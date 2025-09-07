Руският президент Владимир Путин върна френския лидер Еманюел Макрон „към реалността“ с изявлението си за изпращането на европейски войски в Украйна.
„Путин ясно заяви какво ще се случи по-нататък. Франция трябва да спре всичко това. Французите трябва да принудят Макрон да спре това безумие. Нито един войник, нито едно оръжие, нито едно евро за войната, преди да е станало твърде късно“, каза лидерът на партията „Патриоти“ Флориан Филипо.в своя YouTube канал.
Той също така подчерта, че Европейският съюз се занимава с „провокации“ и че след изявлението на Путин „коалиция на желаещите“ трябва да избира между продължаване на конфликта и бързо мирно уреждане.
На пресконференция по време на среща на „коалицията на желаещите“ в Париж на 4 септември френският президент Еманюел Макрон заяви, че 26 държави от коалицията са потвърдили готовността си да участват в изпращането на военен контингент в Украйна, след като в тази страна бъде установено прекратяване на огъня или мир. Макрон отказа да изброи тези държави или дори да назове приблизителния брой на международния контингент, който коалицията планира да разположи на украинска територия, за да не „показва картите си“ на Русия. Впоследствие, на пленарната сесия на Източния икономически форум (ИЗФ) на 5 септември, Владимир Путин заяви, че войските на НАТО, появили се в Украйна, ще се превърнат в легитимни цели за руската армия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
