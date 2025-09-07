Новини
Лондонската полиция задържа 900 души, участващи в митинг на Palestine Action

Лондонската полиция задържа 900 души, участващи в митинг на Palestine Action

7 Септември, 2025 17:37 673 20

Кралската прокуратура досега е повдигнала обвинения срещу около 120 активисти за нарушаване на Закона за тероризма

Лондонската полиция задържа 900 души, участващи в митинг на Palestine Action - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Лондонската полиция задържа 890 души на 6 септември на митинг в подкрепа на пропалестинското движение „Действие в Палестина“, което е в списъка със забранени организации във Великобритания, съобщава в изявление на Скотланд Ярд.

„Общо 857 души са задържани по член 13 от Закона за тероризма от 2000 г. за изразяване на подкрепа за Palestine Action, 33 души са задържани за други престъпления, включително 17 задържания за нападение над полицаи“, се казва още в изявлението.

Поддръжниците на Palestine Action протестират срещу забраната на движението от два месеца. През това време около 1500 души са задържани на демонстрации в подкрепа на организацията. Кралската прокуратура досега е повдигнала обвинения срещу около 120 активисти за нарушаване на Закона за тероризма. Повечето от тях са изправени пред до шест месеца затвор. Властите предупредиха, че осъдителна присъда по закона за борба с тероризма може също да затрудни намирането на работа или посещаването на университет.

Демонстрацията в центъра на Лондон на 6 септември беше най-големият митинг в подкрепа на „Действие срещу Палестина“ до момента, с около 1000 участници. Поддръжници на движението преди това заявиха, че възнамеряват да продължат протестите, за да претоварят съдебната система на Обединеното кралство и да принудят властите да отменят забраната.

На 5 юли движението „Действие срещу Палестина“ беше добавено към списъка със забранени организации във Великобритания. Членството в организацията, участието в нейните срещи и всякаква форма на подкрепа за нейната дейност станаха престъпление. Максималното наказание за това е 14 години затвор.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    8 0 Отговор
    Еий.....тия ей сега се разчекнаха !!! Цялото им ръководството индианци талибани и досега галеха камиларите по главата , ама евреите и те изшмулиха глава за галене...

    17:40 07.09.2025

  • 3 Айде сега

    15 1 Отговор
    Да протестираш срещу геноцида сега се нарича тероризъм.

    17:41 07.09.2025

  • 4 ФАКТ

    14 1 Отговор
    Демокраията се оказа елементарна еврейска измама.

    Коментиран от #5

    17:45 07.09.2025

  • 5 Георги

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    Където има жи до ве няма как да има демокрация.

    17:46 07.09.2025

  • 6 az СВО Победа80

    10 2 Отговор
    "Свобода" и "Демокрация" в "Цивилизована" Европа! 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #9, #10, #20

    17:49 07.09.2025

  • 7 си дзън

    8 1 Отговор
    Голям избор ще имат задържаните: депортиране или затвор и депортиране.

    17:50 07.09.2025

  • 8 👑👑👑👑👑

    7 0 Отговор
    Мани, че и ние сме в кюпа

    17:51 07.09.2025

  • 9 си дзън

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа80":

    Абе я кажи думата "война" на Червения да видиш руската демокрация.

    17:51 07.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ха,ха

    8 0 Отговор
    Световната сцена се срути

    Коментиран от #14

    17:54 07.09.2025

  • 12 Професор

    6 0 Отговор
    Лондон е пълен с афгани и пакита. Във Варшава само бели хора. Но полската армия е на границата и не допуска нито един "бежанец".

    Коментиран от #15

    17:54 07.09.2025

  • 13 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Нали около 1000 били протестиращите ,оня ден твоя писахте

    17:56 07.09.2025

  • 14 това ОМБРЕ НЕ Е СЦЕНА

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ха,ха":

    ТОВА Е БУТАФОРИЯ

    18:00 07.09.2025

  • 15 ПЪЛЕН Е

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Професор":

    ОТ 1600 ТА ГОДИНА МАРОДЕРСТВАТ

    18:02 07.09.2025

  • 16 Механик

    2 1 Отговор
    Демокрацията в действие.

    Коментиран от #19

    18:07 07.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ДЕМОКРАЦИЯТА СЕ ОКАЗА

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Механик":

    УТОПИЯ--НЕДОНОСЧЕ

    18:12 07.09.2025

  • 20 Яна

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа80":

    Когато терористите станат цивилизовани, тогава към тях може да се подходи цивилизовано и демократично, но хамас и поддръжниците им са терористи....

    18:12 07.09.2025

