Отговор
    Ей , тоя малкия пак ще яде шамари.

    16:40 07.09.2025

  • 4 Дупничанин

    31 2 Отговор
    Ние сме у реалността отдавна. Ма немаме пари. Тиквун и сфинчо с бандите им, дет им викат партии, ги огепиха сите. Тие тепърва че теглат късите клечки.

    16:40 07.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 .ичке

    2 13 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    един хамър-кик ще те намести

    Коментиран от #24

    16:41 07.09.2025

  • 7 ФЕЙК

    25 5 Отговор
    Войната си върви колкото и глутницата еврокучета да лаят!

    Коментиран от #10, #27

    16:42 07.09.2025

  • 8 лугандон

    2 9 Отговор

    До коментар #5 от "Луганск":

    да те черпя фанта

    16:42 07.09.2025

  • 9 Френският петел

    31 7 Отговор
    яде бой от своята кокошка а тръгнал да дели мед с мечока.

    Коментиран от #12, #14

    16:42 07.09.2025

  • 10 а ти скули

    0 9 Отговор

    До коментар #7 от "ФЕЙК":

    мстий

    16:43 07.09.2025

  • 11 Абе ка Путин

    7 19 Отговор
    Верно тебе не ти дтеме за крепостните,на хората им дреме..Д..ба и смрадливото блато

    16:44 07.09.2025

  • 12 а мишока

    3 9 Отговор

    До коментар #9 от "Френският петел":

    яде ли му се ☢️+☣️

    Коментиран от #18

    16:44 07.09.2025

  • 13 Микрончо

    20 3 Отговор
    Който го бие баба му ли?

    Коментиран от #20

    16:45 07.09.2025

  • 14 Лапуркай не

    0 9 Отговор

    До коментар #9 от "Френският петел":

    Лапу нгер

    16:45 07.09.2025

  • 15 Руските медии се чуват призиви 😁🤣

    12 2 Отговор
    за Военният Парад в Китай че виж никой не знае как действително Китайските Оръжия действат тъй като Китай не е бил във Военен Конфликт от 30/40 години та затова Китайците да си били изпратили Оръжията в .... Украйна?

    Са, а Евро НАТЮто са изпратили жива сила, ерго в Аскер в Украйна а Китай щели да изпратят Тяхни Оръжия и Северно Корейски Аскер с Китайски Наблюдатели в Украйна?

    Коментиран от #21

    16:45 07.09.2025

  • 16 Факти

    7 27 Отговор
    Войските на НАТО ще се превърнат в легитимни цели на руската армия, но и руската армия ще се превърне в легитимна цел на НАТО. Като гледам как руската армия се мъчи срещу украинската не ми се мисли какво ще стане като се включи НАТО. Е тогава вече войната ще приключи бързо. Путин е напълнил гащите от мисълта за НАТО в Украйна. Затова блъфира и плаши. Всички му видяхме много добре възможностите. Руската армия е просто жалка.

    Коментиран от #23, #29, #31, #46

    16:45 07.09.2025

  • 17 един изстрел в бункера

    7 9 Отговор
    ще върне всички в реалността

    16:47 07.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сменете памперса

    6 15 Отговор
    На Путин. Немедлено!

    16:47 07.09.2025

  • 20 Евгени от Алфапласт

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "Микрончо":

    Дядо му. За протокола само.

    Коментиран от #26

    16:48 07.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тоя

    4 14 Отговор
    е френския Костя Копейкин. Същата тъпня.

    Коментиран от #28

    16:49 07.09.2025

  • 23 Гълъбова

    13 0 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    Съгласна съм с тебе. Кога заминаваш за фронта за да докажеш позициата си?

    Коментиран от #30, #37

    16:50 07.09.2025

  • 24 Пич

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от ".ичке":

    Мъжете сме такива ! Тебе хамърКор те намества !

    16:50 07.09.2025

  • 25 Румен Решетников

    2 16 Отговор
    Още един платен четирихилядник се е изказал.
    Северна Корея може да праща войски в Украйна, а Европа-не. Пусин няма да посмее да удари войски на НАТО, щото НАТО може да стигне Масква за 30 дни!

    16:50 07.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Факти

    3 14 Отговор

    До коментар #7 от "ФЕЙК":

    Войната си върви и рашистите си умират. Всички руснаци са загубили роднини, близки, приятели или поне познати за кефа на Путин. Мъката на руснаците няма граници. Ние в Европа караме дълго лято и си гледаме живота.

    Коментиран от #34, #39

    16:51 07.09.2025

  • 28 А ти си българският

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тоя":

    полет от кукувиче гнездо.

    16:52 07.09.2025

  • 29 Не, няма да се превърне

    12 3 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    Член 5-ти и при самозащита, ако някой (Русия) нападне НАТО-вска държава.
    А и дори да се намеси, бързо ще разберат, че наистина руснаците жалят украинците.

    Коментиран от #33, #56

    16:52 07.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 демократ

    7 0 Отговор
    Антисемитизма на французите е отвратителен. Тия не са народ а смеска между отпадъка на човечеството

    Коментиран от #36

    16:53 07.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 от клиника Карлуково

    8 0 Отговор

    До коментар #27 от "Факти":

    Времето тече, а твоето положение става все по-сериозно. Не се притеснявай, сега изпращаме санитарите да се погрижат за теб.

    16:54 07.09.2025

  • 35 онзи

    9 1 Отговор
    Лека-полека и останалите ,,желаещи ,, ще се отметнат от думите си след изявлението на Путин .Има време - ще видим ....

    Коментиран от #41, #45

    16:54 07.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Факти

    0 9 Отговор

    До коментар #23 от "Гълъбова":

    Ако бях военен щях да замина с най-голямо удоволствие. Да елиминираш рашисти е свято дело. Аз обаче съм банкер и не притежавам нужните умения.

    Коментиран от #43, #44, #47, #55

    16:55 07.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Атина Палада

    9 0 Отговор

    До коментар #27 от "Факти":

    Натовските висш военен персонал ,който го и.зтрепаха в Украйна няма ли роднини и приятели?
    За нещастните наемници ,т.н. чуждестранен легион в Украйна,нямат ли роднини?

    Коментиран от #51

    16:56 07.09.2025

  • 40 Соваж бейби

    9 0 Отговор
    Флориан започна да ми печели много симпатия в последно време , ако трябва си говорим истински не е само господин Филипо всички до един политици от другите партии само макарона не включва лампата или има отклонения .Всички политици до един се изрежда по телевизията от няколко дни и призовава макарона да се маха да приключва целият този цирк това е не само иронично и парадокс както казват политиците на какво от горе ни вълнува украинският проблем ?Всички са гневни за парите дадени за Украйна не само в Франция предполагам и в България хората имат нужда от тези пари било за училища, социални слаби ,помощи ,здравеопазване ,студенти....къде тръгнаха за Украйна се праща пари а ние покриваме дългове с по скъпи данъци това е лудост!

    16:56 07.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Пак питам реторично

    4 2 Отговор
    Къде е Гутереш със сините каски за Украйна? Вероятно ООН е вече отживелица.

    Коментиран от #50, #57

    16:57 07.09.2025

  • 43 Атина Палада

    7 0 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    Натовските инструктори обучават бре:)

    Коментиран от #54

    16:57 07.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 хе хе

    0 5 Отговор

    До коментар #35 от "онзи":

    Франция има чуждестранен Легион, който няма нищо общо с държавата. Дори е базиран в Белгия. Французите не ги мислете.

    Коментиран от #52

    16:57 07.09.2025

  • 46 Ако НАТО се включи..

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    Ми да се включи.
    Ама нещо не им стиска.

    16:57 07.09.2025

  • 47 д-р Гълъбова

    9 0 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    С такива "банкери" като теб е пълна моята клиника.

    16:57 07.09.2025

  • 48 онзи

    7 0 Отговор

    До коментар #41 от "Трай бе":

    Зелена еуглена , наглеждай добитъка и не се занимавай с неща , дето не са за твоята глава !

    Коментиран от #53, #62

    16:58 07.09.2025

  • 49 Другарчета от Факти

    7 0 Отговор
    Вчера в София бе открит ПАМЕТНИК НА ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ВАЗОВ!

    16:58 07.09.2025

  • 50 ми не

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "Пак питам реторично":

    Русия и Китай блокираха резолюцията на ООН за изпращане на сини каски в Украйна.

    16:58 07.09.2025

  • 51 Абе Калъфкин

    2 7 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    1 милион и 85 хил Ватенки дадоха фира до тук.Знаеш ли още колко ще фирядат.

    16:58 07.09.2025

  • 52 ха-ха

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "хе хе":

    Той пък щото само за тях мисли ...

    16:59 07.09.2025

  • 53 Селския бик

    2 6 Отговор

    До коментар #48 от "онзи":

    Съм лови се за палците и слагай очила.Семката ти русофилска.

    Коментиран от #60

    17:00 07.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 От ВСУ

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    Нямаш проблеми mръшляк.
    Ще те направиме склададжия.

    17:01 07.09.2025

  • 56 Факти

    1 6 Отговор

    До коментар #29 от "Не, няма да се превърне":

    Руснаците жалят украинците като дават в пъти повече жертви от тях 😂 Колко са милосърдни тия руснаци. Готови са да се самоунищожат за да спасят украинците. Аз си мислех, че това е просто глупост, пък то било висша форма на алтруизъм. Благодаря, че ме открехна. Хайде, да продължават да са все така милостиви руснаците докато им рухне отново държавата. Те знаят как се прави 😉

    Коментиран от #63

    17:02 07.09.2025

  • 57 Питай ми

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Пак питам реторично":

    Смока бре

    17:02 07.09.2025

  • 58 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Факти":

    Кои бре?НатЮвските инструктори ли?:)))) нема нищо де,то цялото мАтЮ са такива:)

    17:03 07.09.2025

  • 59 Ей онуфрийй

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Трай бе":

    Лапкай кора сополив

    17:03 07.09.2025

  • 60 онзи

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Селския бик":

    Гледай си обора - писането остави на нас !

    Коментиран от #65

    17:04 07.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ах как

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "онзи":

    Ще ти го намасм пред майка ти.Руски тръбар м,ъ,р,ш,а,в,

    17:05 07.09.2025

  • 63 Отивай и се лекувай

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Факти":

    Твоето място не е тук, а в психиатрична клиника.

    17:05 07.09.2025

  • 64 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "оли ,":

    Висшето ми е финанси и наистина съм банкер, тоест работя в банка, но се съмнявам ти да си индустриалец. Тука повечето са тролове копейки.

    17:05 07.09.2025

  • 65 Абе Ръпппп

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "онзи":

    Ти войник служи ли бе.Смех

    17:06 07.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания