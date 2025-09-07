Ударът от 7 септември на руските войски успя да пробие най-мощната и най-добре пазена зона на украинската противовъздушна отбрана, пише The New York Times.



Изданието цитира кмета на Киев Виталий Кличко за попадналите отломки в сградата на Министерския съвет, като отбелязва, че този удар е бил нанесен в най-"защитената територия на страната".



"Издигащ се на хълм и пресечен от зелени павирани улици, правителственият квартал на Киев се намира в центъра на пръстена на противовъздушната отбрана и се счита за най-защитената територия в страната. Сградата на Министерския съвет се намира в близост до Върховната рада и резиденцията на президента Володимир Зеленски“, пише изданието.



"Фокус" припомня, че това не е първият удар, нанесен по Печерските хълмове. На 1 януари дрон се разби в къща на улица "Институтска“ в Киев.



Припомняме, че тази нощ бе нанесен масивен удар по Киев. Сред другите, удари бяха нанесени по сградата на Министерския съвет на улица "Грушевски“.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова каза за Известия, че нападението срещу руското посолство в Швеция е показало, че страната е загубила контрол върху вътрешната и външната сигурност.



Подобни инциденти според нея са заплаха не само за дипломатическата мисия, но и за гражданите. Захарова нарече нападението "провокация".



"Очевидно след като Швеция се присъедини към НАТО, тя загуби контрол върху вътрешната и външната сигурност", подчерта тя.



По-рано руското посолство в Швеция съобщи, че отново е било атакувано с помощта на дрон, от който на територията на дипломатическата мисия е пусната найлонова торбичка с боя.