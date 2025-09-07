Лондонската полиция задържа 900 души, участващи в митинг на Palestine Action

Лондонската полиция задържа 890 души на 6 септември на митинг в подкрепа на пропалестинското движение „Действие в Палестина“, което е в списъка със забранени организации във Великобритания, съобщава в изявление на Скотланд Ярд.

„Общо 857 души са задържани по член 13 от Закона за тероризма от 2000 г. за изразяване на подкрепа за Palestine Action, 33 души са задържани за други престъпления, включително 17 задържания за нападение над полицаи“, се казва още в изявлението.

Поддръжниците на Palestine Action протестират срещу забраната на движението от два месеца. През това време около 1500 души са задържани на демонстрации в подкрепа на организацията. Кралската прокуратура досега е повдигнала обвинения срещу около 120 активисти за нарушаване на Закона за тероризма. Повечето от тях са изправени пред до шест месеца затвор. Властите предупредиха, че осъдителна присъда по закона за борба с тероризма може също да затрудни намирането на работа или посещаването на университет.

Демонстрацията в центъра на Лондон на 6 септември беше най-големият митинг в подкрепа на „Действие срещу Палестина“ до момента, с около 1000 участници. Поддръжници на движението преди това заявиха, че възнамеряват да продължат протестите, за да претоварят съдебната система на Обединеното кралство и да принудят властите да отменят забраната.

На 5 юли движението „Действие срещу Палестина“ беше добавено към списъка със забранени организации във Великобритания. Членството в организацията, участието в нейните срещи и всякаква форма на подкрепа за нейната дейност станаха престъпление. Максималното наказание за това е 14 години затвор.