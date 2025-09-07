Новини
The New York Times: Русия успя да пробие най-добре пазената зона на ПВО в Украйна
The New York Times: Русия успя да пробие най-добре пазената зона на ПВО в Украйна

7 Септември, 2025 18:02, обновена 7 Септември, 2025 18:07 1 531 18

Нападението срещу руското посолство в Швеция показа, че страната е загубила контрол върху вътрешната и външната сигурност, заяви Мария Захарова

Ударът от 7 септември на руските войски успя да пробие най-мощната и най-добре пазена зона на украинската противовъздушна отбрана, пише The New York Times.

Изданието цитира кмета на Киев Виталий Кличко за попадналите отломки в сградата на Министерския съвет, като отбелязва, че този удар е бил нанесен в най-"защитената територия на страната".

"Издигащ се на хълм и пресечен от зелени павирани улици, правителственият квартал на Киев се намира в центъра на пръстена на противовъздушната отбрана и се счита за най-защитената територия в страната. Сградата на Министерския съвет се намира в близост до Върховната рада и резиденцията на президента Володимир Зеленски“, пише изданието.

"Фокус" припомня, че това не е първият удар, нанесен по Печерските хълмове. На 1 януари дрон се разби в къща на улица "Институтска“ в Киев.

Припомняме, че тази нощ бе нанесен масивен удар по Киев. Сред другите, удари бяха нанесени по сградата на Министерския съвет на улица "Грушевски“.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова каза за Известия, че нападението срещу руското посолство в Швеция е показало, че страната е загубила контрол върху вътрешната и външната сигурност.

Подобни инциденти според нея са заплаха не само за дипломатическата мисия, но и за гражданите. Захарова нарече нападението "провокация".

"Очевидно след като Швеция се присъедини към НАТО, тя загуби контрол върху вътрешната и външната сигурност", подчерта тя.

По-рано руското посолство в Швеция съобщи, че отново е било атакувано с помощта на дрон, от който на територията на дипломатическата мисия е пусната найлонова торбичка с боя.


Украйна
Оценка 4.1 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Подобни новини


  • 1 стоян георгиев - стъки

    28 2 Отговор
    Уудриий Вова ,да се пукат от злоба душите черни душмански !

    Коментиран от #16

    18:08 07.09.2025

  • 4 Ной

    21 0 Отговор
    Съжалявам народа на Украйна и им завиждам за Министерския съвет.

    18:11 07.09.2025

  • 5 Хайде

    25 2 Отговор
    Чипа е бил от ефектна пералня

    18:14 07.09.2025

  • 6 си дзън

    2 25 Отговор
    Руснакът винаги е бил терорист.

    18:14 07.09.2025

  • 7 Мишел

    19 0 Отговор
    При най-масовата руска атака нощес срещу десетки цели в Украйна с над 1000 дрона и над 100 ракети, са загинали над 70 висши натовски офицери (споменават се до 200), пристигнали в Украйна за да видят и оценят районите за евентуално разполагане на натовски войски. Появяват се некролози в натовските европейски държави.

    Коментиран от #9, #10, #11

    18:18 07.09.2025

  • 9 Майкъл

    0 9 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    От де ги измисляте тия бе?

    18:21 07.09.2025

  • 10 Отец Нафърфорий.

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    Ооох кеффф,голям кеффф св селската баня гоолям кеефф,ша сапунисвам май и топа ми струва ...

    18:24 07.09.2025

  • 11 Меги от Тервел

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    Наздраве 🍷 за благата вест ,дай боже по често такива .

    18:25 07.09.2025

  • 12 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Желенски сега ще ревне да му давате още пейтриъти

    Коментиран от #18

    18:29 07.09.2025

  • 13 Чипове от перални ....

    6 0 Отговор
    Президентът Володимир Зеленски заяви, че руските сили са използвали над 800 дрона и 13 ракети, включително четири балистични ракети, по време на нощната атака. Ударите са довели до жертви и разрушения в много региони на Украйна. В нощта на 7 септември руските войски извършиха масирани атаки срещу различни региони на Украйна. Експлозии бяха чути в Киев, Киевска област, Полтава, Днепропетровск, Одеса, Запорожие, Суми, както и в Харковска, Хмелницка, Черкаска и Черниговска области

    18:31 07.09.2025

  • 14 Русия успя да пробие .....

    4 0 Отговор
    Квото си иска това си пробива. Украйна е абсолютно беззащитна и единствено на добрината на Путин разчита. Но кога ще е, е въпроса

    18:34 07.09.2025

  • 15 И впрочем

    3 0 Отговор
    Целият този правителственият квартал на Киев е правен от руснаци! До последната тухла и керемида

    18:36 07.09.2025

  • 16 Тъй ама

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев - стъки":

    Дядя Вова разсипа Русия и я направи васал на китайците.

    18:37 07.09.2025

  • 17 Баш Балък

    2 0 Отговор
    Все пак са атакували само празна сграда. Бий Самара да се сеща магарето.

    18:38 07.09.2025

  • 18 Ще ревне като свиня на заколение

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "ООрана държава":

    но тази скрап не върши работа.

    18:38 07.09.2025

